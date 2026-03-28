Rente: Keine Rentenpunkte für Zwangsarbeit von Schwerbehinderten

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Wer in einem Heim jahrelang arbeiten musste, erhält dafür nicht automatisch Rentenpunkte. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass zwangsweise geleistete Arbeiten eines behinderten Heimkindes aus den Jahren vor Einführung des damaligen Sozialversicherungsgesetzes für Behinderte nicht als rentenrechtliche Zeiten anerkannt werden müssen. (Az.: L 12 R 71/24)

Der Kläger wollte erreichen, dass seine Altersrente für schwerbehinderte Menschen neu berechnet wird. Er machte geltend, dass er in einem staatlichen Erziehungsheim über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Bereichen habe arbeiten müssen, ohne dass dafür Rentenbeiträge abgeführt worden seien.

Rente: Warum Zwangsarbeit im Heim keine Rentenpunkte bringt

Nach Auffassung des Gerichts fehlte für den streitigen Zeitraum eine gesetzliche Grundlage, um diese Arbeiten als Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung anzuerkennen. Maßgeblich war, dass die Tätigkeiten in den Jahren vor Inkrafttreten des damaligen Gesetzes über die Sozialversicherung Behinderter lagen.

Dieses Gesetz trat erst später in Kraft. Für die davor liegenden Jahre galt nach Ansicht des Senats nur das allgemeine Rentenrecht, und danach lag beim Kläger gerade keine versicherungspflichtige Beschäftigung vor.

Rentenpunkte für Heimkinder: Was vor 1975 rechtlich galt

Das Gericht stellte klar, dass behinderte Menschen in Werkstätten, Heimen oder ähnlichen Einrichtungen erst ab Inkrafttreten der speziellen gesetzlichen Regelung rentenversicherungspflichtig wurden. Für frühere Zeiträume musste deshalb geprüft werden, ob nach dem damals geltenden allgemeinen Recht ein normales Beschäftigungsverhältnis bestand.

Genau daran scheiterte die Klage. Nach Überzeugung des Landessozialgerichts fehlte es an einem frei vereinbarten Austausch von Arbeit gegen Lohn, der für eine versicherungspflichtige Beschäftigung erforderlich gewesen wäre.

Mit anderen Worten: Gerade die Tatsache, dass die Menschenwürde des Betroffenen durch Zwangsarbeit außerkraft gesetzt war, führte dazu, dass ihm keine Rentenpunkte angerechnet werden.

Zwangsarbeit im Erziehungsheim zählt nicht als versicherungspflichtige Beschäftigung

Der Kläger hatte vorgetragen, er habe im Heim in verschiedenen Bereichen arbeiten müssen, unter anderem in der Gartenkolonne, in der Bäckerei und auf der Krankenstation.

Das Gericht zweifelte diese Tätigkeiten nicht an, bewertete sie aber rechtlich nicht als normales Arbeitsverhältnis.

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Entscheidend war für die Richter, dass der Kläger damals minderjährig war, unter Vormundschaft stand und die Arbeiten zwangsweise im Rahmen der Heimunterbringung verrichten musste. Unter diesen Umständen sei regelmäßig gerade kein freiwilliges Beschäftigungsverhältnis im rentenrechtlichen Sinn anzunehmen.

Keine Rentenversicherung ohne Lohn: Warum der Kläger leer ausging

Hinzu kam, dass der Kläger für seine Arbeiten keine Vergütung erhielt. Das Gericht sah auch in einem geringen Taschengeld keinen Arbeitslohn, weil dieses nicht an die konkret geleistete Arbeit gekoppelt gewesen sei.

Gerade dieser Punkt war zentral. Ohne Entgelt oder eine vergleichbare Gegenleistung fehlt nach Auffassung des Gerichts ein wesentliches Merkmal einer versicherungspflichtigen Beschäftigung, aus der Rentenpunkte entstehen könnten.

Behinderte Heimkinder und Rente: Warum das Gericht keinen Anspruch sah

Der Kläger argumentierte, seine Tätigkeiten seien keine Therapie gewesen, sondern echte Arbeit unter Weisung und in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Das reichte dem Gericht jedoch nicht aus, um eine Versicherungspflicht anzunehmen.

