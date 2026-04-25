Wohngeld bei Erwerbsminderungsrente: Bis zu 380 Euro für unter 65 jährige

Wer mit einer vollen Erwerbsminderungsrente unter 65 lebt und seine Miete kaum noch bestreiten kann, hat eine reale Chance auf 220 bis 380 Euro Wohngeld pro Monat – jeden Monat, ein ganzes Jahr lang. Die Voraussetzungen stehen seit Jahren im Wohngeldgesetz, geprüft wird auf Antrag in wenigen Wochen.

Trotzdem fließt das Geld bei einem großen Teil der Anspruchsberechtigten nicht: Studien beziffern die Nichtinanspruchnahme beim Wohngeld auf 50 bis fast 87 Prozent.

Hinter dieser Quote stehen Erwerbsminderungsrentner, die sich nicht als „Rentner” sehen, beim Stichwort Wohngeld an Senioren denken und übersehen, dass die eigene Mietlücke genau das ist, wofür Wohngeld erfunden wurde – nicht Bürgergeld, nicht Grundsicherung, sondern dieser dritte, in der öffentlichen Wahrnehmung beinahe verschwundene Zuschuss.

Wer mit voller Erwerbsminderungsrente Anspruch auf Wohngeld hat

Die entscheidende Trennlinie verläuft nicht beim Alter, sondern bei der Art der Sozialleistung. § 7 Absatz 1 Wohngeldgesetz schließt nur diejenigen vom Wohngeld aus, die bereits Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen.

Eine Erwerbsminderungsrente steht nicht auf dieser Liste. Wer also eine volle Erwerbsminderungsrente erhält und keine ergänzende Grundsicherung bezieht, fällt unter keinen dieser Ausschlussgründe.

Die typische Konstellation sieht so aus: Marina H., 54, aus Wuppertal öffnet jeden Monat die gleichen Briefe – Mietabrechnung, Stromrechnung, Krankenkassenbeitrag. Ihre volle Erwerbsminderungsrente liegt bei 1.080 Euro. Der Regelbedarf für den Lebensunterhalt einer Alleinstehenden beträgt 563 Euro, dazu kommen Strom, Versicherungen, Lebensmittel. Bis zur Warmmiete von 620 Euro reicht das Geld nicht mehr.

Beim Sozialamt erfährt sie, dass ihr keine Grundsicherung zusteht – ihre Rente decke den reinen Lebensbedarf. Was niemand erwähnt: Die Mietkosten-Lücke entspricht genau dem Bereich, den Wohngeld schließen soll. Marina H. hätte rund 220 Euro Anspruch im Monat. Den Hinweis hat sie nicht bekommen.

Wichtig zu wissen: Wer eine teilweise Erwerbsminderungsrente bezieht, fällt in eine andere Kategorie. Diese Personen gelten weiterhin als erwerbsfähig im Sinne des SGB II und sind, falls aufstockungsbedürftig, dem Jobcenter zugeordnet. Wohngeld kommt für sie nur in Betracht, wenn sie keine ergänzenden Bürgergeld-Leistungen mehr beziehen.

Die schmale Grenze zwischen Grundsicherung und Wohngeld

Wer mit voller Erwerbsminderungsrente unter dem Existenzminimum lebt, fällt unter die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Wer knapp darüber liegt, fällt heraus – und genau diese Gruppe wird zur Wohngeld-Klientel. Der Unterschied entscheidet sich an einer Schwelle von oft nur wenigen Euro.

Ein Vergleichsrechnen macht die Trennlinie sichtbar. Eine alleinstehende EM-Rentnerin mit 780 Euro Rente liegt deutlich unter dem Existenzminimum – sie hat Anspruch auf Grundsicherung beim Sozialamt, die ihre Wohnkosten dann ohnehin übernimmt. Liegt die Rente bei 1.050 Euro und sind nach Abzug der Lebenshaltungskosten nur noch geringe Beträge für die Miete übrig, wird Grundsicherung abgelehnt – Wohngeld dagegen greift.

