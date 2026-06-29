Mietrecht: Spülmaschine laufen lassen wenn man das Haus verlässt? Besser nicht

Mietrecht: Darf die Spülmaschine laufen, wenn niemand zu Hause ist?

Die Spülmaschine läuft, die Wohnungstür fällt ins Schloss, und der Einkauf oder ein Termin wartet. Für viele Mieterinnen und Mieter gehört das zum Alltag. Rechtlich ist die Sache jedoch weniger harmlos, als sie zunächst wirkt.

Eine Spülmaschine in der Mietwohnung ist grundsätzlich erlaubt. Sie gehört heute zum üblichen Gebrauch einer Wohnung, solange sie fachgerecht angeschlossen ist, keine Schäden verursacht und die Hausordnung nicht in zulässiger Weise bestimmte Ruhezeiten betrifft.

Problematisch wird es erst dann, wenn während des Betriebs Wasser austritt. Dann stellt sich die Frage, ob der Schaden unvermeidbar war oder ob der Mieter seine Sorgfaltspflichten verletzt hat.

Eine Spülmaschine ist in der Mietwohnung grundsätzlich erlaubt

Vermieter können den Betrieb einer Spülmaschine nicht ohne Weiteres verbieten. Wer eine Küche nutzt, darf übliche Haushaltsgeräte verwenden. Dazu zählen neben Kühlschrank, Herd und Waschmaschine auch Geschirrspüler.

Etwas anderes kann gelten, wenn der Anschluss unsachgemäß erfolgt, bauliche Veränderungen vorgenommen werden oder bereits konkrete Schäden drohen. Wer etwa einen alten, porösen Zulaufschlauch verwendet oder das Gerät an eine ungeeignete Leitung anschließt, riskiert Ärger.

Auch Lärm kann ein Thema sein. Moderne Spülmaschinen sind meist leise, doch in hellhörigen Häusern kann der Betrieb während der Nachtstunden zu Streit führen. Entscheidend ist dann nicht das Gerät selbst, sondern die konkrete Störung.

Das Verlassen der Wohnung ist nicht automatisch verboten

Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot, die Wohnung während des Spülgangs zu verlassen, gibt es nicht. Dennoch sollten Mieter daraus nicht schließen, dass jede Abwesenheit unproblematisch ist. Rechtlich kommt es auf die Umstände an.

Wer nur kurz den Müll hinausbringt oder beim Nachbarn klingelt, handelt anders als jemand, der mehrere Stunden außer Haus ist. Je länger niemand reagieren kann, desto größer wird das Risiko, dass ein Wasserschaden als vermeidbar angesehen wird.

Die Gerichte prüfen in solchen Fällen, ob ein sorgfältiger Mensch das Gerät unter denselben Umständen hätte laufen lassen. Dabei spielen Alter, Zustand, Technik und Anschluss der Spülmaschine eine wichtige Bedeutung.

Wann aus Alltag schnell Fahrlässigkeit werden kann

Besonders kritisch wird es, wenn die Spülmaschine keinen Aquastopp hat oder der Zulaufschlauch erkennbar alt, geknickt oder beschädigt ist. Dann kann schon der Betrieb ohne Anwesenheit als riskant gelten. Wer Warnzeichen ignoriert, steht im Schadensfall schlecht da.

Auch ein selbst montierter Anschluss kann problematisch sein, wenn er nicht dicht ist oder nicht den technischen Anforderungen entspricht. Mieter müssen nicht zwingend Handwerker sein. Sie müssen aber dafür sorgen, dass ein wasserführendes Gerät sicher angeschlossen wird.

Kommt es zum Wasserschaden, geht es nicht nur um die eigene Küche. Wasser kann in Nachbarwohnungen laufen, Decken beschädigen, Parkett aufquellen lassen oder Schimmel verursachen. Dann können sehr hohe Forderungen entstehen.

Aquastopp schützt, ersetzt aber keine Sorgfalt

Viele moderne Geschirrspüler haben einen Aquastopp. Diese Technik soll verhindern, dass bei einem Defekt ungehindert Wasser austritt. Für Mieter ist das ein wichtiger Sicherheitsvorteil.

