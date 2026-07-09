Krankengeld endet aber Nahtlosigkeit abgelehnt – wer zahlt jetzt?

Wenn das Krankengeld endet, geraten viele Versicherte in eine schwierige Lage. Die Krankheit besteht weiter, der Arbeitsplatz ist oft nur noch formal vorhanden oder bereits verloren, und über eine Erwerbsminderungsrente ist noch nicht entschieden.

Für solche Fälle gibt es die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III. Sie soll verhindern, dass Menschen zwischen Krankenkasse, Arbeitsagentur und Rentenversicherung ohne laufende Leistung stehen.

Die Regelung greift, wenn die Leistungsfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate so gemindert ist, dass eine Beschäftigung unter üblichen Bedingungen nicht möglich ist.

Doch was passiert, wenn die Agentur für Arbeit die Nahtlosigkeit ablehnt? Dann ist nicht automatisch Schluss mit allen Ansprüchen. Entscheidend ist, warum abgelehnt wurde und welche Leistung als Nächstes in Betracht kommt.

Was die Nahtlosigkeitsregelung eigentlich absichern soll

Die Nahtlosigkeitsregelung betrifft Menschen, die nach langer Krankheit aus dem Krankengeld ausgesteuert werden und deren Erwerbsfähigkeit noch nicht abschließend durch die Rentenversicherung geklärt ist. Rechtlich steht sie in § 145 SGB III. Dort ist geregelt, dass Arbeitslosengeld unter besonderen Voraussetzungen auch dann gezahlt werden kann, wenn die Leistungsfähigkeit gesundheitlich stark eingeschränkt ist.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Die Krankenkasse zahlt nach der Aussteuerung kein Krankengeld mehr, die Rentenversicherung hat aber noch nicht entschieden, ob eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. In dieser Übergangszeit soll die Arbeitsagentur einspringen.

Die Leistung heißt weiterhin Arbeitslosengeld. Sie wird nicht deshalb gezahlt, weil jemand voll arbeitsfähig ist, sondern weil das Gesetz für diese besondere Lücke eine Absicherung vorsieht.

Wichtig ist: Die Nahtlosigkeitsregelung ersetzt keinen Rentenantrag. Sie überbrückt nur die Zeit, bis die Rentenversicherung oder ein anderer zuständiger Träger entschieden hat.

Warum die Arbeitsagentur die Nahtlosigkeit ablehnen kann

Eine Ablehnung kommt häufig vor, wenn der Ärztliche Dienst der Arbeitsagentur zu dem Ergebnis kommt, dass die betroffene Person noch mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten kann. Dann sieht die Arbeitsagentur oft keine Nahtlosigkeit nach § 145 SGB III, sondern prüft normales Arbeitslosengeld.

Das kann für Betroffene widersprüchlich wirken. Der behandelnde Arzt schreibt weiter arbeitsunfähig, die Krankenkasse hat ausgesteuert, aber die Arbeitsagentur hält noch eine Restleistungsfähigkeit für möglich.

Rechtlich sind Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung jedoch nicht dasselbe. Arbeitsunfähig kann jemand für den bisherigen Beruf sein, während aus Sicht der Arbeitsagentur noch andere Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich erscheinen.

Eine Ablehnung kann auch daran liegen, dass kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Wer die Anwartschaftszeit nicht erfüllt hat oder dessen Anspruch bereits verbraucht ist, kann auch über die Nahtlosigkeitsregelung kein Arbeitslosengeld erhalten.

Wer zahlt, wenn die Nahtlosigkeit abgelehnt wird?

Die Antwort hängt vom Einzelfall ab. Wird nur die besondere Nahtlosigkeit abgelehnt, kann trotzdem normales Arbeitslosengeld möglich sein. Dafür muss sich die betroffene Person im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten der Vermittlung zur Verfügung stellen.

Das bedeutet nicht, dass sie behaupten muss, gesund zu sein. Sie sollte deutlich erklären, dass sie nur mit ihrem verbliebenen Leistungsvermögen zur Verfügung steht.

Ist noch Krankengeldanspruch vorhanden, bleibt zunächst die Krankenkasse zuständig. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Aussteuerung noch nicht erreicht ist oder die Krankenkasse die Zahlung zu früh beendet hat.

Besteht weder Krankengeld noch Arbeitslosengeld, kommt als Auffanglösung Grundsicherung in Betracht. Seit der Umstellung im Jahr 2026 ist für erwerbsfähige Personen das Grundsicherungsgeld beim Jobcenter relevant; bei dauerhaft voller Erwerbsminderung kann stattdessen die Sozialhilfe zuständig sein.

