Rentner: Familienversicherung trotz Teilrente abgelehnt: Wechsel in die GKV scheitert vor Gericht

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Wer als Rentner aus der privaten Krankenversicherung zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln will, stößt oft auf hohe rechtliche Hürden. Das Sozialgericht München hat nun entschieden, dass ein bloßer Wechsel von der Vollrente in eine Teilrente nicht ausreicht, wenn damit nur der Weg in die Familienversicherung eröffnet werden soll (Az.: S 15 KR 923/22).

Im konkreten Fall wollte eine Rentnerin über ihren gesetzlich versicherten Ehemann in die beitragsfreie Familienversicherung aufgenommen werden. Das Gericht stellte jedoch klar: Entscheidend ist nicht nur die formal abgesenkte Teilrente, sondern das voraussichtliche Gesamteinkommen im gesamten maßgeblichen Zeitraum.

Außerdem wertete das Gericht die Gestaltung hier als rechtlich unbeachtlich, weil sie allein dem Ziel diente, den Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung zu ermöglichen.

Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung: Der konkrete Fall aus München

Die Klägerin, Jahrgang 1951, war seit 1992 mit einem gesetzlich krankenversicherten Mann verheiratet. Sie selbst war jedoch jahrzehntelang privat versichert und bezog seit Oktober 2012 eine Altersrente für Frauen.

Im März 2021 beantragte sie bei der Deutschen Rentenversicherung, ihre bisherige Vollrente ab Juli 2021 auf eine 15-prozentige Teilrente zu reduzieren. Statt einer deutlich höheren Vollrente erhielt sie dadurch ab 1. Juli 2021 nur noch 292,24 Euro monatliche Teilrente zuzüglich Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag.

Familienversicherung als Ziel: Warum die Rentnerin ihre Vollrente absenkte

Kurz vor Beginn der Teilrente beantragte der Ehemann bei der Krankenkasse, seine Frau ab dem 1. Juli 2021 in die beitragsfreie Familienversicherung aufzunehmen. Als Einkommen der Klägerin wurden die Teilrente von 292,24 Euro und monatliche Kapitalerträge von 146 Euro angegeben.

Auf Nachfrage erklärte der Ehemann zunächst, die Teilrente sei aus privaten Gründen gewählt worden. Später wurde im Verfahren aber deutlich, dass die Reduzierung der Rente allein dem Ziel diente, unter die Einkommensgrenze der Familienversicherung zu kommen und anschließend in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung wechseln zu können.

Familienversicherung bei Rentnern: Welche Einkommensgrenze eingehalten werden muss

Für die beitragsfreie Familienversicherung gilt nach § 10 SGB V eine feste Einkommensgrenze. Wer regelmäßig mehr als ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße verdient, kann nicht familienversichert werden. Im streitigen Zeitraum lag diese Grenze bei 470 Euro monatlich.

Die entscheidende Frage war also, ob die Klägerin mit ihrer abgesenkten Teilrente und den Kapitalerträgen unter dieser Grenze blieb. Genau an diesem Punkt scheiterte ihr Vorhaben vor Gericht.

Sozialgericht München: Nicht nur die Teilrente zählt, sondern das gesamte Jahreseinkommen

Das Sozialgericht München stellte klar, dass bei der Prüfung der Familienversicherung nicht isoliert auf die Monate mit Teilrente geschaut werden darf. Vielmehr ist eine vorausschauende Betrachtung erforderlich. Dabei werden die mit hinreichender Sicherheit zu erwartenden Einkommensänderungen einbezogen.

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Im Fall der Klägerin stand bereits fest, dass sie ab dem 1. Dezember 2021 wieder zur Vollrente zurückkehren wollte. Genau diese spätere Erhöhung war nach Auffassung des Gerichts von Anfang an eingeplant und musste deshalb in die Einkommensprognose einfließen.

Rückkehr zur Vollrente war schon geplant: Deshalb fiel die Prognose gegen die Klägerin aus

Im Widerspruchsverfahren teilte die Klägerin mit, dass die Rückkehr zur Vollrente geplant sei. Tatsächlich wurde ihr mit Bescheid vom 17. Februar 2022 wieder eine Vollrente in Höhe von 1.995,97 Euro monatlich zuzüglich Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag bewilligt, und zwar rückwirkend ab Dezember 2021.

Das Gericht errechnete deshalb für den maßgeblichen Prognosezeitraum ein durchschnittliches monatliches Gesamteinkommen von rund 1.286 Euro. Damit wurde die Einkommensgrenze von 470 Euro deutlich überschritten. Schon aus diesem Grund bestand kein Anspruch auf Familienversicherung.

Teilrente nur zum Kassenwechsel? Gericht sieht unzulässige Gestaltung

Das Gericht ging noch weiter. Es machte deutlich, dass selbst dann, wenn das prognostische Einkommen unter der Grenze gelegen hätte, erhebliche Zweifel bestanden hätten, ob die Konstruktion überhaupt anerkannt werden kann.

Nach Auffassung der Kammer war die Wahl der Teilrente hier ausschließlich darauf gerichtet, einen Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung zu ermöglichen. Genau diese Gestaltung wertete das Gericht als unzulässige Rechtsausübung.

