Mehr Nettolohn im Dezember für Arbeitnehmer: Antrag bis 30. November ist aber Pflicht

Mehr Netto im Dezember: Dieser Antrag muss bis 30. November beim Finanzamt sein

Wer hohe Fahrtkosten, abziehbare Betreuungskosten oder andere steuerlich begünstigte Ausgaben hat, kann sich noch mit dem Dezembergehalt entlasten lassen. Dafür muss der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung für 2026 spätestens am 30. November 2026 beim Finanzamt eingegangen sein.

Gerade vor Weihnachten kann das helfen, wenn Rechnungen anstehen und das laufende Einkommen knapp bemessen ist. Das Verfahren verschafft Beschäftigten früher Zugriff auf eine Steuerentlastung, die sonst erst nach der Einkommensteuererklärung ankommt.

Ein eingetragener Freibetrag von beispielsweise 1.800 Euro bedeutet allerdings keine Überweisung von 1.800 Euro. Wie viel zusätzlich auf dem Konto landet, hängt von der individuellen Lohnsteuerberechnung ab.

Warum ein Antrag im November den Dezember entlasten kann

Beim Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren berücksichtigt das Finanzamt bestimmte abziehbare Ausgaben bereits während des Jahres. Der anerkannte Freibetrag wird in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen gespeichert und vom Arbeitgeber bei der Abrechnung berücksichtigt.

Nach § 39a Einkommensteuergesetz wird ein neu beantragter Jahresfreibetrag grundsätzlich auf die Monate nach der Antragstellung verteilt. Bei einem Antrag im November bleibt dafür im laufenden Jahr nur noch der Dezember.

Ein erstmals bewilligter Jahresfreibetrag von 1.800 Euro kann deshalb vollständig in die Berechnung der Dezemberlohnsteuer eingehen. Bei einer Antragstellung im Oktober würde derselbe Betrag grundsätzlich mit jeweils 900 Euro auf November und Dezember verteilt.

Der Vorteil liegt im früher verfügbaren Geld

Der Freibetrag senkt die Grundlage für den Lohnsteuerabzug, wodurch mehr vom Gehalt übrig bleiben kann. Das vertragliche Bruttogehalt steigt dadurch nicht.

Eine feste Zusage über mehrere Hundert Euro zusätzliches Netto wäre unseriös, solange Einkommen, Steuerklasse und weitere Abrechnungsmerkmale unbekannt sind. Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld können die Berechnung beeinflussen.

Bei ansonsten gleichen Verhältnissen fällt die spätere Steuererstattung entsprechend geringer aus, weil bereits weniger Lohnsteuer einbehalten wurde. Der finanzielle Nutzen besteht darin, dass das Geld früher zur Verfügung steht.

Die 600-Euro-Grenze wird leicht falsch verstanden

Für viele Aufwendungen gilt eine Antragsgrenze von mehr als 600 Euro im Kalenderjahr. Bei Werbungskosten zählt dafür nur der Betrag, der den bereits berücksichtigten Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro übersteigt.

Wer ausschließlich berufliche Ausgaben geltend macht, muss deshalb auf mehr als 1.830 Euro Werbungskosten kommen. Abziehbare Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen können nach den jeweiligen Regeln hinzugerechnet werden.

Die 600 Euro sind eine Zugangsvoraussetzung für den Antrag und werden bei erfüllter Voraussetzung nicht noch einmal vom Freibetrag abgezogen. Die amtliche ELSTER-Anleitung für 2026 erläutert die Antragsgrenze und die zu berücksichtigenden Pauschbeträge.

Pendler erreichen die Grenze 2026 schneller

Seit dem 1. Januar 2026 beträgt die Entfernungspauschale grundsätzlich 38 Cent ab dem ersten vollen Entfernungskilometer. Angesetzt werden die einfache Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte und die Tage, an denen dieser Arbeitsweg tatsächlich zurückgelegt wird.

Für Urlaubstage, Krankheitstage oder reine Homeoffice-Tage fällt diese Fahrt zur Arbeitsstelle weg. Warum sich aus der Pauschale keine gleich hohe Auszahlung ableiten lässt, erläutert auch der Beitrag über Fahrtgeld und die steuerliche Entlastung von Pendlern.

