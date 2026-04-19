Bürgergeld: Jobcenter droht Vermietern mit 5.000 Euro Bußgeld – aktuelles Urteil kippt die Praxis

Die Hausverwaltung weiß Bescheid. Das Jobcenter hat sie angeschrieben und die komplette Nebenkostenabrechnung eines Bürgergeld-Haushalts angefordert – samt aller Anlagen, Verbrauchsdaten, Nutzerzahlen. Bei Weigerung droht das Amt mit Bußgeld.

Der Mieter erfährt davon erst, als es zu spät ist. Solche Schreiben gehen derzeit millionenfach raus, und viele Vermieter liefern, weil sie die Zahl 5.000 Euro sehen und keine Lust auf Ärger haben.

Das Problem: Die meisten dieser Bußgeldandrohungen sind bis zum 30. Juni 2026 rechtswidrig. Wer jetzt weiß, wie sich Mieter und Vermieter wehren, hat eine Waffe in der Hand, die bald nicht mehr gleich stark ziehen wird.

Denn zum 1. Juli 2026 schließt der Gesetzgeber genau die Lücke, die das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt im März 2025 aufgerissen hat. Bis dahin gilt: Ein Jobcenter, das volle Unterlagen unter Bußgelddrohung verlangt, überschreitet seine Befugnisse.

Das LSG-Urteil, das die meisten Jobcenter bis heute ignorieren

Entschieden hat das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt am 19. März 2025 unter dem Aktenzeichen L 2 AS 511/21. Geklagt hatte eine Wohnungsgenossenschaft, die sich weigerte, dem Jobcenter die komplette Betriebs- und Heizkostenabrechnung eines Mieters samt aller Anlagen vorzulegen. Das Amt hatte mit einem formellen Verwaltungsakt agiert, die sofortige Vollziehung angeordnet und ausdrücklich ein Bußgeldverfahren in Aussicht gestellt.

Das Landessozialgericht kassierte den Bescheid. Die Auskunftspflicht eines Vermieters sei auf die reine Auskunftserteilung begrenzt. Sie umfasse weder die Vorlage von Beweisunterlagen noch gar ganze Abrechnungen mit sämtlichen Anlagen.

Fragen darf das Jobcenter nach dem Urteil nur: Gab es ein Guthaben aus der Nebenkostenabrechnung? Wurde es ausgezahlt, verrechnet oder verbucht? Alles andere – Verbrauchswerte, Nutzerzahlen, Wohnverhältnisse, Höhe der einzelnen Abschläge – liegt außerhalb der Auskunftspflicht.

Entscheidend für Betroffene ist die juristische Begründung: Weil die Auskunftsverweigerung als Ordnungswidrigkeit nach § 63 SGB II mit einem Bußgeld bis 5.000 Euro bedroht ist, muss der Umfang der Pflicht eng ausgelegt werden.

Bußgelder darf der Staat nur für genau umrissene Pflichten verhängen. Der Gesetzgeber hat in § 60 SGB II ausdrücklich nur „Auskunft” geschrieben, nicht „Unterlagen vorlegen”. Wer das eine mit dem anderen gleichsetzt und dann noch Bußgeld androht, handelt rechtswidrig.

Warum das Urteil jetzt die Waffe für Mieter ist

Auf den ersten Blick ist es ein Vermieter-Urteil. Eine Wohnungsgenossenschaft hat geklagt, nicht der Mieter. Profitieren werden am Ende die Bürgergeld-Beziehenden. Denn jedes Mal, wenn das Jobcenter den Vermieter anschreibt und dabei über die zulässigen drei Fragen hinausgeht, entstehen zwei Probleme auf einmal:

Erstens erfährt der Vermieter Dinge, die er nicht erfahren darf, etwa Verbrauchsverhalten oder Details zur Haushaltsführung.

Zweitens weiß er spätestens jetzt mit Sicherheit, dass sein Mieter im Leistungsbezug ist.

In angespannten Wohnungsmärkten ist diese Information Gift. Kündigen darf ein Vermieter deswegen nicht, er muss es auch nicht. Aber er hat die Information. Bei der nächsten Verlängerungsoption, bei einer Mieterhöhung, bei einer Sanierung, bei einem informellen Gespräch mit der Hausverwaltung – die Information liegt im Raum und verändert das Verhältnis.

