Gericht stoppt Amt: Pflegegeld für Kind darf nicht angerechnet werden

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Wenn ein Kind Pflegegeld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhält, ist das für manche Jugendämter offenbar ein Anlass, auf das Geld zuzugreifen. Genau das hat ein Jugendamt in Rheinland-Pfalz versucht. Es wollte das monatliche Pflegegeld eines Kindes als „zweckgleiche Leistung“ für bereits gewährte Jugendhilfe einziehen.

Doch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat dem klar widersprochen: Pflegegeld und Hilfe zur Erziehung sind nicht dasselbe – und deshalb darf das Jugendamt das Geld nicht einfach anrechnen. (7 A 11144/19)

Worum es in dem Fall ging

Betroffen war ein Kind, das schon sehr früh wegen schwerer Vernachlässigung aus dem Elternhaus genommen worden war. Es lebte in einer Erziehungsstelle und erhielt Hilfe zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht. Zusätzlich waren für das Kind weitere Leistungen wie eine Reittherapie und eine pädagogische Zusatzbetreuung bewilligt worden.

Später stellte die Pflegekasse für das Kind Pflegegrad 3 fest und bewilligte monatlich 545 Euro Pflegegeld.

Genau dieses Pflegegeld wollte das Jugendamt für sich beanspruchen. Die Begründung: Das Geld diene im Ergebnis demselben Zweck wie die bereits gewährten Jugendhilfeleistungen und müsse deshalb eingesetzt werden.

Dagegen klagte das Kind – mit Erfolg.

Das Gericht zieht eine klare Grenze

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz stellte unmissverständlich fest, dass die Voraussetzungen für eine Anrechnung nicht vorlagen. Entscheidend war die Frage, ob Pflegegeld und Jugendhilfe wirklich demselben Zweck dienen.

Genau das hat das Gericht verneint.

Denn im Sozialrecht reicht es gerade nicht aus, dass zwei Leistungen im Alltag vielleicht ähnliche Auswirkungen haben oder dieselben Belastungen irgendwie mit abfedern. Entscheidend ist, ob sie nach dem jeweiligen Gesetz dasselbe Ziel verfolgen. Und daran fehlte es hier.

Pflegegeld soll Pflege sichern – nicht Erziehung ersetzen

Das Gericht arbeitet sehr deutlich heraus, welchem Zweck das Pflegegeld aus der Pflegeversicherung dient. Es soll die pflegerische Versorgung sicherstellen und dem pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, die Pflege möglichst selbstbestimmt zu organisieren.

Pflegegeld ist damit keine allgemeine Sozialleistung für Betreuung oder Erziehung. Es ist auch kein Ersatz für pädagogische Förderung. Sein Zweck liegt in der Sicherung pflegerischer Hilfen und im Umgang mit Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit.

Genau das unterscheidet das Pflegegeld von der Kinder- und Jugendhilfe.

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Hilfe zur Erziehung verfolgt ein anderes Ziel

Die Hilfe zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht knüpft nicht an Pflegebedürftigkeit an, sondern an ein Erziehungsdefizit. Sie soll dann einspringen, wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung durch die Eltern nicht gewährleistet ist.

Dabei geht es um Förderung, Entwicklung, pädagogische Begleitung und darum, Perspektiven für ein eigenständiges Leben zu schaffen. Das Gericht betont deshalb: Jugendhilfe soll erziehen, fördern und entwickeln. Pflegegeld soll pflegerische Defizite auffangen. Das ist nicht dasselbe.

Auch ähnliche Alltagsfolgen machen Leistungen nicht zweckgleich

Gerade das ist der Kern des Urteils. Das Jugendamt hatte argumentiert, dass das Pflegegeld doch letztlich denselben Bedarf mit abdecke wie die Jugendhilfeleistungen. Das genügte dem Gericht aber nicht.

Denn es kommt nicht darauf an, ob durch die eine Leistung Kosten erspart werden, die sonst aus einer anderen Leistung bezahlt werden müssten. Und es reicht auch nicht, wenn im Alltag beide Leistungen irgendwie denselben Lebensbereich berühren.

Maßgeblich ist allein, ob der gesetzliche Zweck identisch ist. Das war hier gerade nicht der Fall.

Reittherapie und Zusatzbetreuung änderten daran nichts

Im konkreten Fall hatte das Jugendamt zusätzlich darauf verwiesen, dass das Kind im Rahmen der Hilfe zur Erziehung auch eine Reittherapie und eine pädagogische Zusatzbetreuung erhielt. Auch daraus wollte die Behörde eine Zweckgleichheit ableiten.

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Doch auch damit scheiterte sie. Das Gericht stellte klar, dass diese Leistungen Teil der Hilfe zur Erziehung und auf die Entwicklung und Förderung des Kindes gerichtet waren. Sie unterschieden sich damit von pflegerischen Leistungen, die durch das Pflegegeld sichergestellt werden sollen.

