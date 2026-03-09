Bürgergeld: Genug freie Wohnungen zu den Mietobergrenzen? Aktuelles BSG-Urteil sagt etwas anderes

Lesedauer 8 Minuten

Die Frage, welche Wohnkosten Jobcenter bei Bürgergeldbeziehern übernehmen müssen, gehört seit Jahren zu den konfliktreichsten Themen im Sozialrecht. Immer wieder geht es um die Grenze zwischen dem, was Behörden als „angemessen“ ansehen, und dem, was auf einem angespannten Wohnungsmarkt tatsächlich zu finden ist.

Eine Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 27. November 2025 hat diese Debatte erneut befeuert. In vielen Medien war anschließend zu lesen, das Urteil stärke die Position der Jobcenter oder entlaste sie von der Pflicht, konkrete bezahlbare Wohnungen nachzuweisen. Eine solche Wiedergabe des Inhalts greift jedoch deutlich zu kurz, wie der Rechtsanwalt Helge Hildebrandt aus Kiel betont.

Tatsächlich lässt sich die Entscheidung nur verstehen, wenn man genauer betrachtet, worum es im Verfahren überhaupt ging. Es ging nicht darum, ob Jobcenter künftig pauschal weniger zahlen dürfen. Auch ging es nicht darum, dass Leistungsbezieher nun schlechtere Chancen hätten, ihre tatsächlichen Unterkunftskosten durchzusetzen.

Das Gericht hat vielmehr eine methodische Frage in den Vordergrund gerückt: Wie muss ein Konzept ausgestaltet sein, mit dem Städte und Kommunen die Mietobergrenzen für Bürgergeldbezieher festlegen?

Und vor allem: Reicht es aus, bloße Rechenwerte festzulegen, wenn fraglich bleibt, ob Wohnungen zu diesen Preisen tatsächlich in ausreichender Zahl am Markt verfügbar sind?

Der Ausgangsfall aus Berlin

Ausgangspunkt war der Fall eines alleinstehenden Bürgergeldbeziehers aus Berlin. Er bewohnte eine 63 Quadratmeter große Wohnung, deren Miete rund 135 Euro über dem vom Jobcenter als angemessen angesehenen Richtwert lag.

Wie so oft in vergleichbaren Verfahren stand damit die Frage im Raum, ob das Jobcenter nur den festgelegten Höchstbetrag zahlen muss oder ob ausnahmsweise auch die tatsächlichen Unterkunftskosten zu übernehmen sind.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hatte dem Kläger zunächst Recht gegeben. Es ging zwar davon aus, dass die Berliner Richtlinie auf einem sogenannten schlüssigen Konzept beruhe.

Gleichzeitig stellte das Gericht aber fest, dass das Jobcenter nicht belegt habe, dass Wohnungen zu den angesetzten Mietobergrenzen im betreffenden Zeitraum in hinreichender Zahl verfügbar gewesen seien. Genau an diesem Punkt setzte die Entscheidung des Landessozialgerichts an.

Wenn der Wohnungsmarkt faktisch keine ausreichenden Angebote innerhalb der festgelegten Grenzen bereithält, dann helfen abstrakte Richtwerte dem Wohnungssuchenden nicht weiter. In einem solchen Fall seien deshalb die Werte der Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 10 Prozent heranzuziehen.

Damit folgte das Landessozialgericht einer Linie, die im Sozialrecht seit langem eine große Rolle spielt. Mietobergrenzen dürfen nicht losgelöst von der Realität des örtlichen Wohnungsmarktes festgesetzt werden. Maßgeblich ist nicht nur, welche Beträge sich rechnerisch ermitteln lassen, sondern auch, ob für Leistungsbezieher tatsächlich Chancen bestehen, zu diesen Preisen Wohnraum zu finden.

Warum die mediale Berichterstattung in die Irre führt

Die verkürzte Berichterstattung über das BSG-Urteil hat vor allem deshalb Irritationen ausgelöst, weil sie den Eindruck erweckte, die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum spiele künftig eine geringere Rolle. Genau das lässt sich aus der Entscheidung jedoch nicht ableiten.

Wer den Fall näher betrachtet, erkennt vielmehr, dass das Bundessozialgericht die Frage der Wohnraumverfügbarkeit keineswegs beiseitegeschoben hat. Im Gegenteil: Das Gericht hat betont, dass diese Frage bereits im Rahmen des schlüssigen Konzepts selbst sachgerecht verarbeitet werden muss.

Die Formulierung, Jobcenter müssten „bezahlbare Wohnungen jetzt nicht mehr konkret benennen“, greift deshalb zu kurz. Zwar hat das BSG methodische Einwände gegen die Herangehensweise des Landessozialgerichts erhoben. Daraus folgt aber nicht, dass sich Behörden künftig schlicht auf abstrakte Tabellenwerte zurückziehen dürften.

