Doppelbesteuerung der Rente: Rentner sollten jetzt ihren Steuerbescheide prüfen

Die Besteuerung gesetzlicher Renten bleibt für viele Ruheständler ein sensibles Thema. Besonders aufmerksam sollten Rentnerinnen und Rentner derzeit auf ihren Einkommensteuerbescheid schauen, wenn sie den Verdacht haben, dass ihre Rente teilweise doppelt besteuert wird. Hintergrund ist eine Änderung der Finanzverwaltung, die seit März 2025 praktische Folgen für neue Steuerbescheide haben kann.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteuerung. Dieser Hinweis sorgte jahrelang dafür, dass Steuerbescheide in diesem Punkt nicht endgültig abgeschlossen waren.

Nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 10. März 2025 wird dieser Vermerk bei der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung nicht mehr aufgenommen, weil die Verwaltung die verfassungsrechtliche Unsicherheit als beseitigt ansieht.

Was Doppelbesteuerung bei Renten bedeutet

Von einer doppelten Besteuerung ist die Rede, wenn Rentenbeiträge aus bereits versteuertem Einkommen gezahlt wurden und die spätere Rente erneut so besteuert wird, dass der steuerfreie Rentenzufluss diese früher versteuerten Beiträge nicht ausgleicht. Vereinfacht gesagt: Ein Teil des Geldes würde erst beim Erwerbseinkommen und später bei der Rentenzahlung erneut steuerlich belastet.

Die Diskussion geht auf die Neuordnung der Rentenbesteuerung zurück. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2002 entschieden, dass die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Beamtenpensionen und gesetzlichen Renten gegen den Gleichheitsgrundsatz verstieß. Der Gesetzgeber führte daraufhin mit dem Alterseinkünftegesetz ab 2005 schrittweise die nachgelagerte Besteuerung ein.

Seitdem steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente für neue Rentnerjahrgänge. Gleichzeitig konnten frühere Arbeitnehmer ihre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in der Vergangenheit nicht in dem Umfang steuerlich absetzen, wie es heute möglich ist. Genau daraus entsteht die Sorge, dass bestimmte Jahrgänge oder Einzelfälle stärker belastet werden könnten als verfassungsrechtlich zulässig.

Warum der Vorläufigkeitsvermerk wichtig war

Der Vorläufigkeitsvermerk war für viele Betroffene eine Art rechtliche Sicherung. Stand er im Steuerbescheid, blieb die Steuerfestsetzung hinsichtlich der Rentenbesteuerung vorläufig. Das bedeutete: Sollte die Rechtsprechung später zugunsten der Rentner ausfallen, konnte der Bescheid in diesem Punkt grundsätzlich noch geändert werden.

Für viele Ruheständler war das wichtig, weil sie nicht jedes Jahr vorsorglich Einspruch einlegen mussten. Der Vermerk hielt den Bescheid im betroffenen Punkt offen. Ohne diesen Hinweis gelten wieder die üblichen Fristen, wenn ein Rentner seine Rechte sichern möchte.

Das Bundesfinanzministerium begründet den Wegfall mit den BFH-Urteilen vom 19. Mai 2021 sowie mit Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2023. Das Bundesverfassungsgericht nahm damals zwei Verfassungsbeschwerden zur Rentenbesteuerung nicht zur Entscheidung an.

Neue Bescheide sollten nicht ungeprüft bleiben

Für Steuerpflichtige bedeutet die Änderung vor allem eines: Wer einen neuen Steuerbescheid erhält und eine doppelte Besteuerung der Rente für möglich hält, sollte den Bescheid zeitnah prüfen. Fehlt der Vorläufigkeitsvermerk, ist ein Einspruch innerhalb der gesetzlichen Frist nötig, wenn der Bescheid offen gehalten werden soll.

Die Einspruchsfrist beträgt in der Regel einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. Wer diese Frist versäumt, muss damit rechnen, dass der Bescheid bestandskräftig wird. Ein späteres günstiges Urteil hilft dann meist nicht mehr für diesen bereits abgeschlossenen Bescheid.

Bescheide, in denen der Vorläufigkeitsvermerk noch enthalten ist, sind anders zu bewerten. Fachbeiträge weisen darauf hin, dass für solche Bescheide die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 8 AO grundsätzlich noch zwei Jahre nach Beseitigung der Unsicherheit laufen kann. Für viele ältere Bescheide wird deshalb der 10. März 2027 als relevantes Datum genannt.

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Welche Verfahren noch von Bedeutung sind

Obwohl die Finanzverwaltung die verfassungsrechtliche Unsicherheit als geklärt ansieht, sind weiterhin Verfahren zur Rentenbesteuerung beim Bundesfinanzhof anhängig. Dazu gehört unter anderem das Verfahren X R 9/24, das sich mit der Berechnung einer möglichen doppelten Besteuerung von Leibrenten aus der Basisversorgung befasst.