Ein Aquastopp bedeutet aber nicht, dass jedes Risiko ausgeschlossen ist. Auch moderne Geräte können fehlerhaft angeschlossen sein, Schläuche können altern, Dichtungen können versagen. Außerdem schützt nicht jede Technik gegen jede denkbare Schadensursache.

Trotzdem kann ein funktionierender Aquastopp im Streitfall entlastend wirken. Wer ein modernes, ordnungsgemäß installiertes Gerät nutzt und keine Warnzeichen missachtet, steht rechtlich deutlich besser da als jemand mit alter Technik und sichtbaren Mängeln.

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Wer zahlt bei einem Wasserschaden?

Bei einem Wasserschaden können mehrere Versicherungen betroffen sein. Die Wohngebäudeversicherung des Vermieters betrifft Schäden am Gebäude, etwa an Wänden, Decken, Estrich oder fest eingebauten Bestandteilen. Die Hausratversicherung betrifft Schäden am eigenen beweglichen Inventar.

Die private Haftpflichtversicherung kann wichtig werden, wenn fremdes Eigentum beschädigt wird. Das betrifft etwa die Wohnung unter der eigenen Mietwohnung oder Sachen anderer Bewohner. Für Mieter ist eine leistungsfähige Privathaftpflichtversicherung daher besonders wichtig.

Versicherer prüfen jedoch, ob einfache Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz vorliegt. Bei grober Fahrlässigkeit kann die Leistung je nach Vertrag gekürzt werden. Viele neuere Verträge enthalten jedoch einen Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit, zumindest bis zu bestimmten Summen.

Wann Mieter für den Schaden haften können

Mieter haften vor allem dann, wenn sie den Schaden durch unsorgfältiges Verhalten verursacht oder begünstigt haben. Das kann etwa der Fall sein, wenn ein erkennbar defektes Gerät weiter genutzt wird. Gleiches gilt, wenn ein Wasseranschluss nicht ordentlich befestigt wurde.

Auch eine lange Abwesenheit während des Betriebs kann zum Problem werden. Wer das Haus verlässt, kann im Notfall nicht eingreifen. Läuft Wasser aus, wird der Schaden mit jeder Minute größer.

Besonders streng kann die Bewertung ausfallen, wenn mehrere Umstände zusammentreffen. Ein altes Gerät ohne Aquastopp, ein selbst montierter Anschluss und eine mehrstündige Abwesenheit ergeben zusammen ein erhebliches Haftungsrisiko.

Gibt es dazu einschlägige Urteile?

Ja, es gibt dazu mehrere einschlägige Entscheidungen, auch wenn viele Fälle Waschmaschinen betreffen und auf Spülmaschinen übertragen werden. Häufig zitiert wird das OLG Karlsruhe, Az. 12 U 173/86: Danach kann eine längere Abwesenheit während des Wasch- oder Spülgangs grob fahrlässig sein; in dem Fall war der Mieter länger als zwei Stunden weg. Ebenfalls wichtig ist das OLG Oldenburg, Az. 3 U 6/04: Dort wurde ein Wasserschaden als grob fahrlässig bewertet, weil eine Waschmaschine ohne Aquastopp betrieben wurde und der Wasserzulauf dauerhaft unter Druck stand.

Für Spülmaschinen selbst wird außerdem eine Entscheidung des OLG Oldenburg Az. 2 U 135/95, wichtig: Ein Wasserschaden durch den Schlauch einer 15 Jahre alten Geschirrspülmaschine während einwöchiger Abwesenheit wurde als grob fahrlässig eingeordnet. Wichtig ist daher nicht nur, ob die Maschine läuft, sondern wie lange niemand zu Hause ist, wie alt das Gerät ist, ob ein Aquastopp vorhanden ist und ob der Wasserzulauf ständig offen bleibt.

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Was Mieter vor dem Verlassen der Wohnung prüfen sollten

Wer die Spülmaschine laufen lassen will, sollte auf einen sicheren Anschluss achten. Der Zulaufschlauch darf nicht spröde, geknickt oder locker sein. Unter der Spüle sollte kein Tropfwasser sichtbar sein.

