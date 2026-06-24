Wohngeld: Ein Drittel der Wohngeldbezieher verlieren den Anspruch

Die geplante Kürzung beim Wohngeld trifft eine Leistung, die für viele Haushalte den Unterschied zwischen eigenständiger Sicherung des Lebensunterhalts und dem Wechsel in ein anderes Sozialleistungssystem ausmacht.

Nach den bekannt gewordenen Plänen der Bundesregierung soll etwa ein Drittel der bisherigen Empfängerhaushalte künftig keinen Anspruch mehr haben. Bei rund 1,2 Millionen Wohngeldhaushalten entspräche das ungefähr 414.000 Haushalten.

Es geht um Milliardenbeträge, Haushaltslücken und Zuständigkeiten zwischen Ministerien. Für die Betroffenen geht es jedoch um Miete, Heizkosten, Renten, Erwerbseinkommen und die Frage, ob sich Arbeit weiterhin spürbar lohnt.

Besonders deutlich wird das bei zwei Gruppen: älteren Menschen in kleinen Haushalten und Familien mit mehreren Kindern, in denen Erwerbseinkommen vorhanden ist.

Was Wohngeld leisten soll

Wohngeld ist keine Vollsicherung wie Bürgergeld oder Grundsicherung. Es ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für Haushalte, deren Einkommen zwar nicht ausreicht, um die Wohnkosten allein gut zu tragen, die aber nicht vollständig auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind.

Genau dadurch soll Wohngeld verhindern, dass Menschen wegen hoher Mieten in Bürgergeld oder Grundsicherung wechseln müssen.

Das macht die Leistung politisch besonders empfindlich. Wird das Wohngeld gekürzt, sinkt nicht nur das verfügbare Einkommen der betroffenen Haushalte.

Es kann auch dazu kommen, dass ein Teil der Einsparung an anderer Stelle wieder anfällt, weil Haushalte dann Anspruch auf Grundsicherung, Bürgergeld oder ergänzende Leistungen bekommen.

Wer bezieht Wohngeld?

Die größte Gruppe unter den Wohngeldhaushalten sind kleine Haushalte mit Renteneinkommen. Besonders häufig handelt es sich um Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte, in denen die Rente die wichtigste Einnahmequelle ist. Nach den im Ausgangsmaterial genannten Zahlen entfällt mehr als die Hälfte aller Wohngeldhaushalte auf Rentnerinnen und Rentner in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten.

Innerhalb dieser Gruppe leben sehr viele Menschen allein. Das ist sozialpolitisch bedeutsam, weil alleinlebende ältere Menschen steigende Mieten und Nebenkosten nicht innerhalb eines Haushalts ausgleichen können. Eine einzelne Rente muss dann für sämtliche Fixkosten reichen.

Betroffene Gruppe Warum sie besonders wichtig ist Rentnerinnen und Rentner in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten Sie stellen nach den genannten Daten die größte Gruppe der Wohngeldhaushalte. Viele leben allein und haben nur begrenzte Möglichkeiten, ihr Einkommen noch zu erhöhen. Arbeitnehmerhaushalte mit drei oder mehr Personen Hier geht es häufig um Familien mit Kindern. Das Wohngeld ergänzt Einkommen aus Arbeit und steht oft im Zusammenspiel mit Kindergeld und Kinderzuschlag.

Warum Rentnerhaushalte besonders betroffen wären

Bei älteren Menschen mit niedriger Rente würde eine Streichung des Wohngelds nicht automatisch bedeuten, dass der Staat gar nichts mehr zahlt. Viele dieser Haushalte könnten stattdessen Grundsicherung im Alter beantragen. Für sie wäre die Kürzung deshalb oft kein vollständiger Wegfall staatlicher Unterstützung, sondern ein Wechsel in ein anderes Leistungssystem.

Genau darin liegt ein finanzpolitisches Problem. Das Bauministerium könnte beim Wohngeld entlastet werden, während die Ausgaben an anderer Stelle wieder entstehen. Bei der Grundsicherung im Alter trägt der Bund die Nettoausgaben für Geldleistungen nach § 46a SGB XII zu 100 Prozent.

Für die Betroffenen wäre der Unterschied dennoch spürbar. Wohngeld ist ein Zuschuss, der vielen Menschen das Gefühl gibt, den eigenen Haushalt weiterhin selbstständig zu führen. Grundsicherung ist dagegen ein existenzsicherndes System mit anderen Prüfungen, anderer Antragstellung und oft höherer Hemmschwelle.

Das Beispiel einer alleinlebenden Rentnerin

Das Ausgangsbeispiel zeigt eine Rentnerin in Bayreuth, die 1.000 Euro Nettorente erhält. Ihre Kaltmiete inklusive Nebenkosten liegt bei 570 Euro, dazu kommen 80 Euro Heizkosten. Ergänzend erhält sie derzeit 247 Euro Wohngeld.

Fiele das Wohngeld weg, könnte sie nach der Beispielrechnung mindestens 213 Euro Grundsicherung erhalten. Der Staat würde also nicht die gesamten 247 Euro sparen, sondern nur einen kleineren Betrag. Für die Rentnerin wäre der Verlust dennoch real, denn ihr verfügbares Einkommen würde sinken.

