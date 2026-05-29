Rente: Wirtschaftsweise wollen Rentnern ab Juli monatlich 20 Euro wegnehmen

Wer 1.000 Euro Rente bekommt, bekommt ab Juli 2026 rund 42 Euro mehr, und zwar wegen der Lohnkopplung, die die Renten seit Jahrzehnten an die Einkommensentwicklung bindet. Die sogenannten Wirtschaftsweisen wollen das ändern: Im Frühjahrsgutachten 2026 empfehlen sie, Renten künftig an die Inflation zu koppeln, so wie es Österreich macht.

Bei der österreichischen Inflationsrate von 2025 — 2,7 Prozent — wären das nur 27 Euro statt 42 Euro. Die Differenz wäre dauerhaft, nicht einmalig. Bestandsrentner sollen das unmittelbar spüren. Was der Rat als Systemstabilisierung verkauft, bedeutet aus Rentnerperspektive eine reale Kürzung gegenüber der bisherigen Anpassung.

Was der Sachverständigenrat im Frühjahrsgutachten 2026 fordert

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (fünf Ökonominnen und Ökonomen, die die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen beraten) hat am 27. Mai 2026 sein Frühjahrsgutachten vorgelegt. Im Zentrum steht die Warnung vor dem Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge.

Steigende Beiträge zur Sozialversicherung

Wenn die geltende Rechtslage unverändert bleibt, werden die Gesamtsozialversicherungsbeiträge demzufolge von derzeit 42,3 Prozent auf 45,4 Prozent im Jahr 2030 und auf knapp 50 Prozent bis 2040 steigen.

Das ist die Summe aus Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber würde das bedeuten, dass nahezu die Hälfte jedes verdienten Euros in Sozialabgaben fließt.

Inflation statt Lohn als Richtlinie

Bei der gesetzlichen Rente schlagen die Wirtschaftsweisen vor, das bisherige System der Lohnkopplung zugunsten einer Inflationskopplung aufzugeben. In dem Gutachten heißt es dazu: Durch eine Inflationsanpassung statt einer Lohnanpassung wäre die Kaufkraft der Bestandsrentnerinnen und -rentner gesichert.

Ausgleich, aber keine höhere Steigerung

Sie würden allerdings nicht mehr von den häufig höheren Reallohnsteigerungen profitieren. Übersetzt: Die Rente würde die Teuerung ausgleichen, aber nicht mehr die wirtschaftliche Entwicklung spiegeln.

Länger arbeiten und keine vorzeitige Rente

Der Rat wiederholt außerdem Forderungen aus seinem Jahresgutachten 2023: die Abschaffung der Frührente mit 63 und die Kopplung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung.

Das dritte Standbein ihrer Rentenreform besteht gestärkter kapitalgedeckter Altersvorsorge stärken und dem Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist derzeit bis 2031 ausgesetzt. Hätte er 2026 gegriffen, wäre die Rentenerhöhung um 0,19 Prozentpunkte kleiner ausgefallen.

Was Österreich wirklich macht — und warum das kein Modell auf Augenhöhe ist

Der Verweis auf Österreich klingt nach einem sozial ausgewogenen Vorbild. Die Realität ist differenzierter. Österreich passt seine Pensionen jährlich zum 1. Januar an — nicht zum 1. Juli wie Deutschland. Grundlage ist die durchschnittliche Inflation des Vorjahreszeitraums.

Für 2026 wurde der Anpassungsfaktor auf 1,027 festgesetzt, und das entspricht 2,7 Prozent Inflation zwischen August 2024 und Juli 2025. Für Pensionen bis 2.500 Euro gilt dieser Satz voll. Wer mehr bekommt, erhält nur einen Fixbetrag.

