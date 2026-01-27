Anspruch auf Kinderzuschlag trotz Wohngeldnachzahlung – Urteil

Lesedauer 4 Minuten

Das Bundessozialgericht (BSG) musste klären, ob eine Wohngeldnachzahlung beim Kinderzuschlag so zählt, wie sie auf dem Konto ankommt. Konkret ging es um den Anspruch auf Kinderzuschlag für April 2016, weil in diesem Monat zusätzlich Wohngeld nachgezahlt wurde.

Entscheidend war die Frage: Wird die Nachzahlung dem Monat zugerechnet, für den sie gedacht war – oder dem Monat, in dem das Geld tatsächlich zufließt? Das BSG hat dazu eindeutig gesagt: Nachgezahltes Wohngeld zählt im Monat der Auszahlung.

Die Familie und die entscheidenden Zahlen

Der Kläger lebte mit seiner Ehefrau und fünf Kindern zusammen und bekam für alle Kinder Kindergeld. Beide Eltern arbeiteten, wenn auch nur eingeschränkt, und die Familie erhielt Wohngeld. Im April 2016 wurde das Wohngeld rückwirkend erhöht: Für März kamen 180 Euro pro Monat dazu, und ab April lag der laufende Anspruch sogar noch höher. Ausgezahlt wurden im April insgesamt 633 Euro – nämlich 453 Euro für April plus 180 Euro Nachzahlung für März.

Warum die Familienkasse den Kinderzuschlag ablehnte

Die Familienkasse lehnte Kinderzuschlag für April 2016 ab, weil die Familie ihrer Rechnung nach trotz Kinderzuschlag noch „hilfebedürftig“ nach dem SGB II geblieben wäre. Sie rechnete mit einem Gesamtbedarf von 2702 Euro und stellte dem nur Einkommen, Kindergeld und den laufenden Wohngeldanspruch von 453 Euro gegenüber.

Selbst mit dem maximalen Kinderzuschlag von 700 Euro fehlten nach dieser Rechnung knapp 6 Euro. Genau an dieser Stelle machte die Wohngeldnachzahlung den Unterschied, denn sie war ja im April tatsächlich da.

Das Sozialgericht: Zufluss zählt, also hilft die Nachzahlung im April

Das Sozialgericht Osnabrück gab dem Kläger für April 2016 Recht und sprach Kinderzuschlag in Höhe von 650 Euro zu. Es sagte im Kern: Wenn die Wohngeldnachzahlung im April auf dem Konto landet, dann muss sie auch in diesem Monat als Einkommen berücksichtigt werden.

Dadurch war die kleine rechnerische Lücke geschlossen, und die Familie konnte Hilfebedürftigkeit vermeiden. Weil die älteste Tochter eigenes Einkommen hatte, wurde der Kinderzuschlag allerdings um 50 Euro gemindert.

Das Landessozialgericht: Nachzahlung sollte „rückwärts“ gerechnet werden

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen sah das anders und wies die Klage ab. Es meinte, eine Nachzahlung müsse dem Monat zugeordnet werden, für den sie gedacht war, und nicht dem Zuflussmonat. Zur Begründung verwies es auf eine BSG-Rechtsprechung zu Nachzahlungen beim Kinderzuschlag, die Zirkelschlüsse zwischen Kinderzuschlag und Bürgergeld (damals SGB II) verhindern soll. Diese Logik übertrug das LSG auf Wohngeld – und genau das stoppte das BSG später.

Das Bundessozialgericht: Wohngeldnachzahlung gilt im Zuflussmonat

Das BSG hob das Urteil des LSG auf und stellte das Ergebnis des Sozialgerichts wieder her (Aktenzeichen B 4 KG 1/19 R, Urteil vom 30.10.2019). Nach der Entscheidung gilt beim Wohngeld das Zuflussprinzip: Maßgeblich ist der Monat, in dem das Geld tatsächlich fließt.

Eine Sonderregel, die Wohngeldnachzahlungen „rückwirkend“ einem anderen Monat zuordnet, gibt es dafür nicht. Damit konnte die Familie die Bedarfslücke im April mit den 633 Euro Wohngeldzufluss schließen, sodass Kinderzuschlag für April zu zahlen war.

Warum das BSG so entschieden hat

Beim Kinderzuschlag muss geprüft werden, ob durch ihn Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II vermieden wird, und dabei gilt der Einkommensbegriff des SGB II. Im SGB II zählt Einkommen grundsätzlich in dem Monat, in dem es wirklich verfügbar ist, weil es dann den Lebensunterhalt tatsächlich sichern kann.

Würde man Wohngeld im Kinderzuschlag anders behandeln als im SGB II, könnte eine Familie im schlimmsten Fall zwischen die Systeme fallen: weder Kinderzuschlag noch Grundsicherung. Genau diese „Lücke“ wollte das BSG vermeiden und stellte klar: Parallelität zur SGB-II-Logik ist hier zwingend.