Die Folge dieser Logik: Sozialämter weisen EM-Rentner mit knapp ausreichender Rente regelmäßig zurück, ohne dass im selben Atemzug auf den Wohngeldanspruch verwiesen wird. Wer den Bescheid nicht hinterfragt, verliert den Anspruch jeden Monat erneut. Wohngeld wird nicht rückwirkend gezahlt – der Anspruch besteht erst ab dem Monat der Antragstellung.

Wie viel Wohngeld bei Erwerbsminderungsrente realistisch ist

Die durchschnittliche Wohngeldhöhe lag 2025 bei rund 220 Euro pro Monat, mit der Reform Wohngeld-Plus 2023 stieg sie deutlich, zum 1. Januar 2025 erfolgte eine erneute Anpassung um durchschnittlich 15 Prozent. Eine weitere Erhöhung ist erst zum 1. Januar 2027 vorgesehen – die Anpassung erfolgt nach § 43 WoGG alle zwei Jahre. Im Schnitt bedeutet das im Jahr 2026 für Wohngeldempfänger rund 30 Euro mehr als 2024 ausgezahlt wurde.

Drei Größen entscheiden über die konkrete Höhe: Haushaltsmitglieder, anrechenbares Einkommen und Mietstufe des Wohnorts. Deutschland ist in sieben Mietstufen eingeteilt – Stufe 1 in Görlitz oder Cottbus, Stufe 7 in München. Eine alleinlebende EM-Rentnerin in Mietstufe 4 (etwa Bremen oder Bielefeld) mit 1.000 Euro Nettorente und 600 Euro Warmmiete erhält nach den 2025er Werten zwischen 250 und 320 Euro Wohngeld.

In Mietstufe 7 fällt der Betrag höher aus, in Stufe 1 niedriger. Den eigenen Anspruch berechnet jeder mit dem Online-Wohngeldrechner des Bundesbauministeriums in wenigen Minuten – die Ablehnung im Kopf wiegt mehr als jede tatsächliche Hürde.

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Wichtig ist die Untergrenze: Würde das berechnete Wohngeld unter 10 Euro im Monat liegen, wird gar nichts ausgezahlt. Diese Schwelle im Wohngeldgesetz soll Verwaltungsaufwand vermeiden, sortiert in der Praxis aber Grenzfälle aus, bei denen sich ein Antrag dennoch lohnen kann – wenn etwa zu Jahresbeginn neue Mietstufen oder Freibeträge gelten und der Anspruch dann doch über die 10 Euro steigt.

Sonderregeln: Schwerbehinderung, Pflege und Grundrentenzuschlag

Wer mit Erwerbsminderungsrente unter 65 lebt, hat häufig auch eine anerkannte Schwerbehinderung – und genau hier liegt ein zweiter, oft übersehener Hebel. Nach § 17 WoGG wird beim Wohngeld ein Freibetrag von 1.800 Euro jährlich vom Gesamteinkommen abgezogen, wenn ein Haushaltsmitglied einen Grad der Behinderung von 100 hat.

Dieser Freibetrag gilt auch bei einem GdB von mindestens 50, wenn gleichzeitig Pflegebedürftigkeit nach SGB XI vorliegt und die Pflege häuslich, teilstationär oder als Kurzzeitpflege erfolgt.

Bei einem Pflegegrad 4 oder 5 wird automatisch ein GdB von 100 angenommen – ein gesonderter Schwerbehindertenausweis ist dann für den Freibetrag nicht erforderlich. Bei Pflegegrad 2 oder 3 wird ein GdB von mindestens 50 vermutet. Diese Erleichterungen senken das anrechenbare Einkommen jährlich um 1.800 Euro – das kann den Wohngeldbetrag spürbar erhöhen oder den Anspruch erst entstehen lassen.

