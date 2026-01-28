Erwerbsminderung: Keine Rückforderung über das zugeflossene Einkommen hinaus

Lesedauer 5 Minuten

Vor dem Sozialgericht München stritt ein Rentner mit der Rentenversicherung darüber, ob er 779,21 Euro zurückzahlen muss. Der Mann hatte zunächst eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bekommen und später – rückwirkend – eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bewilligt erhalten. (S 31 R 990/13)

Weil die volle Rente rückwirkend galt, meinte die Rentenversicherung, sie könne die zuvor gezahlte Teilrente für die Vergangenheit aufheben und Geld zurückfordern. Das Gericht musste klären, ob eine solche Rückforderung überhaupt und vor allem in welcher Höhe zulässig ist.

Der Hintergrund: Teilrente, Krankheit und später volle Erwerbsminderung

Die Rentenversicherung bewilligte dem Kläger bereits 2009 eine teilweise Erwerbsminderungsrente, die nach Verlängerungen bis Oktober 2012 gezahlt wurde. Im März 2012 erlitt der Kläger eine ischämische Attacke und war anschließend in stationärer Reha.

Danach bezog er von Mai bis Ende August 2012 Krankengeld, während parallel weiter die Teilrente lief. Später stellte sich heraus: Seit dem 12.03.2012 lag tatsächlich volle Erwerbsminderung vor.

Die Rentenversicherung bewilligt rückwirkend die volle Rente – und fordert Geld zurück

Im September 2012 bewilligte die Rentenversicherung rückwirkend ab April 2012 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, weil sie den Leistungsfall auf den 12.03.2012 festlegte.

Es ergab sich eine Rentennachzahlung von 9.815,50 Euro, die die Behörde aber zunächst einbehielt. Gleichzeitig hob sie den letzten Bescheid zur Teilrente für die Zeit ab 01.04.2012 auf und ging von einer Überzahlung aus. Unterm Strich verlangte sie schließlich nach Verrechnungen noch 779,21 Euro vom Kläger zurück.

Krankenkasse forderte Erstattung des Krankengeldes

Parallel meldete die Krankenkasse einen Erstattungsanspruch an, weil sie Krankengeld gezahlt hatte, das bei rückwirkender voller Erwerbsminderungsrente so nicht hätte fließen dürfen. Die Rentenversicherung überwies deshalb 5.702,42 Euro aus der einbehaltenen Rentennachzahlung an die Krankenkasse.

Dadurch schrumpfte der Betrag, der dem Kläger aus der Nachzahlung überhaupt noch „zur Verfügung“ stand, deutlich. Genau diese Verrechnung wurde später wichtig für die Frage, ob der Kläger überhaupt noch etwas „zurückzahlen“ kann.

Rückforderung darf nicht höher sein als das, was ihm zufließt

Der Kläger argumentierte, dass die Teilrente nicht einfach für die Vergangenheit „weggewischt“ werden dürfe, nur weil später eine volle Rente rückwirkend bewilligt wurde. Vor allem hielt er die Forderung von 779,21 Euro für unzulässig, weil er aus der rückwirkend bewilligten vollen Rente faktisch keinen zusätzlichen Vorteil in dieser Höhe gehabt habe.

Er sagte sinngemäß: Wenn die volle Rente als „Einkommen“ der Grund für die rückwirkende Aufhebung ist, dann kann man höchstens das zurückfordern, was als Einkommen tatsächlich zugeflossen ist. Und wenn große Teile der Nachzahlung direkt an die Krankenkasse gingen, könne man von ihm nicht noch zusätzlich Geld verlangen.

Was das Gericht grundsätzlich akzeptiert: Änderung ja, aber nicht grenzenlos

Das Sozialgericht stellte zunächst klar, dass sich die Verhältnisse wesentlich geändert hatten, weil rückwirkend volle Erwerbsminderung festgestellt wurde. Deshalb dürfe die Rentenversicherung den Bescheid über die Teilrente für die Zukunft grundsätzlich aufheben.

Für die Vergangenheit gelten jedoch strengere Regeln, und genau hier scheiterte die Behörde. Entscheidend war die Vorschrift, nach der eine Rücknahme für die Vergangenheit möglich ist, wenn nachträglich Einkommen hinzukommt, das den Anspruch gemindert oder entfallen lassen würde.

Rückforderung ist auf das „zugeflossene Einkommen“ begrenzt

Das Gericht sagte: Ja, die rückwirkend bewilligte volle Erwerbsminderungsrente ist „Einkommen“ in diesem Sinne. Aber die entscheidende Einschränkung steht bereits im Gesetz, weil dort von „erzielt“ beziehungsweise „zugeflossen“ gesprochen wird.

Daraus folgt, dass die Rückforderung nicht höher sein darf als das Einkommen, das tatsächlich hinzugekommen ist. Mit anderen Worten: Die Rentenversicherung darf den Betroffenen nicht schlechter stellen, als es der reale Geldzufluss rechtfertigt.

Warum der Kläger hier nichts mehr zahlen musste

Im konkreten Fall war maßgeblich, wie hoch die Rentennachzahlung der vollen Erwerbsminderungsrente war und was davon überhaupt beim Kläger ankam. Ein erheblicher Teil wurde direkt an die Krankenkasse erstattet, weil diese Krankengeld gezahlt hatte. Die Rentenversicherung wollte danach trotzdem noch 779,21 Euro vom Kläger, weil ihre Rechenmodelle einen Restbetrag ergaben.

