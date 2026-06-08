Wohngeld: Wer knapp über der Grenze liegt, kann das Wohngeld 2027 komplett verlieren

Rund 1,2 Millionen Haushalte beziehen Wohngeld, im Schnitt 287 Euro im Monat, die zwischen Miete und allem anderen liegen. Diese Summe steht unter Druck. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat klargestellt: Ihr Ministerium muss im Haushalt 2027 eine Milliarde Euro einsparen, und das Wohngeld soll es richten.

Es gibt zwei diskutierte Varianten, und die treffen unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Handlungsoptionen.

Zwei Varianten, zwei Wirkungen: Was intern diskutiert wird

Nach übereinstimmenden Berichten werden intern zwei Varianten diskutiert, die sich in Wirkung und Reichweite grundlegend unterscheiden.

Variante eins ist ein Dynamisierungsstopp. Zum 1. Januar 2027 müsste das Ministerium nach § 43 WoGG die Berechnungsgrößen des Wohngeldes an die Miet- und Preisentwicklung anpassen. Kommt diese Anpassung nicht, friert das Wohngeld auf dem Stand von heute ein. Wer 287 Euro bezieht, bekäme weiterhin 287 Euro, während die Mieten gestiegen sind.

Der Verlust ist schleichend, kein sofortiger Komplettausfall: Alle bisherigen Empfänger behalten ihren Anspruch, er schrumpft nur relativ zum Mietanstieg.

Variante zwei ist eine Verschärfung der Einkommensgrenzen. Wer über die neuen Grenzen kommt, verliert das Wohngeld vollständig. Das trifft nicht alle, aber diejenigen, die es trifft, stehen danach ohne die Leistung da. Sie müssten prüfen, ob Grundsicherung oder Bürgergeld in Frage kommt: Systeme mit Vermögensprüfungen und deutlich mehr Auflagen.

Das Wohngeld-Plus-Gesetz hatte den Empfängerkreis 2023 von rund 600.000 auf bis zu zwei Millionen Haushalte ausgeweitet. Ein Teil dieser Haushalte liegt am Rand der heutigen Einkommensgrenzen und wäre von dieser Variante zuerst betroffen.

Szenario 1: Dynamisierungsstopp und der schleichende Verlust

Die Dynamisierung des Wohngeldes ist keine Ermessensfrage der Regierung. § 43 WoGG schreibt zwingend vor, dass die Berechnungsgrößen zum 1. Januar jedes zweiten Jahres per Rechtsverordnung an die Mietentwicklung angepasst werden. Zum 1. Januar 2025 war bereits eine solche Fortschreibung in Kraft getreten. Die nächste wäre zum 1. Januar 2027 fällig.

Was das konkret bedeutet: Die Mieten sind seit 2025 weiter gestiegen. Eine Fortschreibung hätte zu höheren Höchstbeträgen geführt und bei vielen Haushalten den ausgezahlten Betrag erhöht. Wer diese Erhöhung nicht bekommt, zahlt die Differenz aus dem laufenden Einkommen, ein echter Verlust besonders für Haushalte, die jeden Euro zweimal umdrehen.

Das klingt nach vollständigem Bestandsschutz. Ist es nicht: Beim Dynamisierungsstopp gilt der Schutz nur für die laufende Periode. Wer danach einen Weiterbewilligungsantrag stellt und nach eingeschränkter Dynamisierung neu berechnet wird, erhält von da an weniger.

Szenario 2: Einkommensgrenzen verschärft, wer komplett herausfällt

Wer durch verschärfte Einkommensgrenzen den Wohngeldanspruch verliert, steht vor einer anderen Entscheidung. Wohngeld ist ein Zuschuss für Menschen, die keine Grundsicherung beziehen, weil ihr Einkommen für den Alltag reicht, aber nicht für die Wohnkosten.

Wer aus dem Wohngeld herausfällt, ohne dass sein Einkommen gestiegen ist, hat formal nur eine Alternative: Grundsicherung beantragen.

Das ist kein einfacher Wechsel. Grundsicherung setzt Vermögensprüfungen voraus, die Auflagen sind strenger. Nach Angaben des Bundesbauministeriums sind 52 Prozent der Wohngeldhaushalte Haushalte mit Rentnern, 44 Prozent sind Familien. Für Rentner mit kleinen Renten ist die Grundsicherung im Alter ein anderes System, und viele kennen weder den Weg noch ihre Ansprüche dort.

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Das Verordnungs-Paradox: Keine Kürzung ohne Bundesrat

Ein verbreitetes Missverständnis ist, die Regierung könne das Wohngeld per Verwaltungsakt kürzen. Das ist falsch, für beide Szenarien. Die Dynamisierung nach § 43 WoGG erfolgt zwar per Rechtsverordnung, aber diese Verordnung erfordert ausdrücklich die Zustimmung des Bundesrates. Das Ministerium kann die Fortschreibung also nicht im Alleingang aussetzen. Tut es nichts, kommt die Erhöhung automatisch.