Auch das Gerät selbst sollte keine Fehlermeldungen anzeigen. Ungewöhnliche Geräusche, Wasserreste unter der Maschine oder ein muffiger Geruch können Hinweise auf Defekte sein. In solchen Fällen sollte der Geschirrspüler nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

Bei längerer Abwesenheit ist Vorsicht angebracht. Wer zur Arbeit fährt, einen Tagesausflug macht oder über Nacht wegbleibt, sollte die Spülmaschine besser nicht laufen lassen. Sicherer ist es, den Spülgang zu starten, wenn jemand in der Wohnung bleibt oder zeitnah zurückkehrt.

Tabelle: Wann ist der Betrieb der Spülmaschine riskant?

Situation Rechtliche Einschätzung Moderne Spülmaschine mit Aquastopp, fachgerecht angeschlossen, kurze Abwesenheit Meist eher geringes Risiko, solange keine Defekte erkennbar sind. Spülmaschine läuft, während der Mieter mehrere Stunden außer Haus ist Erhöhtes Risiko, weil im Schadensfall niemand eingreifen kann. Altes Gerät ohne Aquastopp Deutlich höheres Risiko, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb. Poröser Schlauch, lockerer Anschluss oder Tropfwasser Sehr riskant; der Betrieb kann als unsorgfältig bewertet werden. Spülmaschine läuft über Nacht Problematisch, weil ein Schaden lange unbemerkt bleiben kann. Längere Reise, Wasserzulauf bleibt offen Besonders riskant; der Wasserzulauf sollte vor längerer Abwesenheit geschlossen werden.

Vermieter dürfen nicht jedes Risiko auf Mieter abwälzen

Auch Vermieter müssen hinnehmen, dass Wohnungen normal genutzt werden. Eine pauschale Klausel, die den Betrieb einer Spülmaschine immer verbietet, wäre rechtlich angreifbar. Haushaltsübliche Geräte gehören zum Wohnen dazu.

Anders sieht es aus, wenn die konkrete Nutzung gefährlich ist. Dann kann der Vermieter verlangen, dass der Mieter den Mangel beseitigt oder ein unsicheres Gerät nicht weiter betreibt. Bei wiederholten Schäden kann der Streit erheblich werden.

Für Mieter ist deshalb wichtig, Schäden sofort zu melden. Wer einen Wasseraustritt bemerkt und erst Tage später reagiert, verschärft seine Lage. Schnelles Handeln kann weitere Schäden verhindern und rechtliche Nachteile begrenzen.

Versicherungsschutz hängt stark vom Vertrag ab

Viele Mieter gehen davon aus, dass im Ernstfall ohnehin eine Versicherung zahlt. Das kann stimmen, muss aber nicht in voller Höhe der Fall sein. Entscheidend sind die Bedingungen im jeweiligen Vertrag.

Besonders wichtig ist die Frage, ob grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist. Ältere oder sehr günstige Verträge enthalten hier teilweise Einschränkungen. Dann kann der Versicherer die Leistung kürzen.

Mieter sollten daher ihre Hausratversicherung und Privathaftpflichtversicherung prüfen. Bei der Haftpflicht sollte außerdem klar sein, ob Mietsachschäden und Schäden durch austretendes Leitungswasser ausreichend abgesichert sind.

Was nach einem Wasserschaden sofort zu tun ist

Wenn Wasser austritt, muss der Zulauf sofort geschlossen werden. Danach sollte das Gerät ausgeschaltet und der Schaden begrenzt werden, soweit das gefahrlos möglich ist. Handtücher, Eimer und das Entfernen empfindlicher Gegenstände können weitere Schäden verhindern.

Der Vermieter sollte unverzüglich informiert werden. Sind Nachbarwohnungen betroffen, müssen auch diese Bewohner gewarnt werden. Bei größeren Schäden kann ein Notdienst nötig sein.

Fotos und Videos sind wichtig, bevor aufgeräumt wird. Sie helfen später bei der Versicherung und bei der Klärung, wie der Schaden entstanden ist. Auch Rechnungen, Geräteunterlagen und Nachweise über Wartung oder fachgerechten Anschluss sollten aufbewahrt werden.