Mit anderen Worten: Nur weil sich verschiedene Hilfesysteme im Alltag eines Kindes überschneiden, dürfen sie rechtlich noch lange nicht in einen Topf geworfen werden.

Auch der Unterhalt aus der Jugendhilfe rechtfertigt keinen Zugriff

Besonders wichtig ist ein weiterer Punkt der Entscheidung: Selbst der im Rahmen der Jugendhilfe sichergestellte Unterhalt ändert nichts daran, dass das Pflegegeld nicht einfach angerechnet werden darf.

Das Gericht betont ausdrücklich, dass es für eine Zweckgleichheit nicht genügt, wenn mit der einen Leistung faktisch Kosten gedeckt werden, die auch mit einer anderen Leistung zusammenhängen könnten. Es kommt eben nicht auf bloße Überschneidungen im Ergebnis an, sondern auf die gesetzliche Zielrichtung.

Und genau die war hier verschieden.

Warum das Urteil für Pflegefamilien und Erziehungsstellen so wichtig ist

Das Urteil ist weit über den Einzelfall hinaus bedeutsam. Denn gerade bei Kindern mit Behinderung, Entwicklungsstörungen oder besonderen Belastungen überschneiden sich Pflege, Betreuung, Förderung und Erziehung im Alltag häufig. Behörden neigen dann schnell dazu, Leistungen als „doppelt“ zu bewerten und Gelder abzuschöpfen.

Das Gericht setzt hier eine wichtige Grenze. Es macht deutlich, dass Jugendämter Pflegegeld nicht automatisch als eigene Finanzierungsquelle behandeln dürfen.

Für Pflegefamilien, Erziehungsstellen und rechtliche Betreuer ist das ein starkes Signal. Sie müssen sich nicht jede Anrechnung gefallen lassen, nur weil zwei Leistungen nebeneinander laufen.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Wer einen Bescheid bekommt, in dem das Jugendamt Pflegegeld als zweckgleiche Leistung einsetzen oder anrechnen will, sollte das sehr genau prüfen lassen. Denn das Urteil zeigt, dass pauschale Behauptungen über eine angebliche Zweckgleichheit nicht ausreichen.

Gerade bei Hilfe zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht ist sorgfältig zu unterscheiden, welchem Ziel die Jugendhilfe dient und welchem Zweck das Pflegegeld folgt. Werden diese Unterschiede von der Behörde verwischt, kann ein solcher Bescheid rechtswidrig sein.

Häufige Fragen zum Urteil über Pflegegeld und Jugendhilfe

Darf das Jugendamt Pflegegeld aus der Pflegeversicherung einfach anrechnen?

Nein. Das Urteil zeigt, dass das Jugendamt Pflegegeld nicht automatisch als zweckgleiche Leistung für Jugendhilfe behandeln darf.

Warum war das Pflegegeld hier nicht zweckgleich mit der Jugendhilfe?

Weil das Pflegegeld der Sicherung pflegerischer Hilfen dient, während die Hilfe zur Erziehung pädagogische Förderung, Entwicklung und den Ausgleich eines Erziehungsdefizits bezweckt.

Reicht es aus, wenn beide Leistungen im Alltag ähnliche Folgen haben?

Nein. Das genügt gerade nicht. Entscheidend ist nicht die faktische Überschneidung, sondern ob beide Leistungen nach dem Gesetz dasselbe Ziel verfolgen.

Ändert sich etwas, wenn zusätzlich Therapien oder Zusatzbetreuung bewilligt wurden?

Nein. Auch solche Leistungen bleiben Teil der Hilfe zur Erziehung, wenn sie der Entwicklung und Förderung des Kindes dienen. Sie machen das Pflegegeld nicht automatisch anrechenbar.

Was sollten Betroffene tun, wenn das Jugendamt auf das Pflegegeld zugreifen will?

Ein solcher Bescheid sollte nicht ungeprüft akzeptiert werden. Gerade wegen der klaren Unterschiede zwischen Pflegeversicherung und Jugendhilfe lohnt sich eine rechtliche Überprüfung.

Fazit

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit diesem Urteil eine wichtige Klarstellung getroffen: Pflegegeld für ein Kind darf nicht einfach als Jugendhilfeleistung umgedeutet und vom Jugendamt abgeschöpft werden. Pflege und Erziehung sind rechtlich nicht identisch.

Auch wenn sich im Alltag vieles überschneidet, bleiben die gesetzlichen Zwecke verschieden. Genau daran müssen sich Jugendämter halten. Für Betroffene ist das Urteil deshalb ein starkes Signal gegen vorschnelle Anrechnungen und für eine sauber getrennte Behandlung sozialer Ansprüche.

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