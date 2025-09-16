Wie lange dauert die Prüfung für die Schwerbehinderung?

Lesedauer 3 Minuten

Die Frage, wie viel Zeit die „medizinische Prüfung“ im Verfahren zur Feststellung einer Schwerbehinderung tatsächlich braucht, führt oft zu Missverständnissen.

Denn meist handelt es sich nicht um eine einzelne körperliche Untersuchung, sondern um eine versorgungsärztliche Beurteilung „nach Aktenlage“: Behörden werten vorhandene Arztberichte und Befunde aus, holen bei Bedarf zusätzliche Stellungnahmen ein und entscheiden anschließend über Grad der Behinderung (GdB) und Merkzeichen.

Persönliche Untersuchungstermine sind eher die Ausnahme. In der Praxis nimmt deshalb nicht der eigentliche Arztkontakt die meiste Zeit in Anspruch, sondern das Einholen und Auswerten der Unterlagen. So beschreibt es etwa das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) Berlin ausdrücklich.

Was genau geprüft wird – und wie

Grundlage der versorgungsärztlichen Beurteilung sind Ihre medizinischen Befunde und Arztberichte. Die Behörde fordert diese gezielt bei den im Antrag benannten Praxen und Kliniken an und übergibt die Akte anschließend an den ärztlichen Dienst bzw. externe, versorgungsmedizinisch geschulte Gutachterinnen und Gutachter.

Eine persönliche Untersuchung erfolgt nur dann, wenn sich der Umfang der Funktionsbeeinträchtigungen nicht zuverlässig aus den Befunden erkennen lässt. Berlin hält fest: In der Regel genügt die Beurteilung nach Aktenlage; eine Einladung zur persönlichen Untersuchung erfolgt nur in seltenen Fällen.

Realistische Zeit: von der Eingangsbestätigung bis zum Bescheid

Mehrere Stationen benötigen Zeit. In Berlin beispielsweise erhalten Antragstellende innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Eingangsbestätigung.

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben anschließend in der Regel vier Wochen Zeit, um die angeforderten Befunde zu übersenden; bei ausbleibender Antwort erinnert die Behörde automatisch. Sind die Unterlagen vollständig, bereitet der ärztliche Dienst die Akte für externe Gutachten bzw. Stellungnahmen auf.

Aufgrund knapper Ressourcen veranschlagt Berlin für die versorgungsärztlichen Stellungnahmen derzeit „in der Regel“ vier bis sechs Monate; erst danach wird der Bescheid erstellt. Entsprechend gibt Berlin für Erstfeststellungen aktuell durchschnittliche Bearbeitungszeiten im Bereich von rund fünf bis sechs Monaten an. Ähnliche Spannen nennen auch andere Länderbehörden.

Regionale Unterschiede und Durchschnittswerte

Die Praxis unterscheidet sich je nach Bundesland, Auslastung der Gutachterinnen und Gutachter sowie Komplexität der Fälle. Informationsseiten von Ländern berichten regelmäßig von Bearbeitungszeiten zwischen drei und sechs Monaten – mit Ausschlägen nach oben, wenn Unterlagen fehlen oder mehrere Fachrichtungen eingebunden sind. Schleswig-Holstein nennt etwa eine derzeitige durchschnittliche Erledigungszeit von etwa sechs Monaten; Niedersachsen und Berlin bewegen sich in einem ähnlichen Korridor.

Gesetzliche Fristen: Anspruch und Wirklichkeit

Rechtlich gibt es Anknüpfungspunkte für zügige Entscheidungen – insbesondere für erwerbstätige Antragstellende.

Das SGB IX verweist hier auf Fristen aus dem Rehabilitationsrecht: Wird kein Gutachten benötigt, ist grundsätzlich binnen drei Wochen zu entscheiden; wird ein Gutachten benötigt, soll dieses binnen zwei Wochen nach Auftragserteilung erstellt werden, und die Entscheidung folgt innerhalb von zwei Wochen nach dessen Eingang.

Für erwerbstätige Menschen gelten diese Fristen im Feststellungsverfahren „entsprechend“. In der Praxis werden diese Idealfristen jedoch häufig durch die realen Abläufe (Befundanforderungen, Gutachterkapazitäten) überschritten.

Wenn es zu lange dauert: Rechte bei Verzögerungen

Wird über einen Antrag ohne zureichenden Grund nicht in angemessener Frist entschieden, eröffnet § 88 SGG nach sechs Monaten die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage beim Sozialgericht.

Diese Schwelle zeigt keine „normale“ Bearbeitungszeit, sondern einen rechtlichen Schutz gegen überlange Verzögerungen. Vor diesem Schritt lohnt sich oft die aktive Nachfrage beim Amt und – falls bekannt – das direkte Erinnern der behandelnden Ärztinnen und Ärzte an die Befundübersendung.

Wovon die Dauer konkret abhängt

Mehrere Faktoren beeinflussen die Bearbeitungszeit spürbar: Vollständigkeit der Angaben im Antrag, Schnelligkeit der Antwort der benannten Ärztinnen und Ärzte, Zahl und Komplexität der Gesundheitsstörungen sowie die Verfügbarkeit versorgungsmedizinischer Gutachterinnen und Gutachter.

Länderbehörden benennen diese Punkte explizit; Berlin verweist zudem auf einen strukturellen Fachkräftemangel im Gutachterbereich als Hauptgrund für längere Laufzeiten.

Was Sie selbst tun können, um zu beschleunigen

Auch wenn die Beurteilung versorgungsärztlich erfolgt, können Sie mitwirken: Reichen Sie möglichst aktuelle, aussagekräftige Befunde gleich mit dem Antrag ein und informieren Sie Ihre behandelnden Praxen über die anstehende Befundanforderung, damit diese zeitnah reagiert.

Einige Behörden und Sozialverbände empfehlen diesen Weg ausdrücklich, weil dadurch Erinnerungen entfallen und die fachärztliche Auswertung früher starten kann. Nutzen Sie – wo angeboten – Online-Anträge mit Upload-Funktion, um Rückfragen zu vermeiden.

Fazit

Die „medizinische Prüfung“ im Schwerbehindertenverfahren ist überwiegend ein aktenbasiertes Begutachtungsverfahren. Der persönliche Untersuchungstermin spielt nur eine Nebenrolle und findet selten statt. Realistisch ist – je nach Bundesland und Fallkonstellation – eine Gesamtdauer von rund drei bis sechs Monaten bis zum Bescheid, in einzelnen Regionen auch länger.

Gesetzliche Fristen setzen ambitionierte Zielmarken, die in der Praxis nicht immer erreicht werden; nach sechs Monaten ohne Entscheidung besteht die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage. Wer vollständige Befunde früh einreicht und die eigene Ärzteschaft einbindet, verbessert die Chancen auf eine zügige versorgungsärztliche Bewertung.