Ein dritter Freibetrag betrifft Empfänger des Grundrentenzuschlags. Wer 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht hat, dem werden monatlich 100 Euro der Bruttorente plus 30 Prozent des darüber hinausgehenden Rentenanteils nicht als Einkommen angerechnet, maximal 281,50 Euro pro Monat. Die Deutsche Rentenversicherung weist diesen Status seit Juli 2021 im Rentenbescheid aus. Wer einen entsprechenden Bescheid hat, sollte ihn dem Wohngeldantrag beilegen.

Die Vermögensgrenzen liegen beim Wohngeld höher als bei der Grundsicherung: 60.000 Euro für die erste Person im Haushalt, 30.000 Euro für jede weitere – Stand 2026. Das selbstgenutzte Wohneigentum bleibt unberücksichtigt. Wer Erwerbsminderungsrentner ist und ein paar zehntausend Euro Erspartes hat, scheitert oft an der Grundsicherung, kann aber Wohngeld erhalten.

Ein konkretes Beispiel: Renate S., 62, aus Kassel bezieht eine volle Erwerbsminderungsrente von 1.150 Euro. Pflegegrad 3 ist anerkannt, der GdB liegt bei 70. Auf ihrem Sparbuch liegen 28.000 Euro aus dem Verkauf der Eigentumswohnung ihrer verstorbenen Mutter.

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Beim Sozialamt wird sie wegen des Vermögens abgelehnt – die Vermögensfreibeträge bei der Grundsicherung sind enger gefasst. Beim Wohngeld liegt sie unterhalb der Grenze und erhält zusätzlich den Behindertenfreibetrag von 1.800 Euro. Heraus kommen für sie über 250 Euro Wohngeld im Monat. Genau dieser Schritt zwischen den Systemen wird in vielen Beratungssituationen übersehen.

So beantragen Sie Wohngeld bei Erwerbsminderungsrente

Den Antrag stellen Erwerbsminderungsrentner bei der Wohngeldbehörde der Stadt, der Gemeinde oder des Landkreises. Je nach Bundesland heißt die Stelle Wohngeldamt, Wohngeldstelle oder ist Teil des Sozialamts. Viele Kommunen ermöglichen mittlerweile einen Online-Antrag, das Papierformular bleibt aber überall verfügbar.

Diese Unterlagen sollten Antragsteller bereithalten: aktueller Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung, Mietvertrag und letzte Mietzahlungen oder Belastungsbescheid bei Eigentum, Kontoauszüge der letzten drei Monate, Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid wenn vorhanden, Pflegebescheid bei Pflegegrad, Nachweis über den Grundrentenzuschlag wenn zutreffend, Personalausweis und Sozialversicherungsausweis.

Der Bewilligungszeitraum beträgt nach § 25 WoGG zwölf Monate. Danach muss ein Folgeantrag gestellt werden – die Wohngeldstellen empfehlen einen Vorlauf von zwei bis drei Monaten vor Ablauf, sonst entsteht eine Auszahlungslücke.

Wer den Folgeantrag erst stellt, wenn der bisherige Bescheid ausgelaufen ist, verliert für die Bearbeitungszeit das Wohngeld. Die reine Bearbeitung dauert je nach Wohngeldstelle zwei bis acht Wochen. In Berlin und einigen Großstädten kann die Wartezeit auch deutlich länger sein.

Wer parallel Bürgergeld bezogen hat und nun durch Anerkennung der vollen Erwerbsminderung aus dem System fällt, sollte den Wohngeldantrag taggleich oder im selben Monat stellen, in dem die Bürgergeld-Bewilligung endet. Wohngeld wirkt nur ab dem Monat der Antragstellung – ein verspäteter Antrag kostet bares Geld.

Wird der Wohngeldantrag abgelehnt, weil die Behörde von einem Grundsicherungsanspruch ausgeht, lohnt sich der Widerspruch innerhalb eines Monats.

