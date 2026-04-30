Witwenrente: Bis zu 24 Monate Rentenabfindung können sich Witwen bei Heirat sichern

Lesedauer 4 Minuten

Wer nach dem Tod des Ehepartners eine Witwen- oder Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, muss bei einer erneuten Heirat mit einer wichtigen Änderung rechnen.

Mit der Wiederheirat endet der Anspruch auf diese Hinterbliebenenrente. Das gilt ebenso, wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet wird.

Der Gesetzgeber sieht für diesen Fall jedoch einen finanziellen Ausgleich vor. Verwitwete können eine Rentenabfindung erhalten, die bei der großen Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich bis zu 24 Monatsbeträge umfassen kann.

Warum die Witwenrente bei Wiederheirat endet

Die Witwen- oder Witwerrente soll den wirtschaftlichen Verlust abfedern, der durch den Tod des Ehepartners entsteht.

Geht die berechtigte Person erneut eine Ehe ein, geht die gesetzliche Rentenversicherung davon aus, dass eine neue Lebensgemeinschaft mit gegenseitiger Verantwortung entsteht. Deshalb entfällt der Anspruch auf die bisherige Hinterbliebenenrente.

Der Wegfall tritt nicht erst irgendwann später ein, sondern knüpft an die neue Eheschließung beziehungsweise die Begründung der eingetragenen Lebenspartnerschaft an. Betroffene sollten die Rentenversicherung deshalb frühzeitig informieren.

Abfindung als Ausgleich für den Rentenwegfall

Die Rentenabfindung soll den plötzlichen Wegfall der laufenden Witwen- oder Witwerrente abmildern.

Bei der großen Witwen- oder Witwerrente beträgt die Abfindung grundsätzlich zwei Jahresbeträge der durchschnittlichen Rente der letzten zwölf Kalendermonate. Vereinfacht gesagt kann daraus eine Zahlung in Höhe von bis zu 24 Monatsrenten entstehen.

Dabei wird nicht einfach der zuletzt überwiesene Betrag mit 24 multipliziert. Entscheidend ist der Durchschnitt der relevanten Rentenbeträge im Zeitraum vor dem Wegfall der Rente.

Welche Beträge bei der Berechnung zählen

Für die Berechnung kommt es darauf an, welche Witwen- oder Witwerrente gezahlt wurde und ob eigenes Einkommen angerechnet worden ist.

Wurde eigenes Einkommen auf die Hinterbliebenenrente angerechnet, wird der Rentenbetrag nach dieser Anrechnung herangezogen. Die Abfindung fällt dann entsprechend niedriger aus.

Die Zahlungen aus dem sogenannten Sterbevierteljahr bleiben bei der großen Witwen- oder Witwerrente außer Betracht. Diese ersten drei Monate nach dem Tod des Versicherten werden bei der Berechnung der Abfindung also nicht mitgerechnet.

📚 Lesen Sie auch: Rentner Jochen hat 45 Jahre bei VW gearbeitet – von der Rente kann er jetzt kaum leben

Kleine Witwenrente: Abfindung kann geringer ausfallen

Besondere Regeln gelten bei der kleinen Witwen- oder Witwerrente.

Diese Leistung ist nach neuem Recht zeitlich begrenzt. Deshalb werden bei einer Wiederheirat nur die noch nicht verbrauchten Rentenmonate abgefunden.

Wer die kleine Witwenrente bereits zwölf Monate erhalten hat, kann deshalb nicht mehr mit 24 Monatsbeträgen rechnen. In einem solchen Fall kann die Abfindung nur noch die verbleibenden Monate erfassen.

Situation Mögliche Folge Große Witwen- oder Witwerrente Grundsätzlich Abfindung in Höhe von zwei Jahresbeträgen der durchschnittlichen Rente der letzten zwölf Kalendermonate Kleine Witwen- oder Witwerrente Abfindung nur für die noch nicht ausgeschöpften Monate des begrenzten Anspruchs Eigenes Einkommen wurde angerechnet Berechnung nach dem Rentenbetrag nach Einkommensanrechnung Neue Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft Witwen- oder Witwerrente endet, Abfindung muss beantragt werden

Die Abfindung gibt es nicht automatisch

Wichtig für Betroffene ist der Antrag. Die Rentenabfindung muss bei der zuständigen Rentenversicherung beantragt werden. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung genügt ein formloser Antrag.

Dem Antrag sollte die neue Heiratsurkunde oder die Urkunde über die eingetragene Lebenspartnerschaft beigefügt werden. Wer unsicher ist, kann sich vorab bei der Rentenversicherung beraten lassen.

Nur die erste Wiederheirat zählt

Die Abfindung ist an die erste Wiederheirat nach dem Tod des früheren Ehepartners gebunden.

Das bedeutet: Wer bereits einmal wegen Wiederheirat eine Abfindung erhalten hat, kann bei einer späteren weiteren Eheschließung nicht erneut für dieselbe frühere Hinterbliebenenrente eine solche Zahlung beanspruchen.

