Sabine möchte zwölf Monate vor ihrer abschlagsfreien Altersgrenze in Rente gehen und erfüllt die Voraussetzungen dafür. Für den gewünschten Rentenbeginn sind 1.500 Euro monatliche Bruttorente vor Abschlägen errechnet.

Nach geltendem Recht würde ihre Rente um 54 Euro monatlich gekürzt; bei dem diskutierten höheren Abschlag wären es 72 Euro. Sabine hätte damit zusätzlich 18 Euro im Monat beziehungsweise 216 Euro im Jahr weniger – dauerhaft.

Was bisher gilt und was die CSU ändern will

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat angekündigt, die Abschläge bei vorgezogenem Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat anheben zu wollen. Nach einem Bericht des Deutschlandfunks strebt er eine Wirkung möglichst schon für das Haushaltsjahr 2027 an.

Stand 17. November 2026 gilt jedoch weiterhin § 77 Absatz 2 SGB VI: Bei einer vorzeitig beanspruchten Altersrente beträgt der Abschlag 0,3 Prozent für jeden vorgezogenen Kalendermonat. Ein verbindlicher Beginn der diskutierten Erhöhung sowie konkrete Übergangs- und Schutzregelungen stehen bislang nicht fest.

Warum die genannten 195 Euro nur ein Rechenbeispiel sind

Die oft in den Medien genannten rund 195 Euro im Jahr beruhen auf einer angesetzten Monatsrente von 1.354 Euro. Für diese Modellrechnung wird der Betrag ausdrücklich als Bruttorente vor Abschlägen verwendet.

Bei zwölf Monaten vorzeitigem Rentenbezug ergeben sich heute 3,6 Prozent Abschlag, also rund 48,74 Euro monatlich. Mit 0,4 Prozent je Monat wären es insgesamt 4,8 Prozent und damit rund 64,99 Euro.

Die zusätzliche Kürzung beträgt rechnerisch rund 16,25 Euro im Monat beziehungsweise 195 Euro im Jahr. Wie hoch der persönliche Verlust ausfiele, hängt von der eigenen Rente und der Zahl der vorgezogenen Monate ab.

So viel würde ein Jahr früherer Rentenbeginn zusätzlich kosten

Die folgende Tabelle vergleicht den heutigen Abschlag mit dem diskutierten Satz von 0,4 Prozent für einen um zwölf Monate vorgezogenen Rentenbeginn. Sie zeigt die gesamte monatliche Kürzung sowie den zusätzlichen Jahresverlust gegenüber dem geltenden Recht.

Monatliche Bruttorente vor Abschlag Monatlicher Abschlag heute: 3,6 Prozent Monatlicher Abschlag im Vorschlag: 4,8 Prozent Zusätzlicher Verlust pro Jahr 1.200 Euro 43,20 Euro 57,60 Euro 172,80 Euro 1.500 Euro 54,00 Euro 72,00 Euro 216,00 Euro 1.800 Euro 64,80 Euro 86,40 Euro 259,20 Euro 2.000 Euro 72,00 Euro 96,00 Euro 288,00 Euro

Eigene Modellrechnungen bei identischer Bruttorente vor Abschlägen und identischem Rentenbeginn; sämtliche Beträge sind Bruttowerte. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und spätere Rentenanpassungen sind nicht berücksichtigt.

Der Abschlag würde um ein Drittel steigen

Der Unterschied zwischen 0,3 und 0,4 Prozent beträgt zwar nur 0,1 Prozentpunkte je Monat. Der Abschlag selbst würde dadurch aber um ein Drittel steigen; die gesamte Rente würde deshalb keineswegs um ein Drittel gekürzt.

Bei vier Jahren vorgezogenem Rentenbeginn würde sich die Kürzung rechnerisch von 14,4 auf 19,2 Prozent erhöhen. Bei 1.500 Euro Bruttorente vor Abschlag wären das zusätzlich 72 Euro monatlich, wie auch unser Beitrag über die möglichen höheren Abschläge bei der Rente mit 63 erläutert.

Der Abschlag bleibt auch nach Erreichen der regulären Altersgrenze

Besonders schwer wiegt die Dauer der Kürzung: Die Deutsche Rentenversicherung weist auf den dauerhaften Abschlag hin. Er verschwindet nicht automatisch, sobald die reguläre Altersgrenze erreicht wird.

