Willkommen in der Pflege: Diese Anbieter zahlen bis zu 10.000 Euro Prämie

Pflegekräfte werden in vielen Regionen dringend gesucht. Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Dienste werben deshalb zunehmend mit Willkommens-, Wechsel- oder Antrittsprämien um neue Beschäftigte.

Je nach Qualifikation, Einsatzgebiet und Arbeitgeber sind Zahlungen zwischen 1.000 und 5.000 Euro verbreitet. In besonders schwer zu besetzenden Bereichen können examinierte Pflegefachkräfte Angebote von bis zu 10.000 Euro erhalten.

Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Willkommensprämie gibt es allerdings nicht. Wer sich für ein solches Angebot interessiert, sollte außerdem genau prüfen, wann die Prämie ausgezahlt wird und unter welchen Voraussetzungen es zurückverlangt werden kann.

Warum Pflegekräfte mit hohen Prämien angeworben werden

Die Bundesagentur für Arbeit zählt Pflegeberufe auch in ihrer Fachkräfteengpassanalyse 2025 zu den Berufsgruppen mit besonders ausgeprägten Personalengpässen.

Einrichtungen konkurrieren deshalb nicht nur über das Gehalt, sondern auch über zusätzliche Geldzahlungen.

Eine Willkommensprämie soll den Wechsel zu einem bestimmten Arbeitgeber attraktiver machen. Sie kann zugleich einen finanziellen Ausgleich für Umzugskosten, den Wechsel des Arbeitsortes oder den vorübergehenden Verlust bisheriger Vergünstigungen bieten.

Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass bis 2049 mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden könnten. Sollte sich die Nachfrage weiter verschärfen, dürften Prämienangebote vor allem in schwer zu besetzenden Regionen und Fachabteilungen erhalten bleiben.

Wo Willkommensprämien angeboten werden

Solche Zahlungen finden sich bei privaten, freigemeinnützigen und öffentlichen Trägern. Angebote gibt es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, ambulanten Diensten, Intensivpflegediensten, psychiatrischen Einrichtungen und Rehabilitationskliniken.

Besonders häufig werden Prämien für examinierte Pflegefachkräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger sowie Fachkräfte mit einer Weiterbildung in Intensiv-, Anästhesie- oder OP-Pflege ausgeschrieben. Auch für Pflegehilfskräfte können Prämien angeboten werden, sie fallen aber meistens niedriger aus.

Die Höhe hängt stark vom örtlichen Arbeitsmarkt ab. Ein ländlicher Pflegedienst mit wenigen Bewerbungen kann einen höheren Betrag anbieten als eine Klinik in einer Stadt mit mehreren Pflegeschulen und einem größeren Bewerberkreis.

Auch innerhalb eines Trägers können unterschiedliche Bedingungen gelten. Eine Normalstation kann ohne Prämie ausgeschrieben sein, während für die Intensivstation oder den Nachtdienst mehrere Tausend Euro versprochen werden.

Diese Anbieter zahlen derzeit eine Willkommensprämie

Die folgende Übersicht zeigt beispielhafte Stellenangebote, die am 27. August 2026 abrufbar waren. Die Prämien gelten nur für bestimmte Standorte, Qualifikationen und Arbeitszeitmodelle.

Wie viel Geld Pflegekräfte erwarten können

Allgemeingültige Prämiensätze gibt es nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt daher nur Größenordnungen, die bei entsprechenden Stellenangeboten vorkommen können.

Art der Zahlung Häufige Größenordnung Typischer Zeitpunkt Willkommensprämie für Pflegehilfskräfte 500 bis 2.000 Euro Nach Arbeitsbeginn oder Probezeit Willkommensprämie für Pflegefachkräfte 1.000 bis 5.000 Euro Einmalig oder in mehreren Raten Prämie für schwer zu besetzende Fachbereiche Bis zu 10.000 Euro Meist gestaffelt über mehrere Monate Bindungsprämie 500 bis 3.000 Euro Nach einer vereinbarten Beschäftigungsdauer Prämie für Mitarbeiterempfehlungen 500 bis 2.000 Euro Nach Einstellung und Ablauf einer Wartezeit

Die in einer Stellenanzeige genannte Summe ist normalerweise ein Bruttobetrag. Von der Prämie werden daher Lohnsteuer und in der Regel auch Beiträge zur Sozialversicherung abgezogen.

Aus einer Prämie von 5.000 Euro werden deshalb nicht automatisch 5.000 Euro auf dem Konto. Wie viel netto verbleibt, hängt unter anderem vom regulären Verdienst, der Steuerklasse, möglichen Freibeträgen und dem Zeitpunkt der Auszahlung ab.

