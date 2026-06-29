Rentenreform: Wen treffen die Änderungen bei der Rente am härtesten?

Die Vorschläge der Rentenkommission könnten für Millionen Versicherte spürbare Folgen haben. Besonders betroffen sind diejenigen, die in den kommenden Jahren früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden wollten.

Noch handelt es sich nicht um geltendes Recht. Doch die Empfehlungen zeigen, in welche Richtung die Rentenpolitik gehen könnte: längeres Arbeiten, höhere Beiträge, weniger Privilegien beim vorzeitigen Rentenbeginn und ein stärkerer Blick auf Kapitalmarktmodelle.

Für viele gesetzlich Rentenversicherte stellt sich deshalb schon jetzt die Frage, ob ihre bisherige Planung noch trägt. Wer mit 64 oder 65 Jahren aussteigen wollte, muss genauer rechnen als bisher.

Warum die Reformpläne so viele Menschen betreffen

Die Rentenkommission unterscheidet nicht ausdrücklich zwischen Gewinnern und Verlierern. Genau das ergibt sich aber aus den praktischen Folgen der Vorschläge.

Bestandsrentner wären kurzfristig weniger stark betroffen. Menschen kurz vor der Rente könnten dagegen besonders stark belastet werden, wenn bisherige Möglichkeiten zum abschlagsfreien früheren Rentenbeginn wegfallen.

Jüngere Beschäftigte müssten voraussichtlich länger einzahlen und länger arbeiten. Ihnen wird im Gegenzug eine höhere spätere Gesamtversorgung versprochen, allerdings mit Risiken, weil ein Teil der Altersvorsorge stärker vom Kapitalmarkt abhängen soll.

Bestandsrentner: Zunächst wenig Änderung, später geringere Steigerungen möglich

Wer bereits Rente bezieht, muss nach den bisherigen Vorschlägen kurzfristig nicht mit einer direkten Kürzung der laufenden Monatsrente rechnen. Die sogenannte Haltelinie beim Rentenniveau soll zunächst weiter wirken.

Das bedeutet: Die Rente wird nicht einfach abgesenkt. Dennoch könnten Rentnerinnen und Rentner auf längere Sicht weniger stark von Rentenerhöhungen profitieren als bislang erwartet.

Grund dafür ist der Nachhaltigkeitsfaktor. Dieser Mechanismus berücksichtigt das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehenden und kann dazu führen, dass Rentenanpassungen gedämpft werden.

Wenn eine Rentenerhöhung rechnerisch höher ausfallen würde, könnte durch einen strengeren Nachhaltigkeitsfaktor am Ende weniger beim Rentner ankommen. Das klingt im einzelnen Jahr nach wenig, summiert sich aber über längere Zeiträume.

Gerade bei steigenden Lebenshaltungskosten kann eine geringere jährliche Anpassung zu Kaufkraftverlusten führen. Die Rente wird dann zwar nicht gekürzt, sie wächst aber langsamer als die Ausgaben.

Offene Frage für Rentner mit Minijob

Unklar ist bislang, was mit Rentnerinnen und Rentnern passiert, die sich über einen Minijob etwas hinzuverdienen. In den Vorschlägen ist von einer stärkeren Begrenzung geringfügiger Beschäftigung die Rede.

Falls Minijobs künftig vor allem für Schüler vorgesehen sein sollten, müsste der Gesetzgeber ausdrücklich regeln, ob Rentner ausgenommen werden. Für viele ältere Menschen wäre das wichtig, weil ein Nebenjob häufig Lücken bei Miete, Energie oder Lebensmitteln schließt.

Solange kein Gesetzesentwurf vorliegt, bleibt dieser Punkt offen. Betroffene sollten deshalb nicht voreilig kündigen oder neue finanzielle Verpflichtungen eingehen.

Rentennahe Jahrgänge: Hier drohen die größten Einschnitte

Am stärksten betroffen wären Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen wollten. Besonders im Blick stehen Jahrgänge, die bereits viele Versicherungsjahre gesammelt haben und mit einem früheren abschlagsfreien Renteneintritt gerechnet haben.

Bislang können langjährig Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen früher in Rente gehen. Besonders wichtig ist dabei die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren.

Würde diese Möglichkeit gestrichen oder deutlich eingeschränkt, müssten viele Beschäftigte entweder länger arbeiten oder dauerhafte Abschläge hinnehmen. Genau hier entsteht die größte finanzielle Belastung.

Wer statt mit 67 bereits mit 64 Jahren in Rente geht, liegt 36 Monate vor der regulären Altersgrenze. Bei einem Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat ergibt sich ein dauerhafter Abzug von 10,8 Prozent.

Wie teuer ein früher Rentenbeginn werden kann

Die Abschläge wirken nicht nur für einige Jahre. Sie mindern die Rente dauerhaft und damit für den gesamten weiteren Rentenbezug.

