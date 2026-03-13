Wohngeld und Unterhalt: Jetzt wird die Düsseldorfer Tabelle wichtig

Lesedauer 4 Minuten

Wenn nach einer Trennung plötzlich nur noch ein Einkommen die Miete tragen soll, wird es für viele Familien schnell eng. Gerade Alleinerziehende sind dann oft auf zwei Dinge zugleich angewiesen: auf Kindesunterhalt und auf Wohngeld.

Genau an diesem Punkt beginnen jedoch die Missverständnisse. Denn beide Leistungen haben unterschiedliche rechtliche Grundlagen, können sich in der Praxis aber dennoch gegenseitig beeinflussen.

Wer in dieser Lage nur auf den Unterhalt schaut, kann beim Wohngeld falsch rechnen. Wer nur den Wohngeldbescheid prüft, übersieht womöglich Folgen für die Unterhaltsberechnung. Für Betroffene geht es deshalb nicht um eine theoretische Frage, sondern oft um mehrere hundert Euro im Monat.

Was die Düsseldorfer Tabelle bei Trennung tatsächlich regelt

Die Düsseldorfer Tabelle ist kein Gesetz. Sie dient aber bundesweit als anerkannte Orientierung für die Berechnung des Kindesunterhalts und wird regelmäßig von Gerichten und Jugendämtern herangezogen. Maßgeblich sind vor allem das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils, das Alter des Kindes und die Zahl weiterer Unterhaltsberechtigter.

Das ist für die Praxis entscheidend. Beim klassischen Kindesunterhalt für minderjährige Kinder kommt es in erster Linie auf das Einkommen des Elternteils an, der Barunterhalt zahlen muss. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, erfüllt seinen Anteil am Unterhalt in der Regel durch Betreuung. Schon daran zeigt sich:

Die Frage, wie Wohngeld wirkt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt immer darauf an, wer es bezieht und wie es rechtlich einzuordnen ist.

Wann Wohngeld den Unterhalt tatsächlich beeinflusst

Der wichtigste Satz in diesem Zusammenhang steht in den Leitlinien zur Düsseldorfer Tabelle 2026. Dort heißt es: Wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten abdeckt. Genau daran entscheidet sich, ob Wohngeld die Unterhaltsberechnung tatsächlich verändert oder ob es lediglich die Belastung durch hohe Miete auffängt.

Das betrifft vor allem den unterhaltspflichtigen Elternteil. Bekommt dieser Wohngeld und dient es nicht nur dazu, gestiegene oder besonders hohe Wohnkosten auszugleichen, kann es sein unterhaltsrelevantes Einkommen erhöhen. Dadurch kann sich auch die Einstufung in der Düsseldorfer Tabelle verändern. Im Ergebnis kann also ein höherer Kindesunterhalt herauskommen.

Die oft zu lesende Kurzformel, Wohngeld erhöhe den Unterhalt immer, greift allerdings zu kurz. Maßgeblich ist gerade die Einzelfallprüfung. Entscheidend ist, ob das Wohngeld als zusätzlich verfügbares Einkommen wirkt oder ob es wirtschaftlich nur ein Loch bei den Wohnkosten stopft. Ohne diese Prüfung wäre jede pauschale Aussage rechtlich unsauber.

Senkt Wohngeld des betreuenden Elternteils automatisch den Kindesunterhalt?

Nein, automatisch passiert das nicht. Beim Kindesunterhalt minderjähriger Kinder zählt in der Regel vor allem das Einkommen des Elternteils, der den Barunterhalt schuldet. Das Wohngeld des betreuenden Elternteils führt deshalb nicht einfach automatisch zu weniger Unterhalt. Genau hier wird in vielen Berichten und Online-Ratgebern zu grob verkürzt.

Anders kann es in Sonderkonstellationen aussehen, etwa bei volljährigen Kindern oder bei anderen Unterhaltsarten. Dann können weitere Einkommen und Belastungen stärker in die Berechnung einfließen. Für den üblichen Fall getrennt lebender Eltern mit minderjährigem Kind gilt aber: Wohngeld des betreuenden Elternteils senkt den Kindesunterhalt nicht automatisch.