Im Eingangsbeispiel würden sich die zusätzlichen 216 Euro Jahresverlust über 20 Jahre auf 4.320 Euro summieren, wenn Rentenanpassungen unberücksichtigt bleiben. Das ist allein der Unterschied zwischen den beiden Abschlagssätzen bei demselben vorzeitigen Rentenbeginn.

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35 und 45 Versicherungsjahre eröffnen unterschiedliche Rentenwege

Wer mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht, kann nach geltendem Recht die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 Jahren mit Abschlägen beziehen. Für ab 1964 Geborene liegt die abschlagsfreie Altersgrenze dieser Rentenart bei 67 Jahren.

Bei 45 anrechenbaren Versicherungsjahren kommt dagegen die Altersrente für besonders langjährig Versicherte infrage, für ab 1964 Geborene derzeit abschlagsfrei ab 65 Jahren. Diese Rentenart lässt sich nicht noch früher durch zusätzliche Abschläge beziehen; Einzelheiten erläutert unser Beitrag zur Rente mit 65 nach 45 Versicherungsjahren.

Hinter dem Vorstoß stehen Einsparungen im Bundeshaushalt

Der Haushaltsausschuss hat Änderungen am Haushaltsbegleitgesetz 2027 beschlossen, nach denen der zusätzliche Bundeszuschuss zur Rentenversicherung insgesamt um drei Milliarden Euro gekürzt werden soll. Wie der Bundestag am 16. November mitteilte, waren im ursprünglichen Regierungsentwurf erst eine Milliarde Euro vorgesehen.

Diese Ausschussentscheidung ändert für sich genommen noch keinen individuellen Rentenabschlag. Dafür müsste das Rentenrecht entsprechend geändert werden.

Die politische Brisanz liegt auf der Hand: Eine kurzfristige Entlastung des Bundeshaushalts steht einer möglichen lebenslangen Mehrbelastung künftiger Frührentner gegenüber. Wer wegen gesundheitlicher Beschwerden oder hoher körperlicher Belastung früher ausscheiden muss, kann einen höheren Abschlag nicht ohne Weiteres durch längeres Arbeiten vermeiden.

Für die Planung zählt eine individuelle Rentenauskunft

Wer seinen Ruhestand vorbereitet, braucht eine Berechnung für den tatsächlich gewünschten Rentenbeginn. Die bis zur regulären Altersgrenze hochgerechnete Rente lässt sich bei einem früheren Arbeitsende nicht einfach übernehmen, weil dann auch künftig erwartete Beiträge ausbleiben können.

Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich Abschläge ab dem 50. Geburtstag durch Sonderzahlungen ganz oder teilweise ausgleichen. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet auf Antrag den möglichen Ausgleichsbetrag.

Solche Zahlungen ersetzen keine fehlenden Versicherungsjahre und binden Geld langfristig. Welche Folgen eine spätere Änderung des Rentenplans hat, erklärt unser Beitrag über Sonderzahlungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen.

Vier Fragen und Antworten zu höheren Rentenabschlägen

Sind 0,4 Prozent Abschlag pro Monat bereits beschlossen?

Nein, Stand 17. November 2026 gelten weiterhin 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat. Die diskutierte Erhöhung hat bislang keinen verbindlichen Starttermin.

Verliert jeder Betroffene zusätzlich 195 Euro im Jahr?

Nein, die Summe ist ein Rechenbeispiel für zwölf Monate vorzeitigen Rentenbezug bei 1.354 Euro Bruttorente vor Abschlägen. Bei 1.500 Euro wären es unter denselben Annahmen zusätzlich 216 Euro jährlich.

Entfällt der Abschlag beim Erreichen der regulären Altersgrenze?

Nein, der Abschlag einer vorzeitig bezogenen Altersrente bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Das Erreichen der regulären Altersgrenze hebt ihn nicht auf.

Bleibt die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei?

Nach geltendem Recht ja, sofern die Voraussetzungen und die zugehörige Altersgrenze erfüllt sind; für ab 1964 Geborene liegt diese bei 65 Jahren. Ob und wie eine spätere Reform diesen Rentenweg verändert, muss getrennt von der Debatte über höhere Abschläge beurteilt werden.