Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege: Merz-Koalition verspricht Verbesserungen an der Pflegereform

Die Bundesregierung und die Koalition wollen die geplante Pflegereform nachbessern. Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bleibt allerdings offen, welche Hilfen sie ab 2027 tatsächlich weiter nutzen können.

Bei der ersten Bundestagsberatung am 5. November 2026 kündigten Gesundheitsminister und Koalitionsabgeordnete Änderungen beim Entlastungsbetrag, der Verhinderungspflege und den Alltagshilfen an.

Nachbesserungen versprochen, Leistungsansprüche noch offen

Der Gesundheitsminister erklärte, die Umstellung dürfe Betroffene nicht überfordern und zum Jahresbeginn 2027 dürfe es „nicht zu harten Brüchen kommen“. Auch Union und SPD sehen weiteren Beratungsbedarf.

Damit ist der bisherige Regierungsentwurf politisch zur Überarbeitung gestellt. Welche Leistungen erhalten bleiben, welche Voraussetzungen geändert werden und wie lange Übergangsfristen gelten sollen, lässt sich aus den Zusagen noch nicht verlässlich ableiten.

Für Familien macht das einen erheblichen Unterschied: Eine verlängerte Übergangsfrist verschiebt eine Kürzung, während der dauerhafte Erhalt eines Anspruchs die Finanzierung langfristig sichert. Beides darf in der Debatte nicht miteinander verwechselt werden.

Pflegegrad 1: Bis zu 1.572 Euro im Jahr stehen auf dem Spiel

Nach geltendem Recht haben häuslich versorgte Menschen bereits mit Pflegegrad 1 Anspruch auf einen zweckgebundenen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Bei einem ganzjährigen Anspruch ergibt das bis zu 1.572 Euro für erstattungsfähige Unterstützung.

Das Geld wird nicht automatisch zur freien Verfügung überwiesen, sondern dient der Finanzierung gesetzlich vorgesehener Leistungen. Bei Pflegegrad 1 kann es beispielsweise auch für Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes beim Duschen eingesetzt werden, wie das Bundesgesundheitsministerium erläutert.

Der Regierungsentwurf sieht vor, den bisherigen Entlastungsbetrag durch ein Sozialraumbudget zu ersetzen, zu dem Menschen mit Pflegegrad 1 keinen Zugang hätten. Das Ministerium verweist für diese Gruppe stattdessen auf zusätzliche Begleitung und Beratung.

Eine Beratung kann helfen, Unterstützung zu organisieren; die Rechnung einer Haushaltshilfe bezahlt sie jedoch nicht. Ob die Koalition diesen drohenden Verlust abwendet, bleibt offen.

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Ein höheres Monatsbudget beantwortet noch nicht alle Fragen

Für Menschen ab Pflegegrad 2 sieht der Entwurf beim Sozialraumbudget monatlich bis zu 175 Euro vor, für unter 25-Jährige bis zu 300 Euro. Diese Beträge sollen anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag finanzieren.

Gegenüber den heutigen 131 Euro wirkt das zunächst wie eine Verbesserung. Für die Versorgung kommt es aber ebenso darauf an, welche Leistungen abrechenbar sind, wer sie anbieten darf und welche anderen Ansprüche gleichzeitig wegfallen.

Nach geltendem Recht lassen sich ungenutzte Entlastungsbeträge ansparen und noch bis zum 30. Juni des Folgejahres für entsprechende Leistungen einsetzen. Wie das funktioniert, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag zum Ansparen des Entlastungsbetrags.

Welche Übertragungs- und Übergangsregeln das endgültige Gesetz enthalten wird, bleibt für die Planung über den Jahreswechsel wichtig. Aus den heutigen Regeln lässt sich keine Garantie für eine noch nicht verabschiedete Neuregelung ableiten.

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Verhinderungspflege: Wer bezahlt die notwendige Pflegepause?

Fällt die übliche Pflegeperson wegen Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen aus, kann die Pflegeversicherung ab Pflegegrad 2 die Kosten notwendiger Ersatzpflege übernehmen. Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege steht 2026 nach § 42a SGB XI ein gemeinsamer Jahresbetrag von insgesamt bis zu 3.539 Euro zur Verfügung.