Das Urteil verlangt vielmehr, dass die Konzeption der Mietobergrenzen so angelegt sein muss, dass sie die Wirklichkeit des Wohnungsmarktes abbildet. Fehlt es daran, bleibt das Konzept angreifbar.

Die eigentliche Pointe des Urteils liegt also nicht in einer pauschalen Stärkung der Jobcenter, sondern in einer Präzisierung der Anforderungen an die Ermittlung angemessener Unterkunftskosten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die öffentliche Debatte hat diesen Unterschied vielerorts verwischt.

Was ein „schlüssiges Konzept“ leisten muss

Der Begriff des schlüssigen Konzepts ist im Bereich der Kosten der Unterkunft seit Jahren von erheblicher Bedeutung. Dahinter steht die Anforderung, dass Kommunen ihre Mietobergrenzen nicht beliebig oder politisch opportun festlegen dürfen. Sie müssen vielmehr auf nachvollziehbaren, überprüfbaren und realitätsnahen Daten beruhen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Geforderte Untervermietung bei schlechter Gesundheit unzumutbar

Ein solches Konzept muss unter anderem den maßgeblichen Vergleichsraum zutreffend bestimmen, auf belastbaren Daten zum örtlichen Wohnungsmarkt beruhen und die unterschiedlichen Wohnungsgrößen sowie Marktsegmente angemessen erfassen. Die Entscheidung des Bundessozialgerichts macht nun deutlich, dass dazu auch die Frage gehört, ob Wohnraum innerhalb der festgelegten Grenzen tatsächlich verfügbar ist.

Es reicht also nicht, in einer statistischen Auswertung niedrige Mieten zu identifizieren. Entscheidend ist, ob Wohnungssuchende auf dem realen Markt zu diesen Preisen tatsächlich eine angemessene Wohnung anmieten können.

Gerade in Ballungsräumen mit angespanntem Wohnungsmarkt ist dieser Punkt von erheblicher Tragweite.

Denn dort kann ein Konzept auf dem Papier schlüssig erscheinen, während es in der Lebenswirklichkeit an passenden Angeboten fehlt. Die bloße Existenz günstiger Bestandsmieten bedeutet noch nicht, dass freie Wohnungen zu diesen Preisen in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Viele dieser Wohnungen sind längst vergeben, werden nicht neu vermietet oder sind für neu suchende Leistungsbezieher gar nicht erreichbar. Das Urteil greift genau dieses Spannungsverhältnis auf.

Die methodische Kritik des Bundessozialgerichts

Das Bundessozialgericht hat die Berliner Entscheidung nicht deshalb beanstandet, weil es die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum für unwichtig hielte. Seine Kritik war methodischer Natur. Nach Auffassung des Gerichts genügt es nicht, erst im gerichtlichen Verfahren nachträglich zu verlangen, dass das Jobcenter konkret beweise, dass Wohnungen in ausreichender Zahl vorhanden waren. Stattdessen müsse bereits das zugrunde liegende Konzept selbst so gestaltet sein, dass es diese Frage einbezieht.

Das Gericht hat dem Landessozialgericht für das wiedereröffnete Berufungsverfahren damit eine klare Richtung vorgegeben. Es soll prüfen, ob das methodische Vorgehen des Landes Berlin innerhalb seines Konzepts die tatsächliche Verfügbarkeit angemessenen Wohnraums hinreichend berücksichtigt. Ist das nicht der Fall, muss das Land sein Konzept gegebenenfalls nachbessern.

Besonders aufschlussreich ist dabei der Hinweis des BSG, wonach für die Beurteilung der tatsächlichen Verfügbarkeit auch die Zahl der nachfragenden Haushalte zumindest näherungsweise bestimmbar sein müsse.

Dieser Gedanke ist von großer praktischer Bedeutung. Denn die Frage, ob genügend Wohnungen vorhanden sind, lässt sich nicht isoliert anhand der Angebotsseite beantworten. Man muss auch betrachten, wie viele Menschen überhaupt auf genau diesen Wohnraum angewiesen sind. Erst im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage lässt sich realistisch bewerten, ob eine Mietobergrenze dem tatsächlichen Marktgeschehen standhält.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Warum Angebot allein nicht ausreicht

In der Diskussion über angemessene Unterkunftskosten wird häufig so getan, als ließe sich die Frage allein anhand von Mietspiegeln oder Angebotsmieten beantworten. Das greift zu kurz. Ein bestimmter Mietpreis ist nur dann sozialrechtlich belastbar, wenn auch ausreichend Wohnungen zu diesem Preis verfügbar sind und diese Wohnungen von den betroffenen Haushalten realistischerweise angemietet werden können.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Bürgergeldbezieher nicht auf einen idealisierten Markt treffen. Sie konkurrieren mit vielen anderen Wohnungssuchenden, oft in Städten mit hoher Nachfrage und knappem Angebot. Selbst wenn es theoretisch einige Wohnungen innerhalb der Mietobergrenze gibt, sagt das noch nichts darüber aus, ob diese Zahl gemessen an der Menge der suchenden Haushalte ausreicht. Genau deshalb ist der Hinweis des Bundessozialgerichts auf die nachfragenden Haushalte so bedeutsam.

