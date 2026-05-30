Gericht rügte Abzug bei der Rente: Rentner könnten Geld zurückbekommen

Ein Urteil des Sozialgerichts Dresden bringt Bewegung in eine Frage, die viele Rentner seit dem Sommer 2025 beschäftigt: Durfte die Deutsche Rentenversicherung im Juli 2025 pauschal 4,8 Prozent Pflegebeitrag von der Rente abziehen, auch wenn die Rente erst im Laufe des ersten Halbjahres begonnen hatte?

Nach der Entscheidung des Sozialgerichts Dresden vom 8. Mai 2026 ist diese pauschale Belastung jedenfalls bei bestimmten Neurentnern rechtlich angreifbar. Betroffen sein könnten vor allem Menschen, deren gesetzliche Rente zwischen Februar und Juni 2025 begonnen hat. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig; Berufung und Sprungrevision wurden allerdings zugelassen.

Worum es bei dem Streit geht

Zum 1. Januar 2025 wurde der allgemeine Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung von 3,4 auf 3,6 Prozent angehoben. Für Rentner wurde diese Erhöhung aber nicht sofort technisch umgesetzt, sondern erst zum 1. Juli 2025. Die Deutsche Rentenversicherung begründete dies mit dem Aufwand, rund 22 Millionen Renten maschinell anzupassen.

Für die Monate Januar bis Juni 2025 wurde deshalb ein Nachholeffekt eingebaut. Im Juli 2025 lag der Pflegebeitrag für viele Rentner einmalig bei 4,8 Prozent, also 3,6 Prozent regulärer Beitrag plus 1,2 Prozentpunkte für das erste Halbjahr. Ab August 2025 galt wieder der reguläre Satz von 3,6 Prozent.

Genau an dieser Pauschale entzündete sich der Streit. Wer erst im Mai oder Juni 2025 erstmals Rente bezog, hatte in den Monaten davor noch keine gesetzliche Rente erhalten. Dennoch wurde im Juli der volle Nachholbetrag für sechs Monate abgezogen.

Warum das Gericht die Pauschale kritisch sieht

Im verhandelten Fall begann die Altersrente der Klägerin erst im Mai 2025. Trotzdem wurde ihr im Juli der volle zusätzliche Pflegebeitrag abgezogen. Die Klägerin wandte sich gegen einen Mehrabzug von 14,90 Euro und bekam vor dem Sozialgericht Dresden Recht.

Das Gericht sah die pauschale Belastung nicht als zwingend gedeckt an, wenn eine Rente im ersten Halbjahr 2025 noch gar nicht durchgehend bezogen wurde. Nach der veröffentlichten Zusammenfassung soll die Übergangsregelung zwar die Verwaltung entlasten, sie dürfe aber nicht dazu führen, dass einzelne Gruppen stärker belastet werden als andere.

Die Richter stellten damit die bisherige Praxis infrage, den vollen Juli-Satz auch bei Rentenbeginn nach Januar 2025 anzuwenden. Entscheidend ist aus Sicht des Gerichts, ob für die Monate vor Rentenbeginn überhaupt ein entsprechender Pflegebeitrag aus der Rente entstehen konnte.

Was die Deutsche Rentenversicherung dazu sagt

Die Deutsche Rentenversicherung hält die Abrechnung weiterhin für korrekt. Sie verweist auf die Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025, nach der der Beitrag im Juli 2025 einmalig auf die im Juli beitragspflichtige Rente erhoben wurde. Eine Erstattungsregelung für Menschen mit Rentenbeginn im ersten Halbjahr 2025 sieht die Rentenversicherung nach eigener Darstellung nicht.

In ihren offiziellen Informationen schreibt die Rentenversicherung ausdrücklich, dass der Satz von 4,8 Prozent für Renten gelten sollte, die vor dem 1. Juli 2025 begonnen haben. Das sollte auch dann gelten, wenn die Rente erst nach dem 1. Januar 2025 begonnen hatte.

Damit stehen sich zwei Sichtweisen gegenüber. Die Rentenversicherung stützt sich auf die pauschale Verordnungsregelung. Das Sozialgericht Dresden legt diese Regelung enger aus und fragt danach, ob tatsächlich für alle sechs Monate ein Rentenbezug vorlag.

