Grundsicherung: Gericht kassiert Bürgergeld-Beschwerde, trotz Fristwahrung

Ein Bürgergeld-Empfänger hatte im Eilverfahren vor dem Sozialgericht eine Niederlage kassiert und wollte sich mit einer Beschwerde an das Landessozialgericht wehren. Die Frist lief, ein eigenes Faxgerät hatte er nicht griffbereit.

Also nutzte er den Online-Dienst „simple-fax.de“, tippte den Schriftsatz am Rechner und schickte ihn per E-Mail-to-Fax auf den Weg. Erledigt, dachte er. War es nicht. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen erklärte die Beschwerde für unzulässig, weil sie nicht formwirksam eingereicht worden war.

Die Entscheidung betrifft ein Problem, das im digitalen Alltag vieler Antragsteller unterschätzt wird: Nicht jede elektronische Übermittlung erfüllt die Schriftform, die das Gesetz für bestimmte Schriftsätze bei Gericht verlangt. Wer glaubt, ein Online-Faxdienst sei rechtlich dasselbe wie ein klassisches Fax vom eigenen Gerät, irrt – mit teils existenziellen Folgen, wenn es um vorläufigen Rechtsschutz und Grundsicherungsgeld nach dem SGB II geht.

Warum die Schriftform überhaupt zählt

Bestimmende Schriftsätze – dazu zählt auch die Beschwerde gegen einen Beschluss im einstweiligen Rechtsschutz – müssen grundsätzlich die Schriftform wahren. In der Praxis geschieht das durch die eigenhändige Unterschrift des Beschwerdeführers. Diese Unterschrift ist kein bürokratisches Beiwerk, sondern ein zwingendes Wirksamkeitserfordernis: Sie belegt, dass der Text tatsächlich von der angegebenen Person stammt und von ihr bewusst in den Rechtsverkehr gegeben wurde.

Das Gesetz kennt Alternativen zur eigenhändigen Unterschrift auf Papier. Ein verschriftlichtes, handschriftlich unterschriebenes Rechtsschutzgesuch wahrt die Form auch dann, wenn es per Telefax an das Gericht übermittelt und dort ausgedruckt wird. Ebenso zulässig ist das sogenannte Computerfax: Eine Textdatei mit eingescannter Unterschrift wird elektronisch direkt an das Faxgerät des Gerichts übertragen. Und schließlich erlaubt § 65a SGG die Einreichung als elektronisches Dokument – dann allerdings nur mit qualifizierter elektronischer Signatur der verantwortenden Person oder über einen sicheren Übermittlungsweg nach § 65a Abs. 4 SGG.

Was in dieser Aufzählung fehlt, ist der Online-Faxdienst, bei dem ein Anbieter eine E-Mail oder einen Web-Upload entgegennimmt und daraus technisch ein Fax erzeugt.

Die Entscheidung des LSG Nordrhein-Westfalen

Nach Auffassung des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen wahren die über den Anbieter „simple-fax.de“ per E-Mail-to-Fax oder Web-to-Fax-Verfahren eingereichten Schriftsätze das Schriftformerfordernis nicht (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 01.06.2026 – L 2 AS 727/26 B ER).

Weder das ursprüngliche Dokument noch die nachfolgend eingereichten Schriftsätze erfüllten die Voraussetzungen des § 65a SGG, da ihnen die qualifizierte elektronische Signatur fehlte und sie nicht über einen sicheren Übermittlungsweg nach § 65a Abs. 4 SGG eingereicht worden waren.

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Das Gericht zieht eine klare Grenze zum Computerfax. Bei diesem lässt sich über die eingescannte Unterschrift und die mitübermittelte Anschlussnummer der beim Gericht eingehenden Kopie hinreichend zuverlässig feststellen, dass die Erklärung abgeschlossen ist und von der Person stammt, die als Absender erscheint.

Beim E-Mail-to-Fax- oder Web-to-Fax-Verfahren ist diese Zuordnung nicht in gleicher Weise möglich. Der Anbieter transportiert die Erklärung nicht bloß wie ein Post- oder Telekommunikationsunternehmen, sondern wandelt das Dokument technisch um – ohne vorher zu prüfen, ob es überhaupt der Person zugeordnet werden kann, die den Auftrag erteilt hat.