Der wesentliche Unterschied zu Deutschland: Österreichs Pensionsniveau ist strukturell höher als das deutsche Rentenniveau. Die Ersatzrate, also das Verhältnis von Pension zu letztem Lohn, liegt in Österreich deutlich über dem deutschen Niveau. Auf diesen strukturellen Vorteil verzichtet Deutschland nicht durch eine Inflationskopplung, sondern hätte ihn nie aufgebaut.

Völlig andere Voraussetzungen

Die Wirtschaftsweisen empfehlen also ein Anpassungssystem, das in Österreich auf einem völlig anderen Fundament steht. Wer in Österreich Inflation statt Lohnsteigerung bekommt, startet von einem höheren Grundniveau.

Die österreichische Inflationsanpassung ist allerdings politisch verhandelbar. Der Gesetzgeber kann von der Grundformel abweichen, indem er ein eigenes Pensionsanpassungsgesetz beschließt und soziale Staffelungen einbaut. Das Narrativ, Österreich habe ein besseres Rentenmodell und Deutschland solle es kopieren, blendet diese politische Handlungsebene aus.

Was das konkret für Bestandsrentner bedeuten würde

Wer heute 1.000 Euro Rente bekommt, erhält ab Juli 2026 durch die Lohnkopplung rund 42 Euro mehr. Hätte die Inflationskopplung gegolten, wären es rund 22 Euro mehr gewesen — basierend auf der deutschen Inflationsrate 2025.

Der Unterschied von etwa 20 Euro pro Monat klingt zwar überschaubar. Er ist es nicht, wenn er dauerhaft bleibt. Weil die Rente auf diesem niedrigeren Niveau fortgeschrieben wird, verliert jede künftige Anpassung ebenfalls auf dieser Basis an Wert. Über zehn Jahre summiert sich das bei einer Rente von 1.000 Euro auf mehrere tausend Euro Unterschied.

Ein Beispiel für die Praxis

Karlheinz Jürgen, 72, aus Bochum, bezieht 1.180 Euro Rente nach 44 Beitragsjahren im Bergbau. Für ihn bedeutet die aktuelle Anpassung rund 50 Euro mehr ab Juli — auf Basis der Nominallohnentwicklung von 4,24 Prozent. Bei reiner Inflationskopplung wären es nach der deutschen Inflationsrate 2025 etwa 26 Euro gewesen.

Der Unterschied von fast 24 Euro monatlich klingt nach wenig. Für jemanden, der mit 1.180 Euro Grundrente und steigenden Energiepreisen kalkuliert, ist es das nicht.

Warum der Rat die eigene Erwartung dämpft

Ratsvorsitzende Monika Schnitzer war beim Präsentation des Gutachtens auffällig pessimistisch über die Rentenreform-Aussichten. Sie sagte wörtlich: „Bei der Rentenversicherung haben wir uns da echt die Zähne ausgebissen. Da ist überhaupt nie etwas vorangegangen.”

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Mehr Hoffnung äußerte sie für Reformen bei Kranken- und Pflegeversicherung, denn dort sei der finanzielle Druck unmittelbarer sichtbar sei.

Diese Einschätzung ist politisch realistisch. Die Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Prozent gilt bis 2031 und wurde gerade erst im Rentenpaket verlängert. Eine gleichzeitige Inflationskopplung, die das Niveau faktisch senken würde, ist in der laufenden Legislaturperiode kaum durchsetzbar.

Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingesetzt, die bis Sommer 2026 Reformvorschläge erarbeiten soll. Ob dabei die Inflationskopplung als ernsthafte Option auf den Tisch kommt, ist offen. Die Wirtschaftsweisen haben sie als Empfehlung formuliert, und nicht als beschlossene Maßnahme.

Was aus dem Frühjahrsgutachten politisch folgt, ist deshalb zunächst Reformdruck und keine Rechtsänderung. Bestandsrentner müssen ab sofort nichts befürchten. Wer jedoch plant, was seine Rente in zehn Jahren noch wert ist, sollte die Richtung kennen, in die ein einflussreicher Wirtschaftsrat zeigt.