Ein typischer Fall aus der Praxis

Ein typischer Fall sieht so aus: Nach einer Trennung lebt das Kind bei der Mutter. Der Vater zahlt Kindesunterhalt. Weil die Miete mit einem Einkommen allein zu hoch ist, beantragt die Mutter zusätzlich Wohngeld. Der Kindesunterhalt kann dann bei der Wohngeldberechnung als Einkommen mitberücksichtigt werden. Umgekehrt ist aber nicht automatisch gesagt, dass das Wohngeld der Mutter den Kindesunterhalt senkt.

Genau an dieser Stelle entstehen in der Praxis viele Missverständnisse. Diese Wechselwirkung ergibt sich daraus, dass das Wohngeld von Haushaltsgröße, Einkommen und zuschussfähiger Miete abhängt, während der Kindesunterhalt nach anderen Regeln berechnet wird.

Warum Unterhalt den Wohngeldanspruch verändern kann

Auch in die andere Richtung gibt es eine rechtliche Verbindung. Das Wohngeld richtet sich nach der Zahl der Haushaltsmitglieder, nach dem wohngeldrechtlichen Gesamteinkommen und nach der zuschussfähigen Miete oder Belastung. Damit ist klar: Unterhalt kann beim Wohngeldanspruch eine Rolle spielen, weil er die Einkommenslage des Haushalts verändert.

Das Wohngeldgesetz stützt genau diese Sicht. Wiederkehrende Einnahmen gehören grundsätzlich zum Jahreseinkommen. Zudem sieht das Gesetz Abzugsbeträge für bestimmte Unterhaltsleistungen vor. Das bedeutet in der Praxis: Wer Unterhalt erhält, kann dadurch ein höheres wohngeldrechtliches Einkommen haben.

Wer Unterhalt zahlt, kann unter Umständen von Abzügen profitieren. Deshalb ist der Unterhalt für den Wohngeldbescheid nicht nur eine Randnotiz, sondern oft ein echter Berechnungsfaktor.

Das wirkt für Betroffene oft widersprüchlich. Mehr Geld im Haushalt hilft zwar zunächst. Gleichzeitig kann genau dieses Mehr an Einkommen den Zuschuss verändern. Wer beide Bereiche getrennt betrachtet, rechnet schnell an der eigenen Lebensrealität vorbei.

Gerade für Alleinerziehende ist das Thema brisant

Für Alleinerziehende ist diese Rechtslage besonders heikel. Auf dem Konto geht Unterhalt ein, gleichzeitig bleibt die Miete hoch, und oft reicht das Geld trotzdem kaum bis zum Monatsende. Wohngeld wirkt dann wie die notwendige Ergänzung, um die Wohnung halten zu können. Genau in dieser Situation zeigt sich aber, dass zusätzliche Einnahmen bei staatlichen Leistungen fast nie folgenlos bleiben.

Das Bundesbauministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass Wohngeld Haushalte mit niedrigem Einkommen entlasten und gerade auch in Situationen wie einer Trennung helfen soll. Familien machen einen großen Teil der Wohngeldhaushalte aus.

Was Familien nach einer Trennung jetzt wissen sollten

Die wichtigste Botschaft lautet: Wohngeld ersetzt keinen Unterhalt und Unterhalt ersetzt kein Wohngeld. Aber beides kann einander beeinflussen. Wer nach einer Trennung mit knappen Mitteln wirtschaften muss, sollte deshalb nie nur eine einzelne Berechnung prüfen, sondern immer die gesamte finanzielle Lage.

Für Betroffene heißt das ganz konkret: Ein Wohngeldbescheid sagt noch nicht automatisch etwas darüber aus, ob der Unterhalt neu berechnet werden muss. Ebenso kann ein höherer Unterhalt zwar entlasten, zugleich aber den Wohngeldanspruch verändern. Maßgeblich bleibt immer der Einzelfall.