Wann die Prämie ausgezahlt wird

Nur wenige Arbeitgeber überweisen den vollständigen Betrag direkt mit dem ersten Gehalt. Viele Einrichtungen warten zunächst das Ende der Probezeit ab oder teilen die Prämie in mehrere Raten auf.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld: Trotz neuer Krankheit endet die Zahlung nach 78 Wochen

Denkbar ist beispielsweise eine erste Rate nach Arbeitsbeginn, eine zweite nach sechs Monaten und der Rest nach einem Jahr. Andere Arbeitgeber zahlen erst nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit.

Die Staffelung soll verhindern, dass Beschäftigte nur wegen der Prämie anfangen und den Arbeitsplatz kurz darauf wieder verlassen. Für Pflegekräfte bedeutet sie allerdings, dass der beworbene Gesamtbetrag möglicherweise erst nach längerer Beschäftigung vollständig verfügbar ist.

Wichtig ist deshalb die genaue Formulierung im Arbeitsvertrag oder in einer gesonderten Prämienvereinbarung. Dort sollte stehen, wie hoch die Zahlung ist, ob es sich um einen Brutto- oder Nettobetrag handelt und welche Bedingungen für jede Rate gelten.

Prämie kann an Vollzeitbeschäftigung gebunden sein

Einige Arbeitgeber zahlen die volle Prämie ausschließlich bei einer Vollzeitstelle. Bei Teilzeit kann der Betrag anteilig gekürzt werden oder vollständig entfallen.

Bewerber sollten daher klären, ob eine spätere Reduzierung der Arbeitszeit Auswirkungen auf noch ausstehende Raten hat. Das kann beispielsweise wichtig werden, wenn Angehörige gepflegt werden müssen oder sich die Kinderbetreuung verändert.

Auch eine bestimmte Qualifikation kann Voraussetzung sein. Wird die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses nicht rechtzeitig erteilt, kann sich die Auszahlung verzögern oder der Anspruch entfallen.

Wann eine Rückzahlung verlangt werden kann

Viele Prämienvereinbarungen enthalten eine Bindungsfrist. Kündigt die Pflegekraft innerhalb dieses Zeitraums selbst, kann der Arbeitgeber die Prämie ganz oder teilweise zurückfordern.

Eine Rückzahlungsklausel ist jedoch nicht allein deshalb wirksam, weil sie im Arbeitsvertrag steht. Sie muss verständlich formuliert sein und darf Beschäftigte nicht unangemessen lange an den Arbeitgeber binden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Besonders problematisch können Klauseln sein, die jede Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfassen. Wird eine Pflegekraft etwa aus betrieblichen Gründen gekündigt oder muss sie aus einem vom Arbeitgeber verursachten Grund gehen, darf ihr nicht ohne Weiteres dieselbe Rückzahlung auferlegt werden wie bei einem freiwilligen Wechsel.

Auch eine pauschale Rückforderung des gesamten Betrags kann angreifbar sein, wenn bereits ein erheblicher Teil der vereinbarten Bindungszeit erfüllt wurde. Bei hohen Prämien und langen Fristen empfiehlt sich eine Prüfung durch eine Gewerkschaft, den Betriebsrat oder einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Eine hohe Prämie ersetzt kein gutes Gehalt

Eine Einmalzahlung kann ein Angebot attraktiver machen, sie verbessert das monatliche Einkommen aber nicht dauerhaft. Pflegekräfte sollten deshalb das reguläre Gehalt, die tarifliche Eingruppierung und wiederkehrende Zuschläge getrennt von der Prämie vergleichen.

Ebenso wichtig sind die tatsächliche Personalausstattung, verlässliche Dienstpläne, die Zahl der Einspringdienste und der Umgang mit Überstunden. Wann zusätzliche Arbeitszeit höher vergütet werden muss, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Mehr Lohn für Überstunden: Wann der Arbeitgeber mehr zahlen muss.

Eine Prämie von 6.000 Euro entspricht bei einer Bindung von zwei Jahren rechnerisch 250 Euro brutto je Beschäftigungsmonat. Liegt das Grundgehalt bei einem anderen Arbeitgeber dauerhaft 300 Euro höher, kann das Angebot ohne Prämie finanziell bereits nach kurzer Zeit günstiger sein.

Prämie ist grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn

Willkommens- und Wechselprämien gehören regelmäßig zum Arbeitsentgelt. Steuerlich werden sie häufig als sonstiger Bezug behandelt und in dem Kalenderjahr erfasst, in dem sie ausgezahlt werden.

Eine besondere Steuerbefreiung nur für Einstiegsprämien in der Pflege besteht nicht. Die frühere steuerfreie Inflationsausgleichsprämie kann auf neue Zahlungen ebenfalls nicht übertragen werden, da deren gesetzlicher Auszahlungszeitraum Ende 2024 abgelaufen ist.

Wie genau eine Prämie auf der Abrechnung erscheint, sollte vorab mit der Personalabteilung geklärt werden. Bei einer gestaffelten Auszahlung verteilt sich die steuerliche Belastung zwar auf mehrere Abrechnungen, doch die endgültige Einkommensteuer richtet sich nach dem gesamten Jahreseinkommen.

