Wann erhöht sich das Pflegegeld und in welcher Höhe? Eine Prognose

2026 erleben Pflegebedürftige einen Stillstand: Das Pflegegeld steigt nicht, obwohl Preise und Eigenanteile weiter drücken. Zum 1. Januar 2026 traten keine weiteren Erhöhungen der Geld- oder Sachleistungen in Kraft. Die nächste „große“ Stellschraube liegt erst bei 2028.

Wie hoch steigt das Pflegegeld 2028 vermutlich?

Eine exakte Zahl kann Ihnen heute niemand seriös garantieren, weil die maßgeblichen Werte erst nach Ablauf der Jahre 2025, 2026 und 2027 endgültig feststehen.

Das Gesetz koppelt die Erhöhung an die kumulierte Kerninflation dieser drei Jahre und deckelt sie gleichzeitig durch die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten, sodass am Ende der kleinere Wert entscheidet.

Aus heutigen Prognose-Rechnungen, die mit erwarteten Kerninflationswerten und Lohnentwicklungen arbeiten, ergibt sich als plausible Größenordnung häufig eine Erhöhung um grob sieben bis acht Prozent.

Eine Beispielrechnung kommt auf etwa 7,2 bis 7,6 Prozent, betont aber selbst, dass es Prognosen bleiben und die Deckelung über die Lohnentwicklung den Ausschlag geben kann.

2026 bleibt das Pflegegeld stehen – trotz steigender Kosten

2026 bekommen Sie keinen zusätzlichen Cent Pflegegeld, obwohl die Ausgaben vieler Haushalte steigen. Die Beträge bleiben auf dem Stand, der seit der letzten Anpassung gilt. Wer jetzt mit automatischen Erhöhungen kalkuliert, rechnet sich die Pflege schön.

Diese Pflegegeldbeträge gelten 2026 weiterhin

Mit Pflegegrad 2 erhalten Sie 2026 weiterhin 347 Euro pro Monat, mit Pflegegrad 3 bleiben es 599 Euro. Bei Pflegegrad 4 liegt das Pflegegeld bei 800 Euro, bei Pflegegrad 5 bei 990 Euro, und Pflegegrad 1 bringt weiterhin kein Pflegegeld. Diese Zahlen finden Sie auch in der offiziellen Übersicht des Bundesgesundheitsministerium.

Der Grund steht im Gesetz: Die nächste Dynamisierung kommt 2028

Warum passiert 2026 nichts? Weil der Gesetzgeber die nächste reguläre Anpassung ausdrücklich erst für den 1. Januar 2028 vorgesehen hat. Damit ist nicht die Pflegekasse streng, sondern das Gesetz selbst. Ihre Rechte beim Pflegegeld behalten Sie 2026 trotzdem.

Für 2028 zählt nicht Ihr persönlicher Kostenanstieg, sondern ein Rechenmechanismus. Die Leistungen steigen in Höhe des kumulierten Anstiegs der Kerninflationsrate der letzten drei Kalenderjahre, für die Daten vorliegen, aber nicht stärker als die Lohn- und Gehaltsentwicklung je Beschäftigten im selben Zeitraum. Das heißt für Sie: Selbst wenn die Kerninflation höher ausfällt, kann die Lohn-Deckelung die Erhöhung begrenzen.

Während das Pflegegeld 2026 stillsteht, arbeitet die Politik an einer größeren Pflegereform, vor allem an der Finanzierung. Bund und Länder haben dazu im Rahmen des Zukunftspakt Pflege Ergebnisse und eine Roadmap veröffentlicht, die ausdrücklich Struktur- und Finanzierungsoptionen adressiert. Für Betroffene heißt das: 2026 bringt zwar politische Weichenstellungen, aber nicht mehr Geld auf dem Konto.

Eine Beispielrechnung

Lothar hat Pflegegrad 3 und erhält 2026 weiterhin 599 Euro Pflegegeld im Monat. Er hört überall „2028 steigt das wieder“ und will wissen, was das konkret heißen könnte, weil seine Zuzahlungen längst schneller steigen als das Pflegegeld.