Auch das Verfahren X R 18/23 ist anhängig. Dabei geht es um die Besteuerung einer Altersrente bei Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und um die Frage, welche rentenrechtlichen Regelungen bei der Vergleichsberechnung zu berücksichtigen sind.

Diese Verfahren bedeuten nicht automatisch, dass jeder Einspruch Erfolg haben wird. Sie zeigen aber, dass Einzelfragen weiterhin gerichtlich geprüft werden. Für Betroffene kann es deshalb sinnvoll sein, die eigene Lage fachlich bewerten zu lassen.

Wer besonders aufmerksam sein sollte

Eine mögliche Doppelbesteuerung betrifft nicht jeden Rentner gleichermaßen. Das Risiko hängt unter anderem davon ab, wann jemand in Rente gegangen ist, wie lange Beiträge gezahlt wurden und in welchem Umfang diese Beiträge früher steuerlich entlastet waren. Auch die Höhe der eigenen Beiträge kann von Bedeutung sein.

Besonders aufmerksam sollten Personen sein, die über viele Jahre Beiträge aus bereits versteuertem Einkommen geleistet haben. Dazu können Selbstständige, Freiberufler oder frühere Pflichtversicherte mit langen Erwerbsbiografien gehören. Auch alleinstehende Rentner können in bestimmten Konstellationen stärker betroffen sein, weil keine Hinterbliebenenleistungen in die Betrachtung einfließen.

Wichtig ist jedoch: Eine pauschale Aussage ist kaum möglich. Ob tatsächlich eine doppelte Besteuerung vorliegt, lässt sich nur anhand der individuellen Daten prüfen. Dazu gehören der Rentenbeginn, der steuerfreie Rentenanteil, die voraussichtliche Rentenbezugsdauer und die früher aus versteuertem Einkommen geleisteten Beiträge.

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Was Rentner jetzt prüfen sollten

Der erste Blick sollte in den aktuellen Einkommensteuerbescheid gehen. Dort findet sich unter den Erläuterungen häufig der Hinweis, ob die Steuerfestsetzung hinsichtlich der Rentenbesteuerung vorläufig ist. Fehlt ein solcher Hinweis, sollten Betroffene die Einspruchsfrist prüfen.

Ein Einspruch sollte an das Finanzamt gerichtet werden, das den Steuerbescheid erlassen hat. Er sollte klar benennen, gegen welchen Bescheid Einspruch eingelegt wird. Außerdem sollte dargelegt werden, dass eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung der Rente geltend gemacht wird.

In vielen Fällen wird zusätzlich beantragt, das Einspruchsverfahren bis zu einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ruhen zu lassen. Das kann verhindern, dass das Finanzamt den Einspruch sofort abschließend bearbeitet. Ob dieser Weg im konkreten Fall sinnvoll ist, sollte bei Unsicherheit mit einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein besprochen werden.

Überblick: Was der Steuerbescheid bedeuten kann

Situation im Steuerbescheid Mögliche Folge für Rentner Der Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteuerung ist noch enthalten. Der Bescheid bleibt in diesem Punkt grundsätzlich offen. Dennoch sollte geprüft werden, bis wann Betroffene aktiv werden müssen. Der Vorläufigkeitsvermerk fehlt im neuen Steuerbescheid. Wer eine doppelte Besteuerung geltend machen möchte, sollte die Einspruchsfrist beachten und gegebenenfalls Einspruch einlegen. Der Bescheid ist bereits bestandskräftig und enthält keinen offenen Punkt. Eine spätere Änderung ist meist schwierig. Fachlicher Rat ist sinnvoll, wenn Zweifel bestehen. Es liegen lange Beitragszeiten oder hohe eigene Beiträge aus versteuertem Einkommen vor. Eine individuelle Berechnung kann klären, ob ein steuerliches Risiko besteht.

Warum Panik nicht hilft, Sorgfalt aber nötig ist

Die Änderung des Vorläufigkeitsvermerks ist kein automatischer Nachweis dafür, dass Rentner zu viel Steuern zahlen. Sie verändert aber die praktische Ausgangslage. Wer früher durch den Hinweis im Bescheid abgesichert war, muss nun genauer auf Fristen und Formulierungen achten.

Seriös ist deshalb weder Verharmlosung noch Dramatisierung. Nicht jeder Rentner hat einen Anspruch auf Erstattung. Wer aber konkrete Anhaltspunkte für eine doppelte Besteuerung hat, sollte seine Unterlagen nicht ungeprüft ablegen.

