Grundsicherung: Jahrelang Bürgergeld bezogen und ein vergessener Antrag kostet alles

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und seinen Weiterbewilligungsantrag (den Antrag auf Verlängerung der Leistungen) unvollständig einreicht, riskiert, von einem Tag auf den anderen ohne jeden Cent dazustehen. Das gilt auch, wenn er die Leistungen jahrelang erhalten hat.

Ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg (Az. L 13 AS 1449/22, 24.09.2024) macht deutlich, dass frühere Bewilligungen nicht schützen. Bei jedem Antrag muss die Hilfebedürftigkeit (die fehlende Fähigkeit, den eigenen Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen zu sichern) neu nachgewiesen werden.

Unvollständiges Formular – das Jobcenter handelt sofort

Ein Mann, der bislang regelmäßig Grundsicherungsgeld bekommen hatte, gab bei seinem Weiterbewilligungsantrag kaum etwas an. Es fehlten vollständig: seine persönlichen Daten und der Hinweis, dass seine minderjährige Tochter bei ihm wohnt. Angaben zu seinem Einkommen, zu den Kosten der Unterkunft und zu den Verhältnissen seiner Tochter ließ er in seinem Antrag aus.

Das Jobcenter reagierte: Es forderte schriftlich eine umfangreiche Liste nach: vollständig ausgefüllter Hauptantrag, Anlage Kind, Anlage Einkommen, Anlage Unterkunftskosten, aktuelle Kontoauszüge. Die Behörde setzte eine Frist und belehrte ausdrücklich über die Rechtsfolge: Werden die Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt, können die Leistungen vollständig versagt werden.

Der Mann reagierte nicht. Wenige Wochen später kam eine zweite Aufforderung: erneut mit Frist, erneut mit dem Hinweis auf die drohende Versagung. Auch darauf blieb er untätig.

Das Jobcenter versagte die Leistungen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft (alle Personen im Haushalt, deren Einkommen und Bedarf zusammen berechnet werden) — also für den Mann und seine Tochter gemeinsam. Nicht weniger Geld. Null Euro.

Zweistufiges Verfahren

Dieses zweistufige Verfahren ist gesetzlich vorgesehen: § 66 Abs. 3 des Ersten Sozialgesetzbuchs (SGB I) schreibt vor, dass Leistungen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt werden dürfen, nachdem der Betroffene schriftlich auf diese Folge hingewiesen worden ist und die Frist verstrichen ist. Wer zwei solcher Schreiben erhält und trotzdem nichts einreicht, hat die Chancen, die das Gesetz bietet, ungenutzt verstreichen lassen. Damit entfällt der Schutz, den viele für selbstverständlich halten.

Frühere Bewilligung schützt beim nächsten Antrag nicht

Der Mann legte Widerspruch ein. Er argumentierte, er habe bei früheren Anträgen bereits alles eingereicht, und das Jobcenter habe damals ja auch bewilligt. Außerdem halte er einzelne geforderte Unterlagen für überflüssig und fühle sich schikaniert.

Dieses Argument klingt naheliegend: Wer jahrelang Leistungen bezogen hat, hat doch bewiesen, dass er bedürftig ist. Warum alles immer wieder neu belegen?

Frühere Hilfebedürftigkeit sagt nichts über die Gegenwart

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg erteilte dieser Logik eine klare Absage. Frühere Bewilligungen belegen nicht automatisch, dass die Voraussetzungen aktuell noch vorliegen. Die wirtschaftliche Lage eines Menschen kann sich jederzeit ändern, ob Einkommen, Vermögen, oder Wohnkosten.

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Deswegen muss das Jobcenter bei jedem Weiterbewilligungsantrag neu und eigenständig prüfen, ob die Hilfebedürftigkeit weiterhin besteht. Diese Prüfung setzt zwingend voraus, dass der Antragsteller die nötigen Informationen liefert. Tut er es nicht, kann das Jobcenter gar nichts feststellen, und damit auch keine Leistungen bewilligen.

Mitwirkungspflichten waren im Rahmen des Gesetzes

Das Gericht stellte auch klar, dass die Grenzen der Mitwirkungspflicht im konkreten Fall nicht überschritten waren: Die geforderten Unterlagen (Einkommensangaben, Wohnkostennachweise, Kontoauszüge) hätte sich das Jobcenter nicht mit geringerem Aufwand selbst beschaffen können.

Was das Gericht entschied – und warum rückwirkende Leistungen ausschieden

Das Sozialgericht Mannheim gab dem Jobcenter in erster Instanz recht. Das LSG Baden-Württemberg bestätigte diese Entscheidung. Ermessensfehler des Jobcenters waren nach Auffassung beider Gerichte nicht erkennbar. Eine Revision ließ das LSG nicht zu.

Im Berufungsverfahren hatte der Mann zusätzlich beantragt, ihm zumindest rückwirkend Leistungen zuzusprechen. Auch das scheiterte. Das LSG verwarf diesen Antrag bereits als unzulässig: Rückwirkende Leistungen für einen Zeitraum, in dem das Jobcenter mangels Mitwirkung nie inhaltlich prüfen konnte, ob ein Anspruch bestand, können Gerichte nicht einfach zusprechen. Dafür hätte es zuerst einer abschließenden Verwaltungsentscheidung des Jobcenters bedurft.

Die gab es aber nicht, weil der Mann die dafür notwendigen Unterlagen nicht eingereicht hatte.

