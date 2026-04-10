Rente: Zwangsverrentung kommt zurück – ab 2027 wieder mit vorgezogener Altersrente

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Die Debatte um die sogenannte Zwangsverrentung dürfte in den kommenden Monaten erneut an Schärfe gewinnen. Der Hintergrund ist eine Regelung im Bürgergeld-Recht, die nur befristet ausgesetzt wurde. Nach derzeitiger Gesetzeslage endet diese Ausnahme mit Ablauf des 31. Dezember 2026.

Ab dem 1. Januar 2027 würde damit eine frühere Praxis wieder aufleben, nach der Jobcenter bestimmte ältere Leistungsbeziehende auffordern können, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Das ist politisch brisant, weil es nicht bloß um einen verwaltungstechnischen Vorgang geht, sondern um dauerhaft niedrigere Renten, um die Gefahr wachsender Altersarmut und um die Frage, wie der Sozialstaat mit älteren Erwerbslosen kurz vor dem Ruhestand umgeht.

Wichtig ist dabei die genaue Einordnung. Es geht nicht darum, dass nun plötzlich alle Menschen ab 63 automatisch in Altersrente geschickt werden könnten. Betroffen sind vielmehr Leistungsberechtigte im Bürgergeld-System, also im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, bei denen ein Anspruch auf eine vorzeitige Altersrente besteht.

Das heißt: Wer eine solche Aufforderung erhält und sich nicht fügt, kann im Ergebnis den Druck des Jobcenters spüren, weil das Sozialrecht vorrangige Leistungen grundsätzlich vor dem Bürgergeld einordnet. Der Konflikt liegt also an der Schnittstelle von Rentenrecht, Existenzsicherung und Arbeitsmarktpolitik.

Warum das Thema gerade jetzt wieder auf die Tagesordnung rückt

Mit dem Bürgergeld wurde die Pflicht, eine vorzeitige Altersrente in Anspruch zu nehmen, nicht dauerhaft abgeschafft, sondern nur zeitweise ausgesetzt. Genau diese Befristung ist der entscheidende Punkt. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 müssen Leistungsberechtigte eine Rente wegen Alters nicht vorzeitig beantragen.

Nach dem Stand des geltenden Rechts fällt diese Schutzregel danach weg. Das bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber bis dahin nichts mehr ändern könnte. Theoretisch kann die Politik die Aussetzung verlängern oder die Pflicht ganz streichen. Solange das nicht geschieht, kehrt die frühere Rechtslage jedoch automatisch zurück.

Deshalb ist die Formulierung, die Zwangsverrentung „komme zurück“, juristisch verkürzt, aber im Ergebnis zutreffend. Es handelt sich nicht um eine neue Reform, die erst noch geschaffen werden müsste. Vielmehr läuft eine Übergangsregelung aus.

Genau daraus entsteht die politische Brisanz. Viele Betroffene, Verbände und Sozialrechtler hatten die Aussetzung als Korrektur einer als ungerecht empfundenen Praxis begrüßt. Wenn ab 2027 wieder ein Verweis in vorgezogene Altersrenten möglich wird, wäre das aus ihrer Sicht kein bloßes technisches Zurückspringen ins alte Recht, sondern eine sozialpolitische Weichenstellung mit langfristigen Folgen.

Was Zwangsverrentung in der Praxis bedeutet

Im Alltag der Betroffenen bedeutet Zwangsverrentung vor allem eines: Wer noch nicht die reguläre Altersgrenze erreicht hat, aber bereits eine vorgezogene Altersrente beanspruchen könnte, kann vom Jobcenter unter bestimmten Voraussetzungen auf diesen Weg verwiesen werden. Das Bürgergeld ist als nachrangige Leistung ausgestaltet. Wer also zuerst eine andere Sozialleistung oder Versicherungsleistung nutzen kann, soll dies grundsätzlich tun.

Für ältere Erwerbslose kann daraus ein massiver Einschnitt werden. Denn der Wechsel aus dem Bürgergeld in eine vorgezogene Altersrente beendet zwar den Bezug dieser Grundsicherungsleistung nach dem SGB II, löst aber nicht automatisch die materiellen Probleme. Im Gegenteil: Die vorgezogene Rente ist vielfach mit dauerhaften Abschlägen verbunden.

Wer sie in Anspruch nimmt, erhält nicht nur vorübergehend weniger Geld, sondern lebenslang. Die Minderung verschwindet nicht, wenn die reguläre Altersgrenze später erreicht wird. Genau darin liegt der eigentliche Sprengstoff des Themas. Ein verwaltungsrechtlicher Vorrang im Heute kann zu einer finanziellen Schwächung für die gesamte restliche Rentenzeit führen.

Ab 2027 geht es vor allem um vorzeitige Altersrenten mit Abschlägen

Besonders heikel ist, dass es bei der Rückkehr der Zwangsverrentung vor allem um diejenigen Altersrenten geht, die vor der regulären Altersgrenze beginnen und deshalb Kürzungen auslösen. Im Rentenrecht gilt für vorgezogene Altersrenten im Regelfall ein Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat des früheren Bezugs. Je nach Rentenart und persönlicher Konstellation kann sich das zu erheblichen dauerhaften Minderungen summieren. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte sind bis zu 14,4 Prozent möglich.

Das ist kein Randproblem. Schon eine mittlere Rentenminderung kann über viele Jahre hinweg vierstellige oder sogar deutlich höhere Gesamteinbußen bedeuten. Für Menschen mit ohnehin knappen Erwerbsbiografien, längeren Phasen von Arbeitslosigkeit, gesundheitlichen Belastungen oder niedrigen Löhnen kann eine solche Kürzung den Unterschied zwischen einem angespannten Auskommen und dauerhafter Bedürftigkeit im Alter ausmachen.

Deshalb wird die Debatte um die Zwangsverrentung so erbittert geführt. Sie berührt die Frage, ob der Staat kurzfristig seine Ausgaben im Bürgergeld-System senkt, um Betroffene dafür langfristig mit niedrigeren Renten zurückzulassen.

Wer überhaupt betroffen sein kann

Von der Rückkehr dieser Rechtslage wären nicht alle älteren Bürgergeld-Beziehenden gleichermaßen betroffen. Voraussetzung ist zunächst, dass überhaupt ein Anspruch auf eine vorzeitige Altersrente besteht. Dafür müssen die rentenrechtlichen Voraussetzungen der jeweiligen Rentenart erfüllt sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei vor allem die Altersrente für langjährig Versicherte.

Wer die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt, kann diese Rente grundsätzlich vorzeitig in Anspruch nehmen, in vielen Fällen ab 63 Jahren. Dann fallen allerdings Abschläge an, wenn die Rente vor der individuell maßgeblichen abschlagsfreien Altersgrenze beginnt.

Hinzu kommt, dass das Sozialrecht nicht völlig schematisch funktioniert. Schon in der Vergangenheit gab es Härte- und Unbilligkeitsregelungen, die bestimmte Fallgruppen schützen sollten. Auch die Bundesagentur für Arbeit weist in ihren fachlichen Weisungen darauf hin, dass Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

Das ändert aber nichts daran, dass mit dem Ende der befristeten Schutzregel ab 2027 der Grundsatz wieder greifen würde: Besteht ein entsprechender vorrangiger Rentenanspruch, kann das Jobcenter auf dessen Inanspruchnahme drängen.

Warum die Sache nicht mit der „Rente mit 63“ verwechselt werden darf

In der öffentlichen Diskussion werden verschiedene Rentenarten häufig durcheinandergeworfen. Das führt leicht zu Missverständnissen. Die Zwangsverrentung hat nichts mit der umgangssprachlich so genannten „Rente mit 63“ im populären Sinn zu tun, also nicht mit der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren. Diese ist eine andere Rentenart und folgt eigenen Regeln.

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Bei der Zwangsverrentung geht es in der Praxis häufig um vorgezogene Altersrenten, die zwar rechtlich möglich sind, aber eben mit Kürzungen verbunden sein können. Gerade deshalb ist die Debatte so sensibel.

Denn während die abschlagsfreie Altersrente als Anerkennung langer Erwerbsbiografien verstanden wird, steht die vorzeitige Rente unter Druck des Jobcenters für viele Betroffene sinnbildlich für einen unfreiwilligen Rückzug aus dem Arbeitsleben mit finanziellen Nachteilen. Beides unter demselben Schlagwort „mit 63 in Rente“ zu vermischen, führt an der Realität vorbei.

Die sozialpolitische Kritik: kurzfristige Entlastung, langfristige Risiken

Kritiker wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt sehen in der Rückkehr der Zwangsverrentung vor allem ein Verschiebesystem. “Der Staat spart in einem Bereich, indem er Menschen aus dem Bürgergeld dränge, belastet sie dafür aber dauerhaft im Alter”, mahnt Anhalt.

Sozialverbände verweisen seit Jahren darauf, dass die Pflicht zur vorzeitigen Verrentung das Risiko von Altersarmut verschärft. Wer schon am Ende seines Erwerbslebens auf Grundsicherung angewiesen ist, gehört typischerweise nicht zu jenen, die später eine besonders komfortable Rente erwarten können. Jeder Abschlag wirkt in solchen Fällen besonders hart.

Die Sicht der Verwaltung: Nachrangigkeit des Bürgergelds

Auf der anderen Seite steht die klassische Logik des Sozialrechts. Das Bürgergeld ist keine Leistung, die unabhängig von anderen Ansprüchen gezahlt werden soll. Wer eigene Mittel, Einkommen oder vorrangige Sozialleistungen nutzen kann, soll dies tun. Aus dieser Perspektive erscheint es folgerichtig, eine vorhandene Altersrente nicht ungenutzt zu lassen. Für Verwaltungen und Teile der Politik ist das keine Härte, sondern Ausdruck des Nachrangprinzips.

Genau an diesem Punkt prallen zwei Verständnisse von Gerechtigkeit aufeinander. Die eine Seite betont die fiskalische und systematische Ordnung: Erst eigene oder vorrangige Ansprüche, dann steuerfinanzierte Grundsicherung. Die andere Seite hebt die Langzeitfolgen hervor: Eine vorzeitig erzwungene Rente ist eben nicht neutral, sondern kann lebenslange Einbußen auslösen. Die eigentliche Streitfrage lautet daher nicht, ob das Nachrangprinzip im Sozialstaat grundsätzlich legitim ist. Umstritten ist, wie weit es reichen darf, wenn seine Anwendung im Einzelfall die Alterssicherung dauerhaft verschlechtert.

Auch ungeminderte Altersrenten

Ein oft übersehener Punkt ist, dass die derzeitige Aussetzung nicht jede Form des Verweises auf Altersrenten ausschließt. Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihren fachlichen Weisungen ausdrücklich darauf hin, dass die Sonderregelung bis Ende 2026 nur die Pflicht zur vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente betrifft.

Eine ungeminderte Altersrente bleibt dagegen weiterhin als vorrangige Leistung relevant. Das ist juristisch bedeutsam, weil dadurch erkennbar wird, dass der Gesetzgeber nicht den Vorrang von Altersrenten insgesamt aufgehoben hat, sondern nur den besonders problematischen Bereich der vorgezogenen Renten mit möglichen Abschlägen.

Gerade deshalb ist die Formulierung „ab 2027 auch in die Altersrente“ erklärungsbedürftig. Tatsächlich geht es weniger darum, dass Altersrenten als solche neu einbezogen würden. Vielmehr fällt der besondere Schutz vor der Verpflichtung zur vorzeitigen Altersrente weg. Die Altersrente ist also nicht erst ab 2027 wieder Thema, sondern schon heute Teil der Rechtslage. Neu beziehungsweise wiederkehrend wäre ab 2027 vor allem der Zugriff auf vorgezogene Altersrenten.

