Jeder 4. Arbeitslosengeld-Bescheid falsch berechnet mit fatalen Folgen

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrer Weisung 2026/01010 eingeräumt, dass es bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes zu einer auffällig hohen Zahl fehlerhafter Entscheidungen kommt. Nach den Feststellungen der Internen Revision und des Bundesrechnungshofes betrifft dies vor allem die Bemessung des Arbeitslosengeldes, also die Frage, in welcher Höhe die Leistung im Einzelfall festgesetzt wird. Damit steht ein Bereich im Fokus, der für Betroffene von erheblicher finanzieller Bedeutung ist.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Fehlerquote nach Angaben der Bundesagentur im Jahr 2024 bei 22 Prozent lag. Das bedeutet, dass mehr als jeder fünfte geprüfte Fall fehlerhaft war. Diese Zahl wiegt umso schwerer, weil die Berechnung des Arbeitslosengeldes innerhalb der internen Qualitätssicherung bereits als besonders risikobehaftet eingestuft worden war. Trotz dieser bekannten Problemlage ist es also nicht gelungen, die Fehlerquote auf ein unauffälliges Maß zu senken.

Probleme bei der Berechnung der Leistungshöhe

Für Leistungsbeziehende ist die korrekte Berechnung des Arbeitslosengeldes von großer Bedeutung. Schon kleinere Fehler bei der Ermittlung des Bemessungsentgelts können dazu führen, dass der monatliche Auszahlungsbetrag zu niedrig oder im Einzelfall auch zu hoch festgesetzt wird. In der Praxis dürfte dies häufig erst dann auffallen, wenn Betroffene ihren Bescheid im Detail prüfen oder sich über Unstimmigkeiten wundern.

Dass gerade bei der Bemessung besonders viele Fehler auftreten, weist auf strukturelle Schwierigkeiten hin. Die Berechnung ist rechtlich und tatsächlich anspruchsvoll, weil unterschiedliche Beschäftigungszeiten, Entgeltbestandteile und Sonderkonstellationen berücksichtigt werden müssen. Wenn in einem solchen Bereich eine hohe Fehlerquote festgestellt wird, wirft das Fragen nach den internen Abläufen, der Kontrolle und der personellen Ausstattung auf.

Bundesagentur reagiert mit zusätzlichen Stichproben

Um die Situation zu verbessern, sollen im Jahr 2026 in jedem Operativen Service monatlich zehn Stichproben zu Entscheidungen über Arbeitslosengeld durchgeführt werden. Diese örtlichen Einheiten sind für die Berechnung der Leistung zuständig. Mit den zusätzlichen Prüfungen will die Bundesagentur die Qualität der Bescheide verbessern und Fehler früher erkennen.

Ob dies ausreicht, bleibt allerdings offen. Stichproben können Missstände sichtbar machen, sie beseitigen aber nicht automatisch die Ursachen. Entscheidend wird sein, ob aus den Prüfergebnissen auch tatsächliche Konsequenzen folgen, etwa durch bessere Schulung, klarere Vorgaben oder wirksamere Kontrollmechanismen.

Was Betroffene aus der hohen Fehlerquote ableiten sollten

Für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld ergibt sich daraus ein klarer Schluss: Bescheide sollten nicht ungeprüft akzeptiert werden. Wenn die Berechnung nicht nachvollziehbar ist oder Zweifel an der Höhe des bewilligten Arbeitslosengeldes bestehen, kann ein Widerspruch sinnvoll sein. Angesichts der dokumentierten Fehlerquote ist die Möglichkeit einer fehlerhaften Entscheidung keineswegs fernliegend.

Gerade weil es um existenzsichernde Leistungen geht, dürfen Betroffene auf eine korrekte und transparente Berechnung bestehen. Ein unverständlicher oder widersprüchlicher Bescheid sollte deshalb Anlass sein, die Entscheidung genauer prüfen zu lassen.

Zweifel an der praktischen Widerspruchskultur

Kritisch gesehen wird in diesem Zusammenhang auch der Umgang mit Widersprüchen. Es steht der Verdacht im Raum, dass Betroffene mit dem Hinweis konfrontiert werden könnten, ihr Widerspruch habe keine Aussicht auf Erfolg und solle deshalb zurückgezogen werden. Sollte dies tatsächlich häufiger geschehen, würde das den Eindruck verstärken, dass Fehler nicht konsequent offengelegt, sondern eher verwaltungstechnisch eingehegt werden.

Die hohe Fehlerquote bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes ist deshalb mehr als ein internes Qualitätsproblem. Sie berührt das Vertrauen in die Verlässlichkeit behördlicher Entscheidungen. Wer auf Arbeitslosengeld angewiesen ist, muss sich darauf verlassen können, dass Ansprüche korrekt berechnet und mögliche Fehler offen korrigiert werden. Solange dies nicht gesichert erscheint, bleibt eine sorgfältige Prüfung des Bescheids für Betroffene unverzichtbar.