📚 Lesen Sie auch: Die neue 42 Euro Pflegegeld Regelung soll jetzt kommen

Einfache Entfernung Entfernungspauschale bei 220 Fahrtagen Betrag über 1.230 Euro Mehr als 600 Euro allein durch Fahrten? 20 Kilometer 1.672,00 Euro 442,00 Euro Nein 22 Kilometer 1.839,20 Euro 609,20 Euro Ja 30 Kilometer 2.508,00 Euro 1.278,00 Euro Ja 40 Kilometer 3.344,00 Euro 2.114,00 Euro Ja

Die Modellrechnung unterstellt 220 tatsächliche Fahrtage, keine weiteren Werbungskosten und keine anzurechnenden Arbeitgeberleistungen. Bei weniger Fahrten oder abweichenden Verhältnissen verändert sich das Ergebnis.

Auch andere Ausgaben können den Antrag ermöglichen

Berufliche Fortbildungen, Arbeitsmittel oder eine steuerlich anerkannte doppelte Haushaltsführung können die Werbungskosten erhöhen. Hinzukommen können beispielsweise abziehbare Kinderbetreuungskosten, Spenden oder bestimmte Unterhaltszahlungen.

Bei Krankheits- und Pflegekosten wird nur der steuerlich berücksichtigungsfähige Teil angesetzt. Soweit eine zumutbare Belastung abzuziehen ist, zählt daher nicht automatisch die gesamte selbst bezahlte Rechnung.

Für den Behinderten-Pauschbetrag gilt die 600-Euro-Antragsgrenze dagegen nicht. Er beträgt beispielsweise bei einem anerkannten GdB von 30 jährlich 620 Euro und bei einem GdB von 50 jährlich 1.140 Euro.

Eine Schwerbehinderung ist für den Pauschbetrag nicht erforderlich, denn er beginnt bereits bei einem festgestellten GdB von 20. Weitere Einzelheiten enthält die Übersicht zu Rechten und steuerlichen Freibeträgen bei Behinderung 2026.

Für Handwerker und Haushaltshilfen gibt es eine weitere Ausnahme

Auch begünstigte Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen können im Ermäßigungsverfahren berücksichtigt werden, ohne dass dafür die allgemeine 600-Euro-Grenze überschritten sein muss. Das kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch für Mieter infrage.

Bei Handwerkerleistungen sind die begünstigten Arbeitskosten einschließlich berücksichtigungsfähiger Fahrt- und Maschinenkosten relevant. Für die Steuerermäßigung werden eine Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers vorausgesetzt.

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Die Höhe des daraus gebildeten Freibetrags richtet sich nach den besonderen Berechnungsregeln und Höchstbeträgen der Steuerermäßigung. Der vollständige Rechnungsbetrag darf deshalb nicht ungeprüft als zusätzlicher Freibetrag angesetzt werden.

So kommt der Freibetrag in die Dezemberabrechnung

Der Antrag lässt sich über Mein ELSTER mit dem Formular „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung und zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 2026“ stellen. Zum Hauptvordruck kommen die Anlagen, die zu den geltend gemachten Ausgaben passen.

Alternativ ist die Antragstellung mit den amtlichen Papierformularen möglich. Die Ausgaben sollten nachvollziehbar berechnet sein; angeforderte Nachweise müssen vorgelegt werden können.

Für die Frist zählt der Eingang beim Finanzamt bis zum 30. November 2026. Für die tatsächliche Entlastung auf der Dezemberabrechnung müssen außerdem die Bearbeitung und die Übernahme der geänderten Daten durch den Arbeitgeber rechtzeitig erfolgen.

Wer erst am letzten Tag einreicht, sollte deshalb keine bestimmte Dezemberauszahlung fest einplanen. Sinnvoll ist eine frühe Antragstellung und anschließend die Prüfung mit der Lohnbuchhaltung, ob der Freibetrag für die Abrechnung vorliegt.

Eine Steuererklärung wird häufig zur Pflicht

Wer einen Freibetrag etwa für Werbungskosten oder bestimmte Sonderausgaben nutzt, muss unter den Voraussetzungen des § 46 Einkommensteuergesetz anschließend eine Steuererklärung abgeben. Dabei wird die endgültige Jahressteuer anhand der tatsächlichen Verhältnisse ermittelt.