Situation Mögliche Zahlung Krankengeld ist noch nicht ausgeschöpft Krankenkasse kann weiter zuständig sein Krankengeld ist ausgeschöpft, Erwerbsfähigkeit ungeklärt Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III kann möglich sein Nahtlosigkeit abgelehnt, aber Restleistungsfähigkeit anerkannt Normales Arbeitslosengeld kann möglich sein Kein Anspruch auf Arbeitslosengeld Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe prüfen Erwerbsminderungsrente wird später bewilligt Rentenversicherung zahlt Rente; Erstattungen zwischen Behörden können folgen

Normales Arbeitslosengeld trotz Krankheit

Viele Betroffene machen an dieser Stelle einen gefährlichen Fehler. Sie sagen bei der Arbeitsagentur, sie könnten gar nichts mehr arbeiten. Das ist aus medizinischer Sicht oft verständlich, kann aber leistungsrechtlich Probleme auslösen.

Denn normales Arbeitslosengeld setzt voraus, dass man dem Arbeitsmarkt zumindest in einem gewissen Umfang zur Verfügung steht. Wer jede Verfügbarkeit vollständig verneint, riskiert eine Ablehnung.

Besser ist eine klare, realistische Formulierung. Betroffene können erklären, dass sie weiterhin krank sind, aber sich im Rahmen des vom Ärztlichen Dienst angenommenen Restleistungsvermögens zur Verfügung stellen.

Damit wird nicht auf Rechte verzichtet. Es wird nur verhindert, dass die Arbeitsagentur den Antrag mit dem Hinweis ablehnt, es fehle an jeder Verfügbarkeit.

Was gilt bei laufendem Arbeitsverhältnis?

Viele Versicherte sind nach der Aussteuerung noch bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis ruht faktisch, weil die Arbeitsunfähigkeit weiter besteht.

Auch dann kann Arbeitslosengeld möglich sein. Arbeitslos im Sinne des Arbeitslosenversicherungsrechts bedeutet nicht immer, dass das Arbeitsverhältnis bereits beendet sein muss.

Entscheidend ist, ob tatsächlich keine Beschäftigung ausgeübt wird und ob die Person der Vermittlung im Rahmen ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Gerade bei einem ruhenden Arbeitsverhältnis muss der Antrag sorgfältig formuliert werden.

Was Betroffene nach einer Ablehnung tun sollten

Eine Ablehnung der Nahtlosigkeit sollte nicht ungeprüft hingenommen werden. Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden.

Dabei sollte genau geprüft werden, ob die Arbeitsagentur nur § 145 SGB III abgelehnt hat oder auch normales Arbeitslosengeld. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sich daraus unterschiedliche nächste Schritte ergeben.

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Wer dringend Geld benötigt, sollte zusätzlich einen Eilantrag beim Sozialgericht prüfen lassen. Das gilt besonders, wenn Miete, Strom oder Krankenversicherung gefährdet sind.

Parallel sollte ein Antrag auf Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe gestellt werden, wenn keine andere Zahlung läuft. Ein solcher Antrag kann später wieder angepasst werden, wenn Arbeitslosengeld oder Rente doch bewilligt wird.

Die Krankenversicherung darf nicht übersehen werden

Nach dem Ende des Krankengeldes geht es nicht nur um den Lebensunterhalt. Auch der Krankenversicherungsschutz muss geklärt sein.

Wer Arbeitslosengeld erhält, ist in der Regel darüber gesetzlich krankenversichert. Wer Grundsicherungsgeld bezieht, ist ebenfalls abgesichert.

Problematisch wird es, wenn Betroffene nach der Aussteuerung keinen Antrag stellen oder längere Zeit auf Bescheide warten. Dann sollten sie sich sofort bei ihrer Krankenkasse melden und klären, über welche Mitgliedschaft der Versicherungsschutz fortgeführt wird.

Erwerbsminderungsrente: Antrag kann entscheidend werden

In vielen Fällen fordert die Arbeitsagentur dazu auf, einen Reha- oder Rentenantrag zu stellen. Das hängt damit zusammen, dass die Nahtlosigkeit nur eine Übergangsleistung ist.

Wird später eine Erwerbsminderungsrente bewilligt, können Erstattungsansprüche zwischen Rentenversicherung und Arbeitsagentur entstehen. § 145 SGB III verweist ausdrücklich auf solche Erstattungen, wenn Rente oder Übergangsgeld zuerkannt wird.

Für Betroffene bedeutet das: Sie müssen nicht selbst doppelt zahlen. Die Behörden rechnen häufig untereinander ab.

Trotzdem sollten Rentenbescheide, Arbeitslosengeldbescheide und Schreiben der Krankenkasse sorgfältig aufgehoben werden. Nur so lässt sich prüfen, ob Nachzahlungen richtig verrechnet wurden.