Im Widerspruch konkret darlegen, dass die Erwerbsminderungsrente den Lebensunterhalt deckt und nur die Wohnkosten nicht. Sozialverbände wie VdK, SoVD und der Paritätische Wohlfahrtsverband bieten kostenlose Erstberatung für Mitglieder an. Der Sozialverband Deutschland nimmt Beratungsanfragen auch von Nichtmitgliedern für eine Erstklärung an.

Häufige Fragen zum Wohngeld bei Erwerbsminderungsrente

Schließt eine Erwerbsminderungsrente Wohngeld grundsätzlich aus?

Nein. Eine Erwerbsminderungsrente steht nicht in der Ausschlussliste des § 7 Wohngeldgesetz. Ausgeschlossen sind nur Empfänger von Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie weitere Transferleistungen mit Unterkunftskostenanteil. Die Erwerbsminderungsrente selbst gilt als reguläres Einkommen und wird in die Wohngeldberechnung eingerechnet.

Was passiert, wenn ich nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme?

Bei teilweiser Erwerbsminderung gelten Sie weiterhin als erwerbsfähig nach SGB II. Reicht die Rente nicht aus, ist das Jobcenter zuständig – Sie können Bürgergeld als Aufstocker erhalten. In dieser Konstellation ist Wohngeld ausgeschlossen, weil das Jobcenter die Unterkunftskosten übernimmt.

Wohngeld kommt für Bezieher einer teilweisen Erwerbsminderungsrente nur dann infrage, wenn sie zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen und das Gesamteinkommen aus Rente und Arbeit den Lebensunterhalt deckt – ein eher seltener Fall.

Kann ich Wohngeld bekommen, wenn meine EM-Rente befristet ist?

Ja. Eine Befristung der Erwerbsminderungsrente ändert nichts am Wohngeldanspruch. Wichtig ist nur, dass aktuell eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt wird und kein Bezug von Bürgergeld oder Grundsicherung vorliegt. Bei einer Verlängerung der Rente muss auch ein Folgeantrag auf Wohngeld gestellt werden, da der Bewilligungszeitraum begrenzt ist.

Welche Vermögensgrenzen gelten beim Wohngeld?

Die Gerichte orientieren sich an 60.000 Euro für die erste Person im Haushalt und 30.000 Euro für jede weitere Person. Selbstgenutztes Wohneigentum wird in der Regel nicht angerechnet. Diese Grenzen liegen deutlich höher als bei der Grundsicherung, was Wohngeld für EM-Rentner mit kleinen Rücklagen oft zur einzig praktikablen Option macht.

Was, wenn ich neben der EM-Rente einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G habe?

Das Merkzeichen G allein erhöht den Wohngeldanspruch nicht. Der zusätzliche Freibetrag von 1.800 Euro greift erst bei einem GdB von 100 oder bei einem GdB von mindestens 50 in Verbindung mit Pflegebedürftigkeit nach SGB XI. Beim Bürgergeld und der Grundsicherung gibt es allerdings einen Mehrbedarf von 17 Prozent des Regelbedarfs für Personen mit Merkzeichen G.

Wer mit Merkzeichen G zwischen Wohngeld und Grundsicherung schwankt, sollte beide Varianten durchrechnen lassen – beim Sozialverband VdK oder SoVD. Der Mehrbedarf bei der Grundsicherung kann im Einzelfall die finanziell bessere Lösung sein, das Wohngeld trotzdem das insgesamt bessere – wegen der höheren Vermögensgrenzen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 7 WoGG – Ausschluss vom Wohngeld

Bundesministerium der Justiz: § 17 WoGG – Freibeträge

Bundesministerium der Justiz: § 41 ff. SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Deutsche Rentenversicherung: Grundsicherung oder Wohngeld – Hinweise zum Grundrentenzuschlag

BMAS / ISG: Forschungsbericht 668 – Bestandsaufnahme zur Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen