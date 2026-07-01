Witwenrente: Hinterbliebene soll 79.000 Euro zurückzahlen, DRV prüfte 20 Jahre nicht

Wer eine Witwenrente oder Witwerrente bezieht und nebenbei eigenes Einkommen hat, kennt die Grundregel: Einkommensänderungen müssen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) gemeldet werden. Wer das nicht tut, riskiert eine Rückforderung.

Doch was passiert, wenn die DRV selbst jahrzehntelang nicht hingesehen hat, obwohl sie die Daten hätte abrufen können? Genau das klärt das Bundessozialgericht (BSG) gerade: Eine Witwe, von der fast 80.000 Euro zurückgefordert werden, hat in zweiter Instanz gewonnen.

Witwenrente und Einkommen: Wann die DRV rückwirkend Geld zurückfordert

Die Witwenrente ist keine pauschale Versorgungsleistung. Wer eigenes Einkommen erzielt, muss einen Teil davon abgeben: Das Rentenrecht verrechnet Einkünfte, die einen monatlichen Freibetrag übersteigen, zu 40 Prozent mit der Hinterbliebenenrente (§ 97 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch).

Als Einkommen gelten Arbeitsentgelt, eigene Renten, Betriebsrenten und bestimmte Mieteinnahmen.

Wer eine neue Beschäftigung aufnimmt oder dessen Einkommen steigt, muss das der DRV unverzüglich melden. Geschieht das nicht, darf die DRV den ursprünglichen Rentenbescheid rückwirkend ändern und zu viel gezahlte Leistungen zurückfordern.

Wie weit diese Rückforderung reicht, hängt davon ab, was der Rentnerin vorgeworfen werden kann. Und davon, was die Behörde selbst unterlassen hat.

79.000 Euro Rückforderung, 20 Jahre DRV-Untätigkeit: Der Fall vor dem BSG

Eine 1953 geborene Frau erhielt seit 1992 Witwenrente. Anfang 2000 nahm sie eine Beschäftigung auf und meldete das nicht. Die DRV führte in den folgenden fast 20 Jahren keinen Abgleich zwischen ihrer Rentenverwaltungsakte und dem eigenen Versicherungskonto der Frau durch, auf dem die Arbeitgebermeldungen standen.

Erst 2019, als die Frau Altersrente beantragte, stieß die Behörde auf die jahrelange Beschäftigung.

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Die DRV forderte 79.212,32 Euro zurück, rückwirkend für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis zum 31. Oktober 2019. Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hob die Aufhebungsentscheidung auf und verpflichtete die DRV, neu zu entscheiden:

Die Behörde habe ihr eigenes jahrzehntelanges Unterlassen nicht in die Abwägung einbezogen (Az. L 22 R 448/21, Urteil vom 30. Oktober 2024). Die DRV hat Revision eingelegt, das BSG verhandelt unter dem Aktenzeichen B 5 R 1/25 R. Die Frage, die das Gericht klären muss, betrifft weit mehr als diesen Einzelfall.

Warum behördliche Fehler bei Witwenrenten-Rückforderungen zählen können

Die rechtliche Grundlage für rückwirkende Rückforderungen ist § 48 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X). Das Gesetz sagt „soll”, nicht „muss”. Im Regelfall hebt die Behörde rückwirkend auf. Bei sogenannten atypischen Fällen (Konstellationen, die deutlich vom Normalfall abweichen) muss sie Ermessen ausüben. Das Ergebnis dieser Ermessensprüfung kann zugunsten der Rentnerin ausgehen.

Viele Rentner gehen davon aus, dass grobe Fahrlässigkeit eine Rückforderung in jedem Fall rechtfertigt. Das stimmt nicht zwingend. Das LSG Berlin-Brandenburg hat genau das verneint. Das Gericht sah einen atypischen Fall: Die DRV hatte über zwei Jahrzehnte keinerlei Eigenabgleich vorgenommen.

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Die Arbeitgebermeldungen standen im eigenen Versicherungssystem, zugegriffen hat die Behörde nicht. Ob das BSG diese Linie bestätigt, ist offen. Klar ist schon jetzt: Ob ein atypischer Fall vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die Gerichte vollständig nachprüfen. Die DRV kann das nicht selbst abschließend entscheiden.

