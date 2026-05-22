20 Jahre später: Witwe soll rund 60.000 Euro Rente zurückzahlen

Eine Rentenrückforderung in Höhe von knapp 60.000 Euro hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Eine Witwe aus Hessen, die über viele Jahre eine große Witwenrente erhielt und später zusätzlich eine eigene Altersrente bezog, soll diese zum Teil zurückzahlen.

Die Deutsche Rentenversicherung verlangte nach einer Prüfung die Erstattung der überzahlten Beträge. Das Hessische Landessozialgericht bestätigte die Rückforderung.

Der Fall zeigt, wie schwerwiegend versäumte Mitteilungen gegenüber der Rentenversicherung werden können. Auch wenn Zahlungen über viele Jahre unbeanstandet laufen, entsteht daraus nicht automatisch ein Schutz vor späteren Rückforderungen. Entscheidend ist, ob Rentenbeziehende ihre Mitteilungspflichten kannten oder hätten erkennen müssen.

Wie es zu der hohen Rückforderung kam

Die Frau erhielt seit 1996 eine große Witwenrente nach dem Tod ihres Ehemanns. Einige Jahre später kam eine eigene Altersrente hinzu. Nach den Angaben zum Verfahren wurde diese neue Rente jedoch nicht unter dem Versicherungskonto des verstorbenen Ehemanns gemeldet, über das die Witwenrente lief.

Erst viele Jahre später fiel durch einen automatisierten Datenabgleich auf, dass die Altersrente bei der Berechnung der Witwenrente hätte berücksichtigt werden müssen. Dadurch war die Witwenrente über einen langen Zeitraum zu hoch ausgezahlt worden. Die Rentenversicherung hob den Bescheid rückwirkend teilweise auf und verlangte rund 60.000 Euro zurück.

Warum die Altersrente für die Witwenrente wichtig ist

Witwen- und Witwerrenten werden nicht völlig losgelöst vom eigenen Einkommen gezahlt. Eigene Einkünfte, darunter auch eine Altersrente, können auf die Hinterbliebenenrente angerechnet werden. Dadurch kann sich die Höhe der Witwenrente verringern.

Wer eine Hinterbliebenenrente bezieht, muss Änderungen bei Einkommen und Rentenbezügen deshalb der Rentenversicherung mitteilen. Das gilt besonders dann, wenn eine weitere Rente hinzukommt. Nach Auffassung des Gerichts genügte es im konkreten Fall nicht, die Witwenrente im Antrag auf die eigene Altersrente erwähnt zu haben.

Das Gericht sah grobe Fahrlässigkeit

Das Hessische Landessozialgericht stellte darauf ab, dass die Frau durch Bescheide und Hinweise über ihre Pflichten informiert worden war. Wer trotz solcher Hinweise eine neu hinzukommende Altersrente nicht ordnungsgemäß meldet, kann sich nicht ohne Weiteres auf Vertrauensschutz berufen. Das Gericht wertete das Verhalten als grob fahrlässig.

Grobe Fahrlässigkeit bedeutet im Sozialrecht, dass naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden. Dabei wird auch berücksichtigt, was die betroffene Person nach ihren persönlichen Fähigkeiten erkennen konnte. Im entschiedenen Fall kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Rentnerin die Auswirkungen der zusätzlichen Altersrente hätte erkennen müssen.

Warum die lange Zeitspanne die Rückforderung nicht verhinderte

Besonders brisant ist der lange Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten. Für viele Betroffene wirkt es kaum nachvollziehbar, dass eine Behörde nach so langer Zeit noch Geld zurückfordern kann. Das Gericht machte jedoch deutlich, dass eine jahrelange Auszahlung allein keinen Schutz begründet, wenn die Überzahlung auf einer groben Pflichtverletzung beruht.

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Auch ein möglicher Datenaustausch innerhalb der Rentenversicherung entlastete die Witwe nach der gerichtlichen Bewertung nicht entscheidend. Rentenbeziehende bleiben verpflichtet, relevante Änderungen korrekt mitzuteilen. Die Verantwortung verschiebt sich also nicht vollständig auf die Behörde, nur weil diese die Überzahlung früher hätte entdecken können.

Was das Urteil für Rentnerinnen und Rentner bedeutet

Die Entscheidung betrifft nicht nur diesen Einzelfall. Sie zeigt, dass Rentenbescheide und Hinweistexte ernst genommen werden müssen. Wer eine Witwenrente oder Witwerrente bezieht und später eine eigene Rente erhält, sollte die Anrechnung prüfen lassen.

Wichtig ist auch, Mitteilungen nachweisbar zu machen. Ein Telefonat oder eine beiläufige Angabe in einem anderen Antrag kann im Streitfall zu wenig sein. Sicherer ist eine schriftliche Mitteilung mit Datum, Aktenzeichen und einer Bestätigung des Eingangs.

Übersicht: Was Betroffene beachten sollten

Situation Was zu tun ist Beginn einer eigenen Altersrente bei laufender Witwenrente Die Rentenversicherung schriftlich informieren und um Prüfung der Anrechnung bitten. Änderung von Einkommen oder Rentenhöhe Den neuen Bescheid einreichen und die Mitteilung dokumentieren. Unverständliche Rentenbescheide Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, einem Sozialverband oder einer Fachanwältin einholen. Rückforderung erhalten Fristen prüfen, Widerspruchsmöglichkeiten klären und keine vorschnelle Zahlung ohne Prüfung leisten.

Rückforderung kann existenzielle Folgen haben

Eine Forderung von rund 60.000 Euro trifft viele ältere Menschen hart. Häufig sind Rücklagen begrenzt, laufende Ausgaben hoch und die Rente bereits fest verplant. Gerade deshalb ist eine schnelle rechtliche Prüfung wichtig, wenn ein Rückforderungsbescheid eingeht.

Betroffene sollten prüfen lassen, ob die Berechnung stimmt, welche Zeiträume betroffen sind und ob Vertrauensschutz geltend gemacht werden kann. Auch Fragen der Verjährung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit können im Einzelfall Bedeutung haben. Das Urteil zeigt jedoch, dass Gerichte bei klaren Mitteilungspflichten streng entscheiden können.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält seit Jahren eine Witwenrente und geht mit 66 Jahren in ihre eigene Altersrente. Sie geht davon aus, dass die Rentenversicherung alle Daten automatisch zusammenführt. Deshalb meldet sie die neue Altersrente nicht gesondert beim Versicherungskonto ihres verstorbenen Mannes.

Jahre später stellt sich heraus, dass die Witwenrente zu hoch war. Die Rentenversicherung fordert einen hohen Betrag zurück. Hätte die Rentnerin den neuen Rentenbescheid direkt schriftlich eingereicht und die Anrechnung bestätigen lassen, wäre das Risiko einer späteren Rückforderung deutlich geringer gewesen.

Fazit

Das Urteil macht deutlich, dass Rentenbeziehende ihre Bescheide nicht nur abheften, sondern auch die darin genannten Pflichten beachten müssen. Wer eine Witwenrente erhält, sollte jede neue Rente und jede Einkommensänderung schriftlich melden. Eine über Jahre unbemerkte Überzahlung kann sonst noch lange später zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden.

Quellen

Verwendet wurden unter anderem die Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts Az. L 5 R 293/21