Wer Bürgergeld bezieht, hat meist keine Alternative, keine schnelle Umzugsoption, keinen starken Stand am Markt. Und genau darum ist das Recht, solche überschießenden Anfragen abzuwehren, für Betroffene so wichtig.

Das LSG-Urteil bedeutet: Ein Mieter ist nicht hilflos, wenn das Jobcenter beim Vermieter „die komplette Abrechnung” einfordert. Er ist Drittbetroffener und kann selbst Widerspruch einlegen – auch gegen einen Bescheid, der formal an den Vermieter gerichtet ist. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe. Bekanntgabe meint den Moment, in dem der Mieter von der Anfrage erfährt.

Der Fall Martina K.: 380 Euro Guthaben und plötzlich die Hausverwaltung im Raum

Martina K., 54, aus Hannover bekommt seit zweieinhalb Jahren Bürgergeld. 563 Euro Regelsatz, dazu 620 Euro Miete, die das Jobcenter direkt an die Wohnungsverwaltung überweist. Im Februar 2026 bekommt sie die Nebenkostenabrechnung – ein Guthaben von 380 Euro. Die Verwaltung verrechnet es mit der Miete, Martina reicht die Abrechnung beim Jobcenter ein. Soweit Routine.

Vier Wochen später ruft die Hausverwalterin an. „Sagen Sie mal, das Jobcenter hat uns angeschrieben. Die wollen die komplette Abrechnung samt Anlagen. Warum machen die das denn nicht direkt mit Ihnen?” Martina ist verwirrt. Die Hausverwaltung weiß jetzt Bescheid – und lässt es spüren.

Eine Woche später liegt ein Schreiben im Briefkasten: Die Umlage für den Hofbereich werde „überprüft”, ob Martina mit einer Kostenpauschale von 15 Euro monatlich extra einverstanden sei. Erst beim Mieterverein wird klar, was passiert ist. Das Jobcenter hat sich mit seiner überschießenden Anfrage selbst eine Tür geöffnet – und die Hausverwaltung hat die Information, dass die Mieterin im Leistungsbezug ist, sofort genutzt.

Martina legt jetzt Widerspruch gegen das Auskunftsverlangen ein und klärt mit dem Mieterverein die Abwehr der neuen Umlage. Hätte sie zwei Wochen früher reagiert, wäre die Hausverwaltung gar nicht erst ins Bild gekommen.

Was das Jobcenter bis Juni 2026 nicht darf – und was es trotzdem versucht

Drei Dinge sind nach der aktuellen Rechtslage unzulässig, werden aber in der Verwaltungspraxis dauernd versucht.

Erstens: die Anforderung der vollständigen Nebenkostenabrechnung samt aller Anlagen vom Vermieter. Das Jobcenter darf nur fragen, ob ein Guthaben entstanden ist und was damit passiert ist. Nicht mehr.

Zweitens: der Rückgriff auf den Vermieter, bevor der Mieter selbst aufgefordert wurde und Gelegenheit hatte, die Unterlagen einzureichen. Die Datenerhebung hat beim Betroffenen zu beginnen, nicht beim Dritten – das ergibt sich aus dem sozialrechtlichen Subsidiaritätsprinzip und dem Datenschutz in § 67a SGB X.

Drittens: die Bußgelddrohung gegenüber dem Vermieter, wenn dieser bereits alle zulässigen Fragen beantwortet, aber keine vollständigen Unterlagen einreicht.

Der vierte Punkt ist der heikelste: Das Jobcenter darf keine Informationen abfragen, die das Verbrauchsverhalten einzelner Mieter oder Daten über andere Mietparteien im Haus betreffen. Genau solche Daten stehen aber regelmäßig in Nebenkostenabrechnungen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wer als Vermieter die komplette Abrechnung vorlegt, liefert zwangsläufig Informationen aus, die gar nicht gefragt werden durften. Und der Mieter, über dessen Wasserverbrauch, Heizverhalten oder Müllmenge dabei Daten an das Amt gehen, hat keine Chance, das nachträglich rückgängig zu machen.

Viele Jobcenter machen trotzdem Druck. Mit Formulierungen wie „bitte vollständig übersenden, andernfalls droht ein Bußgeldverfahren”. Oder mit der Ankündigung der sofortigen Vollziehung. Beides ist im Regelfall rechtswidrig, weil die Auskunftspflicht nicht automatisch die Vorlage von Beweisurkunden umfasst. Wer als Vermieter ungeprüft kooperiert, verletzt unter Umständen sogar den Datenschutz seines Mieters.

Was sich zum 1. Juli 2026 grundlegend ändert

Der Bundestag hat am 17. Dezember 2025 den Entwurf des 13. SGB II-Änderungsgesetzes beschlossen. Zum 1. Juli 2026 tritt die Neuregelung in Kraft, sofern Bundesrat und Verkündung folgen. Dann gilt eine eigenständige Auskunftspflicht der Vermieter – unabhängig davon, ob der Mieter kooperiert oder nicht.

Mitgeteilt werden müssen dann: Höhe des Entgelts, Dauer des Mietverhältnisses, Anzahl der Nutzenden, Abrechnungsmodalitäten für Nebenkosten, Betriebskosten und Heizkosten. Und zwar inklusive der Belege. Wer als Vermieter nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig liefert, riskiert ein Bußgeld bis 5.000 Euro nach der neuen Fassung der Bußgeldvorschriften.

Die Schutzposition des Mieters verschlechtert sich ab Juli 2026 deutlich. Bis dahin gilt das LSG-Urteil als der höchste rechtskräftige Maßstab, den die Jobcenter beachten müssen. Danach wird der Spielraum, in dem das Jobcenter beim Vermieter mehr abfragt als zulässig, kleiner – weil die Pflichten selbst weiter werden.

Umso wichtiger ist es, sich jetzt gegen rechtswidrige Anfragen zu wehren. Denn auch nach Juli 2026 bleibt eines gültig: Daten über Verbrauchsverhalten einzelner Mieter oder andere Mietparteien im Haus bleiben außerhalb der gesetzlichen Auskunftspflicht.

Die konkrete Widerspruchs-Strategie für Mieter

Wer als Mieter davon erfährt, dass das Jobcenter Unterlagen direkt beim Vermieter eingefordert hat, sollte sofort handeln. Der erste Schritt: das Jobcenter schriftlich um eine Kopie des Auskunftsverlangens bitten. Betroffene haben ein Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, einschließlich der Herkunft dieser Daten. Das Jobcenter muss darlegen, was es wann bei wem erhoben hat.

Der zweite Schritt: Widerspruch gegen das Auskunftsverlangen einlegen. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab dem Zeitpunkt, in dem der Mieter von der Anfrage Kenntnis erlangt hat. In der Begründung sollte der Mieter auf das LSG-Urteil verweisen und darlegen, warum das Auskunftsverlangen die Grenzen der Auskunftspflicht überschreitet.

Entscheidend ist die Formel: Das Amt darf fragen, ob es ein Guthaben gab, nicht jedoch die Vorlage vollständiger Abrechnungen oder Unterlagen verlangen.

Der dritte Schritt betrifft das Subsidiaritätsprinzip. Hat das Jobcenter den Mieter überhaupt zuerst aufgefordert, die Unterlagen selbst einzureichen? Wurde eine angemessene Frist gesetzt? Hat das Amt die Reaktion abgewartet? Wenn nicht, ist der direkte Rückgriff auf den Vermieter schon aus diesem Grund rechtswidrig.

Dokumentation ist hier alles: E-Mails speichern, Briefe aufheben, Telefonate mit Datum und Gesprächsinhalt notieren.

Hilfe bei der Widerspruchsformulierung gibt es bei den Sozialverbänden VdK und SoVD, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, bei Mietervereinen und bei unabhängigen Sozialberatungsstellen. Eine anwaltliche Vertretung ist in vielen Fällen über die Beratungshilfe finanzierbar – der Berechtigungsschein wird beim Amtsgericht beantragt.

Was Vermieter wissen sollten, bevor sie Unterlagen rausrücken

Auch Vermieter profitieren vom LSG-Urteil. Denn die Pflicht, vollständige Abrechnungen und Anlagen zu übersenden, besteht bis Juli 2026 schlicht nicht. Ein kurzes Schreiben mit den drei zulässigen Angaben reicht aus: ob ein Guthaben entstanden ist, in welcher Höhe, und was damit passiert ist.

Alles Weitere darf und sollte zurückgehalten werden – aus Gründen des Datenschutzes gegenüber dem Mieter und zur Vermeidung eigener rechtlicher Probleme.

Wer eine förmliche Bußgeldandrohung erhält, kann Widerspruch einlegen und gegebenenfalls eine Fortsetzungsfeststellungsklage anstreben, so wie es die Wohnungsgenossenschaft im Fall L 2 AS 511/21 vorgemacht hat. Die Kosten tragen bei Erfolg ganz oder teilweise der Leistungsträger. Das Urteil steht inzwischen für die gesamte Bundesrepublik als Orientierung.

Vor dem 1. Juli 2026 sollten Vermieter keinesfalls auf bloße Bußgelddrohungen reagieren, ohne die Rechtmäßigkeit der Anfrage zu prüfen. Ein kurzer Verweis auf das Urteil mit Aktenzeichen L 2 AS 511/21 genügt in den meisten Fällen, um das Jobcenter zum Rückzug zu bewegen.

Die Monate bis Juli sind das Fenster, in dem überschießende Anfragen noch effektiv abzuwehren sind. Wer jetzt nicht widerspricht, liefert später Daten, die er schon heute nicht hätte liefern müssen.

Häufige Fragen

Gilt das LSG-Urteil nur in Sachsen-Anhalt?

Nein. Landessozialgerichte entscheiden im Einzelfall, ihre Urteile werden aber bundesweit als Orientierung herangezogen, besonders wenn das Bundessozialgericht noch nicht entschieden hat. Das Urteil L 2 AS 511/21 ist rechtskräftig und liefert eine klare juristische Argumentation, die jedes Sozialgericht prüfen muss. Für Widerspruchsverfahren und Klagen bundesweit ist es damit eine tragende Stütze.

Kann mein Vermieter gekündigt werden, wenn er die Anfrage verweigert?

Nein. Die Verweigerung der Auskunftserteilung belastet nur den Vermieter selbst, und auch das nur bei rechtmäßigen Anfragen. Der Mieter hat aus einer Weigerung des Vermieters keine Nachteile zu befürchten. Sanktionen gegen den Mieter wegen fehlender Vermieterauskunft sind nicht vorgesehen und wären rechtswidrig.

Was passiert, wenn ich die Widerspruchsfrist verpasse?

Der Bescheid wird bestandskräftig. Allerdings gibt es auch danach Möglichkeiten. Nach den allgemeinen Regeln des Sozialverwaltungsrechts kann die Behörde bestandskräftige Bescheide zurücknehmen, wenn sie rechtswidrig waren und Daten zu Unrecht erhoben wurden. Ein Überprüfungsantrag ist formlos möglich und kostenfrei.

Muss ich mein Auskunftsersuchen gegenüber dem Jobcenter begründen?

Nein. Das Auskunftsrecht besteht voraussetzungslos. Ein formloses Schreiben reicht, in dem um Auskunft über die zur eigenen Person gespeicherten Daten und deren Herkunft gebeten wird. Das Jobcenter muss innerhalb einer angemessenen Frist antworten. Verweigert es die Antwort, kann Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsicht erhoben werden.

Gilt das Ganze auch bei Untermiete oder WG?

Ja. Die Auskunftspflicht bezieht sich auf alle Vermieter und Nutzungsverhältnisse. Bei Untermiete ist der Hauptmieter auskunftspflichtig, nicht der eigentliche Eigentümer. Ab Juli 2026 wird die Regelung ausdrücklich auch auf Untermiete und sonstige Nutzungsverhältnisse erstreckt. Die Schutzgrenze – nur Auskunft, keine unverhältnismäßige Belegvorlage – bleibt aber auch dort wirksam.

Quellen

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt: Urteil vom 19. März 2025, L 2 AS 511/21

Sozialgesetzbuch: § 60 SGB II – Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dritter

Sozialgesetzbuch: § 63 SGB II – Bußgeldvorschriften

Sozialgesetzbuch: § 67a SGB X – Erhebung von Sozialdaten

Sozialgesetzbuch: § 83 SGB X – Auskunftsrecht der betroffenen Person

dejure.org: LSG Sachsen-Anhalt, Entscheidung vom 19. März 2025 – L 2 AS 511/21