Auch deshalb ist es sinnvoll, die Folgen einer Wiederheirat nicht nur emotional, sondern auch finanziell nüchtern zu betrachten. Das gilt besonders dann, wenn die Witwen- oder Witwerrente einen erheblichen Teil des monatlichen Einkommens ausmacht.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was Betroffene vor der Eheschließung prüfen sollten

Eine neue Ehe ist eine persönliche Entscheidung und sollte nicht allein von Rentenfragen abhängen. Trotzdem kann der finanzielle Einschnitt spürbar sein. Wer bislang regelmäßig eine Hinterbliebenenrente erhält, verliert diese laufende Zahlung mit der Wiederheirat.

Die Abfindung kann den Übergang erleichtern, ersetzt aber keine dauerhafte Monatszahlung. Besonders bei kleiner Witwenrente, Einkommensanrechnung oder kurzer Bezugsdauer kann die tatsächliche Summe deutlich geringer ausfallen als erwartet.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält seit mehreren Jahren eine große Witwenrente. Nach Einkommensanrechnung beträgt ihre relevante monatliche Rente im Durchschnitt der letzten zwölf Kalendermonate 620 Euro.

Heiratet sie erneut, endet ihre Witwenrente. Bei einer Abfindung von 24 Monatsbeträgen ergäbe sich rechnerisch eine Zahlung von 14.880 Euro.

Die Summe wird nicht dauerhaft weitergezahlt, sondern einmalig geleistet. Nach der Abfindung muss die Witwe ihre laufenden Einnahmen ohne die bisherige Witwenrente planen.

Häufige Fragen und Antworten zur Witwenrente bei Wiederheirat

1. Endet die Witwenrente automatisch, wenn ich wieder heirate?

Ja. Wer erneut heiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet, verliert den Anspruch auf die bisherige Witwen- oder Witwerrente.

Die Rentenversicherung sollte deshalb zeitnah über die neue Ehe informiert werden, damit spätere Rückforderungen vermieden werden.

2. Bekomme ich nach der Wiederheirat eine Abfindung?

Ja, in vielen Fällen besteht ein Anspruch auf eine Rentenabfindung.

Diese Zahlung soll den Wegfall der laufenden Witwen- oder Witwerrente finanziell abfedern. Sie wird jedoch nicht automatisch ausgezahlt, sondern muss beantragt werden.

3. Wie hoch kann die Abfindung ausfallen?

Bei der großen Witwen- oder Witwerrente kann die Abfindung grundsätzlich bis zu 24 Monatsrenten betragen.

Berechnet wird sie auf Grundlage der durchschnittlichen Rentenzahlung der letzten zwölf Kalendermonate vor dem Wegfall der Rente. Wurde eigenes Einkommen angerechnet, fällt die Abfindung entsprechend niedriger aus.

4. Gilt die Abfindung auch bei der kleinen Witwenrente?

Ja, auch bei der kleinen Witwen- oder Witwerrente kann es eine Abfindung geben.

Allerdings ist diese Rente nach neuem Recht zeitlich begrenzt. Deshalb werden nur die Monate abgefunden, die vom begrenzten Anspruch noch übrig sind.

5. Wird das Sterbevierteljahr bei der Abfindung mitgerechnet?

Nein, bei der großen Witwen- oder Witwerrente werden die Zahlungen aus dem Sterbevierteljahr nicht in die Berechnung einbezogen.

Das ist wichtig, weil die Rente in dieser ersten Zeit nach dem Tod des Ehepartners häufig höher ausfällt als später.

6. Muss ich die Rentenabfindung gesondert beantragen?

Ja. Die Abfindung wird nicht ohne Antrag gezahlt.

In der Regel genügt ein formloser Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Beigefügt werden sollte eine Heiratsurkunde oder ein entsprechender Nachweis über die neue eingetragene Lebenspartnerschaft.

7. Kann ich die Witwenrente wiederbekommen, wenn die neue Ehe endet?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine frühere Witwen- oder Witwerrente nach dem Ende der neuen Ehe wieder aufleben.

Das kann etwa nach Scheidung, Aufhebung oder Tod des neuen Ehepartners relevant werden. Betroffene sollten sich in diesem Fall direkt an die Rentenversicherung wenden, weil die Prüfung vom Einzelfall abhängt.

Fazit

Eine Wiederheirat beendet die Witwen- oder Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das kann für Betroffene finanziell schwer wiegen, weil eine regelmäßige Zahlung wegfällt.

Die Rentenabfindung schafft einen Ausgleich, der bei der großen Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich bis zu 24 Monatsbeträge erreichen kann. Bei der kleinen Witwenrente, bei Einkommensanrechnung oder in besonderen Einzelfällen kann der Betrag niedriger ausfallen.

Wer eine neue Ehe plant, sollte die Rentenversicherung rechtzeitig informieren und die Abfindung beantragen. So lassen sich Verzögerungen vermeiden und die finanziellen Folgen besser einschätzen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Neue Ehe? Verwitweten steht Rentenabfindung zu“, Meldung vom 2. März 2026.

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Arbeitsanweisungen zu § 107 SGB VI: Rentenabfindung.