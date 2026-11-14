Rentner aufgepasst: Trotz 45 Beitragsjahren wird diese Grenze nicht erreicht

45 Jahre gearbeitet, immer den Durchschnittslohn verdient und trotzdem reicht die gesetzliche Rente nicht für einen Platz in der engeren Mittelschicht. Das zeigt ein Vergleich der aktuellen Rentenwerte mit einer neuen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Ein alleinlebender Rentner mit der sogenannten Standardrente liegt rechnerisch rund 263 Euro monatlich unter der Einkommensgrenze.

Die Zahlen machen deutlich, wie stark sich das Einkommen beim Übergang in den Ruhestand verändern kann. Allerdings sagen sie allein noch nichts darüber aus, ob jemand tatsächlich in finanzieller Not lebt. Entscheidend sind auch zusätzliche Einkünfte, die Wohnkosten und das vorhandene Vermögen.

Mittelschicht beginnt laut neuer Studie bei 1.940 Euro netto

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat am 19. Oktober 2026 eine neue Untersuchung zur Einkommensverteilung veröffentlicht. Grundlage sind Daten aus dem Jahr 2024, die im Rahmen der europäischen Einkommens- und Lebensbedingungenstatistik EU-SILC erhoben wurden.

Demnach gehörten Alleinlebende mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1.940 und 3.630 Euro zur Mittelschicht im engeren Sinne. Unterhalb dieser Grenze unterscheidet das IW zwischen der unteren Mitte und Menschen mit relativ niedrigen Einkommen.

Für alleinlebende Menschen ergeben sich nach der Untersuchung folgende Einkommensgruppen:

Monatliches Nettoeinkommen Einordnung nach IW Unter 1.450 Euro Relativ einkommensarm 1.450 bis unter 1.940 Euro Untere Mitte 1.940 bis 3.630 Euro Mittelschicht im engeren Sinn Über 3.630 bis 6.050 Euro Obere Mitte Über 6.050 Euro Relativ einkommensreich

Die Grenzen beziehen sich auf das gesamte verfügbare Haushaltseinkommen. Neben der gesetzlichen Rente zählen deshalb beispielsweise Betriebsrenten, private Renten und andere Einkünfte. Es handelt sich nicht um gesetzliche Anspruchsgrenzen für Sozialleistungen, sondern um eine statistische Einordnung innerhalb der Einkommensverteilung.

Standardrente liegt bei 1.677 Euro vor Steuern

Wie weit die gesetzliche Rente von diesen Einkommensgrenzen entfernt ist, zeigt die sogenannte Standardrente. Sie beschreibt einen Modellfall, in dem ein Versicherter 45 Jahre lang Beiträge auf Grundlage des jeweiligen Durchschnittsverdienstes gezahlt hat.

Seit der Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 beträgt die Standardrente monatlich 1.913,40 Euro brutto. Nach Abzug der in der Modellrechnung angesetzten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge verbleiben 1.677,10 Euro vor Steuern.

Damit liegt dieser Betrag rechnerisch 262,90 Euro unter der unteren Grenze der engeren Mittelschicht von 1.940 Euro. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das einer Differenz von 3.154,80 Euro.

Allerdings werden hier eine Rentenhöhe aus dem Jahr 2026 und statistische Einkommensgrenzen aus dem Jahr 2024 miteinander verglichen. Der Betrag ist deshalb keine amtlich festgestellte Versorgungslücke, sondern veranschaulicht lediglich das Verhältnis zwischen der aktuellen Standardrente und den zuletzt veröffentlichten Einkommensgrenzen.

Außerdem ist die Standardrente nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge noch nicht zwangsläufig der endgültige Auszahlungsbetrag. Die tatsächlich verfügbare Rente kann niedriger ausfallen, wenn Einkommensteuer zu zahlen ist oder im Einzelfall höhere Sozialabgaben anfallen.

Auch 45 Arbeitsjahre garantieren keine Standardrente

Die Standardrente ist kein Durchschnittswert aller Rentner. Sie ist ein statistischer Vergleichswert, der 45 Entgeltpunkte voraussetzt.