Die Entscheidung schärft den Blick dafür, dass Angemessenheit im Sozialrecht nicht nur eine mathematische Größe ist. Sie muss sich in der Praxis bewähren. Ein Richtwert, der massenhaft zu Kostensenkungsaufforderungen führt, ohne dass Betroffene realistische Chancen auf eine günstigere Wohnung haben, verfehlt seinen Zweck.

Was das Urteil für Bürgergeldbezieher bedeutet

Für Leistungsbezieher bedeutet das Urteil keineswegs, dass sie künftig schutzlos wären, wenn ihre Miete über den örtlichen Obergrenzen liegt. Es bleibt dabei, dass tatsächliche Unterkunftskosten übernommen werden können, wenn ein Umzug in eine günstigere Wohnung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Entscheidend bleibt die konkrete Lage auf dem Wohnungsmarkt und das nachweisbare Bemühen des Betroffenen, eine günstigere Wohnung zu finden.

Wer in einer nach Auffassung des Jobcenters zu teuren Wohnung lebt, sollte deshalb weiterhin alle Suchbemühungen sorgfältig dokumentieren. Dazu gehören Wohnungsanzeigen, Bewerbungen auf Wohnungen, Absagen von Vermietern, Nachweise über Besichtigungstermine und gegebenenfalls auch vergebliche Kontaktversuche.

Diese Unterlagen können im Streitfall von erheblicher Bedeutung sein. Denn wenn sich zeigt, dass trotz intensiver Bemühungen kein angemessener Wohnraum verfügbar war, können die Kosten der tatsächlich bewohnten Wohnung weiterhin als angemessen gelten.

Gerade in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt wird dieser Gesichtspunkt auch nach dem BSG-Urteil eine erhebliche Rolle spielen. Denn an der grundlegenden sozialrechtlichen Logik hat sich nichts geändert: Niemand darf auf eine Wohnung verwiesen werden, die es realistisch gar nicht gibt.

Die besondere Bedeutung für Großstädte und angespannte Wohnungsmärkte

Die Entscheidung dürfte vor allem in Metropolen und größeren Städten aufmerksam verfolgt werden. Dort klaffen behördlich festgelegte Mietobergrenzen und tatsächliche Marktlage besonders häufig auseinander. Berlin ist dafür ein prägnantes Beispiel, aber keineswegs ein Einzelfall. Auch in vielen anderen Kommunen stellt sich seit Jahren die Frage, ob die Konzepte zur Ermittlung angemessener Unterkunftskosten der Wohnungsmarktrealität noch standhalten.

In Regionen mit starkem Zuzug, knappem Wohnungsbestand und steigenden Neuvertragsmieten wird die Frage der tatsächlichen Verfügbarkeit schnell zur Nagelprobe. Konzepte, die sich zu sehr an statistischen Durchschnittswerten oder veralteten Daten orientieren, laufen Gefahr, an der Lebenswirklichkeit vorbei zu gehen. Das BSG-Urteil erhöht damit auch den Druck auf Länder und Kommunen, ihre Datengrundlagen und Berechnungsmethoden fortlaufend zu überprüfen.

Zugleich dürfte die Entscheidung in der Praxis dazu führen, dass Gerichte künftig noch genauer darauf achten, ob in Konzepten nicht nur das Preisniveau, sondern auch die Marktverfügbarkeit und die Nachfrage angemessen abgebildet werden. Das kann langfristig zu einer differenzierteren Prüfung führen, dürfte den Streit um Unterkunftskosten aber kaum befrieden. Vielmehr ist zu erwarten, dass gerade die methodischen Details solcher Konzepte weiterhin Gegenstand zahlreicher Verfahren bleiben.

Keine Entwarnung für Jobcenter

Aus Sicht der Jobcenter bietet das Urteil deshalb keinen Anlass, sich zurückzulehnen. Zwar hat das Bundessozialgericht dem Landessozialgericht aufgegeben, die methodischen Anforderungen präziser zu beachten. Das bedeutet aber nicht, dass unzureichend begründete Mietobergrenzen nun leichter Bestand hätten.

Im Gegenteil: Wenn ein Konzept die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum nicht tragfähig einbezieht, bleibt es rechtlich angreifbar.