Was Betroffene bedenken müssen

Die Folgen können erheblich sein. Wer mehrere Jahre vor dem regulären Rentenalter in Rente geht, muss mit spürbaren dauerhaften Abschlägen rechnen. Bei ohnehin niedrigen Rentenanwartschaften können wenige Prozentpunkte bereits den Unterschied zwischen eigenständiger Existenzsicherung und ergänzendem Grundsicherungsbedarf im Alter ausmachen. Die Debatte um die Zwangsverrentung betrifft deshalb nicht nur den Zeitpunkt des Renteneintritts, sondern den gesamten späteren Lebensstandard.

Für viele Betroffene ist die Lage besonders unerquicklich, weil sie sich in einem doppelten Zwang empfinden. Auf der einen Seite fehlt oft eine realistische Chance auf eine gut bezahlte Rückkehr in Beschäftigung kurz vor dem Ruhestand. Auf der anderen Seite droht bei einer vorzeitigen Rente ein lebenslanger Abschlag. Das Jobcenter kann aus Verwaltungssicht die Inanspruchnahme einer vorrangigen Leistung verlangen. Der einzelne Mensch erlebt dies jedoch häufig als Entscheidung zwischen zwei nachteiligen Wegen.

5 Fragen und Antworten

1. Was bedeutet Zwangsverrentung überhaupt?

Zwangsverrentung bedeutet, dass ältere Bürgergeld-Beziehende unter bestimmten Voraussetzungen aufgefordert werden können, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Gemeint ist also keine automatische Verrentung aller älteren Menschen, sondern eine spezielle Regelung im Sozialrecht für Leistungsbeziehende.

2. Warum wird das Thema ab 2027 wieder wichtig?

Die derzeitige Aussetzung dieser Regelung ist gesetzlich nur bis zum 31. Dezember 2026 befristet. Wenn der Gesetzgeber die Vorschrift nicht verlängert oder ändert, kann die frühere Praxis ab dem 1. Januar 2027 wieder gelten.

3. Wer könnte von der Rückkehr der Zwangsverrentung betroffen sein?

Betroffen wären vor allem ältere Menschen im Bürgergeld-Bezug, die bereits Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente haben. Voraussetzung ist also, dass die rentenrechtlichen Bedingungen für eine solche Rente erfüllt sind.

4. Warum ist eine vorgezogene Altersrente für viele problematisch?

Weil sie häufig mit dauerhaften Abschlägen verbunden ist. Wer früher in Rente geht, bekommt in vielen Fällen lebenslang weniger Geld. Das kann das Risiko von Altersarmut deutlich erhöhen.

5. Ist die Rückkehr der Zwangsverrentung ab 2027 schon sicher?

Nein, politisch ist das noch offen. Nach aktueller Rechtslage würde die Aussetzung Ende 2026 auslaufen. Der Gesetzgeber kann die Regelung aber bis dahin noch verlängern, ändern oder ganz neu fassen.

Fazit

Nach derzeitiger Rechtslage endet die Aussetzung der Zwangsverrentung zum 31. Dezember 2026. Ab dem 1. Januar 2027 könnten Jobcenter damit wieder unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass Bürgergeld-Beziehende eine vorgezogene Altersrente beantragen. Es geht also nicht um eine neue allgemeine Rentenpflicht für Ältere, sondern um die Rückkehr einer früheren Rechtslage im SGB II. Besonders brisant ist dies, weil vorgezogene Altersrenten oft mit dauerhaften Abschlägen verbunden sind.

Gerade deshalb wird das Thema in den kommenden Monaten politisch an Bedeutung gewinnen. Für Betroffene steht weit mehr auf dem Spiel als der Zeitpunkt des Renteneintritts. Es geht um die Höhe ihrer späteren Altersbezüge, um das Risiko von Armut im Ruhestand und um die Frage, ob der Sozialstaat ältere Erwerbslose schützt oder sie aus fiskalischen Gründen früher in eine gekürzte Rente drängt. Die Entscheidung darüber ist noch nicht endgültig gefallen. Aber die Richtung des geltenden Rechts ist eindeutig: Ohne neue politische Korrektur kehrt die Zwangsverrentung 2027 zurück.

Quellen

§ 12a SGB II, geltende Fassung mit der befristeten Aussetzung der Pflicht zur vorzeitigen Altersrente bis zum 31. Dezember 2026.