Das Gericht verweist zur Untermauerung auf zwei frühere Entscheidungen. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hatte bereits festgestellt, dass ein solches Verfahren einem Telefax ohne zugrundeliegendes Original vergleichbar ist und die Schriftform deshalb nicht wahrt (LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 11.01.2024 – L 7 SO 3301/23 B).

Und das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen selbst hatte schon zuvor entschieden, dass ein E-Mail-to-Fax- oder Web-to-Fax-Verfahren die Zuordnung eines Schreibens zu einer bestimmten Person auch nicht besser gewährleistet als eine gewöhnliche, formunwirksame E-Mail (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 08.04.2021 – L 12 AS 311/21 B ER).

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Ausschlaggebend war für die Richter zudem, wie leichtfertig der genutzte Dienst mit Authentifizierung umgeht: Zur Registrierung bei „simple-fax.de“ genügt eine gültige E-Mail-Adresse.

Nennenswerte weitere Prüfungen der Identität finden nicht statt. Aus einer solchen E-Mail-Adresse lässt sich nicht auf die Person des Antragstellers schließen – und genau das hätte die Schriftform eigentlich sicherstellen sollen.

Das Gericht verlangt damit Formstrenge in einer Zeit, in der mancher Nutzer sein letztes echtes Faxgerät kaum noch bedienen kann. Konsequent ist das trotzdem: Wo Authentizität nicht anders geprüft werden kann, bleibt der Formalismus die einzige verlässliche Sicherung.

Was das für Betroffene bedeutet

Im Eilverfahren gegen einen ablehnenden Beschluss zählt fast immer jede Stunde – die Beschwerdefrist ist kurz, und genau in dieser Drucksituation greifen viele Antragsteller zu vermeintlich schnellen Lösungen wie Online-Faxdiensten. Erfahrungsgemäß zeigt sich in solchen Verfahren immer wieder dasselbe Muster:

Der inhaltliche Schriftsatz ist fristgerecht formuliert, scheitert am Ende aber an der Form – und damit an etwas, das mit dem eigentlichen Rechtsstreit nichts zu tun hat.

Wer schnell und formwirksam einreichen will, hat mehrere echte Optionen: ein klassisches Fax vom eigenen Anschluss mit eigenhändig unterschriebenem Dokument, ein Computerfax mit eingescannter Unterschrift, direkt von einem eigenen Gerät oder Programm versendet, oder – sofern anwaltlich vertreten – die Einreichung über das besondere elektronische Anwaltspostfach als sicherer Übermittlungsweg nach § 65a Abs. 4 SGG.

Wer keinen dieser Wege nutzen kann, sollte das unterschriebene Original notfalls persönlich beim Gericht abgeben oder so rechtzeitig per Post versenden, dass es innerhalb der Frist ankommt.

Wer sich stattdessen auf einen Online-Faxdienst verlässt, riskiert, dass die Beschwerde trotz rechtzeitiger Absendung als unzulässig verworfen wird. Die Frist ist dann gewahrt, die Form aber nicht – und für das Gericht zählt am Ende beides.

Anmerkung des Verfassers

Vergleichen Sie dazu: Bürgergeld: Eilverfahren wegen Verstoßes gegen zwingende Formvorschriften unzulässig. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat jetzt mit Beschluss vom 22.05.2026 – L 6 AS 735/26 B ER – entschieden:

Die Einreichung eines Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz per E-Mail-to-Fax-Verfahren bzw. Web-to-Fax-Verfahren ist zur Formwahrung nicht ausreichend. https://www.gegen-hartz.de/urteile/buergergeld-eilverfahren-wegen-verstosses-gegen-zwingende-formvorschriften-unzulaessig

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 01.06.2026 – L 2 AS 727/26 B ER

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 11.01.2024 – L 7 SO 3301/23 B

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 08.04.2021 – L 12 AS 311/21 B ER