Welche Rentner besonders betroffen sein könnten

Besonders interessant ist die Entscheidung für Menschen, deren gesetzliche Rente zwischen Februar und Juni 2025 begonnen hat. Bei ihnen wurde im Juli 2025 unter Umständen ein voller Nachholbetrag für sechs Monate abgezogen, obwohl die Rente nur für einen Teil dieses Zeitraums gezahlt wurde.

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Wer erst im Juli 2025 oder später in Rente ging, dürfte von dieser konkreten Frage nicht betroffen sein. Wer schon vor Januar 2025 Rente bezog, hatte dagegen tatsächlich für alle Monate Januar bis Juni 2025 eine laufende Rente. Die juristische Brisanz liegt vor allem bei den Neurentnern des ersten Halbjahres 2025.

Renteneintritt Mögliche Bedeutung des Urteils Vor Januar 2025 Der volle Nachholbetrag dürfte eher zur Systematik der Verordnung passen, weil durchgehend Rentenbezug bestand. Februar bis Juni 2025 Hier kann eine Prüfung sinnvoll sein, weil nicht für alle Monate Januar bis Juni eine gesetzliche Rente gezahlt wurde. Juli 2025 oder später Diese Gruppe wurde von der konkreten Juli-Nachholung in der Regel nicht in derselben Weise erfasst.

Wie viel Geld könnte es geben?

Die möglichen Beträge sind meist überschaubar, können aber im Einzelfall spürbar sein. Es geht um den Teil des zusätzlichen Juli-Abzugs, der auf Monate entfällt, in denen noch keine gesetzliche Rente bezogen wurde. Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro entspricht ein Prozentpunkt 15 Euro.

Begann eine Rente beispielsweise erst im Mai 2025, wären nach dieser Logik nur Mai und Juni als Nachholmonate zu berücksichtigen. Statt sechs Monaten zu je 0,2 Prozentpunkten kämen dann nur zwei Monate infrage. Der Unterschied läge bei 0,8 Prozentpunkten der Juli-Rente.

Die konkrete Berechnung hängt jedoch von der Rentenhöhe, dem Pflegeversicherungsstatus und möglichen Besonderheiten wie Kinderlosenzuschlag oder Beitragsabschlägen ab. Außerdem ist noch offen, ob höhere Gerichte die Dresdner Entscheidung bestätigen.

Warum das Urteil noch keine automatische Erstattung bedeutet

Betroffene sollten das Urteil nicht als sofortige Rückzahlungszusage verstehen. Die Entscheidung ist nach den vorliegenden Angaben nicht rechtskräftig. Solange keine höchstrichterliche Klärung vorliegt, kann die Rentenversicherung an ihrer bisherigen Auffassung festhalten.

Für Neurentner kann es dennoch sinnvoll sein, den Rentenanpassungsbescheid aus dem Sommer 2025 und den damaligen Pflegeabzug zu prüfen. Wer einen bestandskräftigen Bescheid hat, muss beachten, dass Widerspruchsfristen regelmäßig kurz sind. In manchen Fällen kann ein Überprüfungsantrag in Betracht kommen, der jedoch fachlich sauber begründet werden sollte.

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Eine individuelle Beratung kann besonders dann wichtig sein, wenn mehrere Renten, Versorgungsbezüge oder ein Wechsel aus Beschäftigung in Rente zusammentreffen. Denn gerade dort kann die Frage auftauchen, ob Beiträge doppelt oder für Zeiten ohne Rentenbezug erhoben wurden.

Rechtsgrundlage bleibt umstritten

Die Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 nennt ausdrücklich den einmaligen Beitrag von 4,8 Prozent im Juli 2025. Dort heißt es, die Anhebung um 0,2 Prozentpunkte könne für Januar bis Juni 2025 dadurch abgegolten werden, dass im Juli einmalig 4,8 Prozent der beitragspflichtigen Juli-Rente erhoben werden. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Die offene Frage lautet nun, wie weit diese Pauschale reichen darf. Die Rentenversicherung liest die Vorschrift breit. Das Sozialgericht Dresden hält eine Begrenzung für geboten, wenn die Rente im ersten Halbjahr 2025 noch nicht durchgehend gezahlt wurde.

Damit geht es nicht nur um einige Euro im Einzelfall. Es geht auch darum, wie weit Verwaltungsvereinfachung gehen darf, wenn sie bei einer bestimmten Gruppe zu höheren Abzügen führt. Gerade bei Massenverfahren in der Sozialversicherung kann diese Abgrenzung erhebliche Folgen haben.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer zwischen Februar und Juni 2025 erstmals gesetzliche Rente erhalten hat, sollte die Rentenmitteilung zur Anpassung im Juli 2025 heraussuchen. Wichtig ist der ausgewiesene Pflegeversicherungsbeitrag für Juli 2025. Dort lässt sich erkennen, ob der einmalige Satz von 4,8 Prozent angewendet wurde.

