Trotz Aufhebungsvertrag keine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld

Ein Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis einvernehmlich, oft mit Abfindung, Freistellung und klarer Terminplanung. Für das Arbeitslosengeld I ist genau diese Einvernehmlichkeit jedoch heikel:

Die Agentur für Arbeit prüft, ob die Arbeitslosigkeit durch eigenes Handeln mitverursacht wurde. Wer eine Sperrzeit „umgehen“ will, braucht in der Praxis keine Tricks, sondern eine nachvollziehbare Begründung und eine Gestaltung, die zur Prüflogik der Behörde passt.

Warum ein Aufhebungsvertrag so häufig zur Sperrzeit führt

Mit der Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag wird die Beendigung des Arbeitsverhältnisses aktiv mit herbeigeführt. Aus Sicht der Arbeitsförderung ist das regelmäßig eine Arbeitsaufgabe.

Ob der Arbeitgeber den Vertrag vorgeschlagen hat oder ob die Situation im Betrieb belastend war, reicht allein oft nicht aus. Entscheidend ist, ob ein „wichtiger Grund“ vorlag, der die Unterschrift rechtfertigt. Eine Sperrzeit bedeutet nicht nur eine Phase ohne Auszahlung, sie kann außerdem die Gesamtdauer des Anspruchs verkürzen.

Sperrzeit und Ruhen: Zwei unterschiedliche Risiken

Neben der Sperrzeit gibt es das Ruhen des Anspruchs. Das Ruhen betrifft typischerweise Konstellationen, in denen eine Abfindung gezahlt wird und das Arbeitsverhältnis früher endet, als es bei Einhaltung der maßgeblichen Kündigungsfrist geendet hätte.

Dann kann der Anspruch rechnerisch für eine Zeit ruhen, ohne dass es sich um eine Sanktion handelt. Im ungünstigen Fall treffen beide Mechanismen zusammen: erst ruht der Anspruch, zusätzlich läuft eine Sperrzeit, und am Ende fällt die Bezugsdauer geringer aus. Genau deshalb müssen Enddatum, Kündigungsfrist und Abfindung immer gemeinsam geplant werden.

Der „wichtige Grund“ entscheidet und Belege sind oft ausschlaggebend

Ob die Sperrzeit entfällt, hängt davon ab, ob die Agentur einen wichtigen Grund anerkennt. In der Praxis zählt eine stimmige, belegbare Geschichte mehr als eine nachträgliche Erklärung. Je besser nachvollziehbar wird, warum die Unterschrift sinnvoll und zumutbar war, desto eher lässt sich eine Sperrzeit vermeiden. Fehlt die Dokumentation, wirkt selbst eine nachvollziehbare Lage schnell wie eine freiwillige Arbeitsaufgabe.

Häufigster Weg ohne Sperrzeit: konkret drohende Arbeitgeberkündigung

Am häufigsten gelingt eine sperrzeitfreie Gestaltung, wenn der Aufhebungsvertrag eine konkret drohende Arbeitgeberkündigung ersetzt. Dafür muss plausibel sein, dass der Arbeitgeber tatsächlich kündigen wollte und auf welcher Grundlage.

Anerkennungsfähig sind hier in der Praxis eher betriebliche oder personenbezogene Gründe. Bei verhaltensbedingten Gründen wird es deutlich schwieriger, weil die Behörde dann stärker prüft, ob die Arbeitslosigkeit vermeidbar gewesen wäre.

Ebenso wichtig ist der Zeitplan. Endet das Arbeitsverhältnis früher, als es bei einer ordentlichen Arbeitgeberkündigung geendet hätte, kann das als unnötige Verkürzung gewertet werden.

Dann droht nicht nur eine Sperrzeit, sondern wegen Abfindung zusätzlich das Ruhen des Anspruchs. Wenn besondere Schutzregeln im Raum stehen, etwa tarifliche Unkündbarkeit oder Sonderkündigungsschutz, steigt die Erwartung, dass die „Kündigungsdrohung“ wirklich belastbar begründet wird.

Abfindung: Warum die Höhe die Prüfung beeinflussen kann

Eine Abfindung löst nicht automatisch eine Sperrzeit aus. In der Praxis wird aber genauer hingeschaut, wenn die Zahlung deutlich über dem liegt, was in vergleichbaren Trennungssituationen üblich ist.

Dann entsteht eher die Frage, ob die einvernehmliche Lösung vor allem erkauft wurde und ob die Kündigungsdrohung tatsächlich so konkret war, wie behauptet. Eine saubere Dokumentation von Kündigungsgrund und Fristen kann diese Skepsis oft entschärfen.

Die häufigste Stolperfalle: Kündigungsfrist unterschritten und das Geld kommt später

Viele konzentrieren sich ausschließlich auf die Sperrzeitfrage. Trotzdem kann die Auszahlung verzögert starten, wenn die maßgebliche Kündigungsfrist unterschritten wurde und eine Abfindung fließt. Dann kann der Anspruch zunächst ruhen.

Das passiert häufig, wenn Aufhebungsverträge „kurzfristig“ zum Monatsende enden sollen, obwohl die ordentliche Kündigungsfrist länger gewesen wäre. Wer finanzielle Lücken vermeiden will, muss deshalb die ordentliche Kündigungsfrist wie einen festen Taktgeber behandeln.

Abwicklungsvertrag statt Aufhebungsvertrag: manchmal hilfreich, oft überschätzt

Ein Abwicklungsvertrag wird nach einer Arbeitgeberkündigung geschlossen und regelt dann Abfindung, Zeugnis und Modalitäten. Das kann in bestimmten Fällen günstiger wirken, weil formal die Kündigung die Beendigung auslöst.

Allerdings prüft die Agentur häufig, ob Kündigung und Vertrag faktisch Teil einer Gesamtabsprache waren. Wenn beides nur unterschiedlich verpackt dasselbe Ergebnis herbeiführt, kann die Sperrzeitprüfung ähnlich streng ausfallen.

Gesundheitliche Gründe: anerkennbar, aber nicht ohne klare Grundlage

Gesundheitliche Gründe können einen wichtigen Grund darstellen, wenn die Fortsetzung der Tätigkeit in der konkreten Ausprägung unzumutbar war. Entscheidend ist weniger eine Diagnose als die nachvollziehbare ärztliche Einschätzung, dass die Arbeit unter den gegebenen Bedingungen die Gesundheit gefährdet oder eine Genesung verhindert.

In der Praxis hilft es, wenn zudem erkennbar ist, dass mildere Lösungen geprüft wurden, etwa Anpassungen der Tätigkeit, Versetzung oder andere Schutzmaßnahmen.

Unzumutbare Arbeitsbedingungen: möglich, aber dokumentationsintensiv

Auch schwerwiegende Pflichtverletzungen des Arbeitgebers oder eine objektiv unzumutbare Situation können einen wichtigen Grund begründen, etwa bei dauerhaft ausbleibender Vergütung oder gravierenden Belastungslagen.

Die Hürde ist hoch, weil die Behörde häufig erwartet, dass vorher zumutbare Schritte zur Klärung versucht wurden. Ohne nachvollziehbare Dokumentation bleibt hier das Sperrzeitrisiko erheblich.

Meldepflichten: Sperrzeit durch Fristversäumnis, obwohl der Vertrag passt

Unabhängig vom Vertrag kann eine Sperrzeit entstehen, wenn die Arbeitsuchendmeldung verspätet erfolgt. Sobald das Ende des Arbeitsverhältnisses feststeht, gelten strenge Fristen. Wer zu spät meldet, riskiert eine Sperrzeit selbst dann, wenn der Aufhebungsvertrag inhaltlich gut begründet wäre. In der Praxis ist das einer der häufigsten vermeidbaren Fehler.

Vertragsformulierung: Was Misstrauen weckt und was die Prüfung erleichtert

Die Agentur liest Aufhebungsverträge oft sehr genau. Ungünstig sind Formulierungen, die wie ein freiwilliger Ausstieg ohne Anlass wirken, etwa „auf Wunsch des Arbeitnehmers“.

Hilfreich ist eine wahrheitsgemäße Einordnung, dass eine Arbeitgeberkündigung konkret in Aussicht stand, aus welchem Grund und dass das Enddatum zur ordentlichen Kündigungsfrist passt. Zusätzliche schriftliche Bestätigungen des Arbeitgebers zum Kündigungsszenario können die Aktenlage deutlich verbessern.

Wenn trotzdem eine Sperrzeit festgesetzt wird: sachlich nachlegen

Eine Sperrzeitentscheidung ist nicht automatisch das letzte Wort. Häufig fehlen im Erstverfahren Unterlagen oder die Begründung bleibt zu allgemein. Erfolgversprechend ist ein sachlicher, beleggestützter Vortrag, der den Ablauf konkret macht: Was war angekündigt, wann wäre eine Kündigung wirksam geworden, warum war die gewählte Lösung zumutbar und welche Alternativen waren realistisch nicht sinnvoll.

Fazit

Sperrzeit vermeiden heißt meist: Ein wichtiger Grund muss konkret, plausibel und belegbar sein. Das Enddatum sollte zur ordentlichen Kündigungsfrist passen, damit weder Sperrzeit noch Ruhen unnötig ausgelöst werden. Und die Arbeitsuchendmeldung darf nicht liegen bleiben, weil sonst selbst ein gut gestalteter Fall durch ein Fristversäumnis teuer werden kann.

