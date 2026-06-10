So hoch ist die Rente mit Schwerbehinderung – Tabelle

Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung können unter bestimmten Voraussetzungen früher in Altersrente gehen. Entscheidend ist dabei nicht allein der Grad der Behinderung, sondern vor allem die Versicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine höhere Rente entsteht durch die Schwerbehinderung nicht automatisch.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist deshalb vor allem eine Möglichkeit, früher aus dem Berufsleben auszuscheiden. Die tatsächliche Rentenhöhe richtet sich weiter nach den gesammelten Entgeltpunkten, dem Rentenwert und möglichen Abschlägen.

Ab dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro je Entgeltpunkt, nachdem die Renten um 4,24 Prozent steigen.

Wer gilt für die Rente als schwerbehindert?

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Dieser Grad wird durch das zuständige Versorgungsamt festgestellt. Als Nachweis dient in der Praxis meist der Schwerbehindertenausweis.

Wichtig ist der Zeitpunkt des Rentenbeginns. Die Schwerbehinderung muss dann vorliegen, wenn die Rente startet. Fällt die Schwerbehinderung später weg, bleibt der bereits entstandene Rentenanspruch nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bestehen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Neben dem Grad der Behinderung verlangt die Rentenversicherung eine Mindestversicherungszeit von 35 Jahren. Diese Wartezeit kann sich aus unterschiedlichen Zeiten zusammensetzen. Dazu gehören unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten sowie bestimmte Zeiten von Arbeitslosigkeit oder Krankheit.

Damit unterscheidet sich diese Rentenart deutlich von einer Erwerbsminderungsrente. Es geht nicht darum, ob jemand noch arbeiten kann oder nicht. Entscheidend ist, ob die formalen Bedingungen für diese besondere Altersrente erfüllt sind.

Wann ist die Rente mit Schwerbehinderung möglich?

Für Versicherte, die 1964 oder später geboren wurden, ist die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 65 Jahren möglich. Ein früherer Start ist ab 62 Jahren möglich, dann aber mit Abschlägen. Für Geburtsjahrgänge von 1952 bis 1963 steigen die Altersgrenzen schrittweise an.

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vorzeitig beginnt. Wer die Rente drei Jahre früher nutzt, muss daher mit einem dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent rechnen. Dieser Abzug endet nicht mit dem Erreichen der regulären Altersgrenze, sondern bleibt dauerhaft bestehen.

So wird die Rentenhöhe berechnet

Die Rentenhöhe ergibt sich im Grundsatz aus den Entgeltpunkten, dem Zugangsfaktor und dem aktuellen Rentenwert. Entgeltpunkte spiegeln vereinfacht gesagt wider, wie viel jemand im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen verdient und in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Wer ein Jahr lang genau durchschnittlich verdient, erhält ungefähr einen Entgeltpunkt.

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Die Schwerbehinderung selbst erhöht die Entgeltpunkte nicht. Sie kann aber dazu führen, dass ein früherer Rentenbeginn möglich wird. Wird dieser frühere Beginn mit Abschlägen genutzt, sinkt die monatliche Bruttorente entsprechend.

Tabelle: So hoch kann die Rente mit Schwerbehinderung 2026 ausfallen

Die folgende Tabelle zeigt Beispielwerte auf Basis des Rentenwerts von 42,52 Euro ab dem 1. Juli 2026. Die Beträge sind monatliche Bruttowerte vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie vor einer möglichen Besteuerung. Bei der Variante mit Abschlag wird der höchstmögliche Abschlag von 10,8 Prozent unterstellt.

Gesammelte Entgeltpunkte Monatliche Bruttorente ab 1. Juli 2026 25 Entgeltpunkte 1.063,00 Euro ohne Abschlag; etwa 948,20 Euro bei 10,8 Prozent Abschlag 30 Entgeltpunkte 1.275,60 Euro ohne Abschlag; etwa 1.137,84 Euro bei 10,8 Prozent Abschlag 35 Entgeltpunkte 1.488,20 Euro ohne Abschlag; etwa 1.327,47 Euro bei 10,8 Prozent Abschlag 40 Entgeltpunkte 1.700,80 Euro ohne Abschlag; etwa 1.517,11 Euro bei 10,8 Prozent Abschlag 45 Entgeltpunkte 1.913,40 Euro ohne Abschlag; etwa 1.706,75 Euro bei 10,8 Prozent Abschlag

Warum der Grad der Behinderung die Rentenhöhe nicht automatisch verändert

Ein häufiger Irrtum betrifft die Höhe der Rente. Ein Grad der Behinderung von 50, 70 oder 100 führt nicht automatisch zu einer höheren gesetzlichen Altersrente. Die Rentenversicherung berechnet die Altersrente weiterhin nach den rentenrechtlichen Zeiten und den daraus entstandenen Entgeltpunkten.

Der Grad der Behinderung entscheidet also nicht über einen festen Eurobetrag. Er ist vielmehr eine Zugangsvoraussetzung für diese besondere Altersrente. Wer viele Jahre gut verdient und entsprechend Beiträge gezahlt hat, erhält in der Regel eine höhere Rente als jemand mit kürzeren Versicherungszeiten oder niedrigerem Einkommen.