Anders sieht es aus, wenn die Miete niedriger ist. Bei 470 Euro Kaltmiete könnte das Wohngeld nach der Rechnung 244 Euro betragen, die Grundsicherung aber nur 113 Euro. In solchen Fällen wäre die Kürzung für den Haushalt deutlich stärker.

Warum Familien mit Erwerbseinkommen ein anderes Problem haben

Die zweite große Gruppe sind Arbeitnehmerhaushalte mit drei oder mehr Personen. Nach den genannten Daten geht es dabei häufig um Familien mit Kindern, in denen Arbeitseinkommen die wichtigste Einnahmequelle ist. Gerade bei größeren Familien steigt der Anteil der Haushalte, die auf Wohngeld angewiesen sind.

Für diese Familien ist Wohngeld nicht nur ein Zuschuss zur Miete. Es hilft auch, den Abstand zwischen Erwerbseinkommen und Bürgergeld zu erhalten. Dieser Abstand ist wichtig, weil sich zusätzliche Arbeit, mehr Stunden oder ein höheres Gehalt im Haushaltseinkommen wiederfinden sollten.

Wird das Wohngeld reduziert, kann dieser Abstand kleiner werden. Im ungünstigen Fall entsteht sogar der Eindruck, dass ein höherer Bruttolohn kaum noch zu mehr verfügbarem Einkommen führt. Das ist sozialpolitisch heikel, weil es den Anreiz zur Ausweitung von Arbeit schwächen kann.

Zusammenspiel mit Kinderzuschlag und Bürgergeld

Familien mit Kindern erhalten häufig nicht nur Wohngeld, sondern auch Kinderzuschlag. Beide Leistungen werden anhand des Einkommens berechnet und können mit steigendem Einkommen sinken. Wenn nun zusätzlich das Wohngeld stärker gekürzt wird, kann das Zusammenspiel der Systeme kompliziert werden.

Das Beispiel beschreibt eine Familie in Stuttgart mit zwei Kindern. Ein Elternteil arbeitet Vollzeit und verdient 3.300 Euro brutto. Neben 2.505 Euro netto erhält die Familie Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag.

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Das Haushaltseinkommen liegt dadurch deutlich höher als das Erwerbsnetto allein. Wird das Wohngeld gekürzt oder stärker angerechnet, verändert sich nicht nur ein einzelner Betrag. Es verändert sich die gesamte Logik aus Arbeitseinkommen, Kinderzuschlag und Wohnkostenzuschuss.

Wenn mehr Brutto kaum mehr Netto bringt

Besonders problematisch wird es, wenn Familien mit höherem Einkommen ohne Wohngeld am Ende nicht besser dastehen als Familien mit niedrigerem Einkommen und Wohngeld. Dann muss der Gesetzgeber entweder das Leistungsniveau insgesamt senken oder die Anrechnung früher beginnen lassen. Beide Wege haben Folgen.

Senkt man das Wohngeld stark, verlieren Familien im unteren und mittleren Einkommensbereich spürbar Geld. Beginnt die Anrechnung früher, kann sich schon ein Einkommen nahe dem Mindestlohnbereich kaum noch lohnen. In beiden Fällen drohen Fehlanreize.

Das Problem entsteht nicht allein beim Wohngeld. Es entsteht durch das Nebeneinander mehrerer Leistungen, die jeweils eigene Grenzen, Freibeträge und Abschmelzregeln haben. Wer nur eine dieser Leistungen verändert, kann unbeabsichtigt an anderer Stelle neue Brüche schaffen.

Eine Kürzung wäre mehr als eine Haushaltsfrage

Die geplante Kürzung wird mit der angespannten Haushaltslage begründet. Aus Sicht des Bundeshaushalts klingt eine Einsparung von zwei Milliarden Euro zunächst erheblich. Entscheidend ist jedoch, ob diese Summe wirklich eingespart wird oder ob Ausgaben nur von einem Titel zum anderen verschoben werden.

Bei älteren Menschen kann ein Teil der wegfallenden Wohngeldzahlungen durch Grundsicherung ersetzt werden. Bei Familien kann ein niedrigeres Wohngeld dazu führen, dass der Abstand zu Bürgergeld oder ergänzenden Leistungen schrumpft. Dadurch entstehen politische und soziale Folgekosten, die in einer reinen Haushaltsrechnung leicht untergehen.

Zugleich trifft die Debatte einen Wohnungsmarkt, der vielerorts ohnehin angespannt ist. Mieten und Nebenkosten belasten Haushalte mit kleinen Einkommen besonders stark. Eine Kürzung beim Wohngeld löst dieses Problem nicht, sondern verschiebt es in die Haushalte der Betroffenen.

Warum einzelne Reformen schnell Nebenwirkungen haben

Das Wohngeld hängt eng mit anderen Leistungen zusammen. Wer es verändert, muss deshalb auch Grundsicherung, Bürgergeld, Kinderzuschlag und Erwerbsanreize betrachten. Eine isolierte Kürzung kann dazu führen, dass Haushalte zwar aus dem Wohngeld fallen, dafür aber andere Ansprüche geltend machen müssen.

