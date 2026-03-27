Rente: Rentner macht alles richtig und verliert genau deshalb seine Abfindung

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Wer nach dem Ende der Altersteilzeit nicht sofort mit Abschlägen in Rente geht, sondern zunächst Arbeitslosengeld bezieht und danach eine abschlagsfreie Altersrente nutzt, kann leer ausgehen. Genau das hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein klargestellt (Az.: 1 Sa 370 b/14).

Im Streit stand die Frage, ob ein Arbeitnehmer trotz späterer abschlagsfreier Rente noch eine Abfindung verlangen kann, die eigentlich Rentenabschläge ausgleichen sollte. Das Gericht sagte dazu eindeutig nein.

Altersteilzeit und Rente: Wann überhaupt ein Anspruch auf Abfindung entsteht

Der Kläger war langjährig bei seinem Arbeitgeber beschäftigt und wechselte auf Grundlage einer Altersteilzeitvereinbarung in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Grundlage dafür waren ein Tarifvertrag zur Altersteilzeit und eine ergänzende Betriebsvereinbarung.

Darin war vorgesehen, dass Beschäftigte eine Abfindung erhalten können, wenn sie wegen eines vorgezogenen Rentenbezugs einen Rentenabschlag hinnehmen müssen. Genau an dieser Voraussetzung scheiterte der Kläger am Ende.

Abschlagsfreie Altersrente statt vorgezogener Rente mit Kürzung

Ursprünglich war bei Abschluss des Altersteilzeitvertrtrags davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer bei Rentenbeginn Abschläge würde hinnehmen müssen. Später änderte sich die Rechtslage jedoch durch die neue abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Der Kläger nutzte diese neue Möglichkeit. Er beantragte nach dem Ende der Altersteilzeit gerade keine vorgezogene Altersrente mit Kürzungen, sondern bezog zunächst Arbeitslosengeld und wechselte erst danach in die ungekürzte Altersrente.

Gericht: Ohne echten Rentenabschlag gibt es keine Abfindung

Das Landesarbeitsgericht stellte klar, dass ein Anspruch auf die Abfindung nur dann besteht, wenn tatsächlich ein Rentenabschlag wegen vorzeitigen Rentenbezugs eintritt. Ein nur früher erwarteter Nachteil reicht dafür nicht aus.

Genau daran fehlte es hier. Der Kläger musste am Ende keine gekürzte Rente akzeptieren, sondern bekam später eine volle Altersrente ohne Abschläge.

Arbeitslosengeld nach Altersteilzeit ersetzt keine Rentenkürzung

Der Arbeitnehmer argumentierte, er habe durch das Jahr zwischen Altersteilzeitende und Rentenbeginn wirtschaftliche Nachteile gehabt. Deshalb müsse die Abfindung trotzdem gezahlt werden.

Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Wer bewusst zunächst keine Rente beantragt und stattdessen Arbeitslosengeld bezieht, erleidet damit nach Auffassung der Richter keinen Rentenabschlag im tariflichen Sinn.

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Tarifvertrag zur Altersteilzeit: Entscheidend ist der tatsächliche Rentenbezug

Nach Auffassung des Gerichts kommt es auf den tatsächlichen Ablauf nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses an. Maßgeblich ist also nicht, was bei Vertragsabschluss einmal zu erwarten war, sondern welche Rente später wirklich beantragt und bezogen wird.

Wird keine gekürzte vorgezogene Rente in Anspruch genommen, fehlt die Grundlage für eine Ausgleichszahlung. Die tarifliche Abfindung soll nach dem Urteil nur einen realen Rentennachteil ausgleichen.

Betriebsvereinbarung half dem Arbeitnehmer ebenfalls nicht weiter

Der Kläger berief sich zusätzlich auf eine Betriebsvereinbarung, die aus seiner Sicht günstiger war als der Tarifvertrag. Auch damit hatte er keinen Erfolg.

Das Gericht sah schon erhebliche rechtliche Probleme, weil tariflich geregelte Arbeitsbedingungen nicht ohne Weiteres durch eine Betriebsvereinbarung eigenständig geändert werden dürfen. Vor allem aber half das auch inhaltlich nicht, weil auch dort ein echter Rentenabschlag vorausgesetzt wurde.

Keine Abfindung wegen später eingeführter Rentenvorteile

Besonders wichtig an der Entscheidung ist ein Punkt, der viele Betroffene interessieren dürfte. Wenn sich die Rentenlage nach Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung später verbessert, profitiert davon in erster Linie der Arbeitnehmer selbst.

