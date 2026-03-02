Rente: Durch Teilrente in die gesetzliche Krankenkasse – Gilt das Schlupfloch auch 2026 noch?

Lesedauer 5 Minuten

Viele privat versicherte Rentner zahlen im Alter hohe Beiträge – und suchen nach einem Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Das Sozialgericht München hat in einem Fall aus dem Jahr 2021 entschieden, dass eine Familienversicherung über den gesetzlich versicherten Ehepartner grundsätzlich möglich sein kann, wenn der Rentner durch eine frei gewählte Teilrente unter die maßgebliche Einkommensgrenze rutscht. (SG München, S 59 KR 649/22)

Wichtig (Stand 2026): Der Text beschreibt eine Gestaltung, die in der Praxis lange diskutiert wurde. Seit Anfang 2026 ist die Lage deutlich restriktiver (höchstrichterliche Rechtsprechung und gesetzliche Nachschärfungen). Wer so etwas plant, sollte sich vorab individuell beraten lassen, weil Krankenkassen Konstellationen heute deutlich konsequenter prüfen.

Worum es in dem Verfahren ging

Der Kläger war privat krankenversichert und mit einer Ehefrau verheiratet, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Ab Mai 2021 ließ er sich seine Altersrente als bewusst reduzierte Teilrente auszahlen, um unter der Einkommensgrenze der Familienversicherung zu bleiben.

Die Krankenkasse bestätigte zunächst die Familienversicherung, nahm diese Entscheidung später aber rückwirkend zurück.

Der konkrete Fall: Teilrente ab Mai – Vollrente ab September

Der Kläger bekam ab 01.05.2021 eine „gewählte Teilrente“ in Höhe von 453,46 Euro monatlich und beantragte damit die Familienversicherung über seine Ehefrau. Ab 01.09.2021 bezog er dann wieder eine deutlich höhere Rente von 1.312,63 Euro monatlich, womit die Familienversicherung endete und eine freiwillige Versicherung einsetzte.

Genau diese kurze „Zwischenphase“ wollte die Kasse rückwirkend wieder streichen.

Warum die Krankenkasse die Familienversicherung rückwirkend kassieren wollte

Die Kasse argumentierte, es habe von Anfang an festgestanden, dass der Kläger nur kurz eine Teilrente beziehen werde. Deshalb müsse man bei der Prognose des regelmäßigen Gesamteinkommens nicht auf die Teilrente, sondern auf die zu erwartende Vollrente abstellen.

Damit wäre die Einkommensgrenze nie eingehalten worden, und die Familienversicherung sei von Beginn an rechtswidrig gewesen.

Was das Gericht als entscheidend ansah

Das Gericht stellte klar, dass der Bescheid zur Familienversicherung rechtmäßig war und nicht nachträglich zurückgenommen werden durfte. Es akzeptierte, dass Rentner nach § 42 SGB VI grundsätzlich frei eine Teilrente wählen können, ohne dafür besondere Gründe liefern zu müssen.

Die Kasse durfte nicht einfach so tun, als wäre für die Monate der Teilrente „fiktiv“ die Vollrente zu berücksichtigen.

Die Grenze: Das regelmäßige Gesamteinkommen

Für die beitragsfreie Familienversicherung zählt, ob das regelmäßige Gesamteinkommen die Grenze überschreitet, die in dem Verfahren mit 470 Euro monatlich angegeben wird. Der Kläger lag mit seiner Teilrente knapp darunter, weshalb die Familienversicherung zunächst möglich war.

Erst mit der höheren Rente ab September war die Grenze überschritten, sodass die Familienversicherung endete.

Aktualisierung (Stand 2026): Die Grenze ist kein fester Betrag und ändert sich regelmäßig. Für 2021 kann der im Verfahren genannte Wert passen; für 2026 liegt die maßgebliche Grenze typischerweise höher. Wer den Text als Ratgeber liest, darf daher nicht mit 470 Euro „rechnen“, sondern muss den aktuellen Grenzbetrag der jeweiligen Krankenkasse bzw. für das jeweilige Jahr zugrunde legen.

Warum die „Absicht“ des Klägers die Familienversicherung nicht automatisch zerstört

Das Gericht hielt es zwar für plausibel, dass der Kläger den Plan hatte, nach wenigen Monaten wieder auf Vollrente umzusteigen. Trotzdem blieb entscheidend, dass die Teilrente real gezahlt wurde und nicht einfach ignoriert werden darf.

Die Kasse kann die Teilrente nicht nachträglich entwerten, indem sie eine Vollrente unterstellt, die in diesen Monaten gar nicht geflossen ist.

Aktualisierung (Stand 2026): Genau an diesem Punkt ist die Diskussion heute schärfer. Krankenkassen und Gerichte schauen stärker darauf, ob überhaupt von einem „regelmäßigen“ Einkommen ausgegangen werden kann – also ob die Gestaltung nur eine sehr kurze Durchgangsphase ist. Damit steigt das Risiko, dass Kassen Konstellationen heute anders bewerten als noch 2021/2023.

Was das Urteil praktisch bedeutet: Der Weg war offen – heute aber deutlich riskanter

Das Sozialgericht München formulierte für den konkreten Fall ungewöhnlich deutlich, dass die Rechtslage diesen Weg damals nicht grundsätzlich versperrte.

Wer über den Ehepartner familienversichert wird, kann dadurch Hürden für einen späteren Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung überwinden und im Anschluss – bei Wegfall der Familienversicherung – in eine gesetzliche Mitgliedschaft geraten.

Das ist für viele Betroffene finanziell attraktiv, weil sie damit die teure private Krankenversicherung hinter sich lassen.