Was Abschläge finanziell bedeuten

Der Unterschied zwischen einer abschlagsfreien und einer vorgezogenen Rente kann erheblich sein. Bei 40 Entgeltpunkten liegt die Bruttorente ab Juli 2026 rechnerisch bei 1.700,80 Euro. Wird der maximale Abschlag von 10,8 Prozent fällig, sinkt der Betrag auf rund 1.517,11 Euro.

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Das entspricht einem Unterschied von rund 183,69 Euro pro Monat. Auf ein Jahr gerechnet sind das mehr als 2.200 Euro brutto. Da der Abschlag dauerhaft gilt, sollte der frühere Rentenbeginn sorgfältig geprüft werden.

Hinzuverdienst bei vorgezogener Altersrente

Seit dem 1. Januar 2023 können Bezieherinnen und Bezieher einer vorgezogenen Altersrente grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente deshalb gekürzt wird. Das gilt auch für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die frühere Hinzuverdienstgrenze wurde aufgehoben. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Das kann für Menschen interessant sein, die ihre Arbeitszeit reduzieren möchten, aber noch nicht vollständig aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen. Dennoch sollten Steuern, Sozialabgaben und mögliche Auswirkungen auf andere Leistungen geprüft werden. Besonders bei höheren Nebeneinkünften kann eine individuelle Beratung sinnvoll sein.

Warum die Rentenauskunft wichtig ist

Die Tabelle zeigt nur Modellrechnungen. Die persönliche Rente kann deutlich davon abweichen, weil Versicherungsverlauf, Lohnhöhe, Teilzeitphasen, Kindererziehung, Pflegezeiten und Arbeitslosigkeit unterschiedlich berücksichtigt werden. Auch ein Versorgungsausgleich nach Scheidung kann die Rentenhöhe verändern.

Verlässliche Werte liefert die persönliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung. Sie zeigt, welche Zeiten bereits gespeichert sind und ob die Wartezeit von 35 Jahren voraussichtlich erfüllt wird. Fehler im Versicherungsverlauf sollten möglichst früh geklärt werden.

Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte ist 1964 geboren, hat einen Grad der Behinderung von 50 und kommt auf 40 Entgeltpunkte. Sie erfüllt außerdem die Wartezeit von 35 Jahren. Damit kann sie abschlagsfrei mit 65 Jahren in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen.

Ab Juli 2026 läge ihre rechnerische Bruttorente ohne Abschlag bei 1.700,80 Euro im Monat. Entscheidet sie sich dagegen für den frühestmöglichen Rentenbeginn mit 62 Jahren, wird der maximale Abschlag von 10,8 Prozent fällig. Ihre Bruttorente läge dann nur noch bei rund 1.517,11 Euro im Monat.

Das Beispiel zeigt, dass die Schwerbehinderung vor allem den früheren Zugang zur Altersrente eröffnet. Die Höhe der monatlichen Zahlung hängt dagegen weiterhin davon ab, wie viele Entgeltpunkte im Erwerbsleben gesammelt wurden und ob Abschläge in Kauf genommen werden.

Häufige Fragen zur Rente mit Schwerbehinderung

1. Erhöht eine Schwerbehinderung automatisch die gesetzliche Rente?

Nein, eine Schwerbehinderung führt nicht automatisch zu einer höheren gesetzlichen Altersrente. Die Rentenhöhe richtet sich weiterhin nach den gesammelten Entgeltpunkten, dem aktuellen Rentenwert und möglichen Abschlägen. Die Schwerbehinderung kann aber einen früheren Rentenbeginn ermöglichen.

2. Ab welchem Grad der Behinderung kann man diese besondere Altersrente erhalten?

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 erforderlich. Dieser muss zum Zeitpunkt des Rentenbeginns vorliegen. Nachgewiesen wird er in der Regel durch den Schwerbehindertenausweis oder den entsprechenden Feststellungsbescheid.

3. Wie viele Versicherungsjahre braucht man für die Rente mit Schwerbehinderung?

Voraussetzung ist eine Wartezeit von 35 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei können neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung auch weitere Zeiten zählen, etwa Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, freiwillige Beiträge oder bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit.

4. Kann man mit Schwerbehinderung abschlagsfrei früher in Rente gehen?

Ja, das ist möglich, allerdings hängt das genaue Alter vom Geburtsjahr ab. Für Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, ist die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 65 Jahren möglich. Ein noch früherer Rentenbeginn kann Abschläge verursachen.

5. Wie hoch sind die Abschläge bei einer vorgezogenen Rente?

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat, den die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wird. Bei einem Rentenbeginn drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze ergibt sich der maximale Abschlag von 10,8 Prozent. Dieser Abzug gilt dauerhaft und wird später nicht wieder aufgehoben.

6. Wie kann man die eigene Rentenhöhe zuverlässig berechnen?

Die genaueste Grundlage ist die persönliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung. Sie zeigt, welche Versicherungszeiten gespeichert sind, wie viele Entgeltpunkte bisher erreicht wurden und ob die Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt sein könnten. Modelltabellen können nur eine Orientierung geben.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 und aktueller Rentenwert ab 1. Juli 2026.