Das Gericht sagte aber: Diese Differenz kann nicht beim Kläger „abgeladen“ werden, weil die Rückforderung nach dieser Rechtsgrundlage eben auf den tatsächlichen Zufluss der nachträglich bewilligten Leistung begrenzt ist.

Kein Vorwurf, keine Strafe: Warum das Gesetz hier milder ist

Das Gericht betonte, dass dem Kläger kein Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte. Er hatte weder Mitteilungspflichten verletzt noch wusste er, dass die Zahlungen „eigentlich“ nicht zustehen könnten. Gerade deshalb ist dieser Rückforderungstatbestand anders als Fälle, in denen Betroffene falsche Angaben machen oder grob fahrlässig handeln. Wenn allein eine nachträgliche Neubewertung der medizinischen Lage die Rückwirkung auslöst, soll die Rückforderung nicht weiter reichen als das zusätzliche Einkommen.

Ergebnis des Gerichts

Das Sozialgericht München hob die Bescheide insoweit auf, als der Rentenbescheid für die Vergangenheit aufgehoben und 779,21 Euro vom Kläger verlangt wurden. Der Kläger musste diesen Betrag also nicht zurückzahlen. Außerdem musste die Rentenversicherung die außergerichtlichen Kosten des Klägers vollständig erstatten. Damit gewann der Kläger den Rechtsstreit vollständig.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Kann die Rentenversicherung eine teilweise Erwerbsminderungsrente rückwirkend aufheben, wenn später volle Erwerbsminderung festgestellt wird?

Für die Zukunft ja, weil sich die Verhältnisse ab dem Zeitpunkt der Änderung anders darstellen können. Für die Vergangenheit geht das nur unter besonderen Voraussetzungen, etwa wenn nachträglich Einkommen hinzukommt. Dann muss aber genau geprüft werden, ob und in welcher Höhe überhaupt eine Rückforderung zulässig ist. Eine rückwirkende Aufhebung ist also nicht automatisch gleichbedeutend mit einer offenen Rückzahlungspflicht.

Was bedeutet „zugeflossenes Einkommen“ in diesem Zusammenhang?Gemeint ist das Geld, das dem Betroffenen tatsächlich wirtschaftlich zur Verfügung steht. Wenn eine neue Leistung rückwirkend bewilligt wird, zählt grundsätzlich diese Nachzahlung als „Einkommen“. Aber der entscheidende Punkt ist: Die Rückforderung darf nicht höher sein als das, was wirklich als zusätzlicher Zufluss entsteht. Sobald Teile der Nachzahlung direkt an andere Stellen gehen, kann das die Rückforderung begrenzen.

Darf die Rentenversicherung mehr zurückfordern, als die nachträgliche Rentennachzahlung ausmacht?

Nach der Entscheidung des Sozialgerichts in diesem Fall: nein, nicht auf dieser Rechtsgrundlage. Wenn die rückwirkende Aufhebung nur deshalb möglich ist, weil nachträglich Einkommen hinzugekommen ist, dann ist die Rückforderung der Höhe nach begrenzt. Man kann dann nicht zusätzlich Beträge verlangen, die über den realen Zufluss hinausgehen. Genau daran scheiterte hier die Forderung von 779,21 Euro.

Was ist, wenn die Krankenkasse Krankengeld erhalten hat und dafür Erstattung verlangt?

Dann kann die Rentenversicherung Teile der Rentennachzahlung direkt an die Krankenkasse erstatten. Für Betroffene ist wichtig: Dadurch sinkt das, was ihnen tatsächlich zufließt, und das kann die Rückforderung gegenüber dem Betroffenen begrenzen. In diesem Fall wurde ein großer Teil der Nachzahlung an die Krankenkasse ausgezahlt. Das Gericht hat gerade diesen tatsächlichen Zufluss als Maßstab genommen.

Muss ich immer zurückzahlen, wenn eine Rente rückwirkend geändert wird?

Nein, das hängt vom Grund der Rückforderung ab. Wenn ein Vorwurf wie falsche Angaben oder Pflichtverletzungen im Raum steht, sind Rückforderungen oft weiter möglich. Wenn es aber – wie hier – nur um eine nachträgliche Neubewertung und das Hinzukommen von „Einkommen“ geht, ist die Rückforderung begrenzt. Wer eine Forderung bekommt, sollte deshalb genau prüfen, auf welche Vorschrift die Behörde sich stützt.

Fazit

Das Sozialgericht München zieht eine klare Grenze: Wird eine volle Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt und deshalb die zuvor gezahlte Teilrente für die Vergangenheit aufgehoben, darf die Rentenversicherung vom Betroffenen nicht unbegrenzt Geld zurückfordern. Auf dieser Rechtsgrundlage ist die Rückforderung auf das begrenzt, was als nachträgliches Einkommen tatsächlich zugeflossen ist.

Wenn große Teile der Nachzahlung wegen Krankengeld-Erstattung direkt an die Krankenkasse gehen, kann das dazu führen, dass Betroffene am Ende nichts mehr zurückzahlen müssen. Wer Rückforderungen wegen rückwirkender Rentenänderungen erhält, sollte daher genau auf den Unterschied zwischen „rechnerischer Überzahlung“ und „tatsächlichem Zufluss“ achten.