Wer 45 Jahre gearbeitet, aber dauerhaft weniger als den Durchschnittslohn verdient hat, erreicht entsprechend weniger Entgeltpunkte. Das gilt beispielsweise für viele Beschäftigte mit längeren Teilzeitphasen oder einer durchgehend niedrigen Bezahlung.

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Umgekehrt kann eine gesetzliche Altersrente höher ausfallen, wenn über längere Zeit überdurchschnittliche Einkommen versichert wurden. Die Zahl der Arbeitsjahre allein verrät deshalb wenig über die spätere Rentenhöhe.

Entscheidend ist auch, welche Beiträge tatsächlich eingezahlt wurden und welche weiteren rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt werden. Dazu können beispielsweise Kindererziehungszeiten oder bestimmte Pflegezeiten gehören.

Gegen-Hartz hat bereits erläutert, welches Renteneinkommen für einen Platz in der Mittelschicht benötigt wird. Die neue IW-Untersuchung ermöglicht nun einen aktualisierten Vergleich mit den Einkommensverhältnissen von 2024.

Eigenheim kann die finanzielle Situation deutlich verändern

Eine Besonderheit der neuen IW-Untersuchung betrifft das selbst genutzte Wohneigentum. Der finanzielle Vorteil, den ein abbezahltes Haus oder eine Eigentumswohnung gegenüber einer Mietwohnung bietet, wurde in der aktuellen Einkommensberechnung nicht berücksichtigt.

Das IW begründet dies damit, dass die für eine Schätzung erforderlichen Angaben in der verwendeten EU-SILC-Erhebung nicht vorlagen. Deshalb kann ein Rentner mit eigener, schuldenfreier Immobilie statistisch in derselben Einkommensgruppe landen wie ein Mieter mit gleich hoher Rente.

Im Alltag können sich die finanziellen Möglichkeiten trotzdem erheblich unterscheiden. Ein Rentner mit 1.700 Euro monatlichem Einkommen und niedrigen Wohnkosten hat möglicherweise mehr Geld für andere Ausgaben zur Verfügung als jemand mit 2.000 Euro Einkommen und einer hohen Miete.

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Allerdings ist selbst genutztes Wohneigentum nicht kostenfrei. Grundsteuer, Versicherungen, Energie, Hausgeld und notwendige Instandhaltungen können auch Eigentümer im Ruhestand stark belasten.

Wie groß dieser Unterschied ausfallen kann, zeigt ein weiteres IW-Gutachten vom Dezember 2025. Bei einem angestrebten Versorgungsniveau von 80 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens und unter Einbeziehung der untersuchten Vermögenswerte wiesen 68 Prozent der Mieterhaushalte eine Altersvorsorgelücke auf, bei Eigentümerhaushalten waren es 32 Prozent.

Die Untersuchung wurde im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen erstellt. Sie betrachtet die Bedeutung von Wohneigentum und weiteren Vermögenswerten für die Altersvorsorge, nicht ausschließlich die laufenden Rentenzahlungen.

Rentner sollten auch Wohngeld und Grundrentenzuschlag prüfen

Wer im Ruhestand mit wenig Geld auskommen muss, sollte sich nicht allein an statistischen Mittelschichtgrenzen orientieren. Wichtiger ist die Frage, welche ergänzenden Leistungen im konkreten Fall infrage kommen.

Für Rentner mit geringem Einkommen kann beispielsweise Wohngeld eine Möglichkeit sein, die Wohnkosten zu senken. Das Bundesbauministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Rentnerinnen und Rentner einen Anspruch haben können.

Eigentümer selbst genutzten Wohnraums sind ebenfalls nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen sogenannten Lastenzuschuss erhalten.

Eine weitere Möglichkeit ist der Grundrentenzuschlag. Er kommt für Versicherte mit mindestens 33 Jahren an anerkannten Grundrentenzeiten infrage, die im Erwerbsleben bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten haben.

