Wie hoch ist die Mütterrente für drei Kinder?

Wer drei Kinder erzogen hat, kann durch die sogenannte Mütterrente einen spürbaren Zuschlag in der gesetzlichen Rente erhalten. Entscheidend ist dabei, ob die Kinder vor 1992 oder ab 1992 geboren wurden. Die Mütterrente ist keine eigene Sonderzahlung, sondern ergibt sich aus Kindererziehungszeiten, die dem Rentenkonto gutgeschrieben werden.

Nach den derzeitigen Regeln erhalten Eltern für vor 1992 geborene Kinder bis zu 2,5 Entgeltpunkte pro Kind. Für Kinder, die 1992 oder später geboren wurden, werden bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit anerkannt, also bis zu drei Entgeltpunkte pro Kind. Das bestätigt die Deutsche Rentenversicherung.

Die konkrete Rechnung für drei Kinder

Bis zum 30. Juni 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 40,79 Euro je Entgeltpunkt. Ab dem 1. Juli 2026 steigt er nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung auf 42,52 Euro. Dadurch verändert sich auch der Wert der Kindererziehungszeiten.

Geburtsjahr der drei Kinder Monatlicher Bruttowert Alle drei Kinder vor 1992 geboren Bis 30. Juni 2026: rund 305,93 Euro; ab 1. Juli 2026: rund 318,90 Euro Alle drei Kinder 1992 oder später geboren Bis 30. Juni 2026: rund 367,11 Euro; ab 1. Juli 2026: rund 382,68 Euro

Bei drei vor 1992 geborenen Kindern werden derzeit insgesamt 7,5 Entgeltpunkte berücksichtigt. Multipliziert mit dem Rentenwert von 40,79 Euro ergibt das rund 305,93 Euro brutto im Monat. Ab Juli 2026 steigt derselbe Anspruch rechnerisch auf rund 318,90 Euro brutto.

Bei drei Kindern, die 1992 oder später geboren wurden, kommen insgesamt bis zu neun Entgeltpunkte zusammen. Das ergibt bis Ende Juni 2026 rund 367,11 Euro brutto im Monat. Ab Juli 2026 entspricht das rund 382,68 Euro brutto.

Warum das Geburtsjahr so wichtig ist

Der Unterschied erklärt sich aus der unterschiedlichen Anerkennung der Erziehungszeiten. Für ältere Kinder wurden ursprünglich weniger Kindererziehungszeiten angerechnet als für später geborene Kinder. Die Mütterrente sollte diese Lücke teilweise schließen.

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Wer drei Kinder vor 1992 erzogen hat, erhält deshalb aktuell nicht denselben Rentenwert wie jemand mit drei ab 1992 geborenen Kindern. Der Abstand beträgt derzeit 1,5 Entgeltpunkte. In Geld ausgedrückt sind das bis Ende Juni 2026 rund 61,19 Euro brutto im Monat.

Was sich mit der Mütterrente III ändern soll

Die geplante Mütterrente III soll Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern zusätzlich ein halbes Jahr Erziehungszeit pro Kind bringen. Ein halbes Jahr entspricht einem halben Rentenpunkt. Für drei vor 1992 geborene Kinder wären das zusammen 1,5 zusätzliche Entgeltpunkte.

Damit würden vor 1992 geborene Kinder rentenrechtlich so behandelt wie Kinder, die ab 1992 geboren wurden. Für drei Kinder wären dann insgesamt bis zu neun Entgeltpunkte möglich. Nach heutigem Stand entspräche das ab Juli 2026 rechnerisch rund 382,68 Euro brutto im Monat.

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Brutto ist nicht gleich netto

Die genannten Beträge sind Bruttowerte. Von der gesetzlichen Rente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen. Außerdem kann die Rente steuerpflichtig sein, abhängig vom Rentenbeginn, der Höhe der Gesamteinkünfte und der persönlichen Situation.

Wichtig ist auch: Die Mütterrente wird normalerweise nicht separat überwiesen. Sie erhöht die gesetzliche Rente über die angerechneten Entgeltpunkte. Wer bereits Rente bezieht, sieht den Effekt daher in der monatlichen Rentenzahlung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter hat drei Kinder erzogen, alle wurden vor 1992 geboren. Nach den derzeitigen Regeln werden ihr dafür zusammen 7,5 Entgeltpunkte gutgeschrieben. Bis Ende Juni 2026 entspricht das rund 305,93 Euro brutto im Monat.

Ab dem 1. Juli 2026 steigt dieser rechnerische Betrag wegen des höheren Rentenwerts auf rund 318,90 Euro brutto. Sollte die Mütterrente III wie geplant greifen, kämen für diese drei Kinder weitere 1,5 Entgeltpunkte hinzu. Dann läge der rechnerische Bruttowert bei drei Kindern auf Basis des Rentenwerts ab Juli 2026 bei rund 382,68 Euro im Monat.

Häufige Fragen zur Mütterrente bei drei Kindern

Wie hoch ist die Mütterrente für drei Kinder?

Die Höhe hängt davon ab, wann die Kinder geboren wurden. Für drei vor 1992 geborene Kinder ergeben sich derzeit 7,5 Entgeltpunkte, was bis Ende Juni 2026 rund 305,93 Euro brutto im Monat entspricht. Ab Juli 2026 steigt dieser Betrag rechnerisch auf rund 318,90 Euro brutto.

Bekomme ich für drei Kinder automatisch Mütterrente?

Die Kindererziehungszeiten müssen im Rentenkonto erfasst sein. Häufig werden sie nicht automatisch vollständig berücksichtigt, wenn entsprechende Angaben fehlen. Deshalb sollten Eltern ihr Rentenkonto prüfen und fehlende Kindererziehungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung klären lassen.

Warum ist das Geburtsjahr der Kinder wichtig?

Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden weniger Kindererziehungszeiten angerechnet als für Kinder ab 1992. Bei vor 1992 geborenen Kindern sind es aktuell bis zu 2,5 Entgeltpunkte pro Kind. Für ab 1992 geborene Kinder können bis zu drei Entgeltpunkte pro Kind berücksichtigt werden.

Wie viel Mütterrente gibt es für drei Kinder ab Jahrgang 1992?

Für drei Kinder, die 1992 oder später geboren wurden, können insgesamt bis zu neun Entgeltpunkte gutgeschrieben werden. Das entspricht bis Ende Juni 2026 rund 367,11 Euro brutto im Monat. Ab Juli 2026 wären es rechnerisch rund 382,68 Euro brutto monatlich.

Wird die Mütterrente zusätzlich zur normalen Rente gezahlt?

Die Mütterrente ist keine getrennte Sonderzahlung. Sie erhöht die gesetzliche Rente über zusätzliche Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten. Der Betrag erscheint deshalb in der regulären monatlichen Rentenzahlung.