Praxisbeispiel: Kurzer Einkauf oder langer Arbeitstag?

Eine Mieterin startet morgens die Spülmaschine und verlässt anschließend die Wohnung für acht Stunden. Das Gerät ist älter, hat keinen Aquastopp, und der Zulaufschlauch wurde seit Jahren nicht geprüft. Während ihrer Abwesenheit löst sich eine Verbindung, Wasser läuft in die darunterliegende Wohnung.

In einem solchen Fall kann der Vorwurf naheliegen, dass die Mieterin zu sorglos gehandelt hat. Sie konnte den Schaden nicht bemerken, obwohl die Risikofaktoren erkennbar waren. Der Vermieter, Nachbarn und Versicherungen werden dann genau prüfen, ob die Mieterin für den Schaden einstehen muss.

Anders kann es aussehen, wenn ein modernes Gerät mit Aquastopp fachgerecht angeschlossen ist und der Mieter nur kurz außer Haus war. Dann spricht mehr dafür, dass kein schwerer Sorgfaltsverstoß vorliegt. Garantieren lässt sich das aber nie, weil jeder Schadensfall einzeln bewertet wird.

Fazit: Nicht verboten, aber oft riskant

Die Spülmaschine laufen zu lassen, während man das Haus verlässt, ist nicht automatisch verboten. Mietrechtlich wird es aber gefährlich, wenn dadurch ein vermeidbarer Wasserschaden entsteht. Dann zählt nicht die Alltagsgewohnheit, sondern die Frage, ob der Mieter sorgfältig gehandelt hat.

Wer sicher gehen will, startet den Geschirrspüler nur dann, wenn jemand in der Wohnung bleibt oder bald zurückkehrt. Besonders bei alten Geräten, fehlendem Aquastopp oder zweifelhaftem Anschluss sollte der Betrieb ohne Anwesenheit vermieden werden. Vor längerer Abwesenheit sollte der Wasserzulauf geschlossen werden.

Fragen und Antworten zur Spülmaschine in der Mietwohnung

Darf der Vermieter eine Spülmaschine in der Mietwohnung verbieten?

In der Regel darf der Vermieter eine Spülmaschine nicht pauschal verbieten. Sie gehört zu den üblichen Haushaltsgeräten. Ein Verbot kann nur in besonderen Fällen in Betracht kommen, etwa bei ungeeigneten Anschlüssen oder konkreter Schadensgefahr.

Darf ich die Wohnung verlassen, während die Spülmaschine läuft?

Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot gibt es nicht. Dennoch kann eine längere Abwesenheit riskant sein. Kommt es zu einem Wasserschaden, wird geprüft, ob der Betrieb ohne Anwesenheit sorglos war.

Ist ein Aquastopp Pflicht?

Eine allgemeine gesetzliche Pflicht für alle Geräte besteht nicht. Ein Aquastopp kann aber im Schadensfall sehr wichtig sein, weil er das Risiko deutlich verringert. Bei alten Geräten ohne Aquastopp ist besondere Vorsicht angebracht.

Wer zahlt, wenn durch die Spülmaschine Wasser austritt?

Das hängt vom Schaden und vom Verschulden ab. Gebäudeschäden betreffen häufig die Wohngebäudeversicherung des Vermieters, eigene Sachen die Hausratversicherung und fremde Schäden die Privathaftpflicht. Bei grober Fahrlässigkeit kann es Kürzungen oder Rückforderungen geben.

Muss ich den Wasserzulauf nach jedem Spülgang schließen?

Für den normalen Alltag ist das nicht immer vorgeschrieben. Bei längerer Abwesenheit, Urlaub oder erkennbaren Problemen ist es aber dringend ratsam. Wer mehrere Tage weg ist, sollte den Wasserzulauf schließen.

Was sollte ich tun, wenn ich einen Wasserschaden bemerke?

Der Wasserzulauf sollte sofort geschlossen und das Gerät ausgeschaltet werden. Danach sollten Vermieter, betroffene Nachbarn und Versicherungen informiert werden. Fotos, Videos und eine genaue Dokumentation helfen, den Schaden später zu klären.