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Mitwirkung nachholen – so kommen die Leistungen zurück

Der Versagungsbescheid nach § 66 SGB I (die formelle Entscheidung, Leistungen wegen fehlender Mitwirkung nicht zu erbringen) ist keine endgültige Ablehnung. Er trifft keine Entscheidung darüber, ob ein Anspruch besteht.

Er sagt nur: Das Jobcenter kann das nicht prüfen, weil die Unterlagen fehlen. Das ist ein entscheidender Unterschied zum Ablehnungsbescheid (der endgültigen Entscheidung, dass kein Anspruch besteht).

Wer die fehlenden Unterlagen jetzt einreicht, löst den Versagungsgrund auf. § 67 SGB I gibt dem Jobcenter die Möglichkeit, die Leistungen nachträglich ganz oder teilweise zu erbringen, wenn die Mitwirkung nachgeholt wurde und die Voraussetzungen tatsächlich vorliegen. Ein neuer Antrag ist dafür in der Regel nicht nötig. Der ursprüngliche Weiterbewilligungsantrag bleibt bestehen.

Widerspruch ist sinnvoll

Parallel dazu ist Widerspruch gegen den Versagungsbescheid sinnvoll: die Frist dafür beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Der Widerspruch hält das Verfahren offen und verhindert, dass der Bescheid bestandskräftig wird. Wer beide Schritte gleichzeitig tut (Widerspruch einlegen und Unterlagen nachreichen) beschleunigt die Entscheidung erheblich.

Wurde die Widerspruchsfrist versäumt und ist der Bescheid bestandskräftig, kommt der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht (allerdings nur, wenn der Bescheid rechtswidrig war, etwa wegen fehlender Rechtsfolgenbelehrung oder unzumutbarer Fristsetzung).

War der Versagungsbescheid — wie im LSG-BW-Urteil — rechtmäßig, hilft § 44 SGB X nicht. Der einzige gangbare Weg bleibt dann, die Unterlagen vollständig nachzureichen und so den Versagungsgrund zu beseitigen. Bei SGB-II-Leistungen gilt für § 44 zudem eine verkürzte Nachzahlungsfrist von nur einem Jahr statt vier. Wer wartet, verliert Monate, für die er eigentlich Anspruch gehabt hätte.

Fristsetzung ist eine letzte Chance

Das LSG-Urteil ist eine Warnung, die über den Einzelfall hinausgeht. Wer seinen Weiterbewilligungsantrag nicht vollständig ausfüllt und Fristen des Jobcenters ignoriert, verliert die Leistungen — auch wenn er sie jahrelang bezogen hat und tatsächlich bedürftig ist. Die Gerichte schützen in einem solchen Fall nicht vor den Konsequenzen.

Wer ein Schreiben des Jobcenters erhält, das eine Frist setzt und auf eine drohende Versagung hinweist, hat in diesem Moment noch die Möglichkeit zu handeln. Danach ist sie weg.

Häufige Fragen zur Versagung beim Weiterbewilligungsantrag

Was passiert mit der Krankenversicherung, wenn das Jobcenter alle Leistungen versagt?

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, ist über das Jobcenter in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Fällt die Leistung durch einen Versagungsbescheid vollständig weg, endet auch dieser Versicherungsschutz. Betroffene müssen sich dann eigenständig krankenversichern: entweder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder, wenn kein Einkommen vorhanden ist, über den Sozialhilfeträger (Sozialamt).

Wer die Unterlagen schnell nachreicht und den Versagungsgrund beseitigt, beendet diesen Zustand. Rückwirkend werden die Beiträge für die Versagungszeit aber in der Regel nicht erstattet.

Darf das Jobcenter wirklich alle Unterlagen verlangen, oder gibt es Grenzen?

Ja, es gibt gesetzliche Grenzen: § 65 SGB I schreibt vor, dass das Jobcenter nur Mitwirkung verlangen darf, die es sich nicht mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann. Standardunterlagen wie Einkommensnachweise, Kontoauszüge und Wohnkostennachweise fallen eindeutig in den zulässigen Bereich. Das Jobcenter kann diese nicht selbst beschaffen.

Anders sieht es aus, wenn das Jobcenter Unterlagen von Dritten verlangt, auf die der Antragsteller keinen Einfluss hat, oder wenn die Anforderung objektiv unzumutbar ist. Wer einen konkreten Einwand hat, muss diesen begründen: pauschale Ablehnung reicht nicht und führt zur rechtmäßigen Versagung.

Verliert auch das Kind die Leistungen, wenn nur der Elternteil die Unterlagen nicht einreicht?

Im vorliegenden Fall versagte das Jobcenter die Leistungen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft, also auch für das Kind. Ob das zulässig ist, ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat in einem anderen Verfahren (Az. L 13 AS 241/23, 08.10.2025) entschieden, dass Kinder, die selbst keine Mitwirkungspflicht verletzt haben, nicht für das Verhalten der Eltern bestraft werden dürfen.

Die Revision gegen dieses Urteil ist beim Bundessozialgericht zugelassen, und die Frage ist also noch offen. Wer einen Versagungsbescheid erhalten hat, der auch Kinder erfasst, sollte diesen Aspekt ausdrücklich im Widerspruch ansprechen

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 24.09.2024, Az. L 13 AS 1449/22

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I): § 60, § 65, § 66, § 67

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II): § 40 Abs. 1

Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X): § 44 (Überprüfungsantrag)