Diese Summe ist eine gemeinsame Erstattungsgrenze für beide Leistungen und keine automatische Auszahlung. Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder gelten grundsätzlich engere Grenzen, die durch nachgewiesene notwendige Aufwendungen erhöht werden können.

Nach dem Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sollen die eigenständige Verhinderungspflege und der gemeinsame Jahresbetrag in ihrer bisherigen Form entfallen. Ersatzpflege soll künftig je nach Leistung über verschiedene Budgets finanziert werden.

Für privat organisierte Vertretung ist dabei das als Entlastungsbudget ausgestaltete Pflegegeld vorgesehen. Familien müssten solche Kosten damit aus einem Betrag bestreiten, der zugleich die laufende selbst organisierte Pflege unterstützen soll.

Die praktische Frage lautet deshalb, ob eine notwendige Auszeit weiterhin zusätzlich finanzierbar bleibt. Die Folgen für Betroffene erläutert auch der Beitrag „Pflegegrad 2: Was soll jetzt aus der Verhinderungspflege ab 2027 werden?“.

Alltagshilfen: Vertraute Anbieter müssen erreichbar bleiben

Bei den Alltagshilfen will die Koalition ebenfalls nacharbeiten. In der Bundestagsdebatte wurde angekündigt, bestehende Anbieter wie Pflegedienste und Wohlfahrtsverbände beim Sozialraumbudget einzubeziehen und dessen Nutzung flexibler zu gestalten.

Für Pflegebedürftige geht es dabei um vertraute Menschen, feste Besuchszeiten und eine Unterstützung, die zum eigenen Alltag passt. Ein neues Budget hilft wenig, wenn der bisherige Dienst darüber nicht abrechnen darf und kein anderer Anbieter verfügbar ist.

Zusätzlich steht der bisherige Umwandlungsanspruch zur Debatte: Ab Pflegegrad 2 können heute bis zu 40 Prozent des jeweiligen Sachleistungs-Höchstbetrags für anerkannte Alltagshilfen eingesetzt werden, soweit diese Mittel noch nicht für ambulante Pflegesachleistungen verbraucht sind. Der Entwurf sieht vor, diese Möglichkeit zu streichen.

Die Umwandlung kann sich auf die Höhe des verbleibenden Pflegegeldes auswirken. Die Zusammenhänge erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Pflegegeld: Bis zu 40 Prozent umwandeln – doch dann bleibt weniger übrig“.

Heutige Ansprüche und bisheriger Entwurf im Vergleich

Leistung Geltendes Recht 2026 Bisheriger Regierungsentwurf Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bis zu 131 Euro monatlich bei häuslicher Pflege Wegfall des bisherigen Betrags; kein Zugang zum Sozialraumbudget Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 bis 5 Bis zu 131 Euro monatlich Ersatz durch Sozialraumbudget: bis zu 175 Euro, für unter 25-Jährige bis zu 300 Euro monatlich Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Gemeinsam bis zu 3.539 Euro jährlich unter den jeweiligen Voraussetzungen Bisherige Struktur soll entfallen; Finanzierung über neue Budgets Umwandlungsanspruch für Alltagshilfen Ab Pflegegrad 2 bis zu 40 Prozent des Sachleistungs-Höchstbetrags, soweit unverbraucht Streichung vorgesehen

Die angekündigten Nachbesserungen können diese Pläne noch verändern. Die Tabelle beschreibt den bisherigen Entwurf und nimmt das Ergebnis der parlamentarischen Beratung nicht vorweg.

Was Betroffene jetzt für ihre Planung brauchen

Solange keine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, richten sich die Ansprüche nach geltendem Recht. Pflegebedürftige sollten sich von ihrer Pflegekasse aufschlüsseln lassen, welche Beträge noch verfügbar sind und welche Leistungen darüber abgerechnet werden können.

Für 2026 erbrachte Verhinderungspflege muss der Erstattungsantrag samt Kostennachweisen nach der aktuellen Regelung spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Diese Abrechnungsfrist erlaubt nicht, ungenutztes Jahresbudget aus 2026 für neue Ersatzpflege im Jahr 2027 einzusetzen.

Als nächster Beratungsschritt ist für den 25. November 2026 eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss angesetzt. Ob die versprochenen Korrekturen Familien tatsächlich entlasten, wird sich an den Gesetzestexten und den damit finanzierbaren Hilfen zeigen.