Dabei handelt es sich nicht um eine pauschale Mindestrente. Die Deutsche Rentenversicherung prüft individuell, ob ein Zuschlag zusteht, und berücksichtigt dabei auch die gesetzlich vorgesehene Einkommensanrechnung.

Reicht das Einkommen insgesamt nicht aus, um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken, kann außerdem Grundsicherung im Alter infrage kommen. Ob ein Anspruch besteht, hängt unter anderem von Einkommen, verwertbarem Vermögen und den anzuerkennenden Bedarfen ab.

So lässt sich die persönliche Rentenlücke berechnen

Wer noch nicht im Ruhestand ist, sollte zunächst die aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung prüfen. Sie enthält Angaben zu den bisher erworbenen Rentenansprüchen und zur voraussichtlichen späteren Rentenhöhe.

Wichtig ist, dass die genannten Rentenbeträge grundsätzlich Bruttowerte sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern müssen noch berücksichtigt werden.

Hinzu kommt, dass künftige Rentensteigerungen nicht automatisch einen entsprechenden Kaufkraftgewinn bedeuten. Steigende Lebenshaltungskosten können einen Teil der höheren Rentenzahlungen wieder aufzehren.

Für eine realistische Planung sollten deshalb die erwartete Nettorente, zusätzliche Alterseinkünfte und die voraussichtlichen monatlichen Ausgaben gegenübergestellt werden. Besonders wichtig sind die Wohnkosten, denn sie bestimmen einen großen Teil des finanziellen Spielraums im Alter.

Erst aus dieser individuellen Gegenüberstellung ergibt sich eine sinnvolle Einschätzung des zusätzlichen Vorsorgebedarfs. Eine allgemeine statistische Einkommensgrenze kann eine solche persönliche Berechnung nicht ersetzen.

Die neuen IW-Zahlen machen vor allem eines sichtbar: Selbst ein langes Erwerbsleben mit durchschnittlichem Einkommen garantiert nicht automatisch eine Rente auf dem Niveau der engeren Mittelschicht.

Häufige Fragen zur Rente und Mittelschicht

Gehört man mit 1.700 Euro Rente noch zur Mittelschicht?

Nach der im Oktober 2026 veröffentlichten IW-Abgrenzung für alleinlebende Menschen fällt ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 1.700 Euro in die untere Mitte. Die zugrunde liegenden Einkommensdaten stammen allerdings aus dem Jahr 2024. Für Paare gelten andere Grenzen, weil das gemeinsame Einkommen und die Haushaltsgröße berücksichtigt werden.

Reichen 45 Arbeitsjahre für eine gute Rente?

Nicht zwangsläufig. Die Rentenhöhe hängt neben den Versicherungsjahren vor allem von den erworbenen Entgeltpunkten ab. Wer über viele Jahre wenig verdient hat, kann deshalb trotz einer langen Erwerbsbiografie eine vergleichsweise niedrige Rente erhalten.

Können Rentner mit 1.700 Euro Einkommen Wohngeld bekommen?

Das ist nicht ausgeschlossen. Ein Wohngeldanspruch hängt unter anderem von der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren Einkommen, der Wohnkostenbelastung und dem Wohnort ab. Eine verlässliche Entscheidung kann nur die zuständige Wohngeldbehörde treffen.

Quellen

Institut der deutschen Wirtschaft, 19.10.2026 – Soziodemografie: Wer steht wo in der Einkommensverteilung?

Institut der deutschen Wirtschaft – Interaktiver Rechner zur Einkommensverteilung

Deutsche Rentenversicherung – Rentenversicherung in Zahlen 2026

Deutsche Rentenversicherung – Aktueller Rentenwert ab Juli 2026

Institut der deutschen Wirtschaft, 17.12.2025 – Selbst genutztes Wohneigentum als Säule der Altersvorsorge

Bundesbauministerium – Wohngeld-Plus und Anspruchsvoraussetzungen

Deutsche Rentenversicherung – Voraussetzungen für den Grundrentenzuschlag

Deutsche Rentenversicherung – Fragen und Antworten zur Renteninformation