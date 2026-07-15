Was bringt ein Grad der Behinderung von 10?

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Ein Grad der Behinderung von 10 klingt zunächst nach einer amtlich anerkannten Behinderung. Rechtlich ist die Situation jedoch komplizierter, denn eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann zwar medizinisch mit einem GdB von 10 bewertet werden, einen positiven Feststellungsbescheid gibt es nach dem Sozialgesetzbuch aber grundsätzlich erst ab einem Gesamt-GdB von 20.

Ein GdB von 10 führt deshalb im Jahr 2026 für sich genommen weder zu einem Steuervorteil noch zu einem Schwerbehindertenausweis. Auch arbeitsrechtliche Sonderrechte, eine Gleichstellung oder ein früherer Rentenbeginn entstehen dadurch nicht.

Was der Grad der Behinderung überhaupt ausdrückt

Der Grad der Behinderung beschreibt, wie stark länger andauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren. Dabei geht es nicht allein um eine Diagnose, sondern vor allem um die tatsächlichen Auswirkungen auf den Alltag.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben der Versorgungsmedizin-Verordnung. Dort werden Beeinträchtigungen in Zehnerschritten von 10 bis 100 eingeordnet.

Ein GdB ist keine Prozentangabe. Ein GdB von 10 bedeutet deshalb nicht, dass ein Mensch zu zehn Prozent behindert oder zu 90 Prozent leistungsfähig ist.

Auch die berufliche Leistungsfähigkeit lässt sich nicht unmittelbar aus dem GdB ableiten. Zwei Menschen mit derselben Diagnose können aufgrund unterschiedlicher Beschwerden und Alltagsfolgen verschieden bewertet werden.

Kann ein GdB von 10 überhaupt festgestellt werden?

Medizinisch können Gutachter eine einzelne Funktionsbeeinträchtigung mit einem GdB von 10 bewerten. Das kann beispielsweise in einer versorgungsärztlichen Stellungnahme oder bei der Berechnung mehrerer Gesundheitsstörungen geschehen.

Nach § 152 SGB IX trifft die zuständige Behörde jedoch nur dann eine förmliche Feststellung, wenn insgesamt wenigstens ein GdB von 20 erreicht wird. Bleibt die Bewertung bei 10, wird der Antrag auf Feststellung eines GdB in der Regel abgelehnt.

Im Bescheid kann dennoch erkennbar sein, dass die Behörde die vorliegenden Beschwerden geprüft und lediglich mit einem Wert von 10 bewertet hat. Umgangssprachlich wird dann häufig davon gesprochen, dass ein GdB von 10 festgestellt worden sei, obwohl rechtlich kein positiver Feststellungsbescheid über einen Gesamt-GdB vorliegt.

Welche Vorteile bringt ein GdB von 10?

Die ernüchternde Antwort lautet: Ein medizinisch angenommener GdB von 10 bringt für sich allein keine gesetzlich geregelten Nachteilsausgleiche. Die erste rechtlich relevante Stufe beginnt in vielen Bereichen bei einem förmlich festgestellten GdB von 20.

Bereich Was bei einem GdB von 10 gilt Förmlicher GdB-Bescheid Grundsätzlich keine positive Feststellung, da dafür mindestens ein Gesamt-GdB von 20 erforderlich ist. Behinderten-Pauschbetrag Kein Anspruch. Der steuerliche Pauschbetrag beginnt erst bei einem festgestellten GdB von 20. Schwerbehindertenausweis Kein Anspruch. Ein Ausweis wird grundsätzlich erst ab einem GdB von 50 ausgestellt. Gleichstellung im Arbeitsleben Nicht möglich. Eine Gleichstellung kommt frühestens ab einem GdB von 30 infrage. Besonderer Kündigungsschutz Kein Anspruch aufgrund des GdB. Der Schutz gilt für schwerbehinderte oder gleichgestellte Beschäftigte. Zusatzurlaub Kein gesetzlicher Zusatzurlaub. Frühere Altersrente Kein Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Vergünstigungen und Rabatte Kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch. Freiwillige Angebote privater Stellen sind möglich. Reha und Hilfsmittel Können nach anderen Vorschriften bewilligt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Schutz vor Benachteiligung Kann unabhängig von der Höhe eines GdB bestehen, wenn eine Behinderung im Sinne des AGG vorliegt.

Kein Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 10

Der Behinderten-Pauschbetrag gehört zu den bekanntesten finanziellen Vorteilen einer anerkannten Behinderung. Nach § 33b Einkommensteuergesetz setzt er jedoch einen festgestellten GdB von mindestens 20 voraus.

Bei einem GdB von 20 beträgt der Pauschbetrag derzeit 384 Euro pro Jahr. Er wird nicht ausgezahlt, sondern mindert das zu versteuernde Einkommen.

Bei einer Bewertung von lediglich 10 kann dieser Pauschbetrag nicht eingetragen werden. Weitere Informationen zu den ersten steuerlichen und beruflichen Ansprüchen enthält der Beitrag „Ab Grad der Behinderung 20: Das sind die Vorteile für Arbeitnehmer 2026“.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche krankheitsbedingten Ausgaben steuerlich unbeachtlich sind. Bestimmte selbst getragene Krankheitskosten können unter den allgemeinen Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wobei häufig eine zumutbare Eigenbelastung abgezogen wird.

Keine Gleichstellung im Arbeitsleben

Menschen mit einem GdB von weniger als 50 können unter bestimmten Bedingungen schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden. Dafür muss der festgestellte GdB nach den Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit mindestens 30 betragen.

Zusätzlich muss die Behinderung dazu führen, dass ein geeigneter Arbeitsplatz ohne Gleichstellung nicht erlangt oder nicht behalten werden kann. Ein medizinisch angenommener GdB von 10 reicht für einen Gleichstellungsantrag daher nicht aus.

Ohne Gleichstellung besteht insbesondere kein besonderer Kündigungsschutz nach dem Schwerbehindertenrecht. Auch eine Beteiligung des Integrationsamtes vor einer Kündigung ist allein wegen eines GdB von 10 nicht vorgeschrieben.

Wie die Gleichstellung ab GdB 30 funktioniert, erläutert der Beitrag „Schwerbehinderung: Ab GdB 30 die Vorteile der Gleichstellung nutzen“.

Kein gesetzlicher Zusatzurlaub

Der zusätzliche Urlaub von fünf Arbeitstagen bei einer Fünftagewoche steht grundsätzlich schwerbehinderten Beschäftigten zu. Dafür muss ein GdB von mindestens 50 vorliegen.

Gleichgestellte Beschäftigte erhalten diesen gesetzlichen Zusatzurlaub ebenfalls nicht. Bei einem GdB von 10 besteht daher erst recht kein entsprechender Anspruch.

Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder individuelle Arbeitsverträge können günstigere Regelungen enthalten. Ein Arbeitgeber kann außerdem freiwillige Entlastungen gewähren, daraus entsteht jedoch kein allgemeiner Anspruch aufgrund des GdB.

Kein Schwerbehindertenausweis

Ein Schwerbehindertenausweis wird erst ausgestellt, wenn ein GdB von wenigstens 50 anerkannt wurde. Die bloße Diagnose einer chronischen Erkrankung reicht dafür nicht aus.

Mit einem GdB von 10 können deshalb auch keine Merkzeichen wie „G“, „aG“, „B“, „H“, „Bl“ oder „RF“ in einen Schwerbehindertenausweis eingetragen werden. Viele Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, bei der Kraftfahrzeugsteuer oder beim Rundfunkbeitrag setzen neben der Schwerbehinderung ein bestimmtes Merkzeichen voraus.

Ein GdB von 10 eröffnet daher keinen Zugang zu diesen Nachteilsausgleichen. Freiwillige Rabatte von Veranstaltern, Vereinen oder privaten Unternehmen bleiben davon unberührt, sind aber eher selten und nicht einklagbar.

Keine frühere Altersrente wegen Schwerbehinderung

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen setzt nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung einen GdB von mindestens 50 voraus. Zusätzlich müssen die persönliche Altersgrenze und eine Wartezeit von 35 Jahren erfüllt sein.

Ein GdB von 10 verändert daher weder die Regelaltersgrenze noch die Abschläge einer vorgezogenen Altersrente. Auch eine Gleichstellung im Arbeitsleben würde nicht für die besondere Altersrente ausreichen.

Davon zu unterscheiden ist die Erwerbsminderungsrente. Bei ihr wird nicht nach dem GdB entschieden, sondern danach, wie viele Stunden eine versicherte Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann.

Mehrere Einzel-GdB von 10 werden nicht einfach addiert

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, mehrere leichte Beeinträchtigungen zusammenzurechnen. Drei Erkrankungen mit einem Einzel-GdB von jeweils 10 ergeben nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 30.

Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen führen zusätzliche leichte Funktionsbeeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 abgesehen von Ausnahmefällen nicht zu einer Erhöhung des Gesamt-GdB. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn mehrere leichte Beeinträchtigungen nebeneinander bestehen.