Lothar nimmt eine vorsichtige Prognose-Spanne von etwa 7,2 bis 7,6 Prozent als Rechenhilfe und übersetzt sie in seinen Alltag. Bei 599 Euro würde das grob eine Erhöhung auf rund 642 bis 645 Euro bedeuten, also ungefähr 43 bis 46 Euro mehr im Monat, wenn die Deckelung über die Lohnentwicklung nicht drunter liegt. Genau an diesem Punkt lernt Lothar die harte Wahrheit: Das ist kein Anspruch auf einen festen Betrag, sondern eine statistisch gekoppelte Anpassung, die am Ende kleiner ausfallen kann.

Lothar reagiert klug und rechnet nicht mit dem Maximum, sondern mit dem Minimum seiner Spanne. Er prüft außerdem, ob sein Pflegegrad den tatsächlichen Alltag abbildet, weil eine falsche Einstufung ihn bis 2028 Monat für Monat mehr kostet als jede spätere Dynamisierung. So macht Lothar aus einer Prognose kein Luftschloss, sondern eine konservative Planung.

Was Sie aus der Prognose ableiten sollten

Während Sie auf 2028 warten, verlieren Sie 2026 oft Geld durch schleichende Mehrkosten und verpasste Ansprüche. Der Mechanismus in § 30 SGB XI wirkt nüchtern, aber seine Folgen treffen Ihren Alltag direkt, weil er Erhöhungen begrenzt und nicht an Ihren individuellen Pflegekosten ausrichtet. Deshalb zählt 2026 vor allem eines: Sie sichern Ihre Position über korrekte Einstufung, saubere Unterlagen und konsequente Bescheidprüfung, statt auf bald kommt mehr zu hoffen.

FAQ: Pflegegeld-Erhöhung 2028 – die fünf wichtigsten Fragen

Steigt das Pflegegeld 2028 sicher?

Ja, die nächste reguläre Anpassung ist gesetzlich für den 1. Januar 2028 vorgesehen. Die genaue Höhe steht aber erst fest, wenn die relevanten Daten für 2025 bis 2027 vorliegen.

Wovon hängt die Höhe der Erhöhung 2028 ab?

Die Anpassung orientiert sich an der kumulierten Kerninflationsrate der letzten drei Kalenderjahre, für die Daten vorliegen. Gleichzeitig begrenzt das Gesetz die Erhöhung durch die Entwicklung der Bruttolohn- und Gehaltssumme je Beschäftigten, sodass am Ende der kleinere Wert maßgeblich ist.

Welche Größenordnung ist realistisch, wenn man heute grob prognostiziert?

Aktuelle Prognose-Rechnungen kommen oft auf eine Größenordnung im Bereich von grob sieben bis acht Prozent. Das bleibt eine Orientierung, weil die endgültigen Werte erst nach 2027 feststehen und die Lohn-Deckelung die Erhöhung drücken kann.

Wie wirkt sich eine Erhöhung konkret auf mein Pflegegeld aus?

Sie nehmen Ihren aktuellen Pflegegeldbetrag und rechnen die prognostizierte Prozentspanne darauf. Beispiel Pflegegrad 3 mit 599 Euro: Bei rund 7 bis 8 Prozent läge die Erhöhung grob bei etwa 40 bis 50 Euro monatlich, je nachdem, wie die endgültige Dynamisierung ausfällt.

Was sollten Sie 2026 und 2027 tun, statt nur auf 2028 zu warten?

Sichern Sie Ihren Pflegegrad durch realistische Dokumentation und konsequente Bescheidprüfung, weil eine zu niedrige Einstufung über Monate mehr kostet als jede spätere Dynamisierung. Nutzen Sie bestehende Leistungen vollständig, bevor Sie auf eine politische Reform hoffen.

Fazit

2026 bleibt das Pflegegeld unverändert, und genau das macht das Jahr kritisch: Ihre Kosten steigen, aber die Leistung bewegt sich nicht. 2028 kommt voraussichtlich die nächste Erhöhung, doch ihre Höhe hängt an Statistikwerten und einer Deckelung, die die Dynamik bremsen kann.

Wer jetzt klug handelt, plant konservativ, verlässt sich nicht auf Wunschzahlen und sichert zuerst den richtigen Pflegegrad, denn diese Grundlage entscheidet, ob Sie von jeder künftigen Erhöhung überhaupt profitieren.