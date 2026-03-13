Rentenpfändung: Gläubiger darf Rentenbescheid bei der Rentenversicherung ordern

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Wer Schulden hat, fürchtet oft, dass die gesamte Rente gepfändet wird oder dass sensible Daten „einfach so“ herausgegeben werden. Ein Beschluss des Amtsgerichts Wermelskirchen zeigt jedoch vor allem eines: Bei einer Pfändung kann es nicht nur um Geld gehen, sondern auch um die Offenlegung von Rentenunterlagen, damit der Gläubiger die Forderung überhaupt korrekt berechnen und einziehen kann. (70 M 350/19)

Worum ging es in dem Fall?

Das Gericht hatte einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gegen einen Schuldner erlassen. Betroffen war nicht nur der Zahlungsanspruch, sondern auch der Anspruch auf Herausgabe der jeweils aktuellen Rentenbescheide und Rentenmitteilungen. Dagegen wehrte sich die Deutsche Rentenversicherung Bund als sogenannte Drittschuldnerin.

Was bedeutet „Drittschuldner“ bei der Rentenpfändung?

Drittschuldner ist die Stelle, die dem Schuldner Geld schuldet oder Unterlagen zu einer Forderung hat – bei Renten also häufig die Deutsche Rentenversicherung. Wird gepfändet, darf der Gläubiger seine Ansprüche teilweise direkt gegenüber diesem Drittschuldner durchsetzen. Das entlastet den Gläubiger davon, Informationen mühsam beim Schuldner selbst „zusammenzusuchen“.

Pfändbar ist nicht nur die Rente, sondern auch das „Nebenrecht“ auf Unterlagen

Das Gericht stellte klar: Der Anspruch auf Herausgabe von Rentenbescheiden und Rentenmitteilungen ist als Nebenrecht pfändbar. Hintergrund ist, dass diese Unterlagen zur Ermittlung und zum Nachweis der Forderungshöhe dienen. Ohne diese Informationen kann ein Gläubiger eine Pfändung oft nicht korrekt umsetzen.

Warum Rentenbescheide bei einer Pfändung so wichtig sind

Rentenbescheide und Mitteilungen enthalten die maßgeblichen Daten zur laufenden Rentenzahlung und zu deren Höhe. Bei einer Pfändung muss regelmäßig geprüft werden, welcher Betrag pfändbar ist und welcher aufgrund von Schutzvorschriften unantastbar bleibt. Genau dafür braucht der Gläubiger belastbare Nachweise – und diese liegen typischerweise bei der Rentenversicherung.

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Datenschutz ist kein „Stoppschild“, wenn das Gesetz Auskunft verlangt

Die Rentenversicherung argumentierte, Datenschutzgründe sprächen gegen die Übersendung der Unterlagen. Das Gericht hielt dagegen: Der Schuldner ist ohnehin verpflichtet, dem Gläubiger Auskunft zu geben und Urkunden herauszugeben, die zur Einziehung nötig sind. Die Pfändung des Herausgabeanspruchs sorgt nur dafür, dass der Gläubiger die Informationen direkt beim Drittschuldner bekommen kann.

Kein Originalverlust: Kopien reichen aus

Ein wichtiger Punkt für Betroffene ist, dass nicht die Originale „weggenommen“ werden müssen. Nach der Entscheidung genügt es, wenn Kopien an den Gläubiger herausgegeben werden. Damit bleibt die praktische Nutzung der Unterlagen für Schuldner und Rentenversicherung erhalten.

Was das für Rentner bedeutet: Pfändung heißt oft auch Offenlegung

Viele denken bei Pfändung nur an die Frage, wie viel Geld monatlich abgeführt wird. In der Praxis geht es aber häufig zuerst um Transparenz: Der Gläubiger muss wissen, wie hoch die Rente ist und wie sie sich zusammensetzt. Wer eine Pfändung hat, sollte deshalb damit rechnen, dass Rentenbescheide und Rentenmitteilungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung offengelegt werden.

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Pfändbarkeit der Rente und Schutzgrenzen bleiben trotzdem wichtig

Auch wenn Unterlagen herausgegeben werden dürfen, heißt das nicht, dass die komplette Rente gepfändet werden kann. Für Renten gelten Pfändungsschutzregeln, die das Existenzminimum sichern sollen. Wie viel tatsächlich abgeführt wird, hängt vom Einzelfall ab, insbesondere von Unterhaltspflichten und der Höhe des Einkommens.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann meine gesamte Rente gepfändet werden?

In der Regel nein, weil Pfändungsschutzgrenzen das Existenzminimum sichern sollen. Wie viel pfändbar ist, hängt von Ihrer konkreten Rentenhöhe und möglichen Unterhaltspflichten ab. Eine Pfändung ist daher oft nur teilweise möglich.

Darf ein Gläubiger meine Rentenbescheide sehen?

Ja, das kann zulässig sein, wenn es um die Einziehung der gepfändeten Forderung geht. Das Gericht hat bestätigt, dass Rentenbescheide und Rentenmitteilungen als pfändbares Nebenrecht herausverlangt werden können. In der Praxis reichen Kopien.

Warum bekommt der Gläubiger die Unterlagen direkt von der Rentenversicherung?

Weil die Rentenversicherung als Drittschuldnerin in das Vollstreckungsverfahren eingebunden ist. Die Pfändung kann auch den Anspruch auf Herausgabe der zur Forderung gehörenden Urkunden erfassen. Dadurch muss der Gläubiger nicht erst den Schuldner zur Herausgabe zwingen.

Schützt mich der Datenschutz davor, dass Unterlagen herausgegeben werden?

Datenschutz ist wichtig, verhindert aber nicht die gesetzlich vorgesehenen Auskunfts- und Herausgabepflichten in der Zwangsvollstreckung. Wenn das Gesetz die Herausgabe zur Durchsetzung der Pfändung erlaubt, kann der Datenschutz nicht pauschal entgegengehalten werden. Entscheidend ist, dass nur das Erforderliche herausgegeben wird.

Muss ich meine Originalbescheide abgeben?

Nein, nach der Entscheidung genügt die Herausgabe von Kopien. Damit bleibt Ihnen der Zugriff auf Ihre Unterlagen erhalten. Das reduziert auch das Risiko, dass wichtige Originale verloren gehen.

Fazit: Rentenpfändung bedeutet oft zuerst „Auskunft“, dann „Abzug“

Der Beschluss macht deutlich, dass eine Rentenpfändung nicht nur auf den Geldfluss zielt, sondern auch auf die Informationen, die eine Pfändung praktisch möglich machen. Rentenbescheide und Rentenmitteilungen dürfen als pfändbares Nebenrecht herausverlangt werden, und Datenschutz stoppt das nicht automatisch.

Für Betroffene heißt das: Rechnen Sie bei einer Pfändung mit Offenlegung der Rentenhöhe – und prüfen Sie parallel, ob die Pfändungsschutzgrenzen korrekt berücksichtigt werden.