Was das BSG im Verfahren B 5 R 1/25 R klären muss

Das BSG muss entscheiden, ob das Unterlassen eines automatischen Datenabgleichs durch die DRV, trotz grober Fahrlässigkeit der Rentnerin, zwingend eine Ermessensprüfung erzwingt. Die Antwort hat Tragweite. Hinterbliebenenrenten laufen über Jahrzehnte, und die DRV führt parallele Konten für Versicherungszeiten und Rentenzahlungen.

Ob Behördenversäumnis bei unterlassenem Eigenabgleich Ermessen erzeugt, ist höchstrichterlich bislang nicht eindeutig geklärt.

Wer ein ähnliches Verfahren hat, wartet auf das BSG-Urteil. Bis dahin lohnt es, bestehende Widersprüche und Klagen ruhend stellen zu lassen, anstatt sie vorzeitig zurückzunehmen. Was das für die praktische Reaktion auf einen Rückforderungsbescheid bedeutet, zeigt der nächste Abschnitt.

So reagieren Betroffene richtig auf einen Witwenrenten-Rückforderungsbescheid

Wer einen Rückforderungsbescheid für die Witwenrente erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch, gerechnet ab dem Datum auf dem Bescheid. Den Widerspruch schriftlich an die DRV, die den Bescheid erlassen hat. Wer die Frist versäumt, akzeptiert die Rückforderung als bestandskräftig, das heißt: Sie wird bindend und ist nicht mehr angreifbar.

Im Widerspruch lohnt die Prüfung: Hat die DRV begründet, warum kein atypischer Fall vorliegt? Hat sie nachgewiesen, dass sie innerhalb von zwölf Monaten nach Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen gehandelt hat? Und hätte die DRV die Informationen aus eigenen Systemen früher abrufen können?

Wer behördliches Mitverschulden geltend macht, sollte das explizit benennen und dokumentieren, seit wann die Rentenversicherung von der Einkommensänderung hätte wissen können. Sozialverbände wie der VdK oder die Caritas beraten kostenlos bei der Formulierung.

Häufige Fragen zur Witwenrenten-Rückforderung

Kann die DRV unbegrenzt weit zurückfordern?

Nein. Die DRV muss innerhalb von zwölf Monaten handeln, nachdem sie von der Einkommensänderung erfahren hat. Maßgeblich ist die tatsächliche Kenntnis der Behörde, nicht der Zeitpunkt der Änderung selbst. Bei grober Fahrlässigkeit der Versicherten gilt zusätzlich die Zehnjahresfrist als äußerste Grenze; bei vorsätzlicher Verletzung der Meldepflicht entfällt auch diese.

Muss ich die Rückforderung sofort zahlen, wenn ich widerspreche?

Ein eingelegter Widerspruch setzt Erstattungsforderungen nicht automatisch aus. In der Praxis setzt die DRV die Einziehung oft aus, solange das Widerspruchsverfahren läuft. Sicherer ist es, die DRV ausdrücklich um Stundung (vorübergehende Aussetzung der Zahlungspflicht) oder Ratenzahlung zu bitten und den Widerspruch gleichzeitig einzulegen.

Was ändert sich, wenn das BSG im Verfahren B 5 R 1/25 R entschieden hat?

Das BSG-Urteil wird festlegen, ob die DRV bei längerem eigenem Versäumnis beim Datenabgleich zwingend Ermessen ausüben muss, auch wenn die Versicherte selbst grob fahrlässig war.

Fällt das Urteil zugunsten der Versicherten aus, stärkt das die Position von Hinterbliebenen, deren Bescheide weit zurückreichen und bei denen die DRV eigene Konten nicht abgeglichen hatte. Wer ein ähnliches laufendes Verfahren hat, sollte prüfen lassen, ob es bis zur BSG-Entscheidung ruhend gestellt werden kann.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 22.02.2024, Az. B 5 R 3/23 R

LSG Berlin-Brandenburg: Urteil vom 30.10.2024, Az. L 22 R 448/21

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsames Rundschreiben zur Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes

Gesetze im Internet: § 97 SGB VI, Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes

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