Für die Verwaltung kann das sogar zusätzlichen Aufwand bedeuten. Menschen, die bisher Wohngeld beziehen, müssten dann andere Anträge stellen. Besonders ältere Menschen könnten dadurch verunsichert werden oder Ansprüche aus Scham, Überforderung oder Unkenntnis nicht nutzen.

Bei Familien besteht ein anderes Risiko. Wenn zusätzliches Einkommen durch sinkende Leistungen aufgezehrt wird, entsteht ein negativer Effekt auf die Arbeitsmotivation. Das ist besonders problematisch in einer Zeit, in der Politik und Wirtschaft mehr Erwerbstätigkeit einfordern.

Was geklärt werden müsste

Eine sinnvolle Reform müsste zuerst klären, welches Ziel das Wohngeld künftig erfüllen soll. Soll es Armut vermeiden, Erwerbstätigkeit stärken oder vor allem den Bundeshaushalt entlasten? Je nach Antwort müssen die Regeln unterschiedlich gestaltet werden.

Außerdem müsste geprüft werden, wie sich Änderungen auf andere Leistungen auswirken. Eine Wohngeldkürzung ohne abgestimmte Anpassung beim Kinderzuschlag oder bei der Grundsicherung kann zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. Genau solche Widersprüche machen Sozialpolitik für Bürgerinnen und Bürger schwer verständlich.

Die Debatte zeigt deshalb weniger ein einzelnes Problem beim Wohngeld als vielmehr eine größere Schwäche im deutschen Transfersystem. Viele Leistungen verfolgen nachvollziehbare Ziele, greifen aber nicht immer sauber ineinander. Wer nur an einer Stellschraube dreht, kann an anderer Stelle neue Belastungen erzeugen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 76-jährige Rentnerin lebt allein in einer mittelgroßen Stadt. Ihre Rente reicht für Lebensmittel, Strom, Versicherungen und persönliche Ausgaben nur knapp, weil die Miete in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Das Wohngeld sorgt dafür, dass sie nicht in die Grundsicherung wechseln muss.

Fällt dieser Zuschuss weg, müsste sie einen neuen Antrag auf Grundsicherung stellen. Für den Staat wäre die Einsparung geringer als der wegfallende Wohngeldbetrag, weil ein Teil über ein anderes System wieder gezahlt würde. Für die Rentnerin wäre der Wechsel trotzdem einschneidend, weil sie weniger Geld hätte und sich stärker als Sozialhilfeempfängerin wahrnehmen würde.

Fragen und Antworten zur geplanten Wohngeldkürzung

Wer wäre von einer Wohngeldkürzung besonders betroffen?

Besonders betroffen wären ältere Menschen in kleinen Haushalten sowie Familien mit Kindern und Erwerbseinkommen. Bei Rentnerinnen und Rentnern geht es häufig um alleinlebende Personen mit niedriger Rente. Bei Familien geht es oft um Haushalte, die arbeiten, aber wegen hoher Mieten trotzdem Unterstützung brauchen.

Warum könnten viele Rentnerinnen und Rentner in die Grundsicherung wechseln?

Wenn das Wohngeld wegfällt, kann bei niedriger Rente ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter entstehen. Dann wird der Bedarf nicht mehr über Wohngeld ergänzt, sondern über ein anderes Sozialleistungssystem gedeckt. Für den Staat bedeutet das nicht automatisch eine vollständige Einsparung.

Warum ist die Kürzung für Familien mit Arbeitseinkommen heikel?

Bei Familien wirkt Wohngeld häufig zusammen mit Kindergeld und Kinderzuschlag. Wenn das Wohngeld sinkt, kann sich zusätzliches Erwerbseinkommen weniger lohnen. Im ungünstigen Fall hat eine Familie trotz höherem Bruttolohn kaum mehr oder sogar weniger verfügbares Einkommen.

Würde der Staat durch die Kürzung wirklich viel Geld sparen?

Das hängt davon ab, wie viele Haushalte danach andere Leistungen beziehen. Bei Rentnerhaushalten kann ein Teil der Wohngeldersparnis durch Grundsicherung ersetzt werden. Deshalb können die echten Einsparungen deutlich niedriger ausfallen als die Kürzung im Wohngeldetat.

Warum reicht es nicht, nur das Wohngeld zu verändern?

Weil das Wohngeld mit anderen Leistungen zusammenhängt. Bürgergeld, Grundsicherung, Kinderzuschlag und Erwerbseinkommen beeinflussen gemeinsam das verfügbare Haushaltseinkommen. Eine einzelne Kürzung kann deshalb unerwünschte Folgen auslösen.

Was müsste eine bessere Reform leisten?

Eine bessere Reform müsste Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung und Erwerbsanreize gemeinsam betrachten. Sie müsste verhindern, dass Arbeitseinkommen durch sinkende Leistungen aufgezehrt wird. Außerdem müsste sie vermeiden, dass ältere Menschen nur aus Haushaltsgründen in ein anderes Leistungssystem gedrängt werden.