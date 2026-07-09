Privatinsolvenz: Gericht darf prüfen ob Sechsmonatsfrist eingehalten wurde

AG Hannover stärkt Prüfungsrecht des Insolvenzgerichts bei der Scheiternbescheinigung

Wer Verbraucherinsolvenz beantragen will, muss vorher einen außergerichtlichen Einigungsversuch mit den Gläubigern unternehmen. Scheitert dieser Versuch, braucht der Schuldner eine Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle, etwa einer anerkannten Schuldnerberatung oder eines Rechtsanwalts.

Das Amtsgericht Hannover hat nun klargestellt: Das Insolvenzgericht darf prüfen, ob die gesetzliche Sechsmonatsfrist dieser Scheiternbescheinigung eingehalten wurde. Der Beschluss erging am 17. April 2026 unter dem Aktenzeichen 904 IK 11/26.

Die Entscheidung ist für überschuldete Menschen wichtig, weil ein zu spät eingereichter oder nicht plausibel datierter Antrag das Verfahren verzögern kann. Betroffene müssen dann im schlimmsten Fall erneut einen außergerichtlichen Einigungsversuch durchführen.

Worum es bei der Sechsmonatsfrist geht

Nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 Insolvenzordnung muss dem Insolvenzantrag eine Bescheinigung über das Scheitern der außergerichtlichen Einigung beigefügt werden. Diese Bescheinigung muss sich auf einen Einigungsversuch beziehen, der innerhalb der letzten sechs Monate vor Antragstellung unternommen wurde.

Der Zweck dieser Frist liegt auf der Hand. Das Gericht soll mit aktuellen Daten arbeiten und nicht mit einem Schuldenbereinigungsplan, der schon Monate oder Jahre überholt ist.

In der Praxis kann sich die Lage eines Schuldners schnell verändern. Neue Forderungen kommen hinzu, Einkommen fällt weg, Gläubiger verkaufen Forderungen weiter oder es entstehen neue Vollstreckungsmaßnahmen.

Deshalb genügt es nicht, irgendwann einmal einen Einigungsversuch gestartet zu haben. Der Antrag auf Verbraucherinsolvenz muss zeitlich noch eng genug mit dem gescheiterten Plan verbunden sein.

Was das Amtsgericht Hannover entschieden hat

Das Amtsgericht Hannover stellte fest, dass das Insolvenzgericht nicht blind an das angegebene Datum in der Bescheinigung gebunden ist. Es darf prüfen, ob die Angaben zur Frist plausibel sind und ob der angegebene Zeitpunkt des Scheiterns rechtlich vertretbar erscheint.

Damit geht es nicht darum, die gesamte Beratungsarbeit der Schuldnerberatungsstelle neu zu bewerten. Geprüft wird vielmehr, ob der außergerichtliche Einigungsversuch noch innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitfensters liegt.

Das Gericht grenzte seine Entscheidung ausdrücklich von einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24. Februar 2022 ab. Der BGH hatte sich damals mit einer anderen Frage befasst, nämlich mit der gerichtlichen Kontrolle von Form und Qualität der persönlichen Beratung.

Nach Ansicht des Amtsgerichts Hannover lässt sich diese BGH-Entscheidung nicht auf die Sechsmonatsfrist übertragen. Denn die Frist ist eine eigene Zulässigkeitsvoraussetzung für den Insolvenzantrag.

Warum das Datum des Scheiterns so wichtig ist

Besonders brisant ist die Frage, wann ein außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan als gescheitert gilt. Das kann eindeutig sein, wenn ein Gläubiger ausdrücklich ablehnt und ohne seine Zustimmung keine Annahme mehr möglich ist.

Problematisch wird es, wenn Beratungsstellen noch auf Antworten einzelner Gläubiger warten. Das Amtsgericht Hannover machte deutlich, dass ein Einigungsversuch nicht künstlich verlängert werden darf, wenn bereits feststeht, dass der Plan nicht mehr angenommen werden kann.

Im entschiedenen Fall hielt das Gericht es nicht für vertretbar, erst den 29. August 2025 als Scheiternsdatum anzusetzen. Nach den Angaben der Beratungsstelle beruhte die Verzögerung darauf, dass nochmals bei Gläubigern nachgefragt wurde, die zuvor nicht reagiert hatten.

Aus Sicht des Gerichts war das nicht erforderlich. Wenn bereits Ablehnungen vorliegen, die eine Annahme unmöglich machen, kann das spätere Nachfragen bei anderen Gläubigern das Scheitern nicht nach hinten verschieben.