Wichtig ist die Begründung im Ablehnungsbescheid

Nicht jede Ablehnung ist gleich. Manche Bescheide sagen nur, dass § 145 SGB III nicht greift. Andere lehnen den gesamten Antrag auf Arbeitslosengeld ab.

Ein genauer Blick auf die Begründung ist deshalb unverzichtbar. Dort steht meist, ob die Arbeitsagentur von ausreichender Leistungsfähigkeit ausgeht oder ob sie andere Voraussetzungen verneint.

Wer die Begründung nicht versteht, sollte Akteneinsicht beantragen. Besonders wichtig kann das Gutachten des Ärztlichen Dienstes sein.

Betroffene müssen allerdings wissen: Häufig wird ihnen nicht das vollständige medizinische Gutachten direkt zugeschickt, sondern nur ein Teil mit sozialmedizinischer Einschätzung. Auch daraus lässt sich oft erkennen, warum die Arbeitsagentur die Nahtlosigkeit abgelehnt hat.

Wenn Krankenkasse und Arbeitsagentur unterschiedlich urteilen

Besonders belastend sind Fälle, in denen die Krankenkasse auf das Ende des Krankengeldes verweist und die Arbeitsagentur gleichzeitig nicht zahlen will. Für Betroffene entsteht dann der Eindruck, niemand sei zuständig.

Rechtlich muss aber geprüft werden, welcher Träger aktuell zahlen muss. Die Krankenkasse kann zuständig bleiben, wenn Krankengeld zu Unrecht beendet wurde. Die Arbeitsagentur kann zuständig sein, wenn Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III oder normales Arbeitslosengeld besteht.

Wenn beides nicht greift, bleibt die Existenzsicherung über das Jobcenter oder das Sozialamt. Das ist zwar für viele Betroffene ein schwerer Schritt, verhindert aber eine finanzielle Lücke.

Praxisbeispiel: Nach der Aussteuerung kommt die Ablehnung

Frau M. ist 58 Jahre alt und seit mehr als eineinhalb Jahren wegen einer schweren Rücken- und Schmerzerkrankung arbeitsunfähig. Die Krankenkasse teilt ihr mit, dass das Krankengeld endet. Frau M. meldet sich bei der Arbeitsagentur und beantragt Arbeitslosengeld im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung.

Der Ärztliche Dienst kommt zu dem Ergebnis, dass Frau M. leichte Tätigkeiten noch 15 bis unter 30 Stunden pro Woche ausüben könne. Die Arbeitsagentur lehnt deshalb die Nahtlosigkeit ab. Frau M. legt Widerspruch ein, stellt sich aber zugleich mit ihrem eingeschränkten Restleistungsvermögen zur Verfügung und beantragt normales Arbeitslosengeld. Zusätzlich stellt sie vorsorglich einen Antrag auf Grundsicherungsgeld, damit keine Zahlungslücke entsteht. Später prüft die Rentenversicherung ihren Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Fragen und Antworten zur abgelehnten Nahtlosigkeit

Was bedeutet es, wenn die Nahtlosigkeit abgelehnt wird?

Es bedeutet zunächst nur, dass die Arbeitsagentur die Voraussetzungen des § 145 SGB III nicht anerkennt. Das heißt aber nicht automatisch, dass überhaupt kein Arbeitslosengeld möglich ist.

Kann ich normales Arbeitslosengeld bekommen, obwohl ich krankgeschrieben bin?

Ja, das kann möglich sein. Entscheidend ist, ob Sie sich im Rahmen Ihres verbliebenen Leistungsvermögens der Vermittlung zur Verfügung stellen.

Muss ich mich gesund melden, um Arbeitslosengeld zu bekommen?

Nein. Sie sollten keine falschen Angaben machen. Sinnvoll ist die Erklärung, dass Sie weiterhin gesundheitlich eingeschränkt sind, aber im Rahmen der festgestellten Restleistungsfähigkeit zur Verfügung stehen.

Wer zahlt, wenn weder Krankenkasse noch Arbeitsagentur zahlen?

Dann sollte sofort Grundsicherungsgeld beim Jobcenter oder Sozialhilfe beim Sozialamt beantragt werden. Welche Stelle zuständig ist, hängt vor allem davon ab, ob noch Erwerbsfähigkeit angenommen wird.

Lohnt sich ein Widerspruch gegen die Ablehnung?

Ja, besonders wenn ärztliche Unterlagen eine deutlich stärkere Einschränkung belegen. Der Widerspruch sollte sich mit der Begründung der Arbeitsagentur auseinandersetzen und aktuelle Befunde enthalten.

Was passiert, wenn später eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird?

Dann kann die Rente rückwirkend beginnen. Bereits gezahltes Arbeitslosengeld oder andere Leistungen werden häufig zwischen den Trägern verrechnet, sodass Betroffene nicht selbst die Behördenabrechnung übernehmen müssen.