Die Anforderungen an belastbare Daten und nachvollziehbare Methodik steigen eher, als dass sie sinken. Jobcenter und die hinter ihnen stehenden Kommunen müssen sich darauf einstellen, dass Gerichte nicht nur die festgelegten Grenzwerte, sondern auch die Datenerhebung, die Marktanalyse und die Berücksichtigung der Nachfrageseite sorgfältig prüfen. Der Verweis auf ein angeblich schlüssiges Konzept allein wird künftig kaum genügen, wenn sich dessen Annahmen in der Praxis nicht tragen.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Für Betroffene bleibt die wichtigste Konsequenz, nicht vorschnell aufzugeben, wenn das Jobcenter ihre Wohnkosten nur teilweise anerkennt. Wer eine Aufforderung zur Kostensenkung erhält, sollte die Fristen und Hinweise des Bescheids genau prüfen und parallel seine Wohnungssuche umfassend dokumentieren. Je schlechter die Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt ist, desto wichtiger ist dieser Nachweis.

Auch die Kommunikation mit dem Jobcenter sollte sorgfältig geführt werden. Suchbemühungen sollten nicht nur gesammelt, sondern der Behörde auch nachvollziehbar vorgelegt werden. Im Streitfall kann dies darüber entscheiden, ob die tatsächlichen Wohnkosten weiter übernommen werden. Das gilt besonders dort, wo günstiger Wohnraum zwar theoretisch in Statistiken auftaucht, praktisch aber kaum erreichbar ist.

Das Urteil ändert also nichts daran, dass Bürgergeldbezieher ihre individuelle Situation darlegen und belegen müssen. Es bestätigt aber zugleich, dass die Realität des Wohnungsmarkts nicht ignoriert werden darf. Wer trotz ernsthafter Bemühungen keine günstigere Wohnung findet, hat weiterhin gute Argumente, die Übernahme der tatsächlichen Unterkunftskosten zu verlangen.

Ein Urteil mit Signalwirkung, aber ohne einfache Schlagzeile

Die Entscheidung des Bundessozialgerichts lässt sich nicht auf die Formel reduzieren, die Jobcenter seien nun gestärkt oder hätten weniger Pflichten. Sie ist komplizierter und juristisch deutlich feiner austariert. Das Gericht verlangt, dass Mietobergrenzen methodisch belastbar hergeleitet werden und dass die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum bereits im Konzept mitgedacht wird. Damit wird die Bedeutung der Wohnungsmarktrealität nicht geschwächt, sondern auf eine andere Ebene verlagert.

Für die Praxis ist das von erheblicher Tragweite. Kommunen müssen genauer arbeiten, Gerichte müssen methodisch sorgfältiger prüfen, und Betroffene müssen ihre Suchbemühungen weiterhin gründlich dokumentieren.

Die soziale Frage hinter dem Rechtsstreit bleibt dabei unverändert: Was nützt eine formell angemessene Mietobergrenze, wenn zu diesem Preis real keine Wohnung gefunden werden kann?

Gerade darin liegt die bleibende Brisanz des Urteils. Es erinnert daran, dass sozialrechtliche Angemessenheit nicht im luftleeren Raum bestimmt werden darf. Sie muss sich an der Lebenswirklichkeit messen lassen. Und diese Lebenswirklichkeit ist in vielen Städten von Wohnungsknappheit, Konkurrenzdruck und steigenden Mieten geprägt.

Fazit

Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 27. November 2025 ist weder ein Freibrief für Jobcenter noch eine Niederlage für Bürgergeldbezieher. Es verschiebt den Blick stärker auf die Frage, wie Mietobergrenzen methodisch ermittelt werden und ob die tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum schon im Konzept ausreichend berücksichtigt wird.

Die Entscheidung macht damit deutlich, dass es im Streit um Unterkunftskosten nicht nur auf Tabellen und Richtwerte ankommt, sondern auf ihre Belastbarkeit im wirklichen Wohnungsmarkt.

Für Bürgergeldbezieher bleibt entscheidend, Suchbemühungen lückenlos zu dokumentieren, wenn ihre Wohnung als zu teuer eingestuft wird. Wer nachweisen kann, dass trotz ernsthafter Bemühungen kein angemessener Wohnraum verfügbar war, kann auch weiterhin verlangen, dass die tatsächlichen Wohnkosten übernommen werden.

Die soziale Schutzfunktion des Rechts auf angemessene Unterkunft besteht also fort. Das Urteil präzisiert die juristischen Maßstäbe, beseitigt aber nicht die strukturellen Probleme eines vielerorts überlasteten Wohnungsmarktes.

Quellen

BSG, Urteil vom 27.11.2025, Az. B 4 AS 28/24 R, Ausgangsfall und Einordnung von Rechtsanwalt Helge Hildebrandt aus Kiel.