Was bedeutet das für Schuldner?

Für Schuldner bedeutet die Entscheidung: Die Scheiternbescheinigung ist mehr als ein Formaldokument. Das Insolvenzgericht kann genauer hinschauen, wenn das Datum des Scheiterns nicht zu den übrigen Angaben passt.

Wer Verbraucherinsolvenz beantragen will, sollte deshalb auf eine saubere zeitliche Dokumentation achten. Wichtig sind das Datum des Schuldenbereinigungsplans, der Versand an die Gläubiger, eingegangene Antworten, Ablehnungen und das Datum, an dem die Einigung endgültig nicht mehr erreichbar war.

Wird der Antrag erst kurz vor Ablauf der sechs Monate eingereicht, steigt das Risiko von Nachfragen. Verzögerungen bei Formularen, fehlende Anlagen oder unklare Gläubigerlisten können dann dazu führen, dass der Antrag nicht wie geplant vorankommt.

Für Betroffene ist das besonders belastend, weil währenddessen Pfändungen, Mahnungen und Vollstreckungsdruck weiterlaufen können. Eine genaue Vorbereitung kann daher mehrere Wochen Zeit sparen.

Folgen für Schuldnerberatungen und Anwälte

Auch Schuldnerberatungsstellen und Anwälte müssen aus der Entscheidung Konsequenzen ziehen. Sie sollten nicht nur das Scheitern bescheinigen, sondern die zeitliche Abfolge nachvollziehbar festhalten.

Das betrifft vor allem Fälle, in denen mehrere Gläubiger beteiligt sind. Sobald klar ist, dass der Plan nicht mehr angenommen werden kann, sollte das Scheitern nicht ohne tragfähigen Grund später datiert werden.

Die Bescheinigung muss deshalb mit den Unterlagen übereinstimmen. Stimmen Planerstellung, Gläubigerantworten und Scheiternsdatum nicht schlüssig zusammen, kann das Insolvenzgericht nachfragen.

Für Beratungsstellen ist das kein Misstrauensvotum, sondern eine verfahrensrechtliche Kontrolle. Das Gericht prüft nicht, ob die Beratung inhaltlich ideal war, sondern ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Antrag erfüllt sind.

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Wann der Einigungsversuch als gescheitert gelten kann

Ein außergerichtlicher Einigungsversuch scheitert regelmäßig, wenn die erforderliche Zustimmung der Gläubiger nicht erreichbar ist. Das kann durch ausdrückliche Ablehnungen geschehen oder dadurch, dass die Annahme des Plans wegen der Mehrheitsverhältnisse nicht mehr möglich ist.

Nicht jede ausbleibende Antwort bedeutet automatisch ein Scheitern. Entscheidend ist, ob der konkrete Plan noch Aussicht auf Annahme hat.

Wenn einzelne Gläubiger schweigen, kann eine Nachfrage sinnvoll sein. Ist der Plan aber bereits wegen gewichtiger Ablehnungen gescheitert, ändert eine spätere Nachfrage bei anderen Gläubigern nichts mehr.

Genau an diesem Punkt setzt die Entscheidung des Amtsgerichts Hannover an. Das Gericht verlangt eine vertretbare Bestimmung des Scheiternsdatums.

Tabelle: Worauf Betroffene bei der Scheiternbescheinigung achten sollten

Prüfpunkt Bedeutung für den Insolvenzantrag Datum des Schuldenbereinigungsplans Das Gericht kann prüfen, ob der Plan zeitlich zum späteren Scheiternsdatum passt. Antworten der Gläubiger Ablehnungen können den Zeitpunkt des Scheiterns bestimmen, wenn eine Annahme nicht mehr möglich ist. Datum der Scheiternbescheinigung Die Bescheinigung darf bei Antragstellung nicht außerhalb der gesetzlichen Frist liegen. Vollständigkeit der Unterlagen Fehlende Anlagen können das Verfahren verzögern und die Frist zusätzlich gefährden. Plausible Dokumentation Die zeitliche Abfolge sollte für das Insolvenzgericht nachvollziehbar sein.

Warum die Entscheidung über den Einzelfall hinaus Bedeutung hat

Der Beschluss aus Hannover dürfte auch außerhalb Niedersachsens Beachtung finden. Er betrifft eine praktische Frage, die in Verbraucherinsolvenzverfahren häufig auftaucht.