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Private Krankenversicherung im Alter: Warum ein später Wechsel in die GKV oft blockiert ist

Hintergrund der strengen Linie ist die gesetzgeberische Systematik des Krankenversicherungsrechts. § 6 Abs. 3a SGB V soll gerade verhindern, dass ältere privat Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres ohne Weiteres in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln.

Der Gesetzgeber wollte damit die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung schützen. Wer sich früh für die private Krankenversicherung entschieden hat, soll grundsätzlich auch im Alter in diesem System bleiben und nicht erst dann in die GKV wechseln, wenn die private Absicherung teuer wird.

Flexirente und Teilrente: Wofür das Gesetz eigentlich gedacht ist

Die Richter machten deutlich, dass die Teilrente / Flexirente eigentlich einen anderen Zweck hat. Sie sollen es älteren Menschen ermöglichen, trotz Rentenbezugs weiter zu arbeiten, Beiträge zu zahlen und dadurch ihre spätere Rente zu erhöhen.

Nicht vorgesehen sei dagegen, dass langjährige Bestandsrentner die Teilrente nur als Türöffner für die gesetzliche Krankenversicherung nutzen. Aus Sicht des Gerichts entstand hier also eine planwidrige Lücke, die durch eine analoge Anwendung von § 46 Abs. 2 SGB I geschlossen werden müsse.

Urteil mit Signalwirkung: Teilrente öffnet nicht automatisch die Tür zur Familienversicherung

Das Urteil hat erhebliche Bedeutung für viele privat versicherte Rentner. Es zeigt, dass Krankenkassen und Gerichte genau prüfen, ob eine Teilrente tatsächlich aus rentenrechtlichen Gründen gewählt wird oder nur dazu dient, die Voraussetzungen der Familienversicherung künstlich herbeizuführen.

Wer die Vollrente nur vorübergehend absenkt, um anschließend wieder zur höheren Rente zurückzukehren, wird sich nach dieser Entscheidung kaum auf die Familienversicherung berufen können. Denn dann zählt nicht nur der aktuelle Rentenbetrag, sondern das insgesamt erwartbare Einkommen.

Was Rentner aus dem Urteil lernen können

Die Entscheidung zeigt, dass ein Wechsel von der PKV in die GKV im Rentenalter rechtlich äußerst schwierig bleibt. Selbst formell zulässige Gestaltungsmöglichkeiten wie die Wahl einer Teilrente können ins Leere laufen, wenn Gerichte darin lediglich einen Umgehungsversuch sehen.

Wer einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung plant, sollte deshalb sehr genau prüfen lassen, ob die Voraussetzungen tatsächlich dauerhaft erfüllt sind. Vor allem bei geplanten Rentenänderungen und schwankenden Einkünften kommt es auf die vorausschauende Gesamtschau an und nicht nur auf einen einzelnen Monat.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Kann ich durch eine Teilrente automatisch in die Familienversicherung wechseln?

Nein. Entscheidend ist nicht allein die abgesenkte Teilrente, sondern das regelmäßige Gesamteinkommen. Außerdem kann die Gestaltung unbeachtlich sein, wenn sie nur dem Wechsel in die GKV dienen soll.

Welche Einkommensgrenze galt im Fall der Familienversicherung?

Im entschiedenen Fall lag die relevante Grenze bei 470 Euro monatlich. Wer regelmäßig darüber liegt, kann nicht beitragsfrei familienversichert werden.

Warum zählte die spätere Vollrente schon bei der Prüfung mit?

Weil das Gericht eine vorausschauende Prognose verlangt. Wenn bereits feststeht oder sicher zu erwarten ist, dass die Rente bald wieder steigt, muss das in die Einkommensberechnung einfließen.

Was meinte das Gericht mit unzulässiger Rechtsausübung?

Die Richter sahen die Teilrente hier nicht als echten rentenrechtlichen Schritt, sondern als taktisches Mittel, um von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Genau das hielt das Gericht für rechtlich unbeachtlich.

Ist ein Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung für Rentner damit ausgeschlossen?

Nicht in jedem Fall. Aber die Hürden sind hoch, vor allem nach dem 55. Lebensjahr. Wer einen Wechsel plant, sollte die Voraussetzungen frühzeitig und individuell prüfen lassen.

Fazit: Familienversicherung mit Teilrente scheitert, wenn der Wechsel nur taktisch geplant ist

Das Sozialgericht München hat die Klage abgewiesen. Die Rentnerin konnte weder wegen ihres zu hohen prognostischen Gesamteinkommens noch wegen der als rechtsmissbräuchlich gewerteten Gestaltung in die Familienversicherung ihres Ehemannes aufgenommen werden.

Für Betroffene ist die Botschaft klar: Eine Teilrente allein reicht nicht, um aus der privaten Krankenversicherung zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Entscheidend sind das tatsächliche Gesamteinkommen und die Frage, ob hinter der Teilrente ein echter rentenrechtlicher Zweck steht oder nur der Versuch, die Zugangshürden der GKV zu umgehen.