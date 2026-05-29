Urlaub im Grundsicherungsgeld: Diese Pläne kosten den Anspruch

Wer ab dem 1. Juli 2026 als Bezieher von Grundsicherungsgeld verreisen will, muss die Ortsabwesenheit weiterhin vorher genehmigen lassen, sonst entfällt für die gesamte Reisezeit der komplette Leistungsanspruch. Neu ist eine zusätzliche Gefahr: Wer im Zusammenhang mit verpassten Jobcenter-Terminen als nicht erreichbar gilt, verliert nicht nur den Regelbedarf, sondern auch Miete und Krankenversicherung.

Betroffen sind alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die einen Urlaub oder eine Auslandsreise planen. Die Regeln zur Reisedauer bleiben unverändert, die Fallhöhe steigt trotzdem.

Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird aus dem Bürgergeld zum 1. Juli 2026 das Grundsicherungsgeld. Das Gesetz wurde im April 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist geltendes Recht. An der eigentlichen Urlaubsregel ändert sich nichts, doch eine neue Vorschrift im Hintergrund verschiebt die Konsequenzen erheblich.

Wie lange darf man bei Grundsicherungsgeld in den Urlaub?

Die wichtigste Zahl steht im Gesetz und in der Erreichbarkeits-Verordnung: Eine Ortsabwesenheit ohne wichtigen Grund soll längstens drei Wochen im Kalenderjahr betragen. Das sind 21 Kalendertage, Wochenenden und Feiertage eingerechnet, wenn sie innerhalb der Reise liegen.

Diese drei Wochen sind keine garantierte Urlaubszeit, sondern eine Obergrenze, über die das Jobcenter nach Ermessen entscheidet. Einen klassischen Urlaubsanspruch wie ein Arbeitnehmer hat ein Leistungsbezieher nicht.

Entscheidend ist die Trennung zweier Fälle. Für eine Reise ohne besonderen Anlass gilt die Drei-Wochen-Grenze. Liegt dagegen ein wichtiger Grund vor, etwa eine ärztlich verordnete Reha oder die Pflege eines Angehörigen, kennt das Gesetz keine starre Höchstgrenze. Dann zählt nicht die Dauer, sondern ob der Grund anerkannt wird und das Jobcenter zustimmt.

In vielen Ratgebern kursiert die Angabe, sechs Wochen Abwesenheit seien zulässig. Diese Zahl stammt aus einer alten Vorschrift, der Erreichbarkeitsanordnung, die im Bürgergeld längst durch die Erreichbarkeits-Verordnung abgelöst wurde.

Maßgeblich sind heute die drei Wochen ohne wichtigen Grund, alles darüber ist Einzelfallentscheidung des Jobcenters. Wer sich auf die sechs Wochen verlässt, riskiert eine böse Überraschung, denn der Leistungsanspruch entfällt ab dem ersten Tag einer nicht genehmigten Abwesenheit.

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Neu ab Juli 2026: die Fiktion der Nichterreichbarkeit

Hier setzt die eigentliche Verschärfung an. Das Grundsicherungsgeld führt eine sogenannte Fiktion der Nichterreichbarkeit ein. Sie greift, wenn jemand drei Meldetermine in Folge versäumt und daraufhin der Regelbedarf vollständig entzogen wird.

Erscheint die betroffene Person dann nicht innerhalb eines Monats persönlich im Jobcenter, gilt sie als nicht erreichbar. Die Folge ist der Wegfall sämtlicher Leistungen, also auch der Kosten für Unterkunft, Heizung und der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Eskalation läuft in Stufen. Beim wiederholten Meldeversäumnis ohne wichtigen Grund mindert sich das Grundsicherungsgeld zunächst um 30 Prozent. Nach drei aufeinanderfolgenden versäumten Terminen wird der Regelbedarf komplett entzogen. Wer dann nicht binnen eines Monats persönlich vorspricht, verliert über die Fiktion alles.

Für Reisende ist das brisant, weil beide Welten sich überschneiden können. Erreichbar zu sein bedeutet nicht, rund um die Uhr ans Telefon zu gehen, sondern werktäglich Post und Mitteilungen des Jobcenters zur Kenntnis nehmen zu können.

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Genau das ist auf einer Reise oft nicht gesichert. Wird eine Termineinladung während der Abwesenheit zugestellt und niemand nimmt sie zur Kenntnis, läuft die Frist trotzdem. Das Amt darf von der Zustellung ausgehen, auch wenn der Brief ungelesen im Briefkasten liegt. So wird aus einem verpassten Schreiben der erste Schritt in die Sanktionskette.