Die Behörde betrachtet stattdessen, wie sich die Gesundheitsstörungen gegenseitig beeinflussen. Überschneiden sich die Beschwerden weitgehend oder betreffen sie denselben Lebensbereich, fällt die Gesamtbewertung häufig niedriger aus als von Betroffenen erwartet.

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Verstärken sich verschiedene Erkrankungen dagegen deutlich, kann im Einzelfall eine höhere Gesamtbewertung gerechtfertigt sein. Dafür müssen die zusätzlichen Auswirkungen in den medizinischen Unterlagen nachvollziehbar beschrieben werden.

Die Diagnose allein entscheidet nicht

Für die GdB-Bewertung ist nicht allein der Name einer Krankheit ausschlaggebend. Entscheidend sind Dauer, Schwere, Behandlungsverlauf und die konkreten Einschränkungen der gesellschaftlichen Teilhabe.

Ein Bandscheibenvorfall kann beispielsweise ohne bleibende Einschränkungen ausheilen. In einem anderen Fall können anhaltende Schmerzen, neurologische Ausfälle und eine stark eingeschränkte Geh- oder Sitzfähigkeit bestehen.

Auch bei psychischen Erkrankungen kommt es darauf an, wie stark soziale Kontakte, Selbstversorgung, Tagesstruktur und Belastbarkeit eingeschränkt sind. Eine bloße Aufzählung von Diagnosen führt deshalb nicht automatisch zu einem höheren GdB.

Ärztliche Berichte sollten möglichst konkret darstellen, welche Tätigkeiten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sind. Angaben zu Häufigkeit, Dauer und Intensität der Beschwerden sind meist hilfreicher als allgemeine Formulierungen.

Reha, Hilfsmittel und andere Unterstützung können trotzdem möglich sein

Ein niedriger oder nicht förmlich festgestellter GdB bedeutet nicht, dass Betroffene sämtliche Unterstützungsleistungen verlieren. Medizinische Rehabilitation, berufliche Reha, Hilfsmittel oder Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung folgen jeweils eigenen Voraussetzungen.

Das Bundesarbeitsministerium weist darauf hin, dass Leistungen zur Teilhabe frühzeitig einsetzen sollen und nicht erst dann, wenn bereits eine anerkannte Schwerbehinderung besteht. Bei der Rentenversicherung kommt es beispielsweise darauf an, ob die Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen erheblich gefährdet oder bereits beeinträchtigt ist.

Auch ein ergonomischer Arbeitsplatz, technische Hilfsmittel oder eine stufenweise Wiedereingliederung können unabhängig von einem GdB von 10 geprüft werden. Der niedrige Wert begründet diese Leistungen zwar nicht, schließt sie aber ebenfalls nicht aus.

Diskriminierungsschutz hängt nicht von einem hohen GdB ab

Der fehlende Schwerbehindertenstatus bedeutet nicht, dass Benachteiligungen wegen einer Behinderung erlaubt wären. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt Menschen im Arbeitsleben und in bestimmten Alltagsgeschäften vor Benachteiligungen wegen einer Behinderung.

Nach den Informationen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterscheidet dieser Schutz nicht nach der Höhe des GdB. Er kann daher auch bei Menschen greifen, die keinen Schwerbehindertenausweis und keinen förmlich festgestellten GdB besitzen.

Eine kurzfristige Erkrankung ist allerdings nicht automatisch eine Behinderung im Sinne des AGG. Erforderlich ist regelmäßig eine länger andauernde Beeinträchtigung, die in Verbindung mit bestehenden Barrieren die Teilhabe erschwert.

Wann sich ein Widerspruch gegen die niedrige Bewertung lohnen kann

Wer nach einem Antrag lediglich eine Ablehnung erhält, weil die Behörde nur einen GdB von 10 annimmt, sollte den Bescheid sorgfältig prüfen. Ein Widerspruch kann sinnvoll sein, wenn erhebliche Beschwerden, weitere Erkrankungen oder wichtige Befundberichte nicht berücksichtigt wurden.

Die Frist beträgt bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Die genaue Frist steht am Ende des Bescheids und sollte unbedingt eingehalten werden.

Ein Widerspruch sollte nicht nur darauf gestützt werden, dass die Erkrankung als besonders belastend empfunden wird. Erfolgversprechender ist eine Begründung, die konkrete Funktionsverluste und Teilhabeeinschränkungen anhand ärztlicher Unterlagen belegt.

Dazu können aktuelle Facharztberichte, Krankenhausberichte, Reha-Entlassungsberichte oder Befunde über dauerhafte Bewegungseinschränkungen gehören. Auch bislang übersehene psychische oder neurologische Begleiterscheinungen können für die Neubewertung Bedeutung haben.