Eine Verschärfung der Einkommensgrenzen erfordert eine Gesetzesänderung mit Bundestag und Bundesrat. Die Regierung hat das Wohngeldgesetz 2022 selbst reformiert und damals die Dynamisierungspflicht eingeführt. Jetzt müsste sie die eigene Entscheidung durch ein neues Parlamentsverfahren revidieren. Das dauert, und es gibt Widerstand.

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW nannte die geplante Kürzung „völlig falsches Signal zur falschen Zeit”. Timon Dzienus von den Grünen bezeichnete sie laut taz als das Unsozialste, was er von der SPD seit Langem gehört habe.

Aus der SPD selbst widersprach Berliner Landesvorsitzender Steffen Krach, der gegenüber dem Stern erklärte, seine Partei gehe für Betroffene „auf die Barrikaden”.

Der Kabinettsentwurf für den Haushalt 2027 ist nach bisherigen Planungen für Anfang Juli 2026 vorgesehen. Erst dann wird klar, welches Szenario konkret verfolgt wird. Bis dahin gilt: Kein laufender Bescheid verliert durch die politische Diskussion seine Gültigkeit.

Was Betroffene jetzt tun können

Wer noch keinen Wohngeldantrag gestellt hat, obwohl das Einkommen knapp ist, sollte das jetzt tun. Ein heute bewilligter Bescheid läuft zwölf Monate nach den derzeit geltenden Regeln. Wer nach einer Gesetzesänderung erstmals beantragt, bekommt nur noch das, was das neue Recht vorsieht.

Wer einen auslaufenden Bewilligungszeitraum hat, sollte den Weiterbewilligungsantrag nicht blindlings jetzt stellen. Endet der Zeitraum vor Januar 2027, braucht es den Antrag rechtzeitig, zwei Monate vor Ablauf gilt als Richtwert.

Endet er zwischen Oktober 2026 und März 2027, lohnt es sich zu prüfen, ob der neue Bescheid den Jahreswechsel überbrückt. Die Wohngeldstelle wird nicht von sich aus darauf hinweisen, das Timing liegt allein beim Antragsteller.

Gegen jeden Bescheid, der das Wohngeld kürzt oder den Anspruch beendet, kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Widerspruch bei der zuständigen Wohngeldstelle eingelegt werden. Dafür sollten jetzt bereitliegen: aktueller Mietvertrag, Einkommensnachweise, Rentenbescheid oder Gehaltsabrechnungen. Wer sie hat, kann sofort reagieren.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Kürzung 2027

Verliere ich mein Wohngeld automatisch, wenn die Regierung kürzt?

Nein. Laufende Bescheide bleiben bis zum Ende des Bewilligungszeitraums gültig. Eine politische Ankündigung, ein Kabinettsentwurf oder gar eine Haushaltsdebatte ändert nichts daran. Erst wenn ein neues Gesetz in Kraft ist und ein neuer Bescheid ergeht, kann Ihr Anspruch berührt werden.

Welches Szenario trifft mich stärker?

Das hängt von Ihrem Haushaltseinkommen ab. Wer deutlich unter der heutigen Einkommensgrenze liegt, ist bei einer Einkommensgrenze-Verschärfung weniger gefährdet, betroffen wäre dann vor allem ein Kaufkraftverlust durch den Dynamisierungsstopp. Wer knapp unter der Grenze liegt, sollte sich auf den vollständigen Verlust vorbereiten und prüfen, was Grundsicherung im eigenen Fall bedeuten würde.

Was sollte ich tun, wenn mir die Behörde sagt, das Wohngeld werde sicher gekürzt?

Solange kein geändertes Gesetz in Kraft ist, ist diese Aussage falsch. Solche Hinweise kommen manchmal im Vorgriff auf politische Entwicklungen, haben aber keinen rechtlichen Gehalt. Wer einen gültigen Bewilligungsbescheid hat, behält seinen Anspruch bis zum Ende des Zeitraums und kann bei Zweifeln eine Sozialberatungsstelle aufsuchen.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB): Sprecher-Stellungnahme zur Wohngeld-Neustrukturierung, Mai 2026 (Handelsblatt)

Statistisches Bundesamt: Wohngeldhaushalte und Ausgaben 2024

Wohngeldgesetz (WoGG): § 43 Fortschreibung des Wohngeldes, § 38 Ermächtigungsgrundlagen

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen: Stellungnahme zur geplanten Wohngeld-Kürzung, Mai/Juni 2026