Was Betroffene jetzt tun können

Die Empfehlung der Wirtschaftsweisen ist keine beschlossene Gesetzesänderung. Handlungsbedarf für laufende Rentner entsteht durch das Gutachten selbst noch nicht. Wer aber auf die Rente angewiesen ist und merkt, dass monatliche Ausgaben die Nettorente übersteigen, sollte unabhängig von dieser Debatte prüfen, ob Anspruch auf Grundsicherung im Alter besteht.

Der Anspruch gilt für alle, deren Einkommen und Vermögen das sozialhilferechtliche Existenzminimum nicht deckt, auch wenn die Rente erst einmal nicht gering wirkt, aber Wohnkosten und Krankenversicherung den Rest auffressen.

Den Antrag stellen Sie beim zuständigen Sozialamt, und die Kinder werden nur herangezogen, wenn ihr Jahresbruttoeinkommen 100.000 Euro übersteigt.

Ein Warnsignal für Rentner

Für Personen, die noch nicht in Rente sind, ist die Debatte ein Signal: Wer auf die gesetzliche Rente als einzige Altersabsicherung setzt, vertraut darauf, dass das System seine bisherigen Versprechen dauerhaft hält. Die Wirtschaftsweisen sagen jedoch offen, dass das unter demografischen Bedingungen ohne Reformen nicht möglich ist.

Zusätzliche Vorsorge, wo sie möglich ist, bleibt sinnvoll. Wo sie nicht möglich ist, weil das Einkommen dafür nicht reicht, bleibt die Grundsicherung die gesetzliche Untergrenze.

Häufige Fragen zu den Wirtschaftsweisen-Vorschlägen

Würde die Inflationskopplung auch meine laufende Rente sofort verändern?

Nein, nicht sofort. Die Empfehlung des Sachverständigenrats ist keine Gesetzesänderung. Erst wenn der Bundestag eine entsprechende Neuregelung beschließt, würde das für Bestandsrentner gelten.

Solange die Haltelinie für das Rentenniveau bis 2031 gilt, ist eine parallele Inflationskopplung politisch kaum durchsetzbar. Bis auf Weiteres bleibt die Lohnkopplung das geltende Recht.

Was genau ist der Unterschied zwischen Lohn- und Inflationskopplung?

Bei der Lohnkopplung steigen Renten proportional zur Entwicklung der Bruttolöhne — läuft die Wirtschaft gut und steigen Gehälter stark, profitieren Rentner mit. Bei der Inflationskopplung gleicht die Rentenanpassung nur den Kaufkraftverlust durch steigende Preise aus.

In Jahren, in denen Löhne stärker als die Inflation wachsen — was in einem gut laufenden Jahr meist der Fall ist —, fällt die Rentenerhöhung bei Inflationskopplung kleiner aus. Die reale Kaufkraft bleibt erhalten, aber der Anteil am gesamtwirtschaftlichen Wohlstand sinkt.

Haben Rentner in Österreich wirklich eine bessere Altersversorgung?

Im Durchschnitt ja, weil das Pensionsniveau strukturell höher ist. Der Anpassungsmechanismus allein erklärt das aber nicht. Österreich hat ein anderes Rentensystem, höhere Ersatzraten und eine breitere Einbeziehung von Erwerbstätigen in die staatliche Absicherung.

Die Inflationskopplung des Anpassungsmechanismus auf das deutsche System zu übertragen, ohne das höhere Ausgangsniveau mitzuübertragen, ergibt ein anderes — und für deutsche Rentner ungünstigeres — Resultat.

Quellen

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Frühjahrsgutachten 2026, 27. Mai 2026 (sachverstaendigenrat-wirtschaft.de)

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 — Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent, Pressemitteilung 5. März 2026 (deutsche-rentenversicherung.de)

Österreichisches Sozialministerium: Pensionserhöhung 2026 — Anpassungsfaktor 1,027 (sozialministerium.gv.at)