Das macht den Unterschied für viele Betroffene so gravierend. Aus einem scheinbar überschaubaren Prozentwert wird über Jahre eine erhebliche Summe.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Millionen Pflegepersonen droht Rentenkürzung wegen einer einzigen Vertragszeile

Monatliche Bruttorente vor Abschlag Dauerhafter Abschlag bei 10,8 Prozent Verbleibende Bruttorente 1.200 Euro rund 130 Euro monatlich rund 1.070 Euro 1.500 Euro rund 162 Euro monatlich rund 1.338 Euro 1.677 Euro rund 181 Euro monatlich rund 1.496 Euro 2.000 Euro rund 216 Euro monatlich rund 1.784 Euro

Die Tabelle zeigt, weshalb die Reformpläne für rentennahe Beschäftigte so brisant sind. Wer eine Rente von 1.500 Euro erwartet, müsste bei einem drei Jahre früheren Rentenbeginn mit rund 162 Euro weniger im Monat rechnen.

Auf ein Jahr gerechnet wären das fast 2.000 Euro weniger. Über zehn Jahre summiert sich der Verlust auf fast 20.000 Euro.

Vertrauensschutz dürfte politisch und juristisch wichtig werden

Eine sofortige Streichung ohne Übergangsregeln wäre politisch heikel und rechtlich angreifbar. Wer seit Jahrzehnten Beiträge zahlt und kurz vor der Rente steht, darf nicht ohne Vorlauf mit völlig neuen Bedingungen konfrontiert werden.

Deshalb ist mit Übergangsfristen zu rechnen, falls die Vorschläge tatsächlich Gesetz werden. Offen bleibt aber, welche Jahrgänge geschützt werden und ab wann neue Regeln gelten.

Für Versicherte ist dieser Punkt wichtig. Schon wenige Monate können darüber entscheiden, ob ein abschlagsfreier Rentenbeginn noch möglich ist oder nicht.

Betroffene sollten deshalb ihre Rentenauskunft prüfen und sich bei der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen. Wer Altersteilzeit, Aufhebungsvertrag oder Vorruhestand plant, sollte keine Entscheidung treffen, ohne die Rentenfolgen schriftlich geklärt zu haben.

Kapitalrente: Zusätzliche Beiträge, aber ungleiche Wirkung

Ein weiterer Vorschlag betrifft die sogenannte Kapitalrente. Dabei soll ein zusätzlicher Beitrag in eine kapitalgedeckte Vorsorge fließen.

Für jüngere Versicherte könnte daraus über Jahrzehnte ein spürbarer Zusatzbetrag entstehen. Für Menschen kurz vor der Rente sieht die Rechnung anders aus.

Wer nur noch wenige Jahre einzahlt, trägt zwar die zusätzlichen Kosten, kann aber kaum noch nennenswerte Ansprüche aufbauen. Gerade rentennahe Jahrgänge könnten dadurch stärker belastet werden, ohne später entsprechend zu profitieren.

Bei einem Bruttolohn von 3.000 Euro würde ein zusätzlicher Arbeitnehmeranteil von einem Prozent 30 Euro im Monat bedeuten. Das klingt zunächst überschaubar, kann aber für Haushalte mit knapper Kalkulation spürbar sein.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Altersteilzeit könnte später beginnen

Auch bei der Altersteilzeit könnten sich die Bedingungen verschärfen. In den Vorschlägen ist davon die Rede, das Mindestalter anzuheben.

Wer heute Mitte 50 ist und fest mit Altersteilzeit geplant hat, könnte dadurch in Schwierigkeiten geraten. Das betrifft vor allem Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen.

Für sie ist Altersteilzeit oft kein Luxus, sondern ein Weg, gesundheitlich bis zur Rente durchzuhalten. Wird der Einstieg erschwert, steigt der Druck auf Beschäftigte, die schon heute am Limit arbeiten.

Jüngere Beschäftigte: Mehr Beiträge und längeres Arbeiten

Für jüngere Beitragszahler ist das Bild gemischt. Sie könnten langfristig von einer zusätzlichen Kapitalrente profitieren, müssten aber über viele Jahre höhere Beiträge schultern.

Zugleich steht eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters im Raum. Wenn die Altersgrenze stärker an die Lebenserwartung gekoppelt wird, könnten spätere Jahrgänge deutlich länger arbeiten müssen.

Für Beschäftigte mit Bürojobs mag das leichter umsetzbar erscheinen. Für Menschen auf dem Bau, in der Pflege, in der Logistik oder in der Industrie sieht es anders aus.

Wer früh ins Arbeitsleben eingestiegen ist und körperlich schwer arbeitet, erreicht die Regelaltersgrenze oft nicht gesund. Eine pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit trifft diese Gruppen besonders hart.

Kapitalmarkt als Risiko für die spätere Rente

Die Kapitalrente verspricht höhere Alterseinkommen. Dieses Versprechen hängt jedoch davon ab, wie sich die Kapitalmärkte über Jahrzehnte entwickeln.

Steigen die Märkte stabil, kann ein zusätzlicher Vorsorgebaustein helfen. Kommt es kurz vor dem Rentenbeginn zu starken Verlusten, stellt sich die Frage nach Schutzmechanismen.

Bislang ist offen, wie solche Risiken konkret abgefedert werden sollen. Für Versicherte ist das entscheidend, weil Altersvorsorge Planungssicherheit braucht.