Hilfreich sind der aktuelle Steuerbescheid, frühere Steuerbescheide, der Rentenbescheid und der Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung. Aus diesen Angaben lässt sich später ableiten, ob die steuerfreien Rentenanteile voraussichtlich ausreichen, um früher versteuerte Beiträge auszugleichen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner ist 2021 in den Ruhestand gegangen und erhält eine Jahresbruttorente von 19.200 Euro. Sein steuerfreier Rentenanteil beträgt dauerhaft 19 Prozent, also 3.648 Euro pro Jahr. Dieser Betrag bleibt grundsätzlich festgeschrieben, auch wenn die Rente später steigt.

Nun wird geprüft, wie hoch der steuerfreie Rentenzufluss über die statistisch erwartete Rentenbezugsdauer ist. Wird dieser Betrag den früher aus versteuertem Einkommen gezahlten eigenen Beiträgen gegenübergestellt, kann sich zeigen, ob eine doppelte Belastung möglich ist. Ergibt sich eine Differenz zulasten des Rentners, kann ein fristgerechter Einspruch sinnvoll sein.

Das Beispiel zeigt zugleich, warum eine genaue Berechnung nötig ist. Schon kleine Unterschiede beim Rentenbeginn, bei den Beitragsjahren oder bei der früheren steuerlichen Entlastung können das Ergebnis verändern. Betroffene sollten deshalb nicht allein auf pauschale Musterfälle vertrauen, sondern ihre persönliche Situation prüfen lassen.

Häufige Fragen zur Doppelbesteuerung der Rente

1. Was bedeutet Doppelbesteuerung der Rente?

Eine Doppelbesteuerung liegt vor, wenn Rentenbeiträge während des Arbeitslebens bereits aus versteuertem Einkommen gezahlt wurden und dieselben Beträge später bei der Rentenauszahlung erneut besteuert werden. Entscheidend ist dabei, ob die steuerfreien Rentenzuflüsse im Ruhestand ausreichen, um die früher versteuert eingezahlten Beiträge auszugleichen.

2. Warum ist der Vorläufigkeitsvermerk im Steuerbescheid wichtig?

Der Vorläufigkeitsvermerk sorgte dafür, dass der Steuerbescheid hinsichtlich der Rentenbesteuerung nicht endgültig abgeschlossen war. Falls Gerichte später zugunsten von Rentnern entschieden hätten, hätte der Bescheid in diesem Punkt noch geändert werden können. Ohne diesen Vermerk müssen Betroffene selbst aktiv werden und fristgerecht Einspruch einlegen.

3. Was hat sich seit März 2025 geändert?

Seit März 2025 wird der Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteuerung in neuen Steuerbescheiden nicht mehr wie zuvor aufgenommen. Das bedeutet, dass neue Bescheide schneller bestandskräftig werden können. Wer eine mögliche Doppelbesteuerung geltend machen möchte, muss deshalb besonders auf die Einspruchsfrist achten.

4. Wie lange kann man gegen einen Steuerbescheid Einspruch einlegen?

Die Einspruchsfrist beträgt in der Regel einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. Wer diese Frist verpasst, kann den Bescheid meist nicht mehr angreifen. Deshalb sollten Rentner ihren Bescheid direkt nach Erhalt prüfen und bei Unsicherheit fachlichen Rat einholen.

5. Wer kann besonders von einer möglichen Doppelbesteuerung betroffen sein?

Betroffen sein können vor allem Personen mit langen Beitragszeiten, Selbstständige, Freiberufler oder Rentner, die über viele Jahre Beiträge aus bereits versteuertem Einkommen gezahlt haben. Auch alleinstehende Rentner können genauer prüfen lassen, ob ihre steuerfreien Rentenanteile ausreichen. Eine pauschale Aussage ist jedoch nicht möglich, da jeder Fall individuell berechnet werden muss.

6. Was sollten Rentner jetzt konkret tun?

Rentner sollten ihren aktuellen Einkommensteuerbescheid prüfen und nachsehen, ob ein Vorläufigkeitsvermerk zur Rentenbesteuerung enthalten ist. Fehlt dieser Hinweis und besteht der Verdacht auf eine Doppelbesteuerung, kann ein fristgerechter Einspruch sinnvoll sein. Zusätzlich sollten relevante Unterlagen wie Rentenbescheid, frühere Steuerbescheide und Versicherungsverlauf zusammengestellt werden.

Fazit

Der Wegfall des Vorläufigkeitsvermerks macht die Rentenbesteuerung für Betroffene nicht automatisch rechtswidrig. Er nimmt Rentnerinnen und Rentnern aber eine bisher vorhandene Absicherung im Steuerbescheid. Wer eine mögliche Doppelbesteuerung vermutet, sollte neue Bescheide deshalb zügig prüfen.

Entscheidend sind Fristen, vollständige Unterlagen und eine realistische Einschätzung des Einzelfalls. Ein Einspruch kann Rechte sichern, ersetzt aber keine spätere Prüfung der Zahlen. Gerade deshalb ist fachlicher Rat sinnvoll, wenn es um höhere Beträge oder komplizierte Erwerbsbiografien geht.