Die Richter verwiesen darauf, dass im damaligen Verständnis der Heimerziehung erzieherische Zwecke im Vordergrund gestanden hätten. Selbst wenn die Arbeit belastend oder unfrei gewesen sei, mache das sie noch nicht automatisch zu einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung.

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Keine Rentenpunkte trotz Arbeit im Heim: Das sagt das Landessozialgericht

Auch eine rentenrechtliche Anerkennung über eine andere Schiene lehnte das Gericht ab. Es gebe weder nachgewiesene Beitragszahlungen eines Arbeitgebers noch sonstige Umstände, die zusätzliche Entgeltpunkte rechtfertigen würden.

Damit blieb es bei der bisherigen Altersrente des Klägers. Eine Neuberechnung unter Berücksichtigung der Heimarbeit aus den frühen Jahren muss die Deutsche Rentenversicherung nicht vornehmen.

Keine Gleichstellung mit Ghetto-Renten: Warum der Vergleich vor Gericht nicht half

Der Kläger hatte außerdem auf die Rechtsprechung zu sogenannten Ghetto-Renten verwiesen. Dort wird der Begriff der Freiwilligkeit unter besonderen historischen Umständen weiter ausgelegt.

Diesen Vergleich ließ das Landessozialgericht aber nicht gelten. Für Heimkinder gebe es keine entsprechende Sonderregelung, und eine analoge Anwendung dieser Vorschriften komme mangels Gesetzeslücke nicht in Betracht.

Rente für ehemalige Heimkinder: Warum es keine Gesetzeslücke geben soll

Das Gericht betonte ausdrücklich, dass nicht jede als ungerecht empfundene Rechtslage automatisch eine planwidrige Gesetzeslücke darstellt. Eine Analogie sei nur möglich, wenn der Gesetzgeber einen Fall erkennbar übersehen habe.

Dafür sah der Senat hier keine Anhaltspunkte. Deshalb blieb es bei der gesetzlichen Lage: Für die zwangsweise geleisteten Arbeiten im Heim vor der späteren Sonderregelung gibt es keine Rentenpunkte.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Urteil

Bekommen ehemalige Heimkinder automatisch Rentenpunkte für Arbeit im Heim?

Nein. Nach dem Urteil kommt es entscheidend darauf an, ob damals ein rentenversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorlag. Zwangsweise Heimarbeit allein reicht dafür nicht aus.

Warum wurden die Arbeiten des Klägers nicht als Beschäftigung anerkannt?

Weil das Gericht keinen freien Austausch von Arbeit gegen Lohn gesehen hat. Der Kläger war minderjährig, stand unter Vormundschaft und erhielt keine echte Vergütung.

Spielt es eine Rolle, dass der Kläger schwerbehindert ist?

Für die Frage der Rentenpunkte half ihm das in diesem Fall nicht weiter. Seine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt zwar bestehen, wird aber nicht wegen der Heimarbeit höher berechnet.

Kann Heimarbeit vor 1975 überhaupt rentenrechtlich anerkannt werden?

Nur dann, wenn nach dem damals geltenden Recht im Einzelfall ein echtes versicherungspflichtiges Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis nachweisbar war. Das hat das Gericht hier verneint.

Können Betroffene sich auf die Rechtsprechung zu Ghetto-Renten berufen?

Nach diesem Urteil nicht. Das Gericht sieht keine vergleichbare gesetzliche Sonderregelung und auch keine Grundlage für eine analoge Anwendung.

Fazit: Keine Rentenpunkte für Zwangsarbeit von Behinderten im Heim

Das Urteil ist für viele Betroffene bitter. Es macht deutlich, dass schwere und unfreiwillige Arbeit in einem Heim nicht automatisch zu Rentenansprüchen führt, wenn nach der damaligen Rechtslage weder ein echtes Beschäftigungsverhältnis noch eine Beitragszahlung nachweisbar sind.

Für ehemalige Heimkinder bedeutet das: Selbst langjährige Arbeit in Einrichtungen kann bei der Rente leer ausgehen. Wer ähnliche Zeiten anerkennen lassen will, muss möglichst genau belegen können, dass damals rechtlich mehr als bloße Heimarbeit oder Arbeitserziehung vorlag.

Für Menschen mit Schwerbehinderung, deren Menschenwürde mit Füßen getreten wurde, durch Ausbeutung in Zwangsarbeit, ist diese Rechtslage wie ein Schlag ins Gesicht.