Allein die Eintragung eines Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags löst diese Pflicht dagegen grundsätzlich nicht aus. Eine Erklärungspflicht aus anderen Gründen kann trotzdem bestehen.

Fallen die berücksichtigten Ausgaben niedriger aus, kann eine Nachzahlung entstehen. Veränderungen, durch die der Freibetrag zu hoch wird, müssen dem Finanzamt umgehend mitgeteilt werden.

Für 2027 lässt sich die Entlastung ebenfalls vorbereiten

Ab dem 1. November 2026 können Beschäftigte einen Lohnsteuerfreibetrag für 2027 beantragen. Wer über längere Zeit entsprechende Ausgaben hat, kann einen Freibetrag grundsätzlich für bis zu zwei Kalenderjahre berücksichtigen lassen.

Vor einem neuen Antrag lohnt sich die Prüfung, bis wann ein bereits bewilligter Freibetrag gilt. Weitere Termine erläutert unser Überblick über wichtige Änderungen im November 2026.

Die amtlichen Grundlagen finden sich insbesondere in § 39a EStG, § 46 EStG, § 33b EStG und § 35a EStG sowie den Hinweisen der hessischen Finanzverwaltung und den steuerlichen Änderungen 2026 des Bundesfinanzministeriums.

Praxisbeispiel: Wie eine Pendlerin den Freibetrag nutzen kann

In diesem Beispiel fährt Sabine an 220 Tagen im Jahr jeweils 30 Kilometer zu ihrer ersten Tätigkeitsstätte. Ohne anzurechnende Arbeitgeberleistungen ergibt das für 2026 eine Entfernungspauschale von 2.508 Euro.

Nach Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bleiben 1.278 Euro, sofern keine weiteren Werbungskosten hinzukommen. Damit liegt Sabine über der Antragsgrenze von 600 Euro.

Beantragt sie den Freibetrag erstmals im November und wird er rechtzeitig übernommen, können die 1.278 Euro vollständig bei der Dezemberlohnsteuer berücksichtigt werden. Ihr zusätzliches Netto ergibt sich aus der dadurch verringerten Steuer und fällt entsprechend niedriger als der Freibetrag aus.

Sieben Fragen und Antworten zur Lohnsteuer-Ermäßigung

Bis wann muss der Antrag für 2026 beim Finanzamt sein?

Der Antrag muss spätestens am 30. November 2026 eingegangen sein. Eine erst an diesem Tag abgesandte Postsendung sichert den rechtzeitigen Eingang nicht.

Geht die Steuerentlastung verloren, wenn ich die Frist verpasse?

Berücksichtigungsfähige Ausgaben können weiterhin in der Einkommensteuererklärung für 2026 geltend gemacht werden. Die Novemberfrist betrifft ihre vorgezogene Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug.

Bekomme ich den eingetragenen Freibetrag ausgezahlt?

Der Freibetrag verringert die Grundlage für die Lohnsteuerberechnung. Zusätzliches Netto entsteht in Höhe der Steuer, die dadurch beim Gehalt weniger einbehalten wird.

Reichen 600 Euro berufliche Ausgaben aus?

Bei ausschließlich geltend gemachten Werbungskosten müssen diese insgesamt mehr als 1.830 Euro betragen. Erst der über 1.230 Euro liegende Teil zählt für die Antragsgrenze von mehr als 600 Euro.

Gilt die 600-Euro-Grenze auch für den Behinderten-Pauschbetrag?

Für den Behinderten-Pauschbetrag gilt diese Antragsgrenze nicht. Daher kann auch der Pauschbetrag von 384 Euro bei einem anerkannten GdB von 20 berücksichtigt werden.

Muss ich danach immer eine Steuererklärung abgeben?

Bei einem Freibetrag etwa für Werbungskosten besteht häufig eine Erklärungspflicht nach § 46 Einkommensteuergesetz. Allein ein eingetragener Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrag begründet diese Pflicht grundsätzlich nicht.

Können auch Rentner den Antrag nutzen?

Für die gesetzliche Rente selbst wirkt das Verfahren nicht, weil davon keine Lohnsteuer einbehalten wird. Wer zusätzlich lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn erhält, kann unter den jeweiligen Voraussetzungen einen Freibetrag für diesen Lohnsteuerabzug nutzen.