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Das Gericht stellte klar, dass sich der Kläger durch die neue Rechtslage besser stellte als ursprünglich gedacht. Er konnte wählen zwischen einer früheren Rente mit Abschlägen und Abfindung oder einer späteren ungekürzten Rente ohne Abfindung.

Warum Treu und Glauben dem Kläger nicht halfen

Der Arbeitnehmer meinte außerdem, sein Arbeitgeber müsse ihn aus Fürsorge oder nach Treu und Glauben trotzdem so behandeln, als hätte er die gekürzte Rente beantragt. Auch das wiesen die Richter zurück.

Denn der Kläger hatte nach Auffassung des Gerichts eine echte Wahl. Er entschied sich selbst gegen die frühere Rente mit Abschlägen und damit zugleich gegen die daran geknüpfte Abfindung.

Was das Urteil für Beschäftigte in Altersteilzeit bedeutet

Die Entscheidung ist für viele Beschäftigte mit Altersteilzeit wichtig. Sie zeigt, dass Abfindungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen sehr eng an die tatsächliche Rentenentscheidung gebunden sein können.

Wer nach dem Ende der Altersteilzeit eine andere, günstigere Rentenoption nutzt, verliert unter Umständen den Anspruch auf die vereinbarte Zahlung. Deshalb sollten Betroffene die Rentenfolgen vor dem Ausscheiden sehr genau prüfen.

Altersteilzeit-Abfindung: Tarifliche Regeln genau lesen

Das Urteil macht außerdem deutlich, wie wichtig der genaue Wortlaut von Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Altersteilzeitvertrag ist. Schon kleine Unterschiede in der Formulierung können darüber entscheiden, ob Geld fließt oder nicht.

Vor allem bei Regelungen, die auf einen „vorzeitigen Rentenbezug“ oder einen „Rentenabschlag“ abstellen, kommt es entscheidend darauf an, ob diese Nachteile später wirklich eintreten. Eine bloß theoretische oder frühere Erwartung genügt nicht.

FAQ zur Altersteilzeit-Abfindung und Rente

Bekomme ich automatisch eine Abfindung, wenn ich Altersteilzeit gemacht habe?

Nein. Eine Abfindung gibt es nur, wenn die jeweilige Regelung im Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Einzelvertrag das vorsieht und die dort genannten Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind.

Reicht es aus, dass bei Vertragsabschluss einmal Rentenabschläge erwartet wurden?

Nein. Nach diesem Urteil kommt es darauf an, ob später wirklich eine vorgezogene Rente mit Abschlägen bezogen wird. Eine frühere Erwartung allein genügt nicht.

Kann Arbeitslosengeld zwischen Altersteilzeit und Rente den Abfindungsanspruch retten?

Nein. Das Gericht hat klargestellt, dass ein Jahr Arbeitslosengeld keinen echten Rentenabschlag ersetzt. Wer danach eine abschlagsfreie Rente bezieht, erfüllt die Voraussetzung für die Abfindung in der Regel nicht.

Hilft eine Betriebsvereinbarung, wenn der Tarifvertrag enger formuliert ist?

Nicht unbedingt. Das Gericht hat deutlich gemacht, dass tariflich geregelte Arbeitsbedingungen nicht beliebig per Betriebsvereinbarung verändert werden können. Außerdem half die Betriebsvereinbarung hier auch inhaltlich nicht weiter.

Was sollten Beschäftigte vor dem Rentenbeginn unbedingt prüfen?

Sie sollten genau vergleichen, welche Folgen ein früher Rentenbeginn mit Abschlägen, ein später abschlagsfreier Rentenbeginn oder eine Zwischenphase mit Arbeitslosengeld haben. Sonst kann eine vermeintlich günstige Rentenlösung am Ende eine erwartete Abfindung kosten.

Fazit: Keine Abfindung ohne vorgezogene Rente mit Abschlag

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat die Klage des Arbeitnehmers vollständig abgewiesen. Wer nach Altersteilzeit erst Arbeitslosengeld bezieht und anschließend eine abschlagsfreie Altersrente nutzt, hat keinen Anspruch auf eine Abfindung zum Ausgleich von Rentenkürzungen.

Für Arbeitnehmer heißt das: Eine spätere bessere Rentenoption kann finanziell attraktiv sein, sie kann aber zugleich eine bereits erwartete Abfindung kosten. Genau deshalb sollte vor jeder Entscheidung zur Altersteilzeit und zum Rentenbeginn genau gerechnet werden.