So beantragen Sie die Ortsabwesenheit richtig

Die Zustimmung muss vor Reiseantritt vorliegen. Eine rückwirkende Genehmigung ist ausgeschlossen, deshalb ist der Zeitpunkt des Antrags entscheidend. Wer den Antrag mehrere Werktage vor der Abreise stellt, gibt dem Amt Zeit zur Entscheidung. Anzugeben sind Zeitraum, Reiseziel und wie die Erreichbarkeit sichergestellt ist. Eine Zustimmung ist bis zu drei Monate im Voraus möglich.

Wer reist, sollte zwei Dinge organisieren: eine Person, die den Briefkasten leert und über wichtige Schreiben informiert, und den Zugriff auf das digitale Postfach des Jobcenters. Bei einer Reise aus wichtigem Grund besteht ein Anspruch auf Zustimmung, sofern der Grund nachvollziehbar belegt wird, etwa durch ärztliche Unterlagen. Reine Behauptungen reichen nicht.

Wer Grundsicherungsgeld ergänzend zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bezieht, kann sich seinen vollen arbeitsvertraglichen Urlaubsanspruch genehmigen lassen, auch über drei Wochen hinaus. Während einer genehmigten Ortsabwesenheit laufen die Leistungen einschließlich des Krankenversicherungsschutzes weiter. Die Reise selbst zahlt das Jobcenter nicht.

Was Gerichte zur Reisedauer sagen

Dass die Dauer allein nicht über den Anspruch entscheidet, hat zuletzt das Sächsische Landessozialgericht im Eilverfahren betont. In einem Beschluss vom 23. März 2026 erhielt ein Leistungsbezieher, der sich rund drei Monate in Portugal aufhielt, weiter Leistungen.

Das Gericht stellte nach den bislang veröffentlichten Angaben klar, dass bei einem wichtigen Grund auch ein mehrmonatiger Auslandsaufenthalt nicht automatisch zum Wegfall führt. Maßgeblich war der Hintergrund des Aufenthalts, nicht seine Länge.

Ein Freibrief ist das nicht. Die Entscheidung erging im einstweiligen Rechtsschutz und betraf einen Ausnahmefall mit gewichtigen persönlichen Gründen. Wer ohne Abstimmung abreist oder keinen tragfähigen Grund nachweisen kann, riskiert weiterhin Wegfall, Rückforderung und Sanktion. Die Lehre ist trotzdem wichtig: Eine Ablehnung des Amtes ist nicht zwingend das letzte Wort, wenn ein ernsthafter Grund sauber belegt wird.

Häufige Fragen zur Ortsabwesenheit im Grundsicherungsgeld

Zählt ein Wochenendtrip schon als Ortsabwesenheit?

Für Abwesenheiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen außerhalb des näheren Bereichs ist kein Antrag nötig, solange Mitteilungen des Jobcenters am nächsten Werktag gelesen werden können. Eine Reise von Freitag bis Montag ist dadurch meist unproblematisch und wird nicht auf die drei Wochen angerechnet.

Was passiert, wenn ich im Urlaub krank werde und nicht zurückkann?

Eine Erkrankung während der Reise kann einen wichtigen Grund für eine Verlängerung darstellen. Sie sollte dem Jobcenter umgehend mit ärztlichem Nachweis gemeldet werden. Wer wartet, bis er zurück ist, schwächt seine Position, weil das Amt die fehlende Erreichbarkeit sonst als unentschuldigt werten kann.

Gilt die Erreichbarkeitspflicht auch für Kinder in der Bedarfsgemeinschaft?

Nein. Kinder unter 15 Jahren gelten nicht als erwerbsfähig und müssen weder erreichbar noch ortsanwesend sein. Für sie greift die Drei-Wochen-Grenze nicht, und die Eltern müssen für deren Abwesenheit keinen gesonderten Antrag stellen.

Wer ab Juli 2026 verreist, sollte den Antrag auf Ortsabwesenheit so ernst nehmen wie die Reise selbst. Ein verpasster Brief im Urlaub kostete bisher schlimmstenfalls die Leistung für die Reisezeit. Künftig kann er der erste Schritt zum gleichzeitigen Wegfall von Regelbedarf, Miete und Krankenversicherung sein.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 7b SGB II – Erreichbarkeit

Bundesministerium der Justiz: Erreichbarkeits-Verordnung (ErrV)

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Neue Grundsicherung – Informationen zum 13. SGB II-Änderungsgesetz

Sächsisches Landessozialgericht: Beschluss vom 23. März 2026, L 7 AS 84/26 B ER