Was bei Grundsicherung und anderen Sozialleistungen gilt

Bezieht eine Pflegekraft ergänzend Grundsicherung für Arbeitsuchende, muss sie die Prämie dem Jobcenter melden. Als Zahlung aus dem Beschäftigungsverhältnis kann sie bei der Leistungsberechnung als Einkommen berücksichtigt werden.

Entscheidend ist normalerweise der Monat, in dem das Geld tatsächlich zufließt. Bei einer hohen Einmalzahlung kann es deshalb zu einer Leistungsminderung oder zu einer späteren Rückforderung kommen.

Die Freibeträge auf Erwerbseinkommen müssen dennoch berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu enthält der Beitrag Neue Grundsicherung statt Bürgergeld: Was darf man dazuverdienen?.

Pflegekräfte sollten dem Jobcenter den Arbeitsvertrag, die Prämienvereinbarung und die Lohnabrechnung vorlegen. Eine ungenaue Bezeichnung der Zahlung kann zu einer falschen Berechnung führen, wie auch das Gegen-Hartz-Urteil zur fehlerhaften Anrechnung einer Arbeitgeberprämie zeigt.

Schriftliche Zusage ist unverzichtbar

Eine mündliche Aussage im Vorstellungsgespräch bietet im Streitfall wenig Sicherheit. Die Prämie sollte deshalb im Arbeitsvertrag oder in einer unterschriebenen Zusatzvereinbarung festgehalten werden.

Der Text sollte die genaue Höhe, die Auszahlungstermine und sämtliche Bedingungen enthalten. Auch die Folgen von Teilzeit, Krankheit, Elternzeit, einer Kündigung und einem Aufhebungsvertrag sollten nachvollziehbar geregelt sein.

Steht in einer Stellenanzeige lediglich „attraktive Willkommensprämie“, ist noch keine bestimmte Summe zugesagt. Bewerber sollten die Höhe vor der Vertragsunterzeichnung schriftlich bestätigen lassen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine examinierte Pflegefachkraft erhält von einem ambulanten Dienst eine Willkommensprämie von 4.000 Euro brutto. Vereinbart werden 1.000 Euro nach dem ersten Beschäftigungsmonat, 1.000 Euro nach der Probezeit und weitere 2.000 Euro nach zwölf Monaten.

Der Vertrag sieht vor, dass bei einer eigenen Kündigung innerhalb des ersten Jahres bereits gezahlte Beträge anteilig zurückzuzahlen sind. Nach acht Monaten erhält die Pflegekraft ein anderes Angebot mit 350 Euro mehr Monatsgehalt.

Bevor sie kündigt, lässt sie die Rückzahlungsklausel prüfen und berechnet, wie schnell das höhere Gehalt die Rückforderung ausgleichen würde. Dadurch entscheidet sie nicht allein anhand der auffälligen Prämienhöhe, sondern anhand der tatsächlichen finanziellen Folgen.

Häufige Fragen und Antworten zur Willkommensprämie in der Pflege

1. Haben alle Pflegekräfte Anspruch auf eine Willkommensprämie?

Nein. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des jeweiligen Arbeitgebers. Ein Anspruch entsteht erst, wenn die Zahlung verbindlich vereinbart wurde oder sich aus einer anwendbaren betrieblichen Regelung ergibt.

2. Wie hoch ist die Willkommensprämie?

Viele Angebote bewegen sich zwischen 1.000 und 5.000 Euro brutto. Für examinierte Fachkräfte in besonders schwer zu besetzenden Bereichen können bis zu 10.000 Euro angeboten werden, während Hilfskräfte häufig niedrigere Beträge erhalten.

3. Wird das Geld sofort nach Arbeitsbeginn gezahlt?

Nicht unbedingt. Häufig erfolgt die Auszahlung erst nach der Probezeit oder in mehreren Raten. Der genaue Zeitpunkt muss sich aus dem Arbeitsvertrag oder der Prämienvereinbarung ergeben.

4. Muss die Prämie bei einer Kündigung zurückgezahlt werden?

Das hängt von der vereinbarten Rückzahlungsklausel und dem Grund für die Beendigung ab. Unklare, übermäßig lange oder pauschale Klauseln können unwirksam sein.

5. Ist die Willkommensprämie steuerfrei?

Nein, normalerweise handelt es sich um steuer- und sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. Der ausgezahlte Nettobetrag liegt daher unter der beworbenen Bruttosumme.

6. Rechnet das Jobcenter die Prämie auf die Grundsicherung an?

Grundsätzlich kann die Prämie als Einkommen aus Beschäftigung berücksichtigt werden. Betroffene müssen die Zahlung melden, haben aber Anspruch darauf, dass die gesetzlichen Abzüge und Freibeträge korrekt berechnet werden.