Wann ein neuer Antrag gestellt werden kann

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann bei einer späteren Verschlechterung ein Änderungsantrag gestellt werden. Dafür sollten neue oder deutlich verstärkte gesundheitliche Einschränkungen vorliegen.

Ein solcher Antrag ist nicht allein deshalb erfolgreich, weil seit dem ersten Bescheid Zeit vergangen ist. Die Verschlechterung muss sich durch neue Befunde oder nachvollziehbare Veränderungen im Alltag belegen lassen.

Vor einem Änderungsantrag sollte auch geprüft werden, ob das Risiko einer Herabsetzung besteht. Das ist besonders bei bereits festgestellten höheren Werten wichtig, spielt bei einer bloßen Bewertung mit 10 jedoch meist keine praktische Bedeutung.

Fazit: Ein GdB von 10 ist medizinisch möglich, bringt aber keine direkten Nachteilsausgleiche

Eine einzelne gesundheitliche Beeinträchtigung kann nach den versorgungsmedizinischen Vorgaben mit einem GdB von 10 bewertet werden. Da eine förmliche Feststellung nach dem SGB IX aber erst ab einem Gesamt-GdB von 20 erfolgt, entsteht bei einem Wert von 10 normalerweise kein positiver GdB-Bescheid.

Steuerliche Vorteile, Gleichstellung, Zusatzurlaub, besonderer Kündigungsschutz, Schwerbehindertenausweis und eine frühere Altersrente sind damit nicht verbunden. Unterstützung durch Reha, Krankenversicherung, Pflegeversicherung oder das AGG kann dennoch möglich sein, weil diese Bereiche nicht allein von der Höhe des GdB abhängen.

Wer seine tatsächlichen Einschränkungen im Bescheid nicht angemessen berücksichtigt sieht, sollte die Widerspruchsfrist prüfen. Für eine höhere Bewertung sind aussagekräftige medizinische Befunde und eine genaue Darstellung der Alltagsfolgen besonders wichtig.

Beispiel aus der Praxis

Thomas leidet seit mehreren Jahren unter wiederkehrenden Rückenschmerzen und beantragt die Feststellung eines GdB. Die Behörde bewertet die leichten Bewegungseinschränkungen medizinisch mit 10 und lehnt eine förmliche Feststellung ab, weil der gesetzliche Mindestwert von 20 nicht erreicht wird.

Thomas erhält deshalb keinen Behinderten-Pauschbetrag und keine arbeitsrechtlichen Sonderrechte. Einige Monate später verschlechtert sich sein Zustand jedoch deutlich, zusätzlich treten Taubheitsgefühle im Bein und eine eingeschränkte Gehstrecke auf.

Ein Facharzt dokumentiert die neurologischen Ausfälle und die dauerhaften Einschränkungen in einem ausführlichen Befundbericht. Thomas stellt daraufhin einen Änderungsantrag, bei dem die Behörde die neue gesundheitliche Situation vollständig prüfen muss.

Häufige Fragen und Antworten zum GdB von 10

1. Bekommt man bei einem GdB von 10 einen Feststellungsbescheid?

Eine medizinische Bewertung mit 10 ist möglich. Eine positive förmliche Feststellung des Gesamt-GdB erfolgt nach § 152 SGB IX jedoch grundsätzlich erst ab einem Wert von mindestens 20.

2. Gibt es bei einem GdB von 10 einen Steuerfreibetrag?

Nein. Der Behinderten-Pauschbetrag beginnt bei einem festgestellten GdB von 20 und beträgt auf dieser Stufe 384 Euro pro Jahr.

3. Kann man sich mit einem GdB von 10 gleichstellen lassen?

Nein. Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen setzt grundsätzlich einen festgestellten GdB von mindestens 30 und weniger als 50 sowie behinderungsbedingte Nachteile am Arbeitsmarkt voraus.

4. Werden drei Einzel-GdB von jeweils 10 zu einem Gesamt-GdB von 30?

Nein. Einzelwerte werden nicht addiert, und mehrere leichte Beeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 erhöhen den Gesamt-GdB nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen normalerweise nicht.

5. Kann man trotz GdB 10 eine medizinische Reha erhalten?

Ja, das kann möglich sein. Eine Reha hängt von den medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ab und setzt keinen bestimmten GdB voraus.

6. Kann gegen eine Bewertung mit GdB 10 Widerspruch eingelegt werden?

Ja. Gegen den ablehnenden Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden, wobei aktuelle und aussagekräftige medizinische Unterlagen die Begründung unterstützen sollten.