Viele Schuldner warten lange auf Beratungstermine. Danach dauert es oft weitere Wochen, bis Gläubiger angeschrieben, Forderungen geprüft und Pläne erstellt sind.

Kommt dann noch eine unklare Fristberechnung hinzu, kann der Insolvenzantrag scheitern oder als unvollständig behandelt werden. Das verschiebt den Start des gerichtlichen Verfahrens und damit auch den Weg zur Restschuldbefreiung.

Die Entscheidung zeigt deshalb: Die Vorbereitung der Verbraucherinsolvenz ist nicht nur eine Frage der Formulare. Sie hängt auch davon ab, ob die zeitlichen Voraussetzungen sauber eingehalten werden.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Schuldner sollten sich frühzeitig erklären lassen, ab welchem Datum die Sechsmonatsfrist läuft. Entscheidend ist nicht allein, wann die Bescheinigung ausgestellt wurde, sondern wann der außergerichtliche Einigungsversuch rechtlich als gescheitert anzusehen ist.

Wer bereits eine Scheiternbescheinigung hat, sollte den Insolvenzantrag nicht unnötig aufschieben. Besonders wichtig ist, dass alle amtlichen Formulare vollständig ausgefüllt und die Anlagen beigefügt werden.

Bei Unsicherheiten sollte die Beratungsstelle oder der beauftragte Anwalt die Frist ausdrücklich prüfen. Das gilt vor allem dann, wenn zwischen Gläubigerablehnungen, späteren Nachfragen und Antragstellung mehrere Monate liegen.

Je klarer der Ablauf dokumentiert ist, desto geringer ist das Risiko, dass das Gericht den Antrag wegen Fristfragen beanstandet.

Praxisbeispiel: Wenn eine verspätete Antragstellung zum Problem wird

Eine Schuldnerin hat 18 Gläubiger. Ihre Schuldnerberatung erstellt im Januar einen Schuldenbereinigungsplan und verschickt ihn an alle Gläubiger.

Im Februar lehnen mehrere große Gläubiger ab. Schon dadurch ist klar, dass der Plan nicht mehr angenommen werden kann.

Die Beratungsstelle fragt im April trotzdem nochmals bei kleineren Gläubigern nach. Erst im Mai stellt sie die Scheiternbescheinigung aus und trägt Mai als Zeitpunkt des Scheiterns ein.

Reicht die Schuldnerin den Insolvenzantrag erst im November ein, kann das Insolvenzgericht prüfen, ob das Scheitern wirklich erst im Mai eingetreten ist. Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass der Plan bereits im Februar gescheitert war, kann die Sechsmonatsfrist überschritten sein.

Fragen und Antworten zur Entscheidung des AG Hannover

Darf das Insolvenzgericht die Scheiternbescheinigung prüfen?

Ja. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Hannover darf das Insolvenzgericht prüfen, ob die Sechsmonatsfrist des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO eingehalten wurde. Es muss die Angaben in der Bescheinigung nicht ungeprüft übernehmen.

Heißt das, dass das Gericht die Schuldnerberatung vollständig kontrolliert?

Nein. Das Gericht prüft nicht allgemein die Qualität der Beratung. Es geht vor allem darum, ob die gesetzlichen Voraussetzungen des Insolvenzantrags vorliegen und ob das Scheiternsdatum vertretbar ist.

Wann beginnt die Sechsmonatsfrist?

Entscheidend ist der gescheiterte außergerichtliche Einigungsversuch. In der Praxis kommt es darauf an, wann feststand, dass der Schuldenbereinigungsplan nicht mehr angenommen werden kann.

Was passiert, wenn die Frist überschritten ist?

Dann kann der Insolvenzantrag problematisch werden. Betroffene müssen unter Umständen einen neuen außergerichtlichen Einigungsversuch durchführen und eine neue Bescheinigung vorlegen.

Reicht es aus, wenn noch einzelne Gläubiger nicht geantwortet haben?

Nicht immer. Wenn der Plan wegen bereits erklärter Ablehnungen ohnehin nicht mehr angenommen werden kann, kann weiteres Warten das Scheitern nicht beliebig nach hinten verschieben.

Was sollten Schuldner vor Antragstellung prüfen?

Sie sollten prüfen lassen, ob die Bescheinigung noch fristgerecht ist, ob alle Gläubiger erfasst sind und ob die zeitliche Abfolge nachvollziehbar dokumentiert wurde. Besonders kurz vor Ablauf der sechs Monate sollte der Antrag nicht unnötig verzögert werden.