Eine Reform, die stärker auf Kapitaldeckung setzt, muss deshalb erklären, wer bei schlechten Börsenphasen das Risiko trägt. Ohne klare Absicherung bleibt das Versprechen unsicher.

Protest ist absehbar

Die Abschaffung oder Einschränkung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren dürfte auf erheblichen Widerstand stoßen. Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren solche Pläne regelmäßig als Angriff auf Menschen mit langen Erwerbsbiografien.

Der Konflikt ist also vorprogrammiert. Denn die Frage lautet nicht nur, wie die Rente finanziert wird, sondern auch, wer die Lasten trägt.

Besonders umstritten ist, “wenn Menschen mit jahrzehntelanger Arbeitserfahrung am Ende länger arbeiten oder Abschläge akzeptieren sollen”, kritisiert der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. “In vielen Fällen handelt es sich nämlich um Beschäftigte, die früh angefangen und schwere Arbeit geleistet haben”, so Anhalt weiter.

Zwischen Empfehlung und Gesetz liegt deshalb noch ein langer Weg. Erst konkrete Gesetzesentwürfe werden zeigen, welche Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden.

Was man jetzt tun sollte

Wer in den kommenden Jahren in Rente gehen will, sollte seine persönliche Lage prüfen. Entscheidend sind das Geburtsjahr, die Versicherungszeiten, mögliche Abschläge und geplante Übergänge aus dem Arbeitsleben.

Besonders wichtig ist eine aktuelle Rentenauskunft. Aus ihr ergibt sich, welche Altersrenten grundsätzlich möglich sind und welche Voraussetzungen noch fehlen.

Wer bereits Altersteilzeit, eine Kündigung, einen Aufhebungsvertrag oder einen früheren Rentenantrag plant, sollte besonders vorsichtig sein. Solche Entscheidungen können sich später kaum noch korrigieren lassen.

Noch ist nichts beschlossen. Trotzdem ist es sinnvoll, verschiedene Szenarien durchzurechnen und nicht allein auf bisherige Annahmen zu vertrauen.

Praxisbeispiel: Manfred wollte mit 64 aussteigen

Manfred ist 62 Jahre alt und arbeitet seit seinem 17. Lebensjahr als Schlosser. Er hat fast 45 Versicherungsjahre gesammelt und ging bisher davon aus, bald abschlagsfrei in Rente gehen zu können.

Seine erwartete Bruttorente liegt bei 1.500 Euro. Wenn er künftig mit 64 statt mit 67 Jahren in Rente gehen müsste und dafür 10,8 Prozent Abschlag anfielen, wären das rund 162 Euro weniger im Monat.

Manfred hätte dann nur noch rund 1.338 Euro brutto. Über zehn Jahre würde sich der Verlust auf fast 19.500 Euro summieren.

Für ihn ist deshalb entscheidend, ob Übergangsregeln greifen. Ohne genaue Prüfung seiner Rentenauskunft sollte er keinen Aufhebungsvertrag unterschreiben und keine verbindliche Entscheidung zum vorzeitigen Ausstieg treffen.

Fragen und Antworten zur Rentenkommission

Ist die Reform der Rentenkommission schon beschlossen?

Nein. Die Vorschläge sind noch kein geltendes Recht. Erst wenn ein Gesetzesentwurf vorliegt, Bundestag und Bundesrat beraten haben und das Gesetz verkündet wurde, gelten neue Regeln verbindlich.

Wer wäre von den Vorschlägen besonders betroffen?

Besonders betroffen wären Menschen, die in den nächsten Jahren früher in Rente gehen wollten. Sie könnten Abschläge hinnehmen müssen, falls bisherige Möglichkeiten zum abschlagsfreien Rentenbeginn gestrichen oder eingeschränkt werden.

Wird die laufende Rente von Bestandsrentnern gekürzt?

Nach den beschriebenen Vorschlägen geht es nicht um eine direkte Kürzung laufender Renten. Möglich wären aber geringere Rentenanpassungen in späteren Jahren, wodurch Rentner Kaufkraft verlieren könnten.

Wie hoch wären die Abschläge bei einem Rentenbeginn mit 64?

Wer drei Jahre vor der Regelaltersgrenze in Rente geht, müsste bei 0,3 Prozent Abschlag pro Monat mit 10,8 Prozent weniger Rente rechnen. Bei 1.500 Euro Bruttorente wären das rund 162 Euro monatlich.

Was bedeutet die Kapitalrente für Beschäftigte kurz vor der Rente?

Für rentennahe Jahrgänge könnte die Kapitalrente nachteilig sein, wenn sie nur noch wenige Jahre einzahlen. Sie hätten dann zusätzliche Abzüge, könnten aber kaum noch größere Zusatzansprüche aufbauen.

Was sollten Betroffene jetzt konkret tun?

Betroffene sollten ihre aktuelle Rentenauskunft prüfen, Beratung einholen und mehrere Szenarien berechnen lassen. Wer kurz vor der Rente steht, sollte Aufhebungsverträge, Altersteilzeit oder einen früheren Rentenantrag erst nach genauer Prüfung entscheiden.