Aktualisierung (Stand 2026): Die Aussage „der Weg ist offen“ ist heute so pauschal nicht mehr tragfähig. Inzwischen ist höchstrichterlich klargestellt worden, dass sehr kurzzeitige Teilrenten-Modelle für die Familienversicherung nicht verlässlich funktionieren.

Zusätzlich wurde die Rechtslage zum Jahreswechsel 2026 weiter nachgeschärft. Wer das heute plant, muss davon ausgehen, dass Krankenkassen die Gestaltung prüfen, anzweifeln und ggf. ablehnen.

Warum das Gericht selbst von einem „Schlupfloch“ spricht

Das Urteil macht keinen Hehl daraus, dass hier ein Systemproblem steckt. Der Betroffene zahlt durch die zeitweise Rentenkürzung einen überschaubaren Preis, während die gesetzliche Krankenversicherung ein neues älteres Mitglied mit typischerweise höheren Ausgaben aufnimmt.

Das Gericht sagt sinngemäß: Wenn das politisch nicht gewollt ist, muss der Gesetzgeber die Lücke schließen.

Aktualisierung (Stand 2026): Genau diese „Systemfrage“ ist inzwischen praktisch beantwortet worden: Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung haben den Spielraum spürbar eingeengt.

Kurzer Überblick: Was sich durch Teilrente und Familienversicherung ändern kann

Schritt | Wirkung

Teilrente wird so gewählt, dass das Einkommen unter der Grenze liegt | Familienversicherung über den gesetzlich versicherten Ehepartner kann möglich werden

Einkommen steigt später wieder durch Rückkehr zur Vollrente | Familienversicherung endet, gesetzliche Mitgliedschaft kann im Anschluss relevant werden

„55er-Regelung“ war zuvor ein Blocker | In der Praxis wurde dieser Blocker oft als Motiv genannt; heute wird die Gestaltung strenger geprüft

Aktualisierung (Stand 2026): Der Ablauf ist als „Schema“ verständlich, aber als Handlungsanleitung unsicher. Entscheidend sind die aktuelle Rechtslage, die konkrete Einkommensprognose, die Dauer/Stetigkeit der Einkommenssituation und das Vorgehen der jeweiligen Krankenkasse.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zum Wechsel von der PKV in die GKV über Teilrente

Kann ich als privat versicherter Rentner über meinen gesetzlich versicherten Ehepartner familienversichert werden?

Grundsätzlich ja, wenn die Voraussetzungen der Familienversicherung erfüllt sind – insbesondere die Einkommensgrenze. Der geschilderte Fall zeigt, dass eine Teilrente im Jahr 2021 dazu führen konnte, unter die Grenze zu kommen. Stand 2026 gilt aber: Kurzzeitige Gestaltungen werden deutlich kritischer bewertet.

Ist es erlaubt, die Teilrente nur vorübergehend zu wählen, um in die Familienversicherung zu kommen?

Im damaligen Fall wurde die Teilrente als zulässige Wahlmöglichkeit angesehen, ohne dass besondere Gründe nachgewiesen werden mussten. Heute (2026) ist die entscheidende Frage weniger „darf ich Teilrente?“, sondern „trägt die Konstruktion familienversicherungsrechtlich als regelmäßiges Einkommen?“ Das ist bei sehr kurzen Phasen hoch riskant.

Darf die Krankenkasse die Familienversicherung rückwirkend aufheben, weil sie den Plan erkennt?

Im Münchner Fall nicht automatisch: Das Gericht hielt die ursprüngliche Feststellung für rechtmäßig und akzeptierte keine „fiktive“ Vollrente für Monate, in denen tatsächlich nur Teilrente floss. Stand 2026 ist trotzdem Vorsicht geboten: Kassen prüfen, ob die Voraussetzungen überhaupt bestanden, und setzen dabei stärker auf Prognose/Regelmäßigkeit.

Wie lange muss die Teilrente laufen, damit sie als „regelmäßiges Einkommen“ zählt?

Das Sozialgericht sah die mehrmonatige Phase im konkreten Fall als ausreichend an. Stand 2026 ist genau dieser Punkt der größte Risikotreiber: Je kürzer und erkennbar „gestalteter“ die Phase, desto eher drohen Ablehnung oder Korrektur.

Was passiert, wenn ich später wieder die Vollrente beziehe?

Dann endet die Familienversicherung, sobald das Einkommen die Grenze überschreitet. Was danach greift, hängt vom konkreten Versicherungsstatus und der weiteren Absicherung ab. Im Münchner Fall führte der Weg in eine gesetzliche Mitgliedschaft – ob und wie das heute gelingt, ist 2026 deutlich weniger planbar als es der damalige Einzelfall nahelegt.

Fazit: Einzelfall-Urteil ja – aber der „Teilrenten-Weg“ ist 2026 nicht mehr der sichere Ausstieg

Das Sozialgericht München bestätigte für einen konkreten Zeitraum im Jahr 2021 eine Gestaltung, die viele privat versicherte Rentner als Rettungsanker sahen: erst Teilrente, dann Familienversicherung, dann zurück zur Vollrente und anschließend in eine gesetzliche Mitgliedschaft.

Stand 2026 gilt jedoch: Aus dem damaligen Urteil lässt sich kein verlässlicher „Trick“ mehr ableiten. Die Kombination aus strengerer Bewertung kurzzeitiger Teilrenten-Phasen und gesetzlicher Nachschärfung hat den Spielraum deutlich reduziert. Wer einen Wechsel aus der PKV erwägt, sollte sich auf eine intensive Prüfung einstellen – und Alternativen (Beratung, reguläre Wechselwege, individuelle Statusklärung) frühzeitig prüfen lassen.