Danach sollte geprüft werden, ab welchem Monat tatsächlich Rente bezogen wurde. Je später der Rentenbeginn im ersten Halbjahr lag, desto größer kann der rechnerische Unterschied sein. Besonders auffällig sind Fälle mit Rentenbeginn im Mai oder Juni 2025.

Ein Schreiben an die Rentenversicherung sollte sachlich bleiben und sich auf den konkreten Bescheid, den Rentenbeginn und den Pflegeabzug im Juli 2025 beziehen. Wer unsicher ist, sollte vorab eine Rentenberatung, einen Sozialverband oder fachkundigen Rechtsrat einbeziehen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte erhält ihre Altersrente erstmals ab dem 1. Mai 2025. Im Juli 2025 wird bei ihr der einmalige Pflegebeitrag von 4,8 Prozent abgezogen. Damit enthält der Juli-Abzug rechnerisch auch Nachholanteile für Januar bis April, obwohl sie in diesen Monaten noch keine gesetzliche Rente bezogen hat.

Nach der Sichtweise des Sozialgerichts Dresden könnte das zu weit gehen. Bei einer Bruttorente von 1.800 Euro würde ein Nachholanteil von 0,8 Prozentpunkten rechnerisch 14,40 Euro ausmachen. Genau solche Fälle zeigen, warum das Urteil für viele Neurentner trotz kleiner Einzelbeträge relevant sein kann.

Ob daraus am Ende tatsächlich ein Anspruch auf Erstattung entsteht, hängt vom weiteren Gang des Verfahrens ab. Für Betroffene ist die Entscheidung dennoch ein Anlass, die damalige Rentenabrechnung nicht ungeprüft abzulegen.

Fragen und Antworten zum Rentenabzug

1. Worum geht es bei dem umstrittenen Rentenabzug?

Es geht um den Pflegeversicherungsbeitrag, der im Juli 2025 bei vielen Rentnern einmalig mit 4,8 Prozent von der gesetzlichen Rente abgezogen wurde. Damit sollte die Beitragserhöhung zur Pflegeversicherung für die Monate Januar bis Juni 2025 nachträglich ausgeglichen werden.

2. Welche Neurentner könnten betroffen sein?

Betroffen sein könnten vor allem Menschen, deren gesetzliche Rente zwischen Februar und Juni 2025 begonnen hat. Bei ihnen wurde möglicherweise ein voller Nachholbetrag für sechs Monate abgezogen, obwohl sie in einem Teil dieses Zeitraums noch gar keine Rente erhalten hatten.

3. Warum hat das Sozialgericht Dresden den Abzug kritisiert?

Das Gericht sah es kritisch, wenn Neurentner für Monate belastet werden, in denen sie noch keine gesetzliche Rente bezogen haben. Nach dieser Sichtweise darf eine pauschale Verwaltungsregelung nicht dazu führen, dass einzelne Rentner stärker belastet werden als es ihrem tatsächlichen Rentenbezug entspricht.

4. Bekommen Betroffene das Geld automatisch zurück?

Nein, eine automatische Erstattung gibt es derzeit nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sodass die weitere juristische Entwicklung abgewartet werden muss. Betroffene sollten ihre Rentenmitteilung aus dem Sommer 2025 dennoch prüfen.

5. Wie können Rentner erkennen, ob sie betroffen sind?

Wichtig ist der Rentenbeginn und der Pflegeversicherungsabzug im Juli 2025. Wer zwischen Februar und Juni 2025 erstmals Rente bezogen hat und im Juli den einmaligen Beitragssatz von 4,8 Prozent zahlen musste, sollte den Fall genauer prüfen lassen.

6. Wie hoch könnte eine mögliche Erstattung ausfallen?

Die Beträge dürften meist überschaubar sein. Entscheidend ist, für wie viele Monate vor Rentenbeginn ein Nachholbetrag abgezogen wurde. Bei einer Rente von 1.800 Euro kann es je nach Rentenbeginn beispielsweise um einen zweistelligen Betrag gehen.

Quellen

Sozialgericht Dresden, Aktenzeichen: S 1 R 137/26