Wohngeld darf bei der Prüfung ausdrücklich mitgerechnet werden

Besonders wichtig ist ein weiterer Punkt: Das BSG hat klargestellt, dass Wohngeld bei der Prüfung, ob Hilfebedürftigkeit vermieden wird, grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Frühere Aussagen, wonach Wohngeld hier außen vor bleiben könnte, hat der Senat in dieser Entscheidung ausdrücklich nicht aufrechterhalten.

Denn in der Praxis ergänzen sich Wohngeld und Kinderzuschlag oft gerade, um den Bezug von Leistungen nach dem SGB II zu vermeiden. Wer also Wohngeld bekommt, darf nicht so behandelt werden, als gäbe es dieses Geld bei der Prüfung des Kinderzuschlags gar nicht.

Was das Urteil Betroffenen praktisch bringt

Für Familien ist die Botschaft einfach: Eine Wohngeldnachzahlung kann den Kinderzuschlag im Zuflussmonat retten. Gerade wenn es rechnerisch nur um wenige Euro geht, kann eine Nachzahlung den Ausschlag geben, ob Kinderzuschlag bewilligt wird oder nicht.

Wichtig ist, dass die Familienkasse nicht nur „Ansprüche auf dem Papier“ betrachtet, sondern den realen Geldzufluss im jeweiligen Monat. Und wer eine Ablehnung erhält, sollte prüfen lassen, ob Nachzahlungen im richtigen Monat berücksichtigt wurden.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Zählt eine Wohngeldnachzahlung beim Kinderzuschlag wirklich im Monat der Auszahlung?

Ja, nach dem BSG gilt: Nachgezahltes Wohngeld ist in dem Monat zu berücksichtigen, in dem es tatsächlich zufließt. Das ist besonders wichtig, weil es beim Kinderzuschlag um die Frage geht, ob die Familie in genau diesem Monat ihren Bedarf decken kann. Wenn das Geld im April auf dem Konto ist, kann es auch nur im April den Lebensunterhalt sichern. Deshalb muss es auch in diesem Monat in die Rechnung hinein.

Warum war der April 2016 hier so entscheidend?

Weil die Familienkasse den Kinderzuschlag nur für April 2016 abgelehnt hatte und es rechnerisch extrem knapp war. Mit dem laufenden Wohngeldanspruch von 453 Euro fehlten trotz maximalem Kinderzuschlag rund 6 Euro zur Bedarfsdeckung. Durch den tatsächlichen Wohngeldzufluss von 633 Euro im April war diese Lücke aber geschlossen. Genau deshalb machte die Nachzahlung in diesem Monat den Unterschied.

Muss die Familienkasse Wohngeld bei der Prüfung immer berücksichtigen?Grundsätzlich ja, wenn geprüft wird, ob durch Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit vermieden wird, darf Wohngeld nicht einfach ausgeblendet werden. Das BSG hat in diesem Urteil ausdrücklich klargestellt, dass Wohngeld und Kinderzuschlag sich ergänzen können.

Es geht nicht darum, ob Wohngeld und SGB-II-Leistungen gleichzeitig bezogen werden dürfen, sondern ob die Familie insgesamt im Monat ihren Bedarf deckt. Deshalb gehört Wohngeld in die Bedarfsrechnung hinein.

Gilt das Zuflussprinzip auch dann, wenn das Wohngeld eigentlich für einen früheren Monat bestimmt war?

Ja, solange es keine besondere gesetzliche Regel gibt, bleibt der tatsächliche Zufluss entscheidend. Das BSG hat betont, dass es für Wohngeld keine Vorschrift gibt, die eine abweichende zeitliche Zuordnung zwingend macht. Entscheidend ist, ob die Mittel im betreffenden Monat zur Verfügung stehen, um den Bedarf zu decken. Eine „Rückwärtsrechnung“ nur wegen des Bewilligungszeitraums reicht nicht.

Was ist, wenn die Familienkasse meinen Antrag wegen ein paar Euro ablehnt?

Dann lohnt sich ein genauer Blick auf die Berechnung, weil es oft auf Details wie Zuflüsse, Nachzahlungen oder anrechenbares Einkommen der Kinder ankommt. In diesem Fall wurde der Kinderzuschlag zwar bewilligt, aber wegen Einkommen der ältesten Tochter um 50 Euro gemindert. Gerade bei knappen Ablehnungen kann eine Nachzahlung oder eine falsch zugeordnete Einnahme den Ausschlag geben. Wer unsicher ist, sollte Widerspruch prüfen lassen, bevor Fristen ablaufen.

Fazit

Das Bundessozialgericht stärkt Familien, deren Kinderzuschlag an einer knappen Rechnung zu scheitern droht. Eine Wohngeldnachzahlung zählt im Monat der tatsächlichen Auszahlung und kann genau dann helfen, die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.

Gleichzeitig stellt das Urteil klar: Wohngeld gehört in die Prüfung beim Kinderzuschlag hinein und darf nicht „wegdefiniert“ werden. Für Betroffene heißt das: Bei Ablehnungen unbedingt prüfen, ob Nachzahlungen korrekt im Zuflussmonat berücksichtigt wurden.