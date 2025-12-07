Schwerbehinderung: Günstiger mit Bahn, Bus, Deutschlandtickt und ICE ab 2026

Lesedauer 7 Minuten

Ab dem 1. Januar 2026 soll das Deutschlandticket 63 Euro im Monat kosten. Für Menschen mit Schwerbehinderung klingt in diesem Zusammenhang gelegentlich die Hoffnung mit, dass es „für Schwerbehinderte günstiger“ werde. In der Praxis ist die Lage komplizierter – und für viele Betroffene zugleich deutlich besser, als es die Debatte um den Ticketpreis vermuten lässt.

Denn die wirklich große Entlastung entsteht meist nicht durch ein rabattiertes Deutschlandticket, sondern durch ein anderes, seit Jahren bestehende Entlastung: die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr über Schwerbehindertenausweis, Beiblatt und Wertmarke.

Wir sagen, was 2026 tatsächlich gilt, für wen das Deutschlandticket sinnvoll ist, wann die Wertmarke unschlagbar bleibt und wo regionale Vergünstigungen helfen.

Deutschlandticket 2026: teurer

Das Deutschlandticket bleibt – und seine Finanzierung wurde politisch verstetigt. Bund und Länder haben die finanzielle Grundlage bis mindestens Ende 2030 geregelt.

Gleichzeitig ist die nächste Preisanpassung gesetzt: Nach 58 Euro im Jahr 2025 soll das Ticket ab 2026 bei 63 Euro pro Monat liegen. Ab 2027 soll die Preisentwicklung zudem stärker an einen noch zu definierenden Kostenindex gekoppelt werden, damit die jährlichen politischen Auseinandersetzungen über den Preis weniger konfliktgeladen ausfallen.

Wichtig: Das Deutschlandticket ist als bundesweit gültiges Abo für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr konzipiert. Es gilt nicht im Fernverkehr, also nicht in ICE- und IC-Zügen. Ausnahmen sind nur dort möglich, wo einzelne Fernverkehrszüge ausdrücklich in Verbundtarife einbezogen sind; das ist regional unterschiedlich.

Tabelle: Günstiger mit Bahn, Bus und ICE bei Schwerbehinderung 2026

Wann? Wie wird es günstiger (ICE oder Nahverkehr)? Wenn im Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen G, aG, H, Bl oder Gl eingetragen sind und ein Beiblatt mit gültiger Wertmarke vorliegt. Dann kann der öffentliche Personennahverkehr bundesweit ohne Einzelfahrscheine genutzt werden; die Wertmarke kostet in der Regel 104 Euro pro Jahr oder 53 Euro pro Halbjahr und ersetzt im Nahverkehr praktisch das laufende Ticket. Wenn das Merkzeichen Bl oder H vorliegt oder wenn bestimmte Sozialleistungen bezogen werden und zugleich eine Freifahrt-Berechtigung besteht. Dann kann die Wertmarke auf Antrag unentgeltlich ausgegeben werden, wodurch der Nahverkehr ohne laufende Kosten genutzt werden kann, statt monatlich ein Abo zu bezahlen. Wenn eine Reise einen ICE/IC-Abschnitt und davor oder danach Nahverkehr enthält und eine Wertmarke vorhanden ist. Dann kann es günstiger sein, bei der Buchung nur den Fernverkehrsabschnitt (ICE/IC) anzugeben, weil der Nahverkehrsteil durch die Wertmarke bereits abgedeckt ist und nicht zusätzlich bezahlt werden muss. Wenn im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen B eingetragen ist und der notwendige Begleitvermerk nicht gestrichen ist. Dann darf eine Begleitperson in innerdeutschen Zügen des Nah- und Fernverkehrs kostenfrei mitfahren, was ICE-Reisen deutlich verbilligen kann, weil nur eine Fahrkarte bezahlt werden muss. Wenn im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen B eingetragen ist und im Fernverkehr Sitzplätze benötigt werden. Dann besteht im Fernverkehr der Deutschen Bahn ein Anspruch auf kostenfreie Sitzplatzreservierung für die reisende Person und – bei entsprechender Angabe – auch für die Begleitperson; das spart Reservierungsentgelte, besonders bei längeren ICE-Fahrten. Wenn ein Grad der Behinderung von mindestens 70 nachgewiesen wird. Dann kann eine ermäßigte BahnCard 25 oder BahnCard 50 zum vergünstigten Kartenpreis gekauft werden; damit greifen die üblichen BahnCard-Rabatte auf Fernverkehrstickets, wodurch ICE/IC-Fahrten günstiger werden können. Wenn im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „1.Kl.“ eingetragen ist. Dann kann im Fernverkehr mit einer Fahrkarte der 2. Klasse in der 1. Klasse gefahren werden; im Nahverkehr ist die 1. Klasse bei zusätzlicher Wertmarke ebenfalls kostenfrei nutzbar, was einen spürbaren Komfortgewinn ohne Aufpreis ermöglicht. Wenn ein Begleit- oder Assistenzhund mitgeführt wird. Dann fährt der Begleit- oder Assistenzhund in Zügen der Deutschen Bahn kostenfrei mit und muss bei der Buchung nicht angegeben werden; dadurch entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Mitnahme im ICE oder im Nahverkehr.

Gibt es 2026 ein bundesweit günstigeres Deutschlandticket „wegen Schwerbehinderung“?

Ein allgemeiner, bundesweit einheitlicher „Schwerbehinderten-Rabatt“ beim Deutschlandticket ist nicht der Normalfall. Das Deutschlandticket ist als Standardprodukt kalkuliert, und Vergünstigungen werden – wenn überhaupt – vor allem über Länder und Verkehrsverbünde organisiert, etwa als Azubi-, Schüler- oder Sozialvarianten.

Wer eine Schwerbehinderung hat, kann von solchen Modellen profitieren, wenn er die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt, aber die Schwerbehinderung allein führt nicht automatisch überall zu einem günstigeren Deutschlandticket.

Die breite, rechtlich abgesicherte Entlastung für viele Menschen mit Schwerbehinderung läuft über ein anderes Instrument: die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr. An dieser Stelle wird verständlich, weshalb 2026 für viele Betroffene „günstiger“ wirkt – nicht, weil das Deutschlandticket billiger wird, sondern weil es häufig gar nicht gebraucht wird.

Das System der unentgeltlichen Beförderung: Ausweis, Beiblatt, Wertmarke

Wer im Schwerbehindertenausweis bestimmte Merkzeichen hat, kann im Nahverkehr unentgeltlich fahren. In der Praxis geht es häufig um Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sind, außergewöhnlich gehbehindert sind, als hilflos gelten, gehörlos oder blind sind.

Die Nutzung wird über den entsprechend gekennzeichneten Ausweis und – je nach Konstellation – über ein Beiblatt mit Wertmarke nachgewiesen.

Der Schwerbehindertenausweis ist nicht automatisch eine Fahrkarte. Er zeigt die Berechtigung an, die unentgeltliche Beförderung in Anspruch zu nehmen. Damit diese Berechtigung im Alltag als „Fahrschein“ funktioniert, braucht es – bei vielen Merkzeichen und ab einem bestimmten Alter – die Wertmarke auf dem Beiblatt.

Wer sie hat, kann Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Regionalzüge im Nahverkehr bundesweit nutzen, ohne jedes Mal ein Ticket zu kaufen.

Die Wertmarke ist kein Monatsabo, sondern wird für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ausgegeben. Seit dem 1. Januar 2025 beträgt die Eigenbeteiligung 104 Euro pro Jahr oder 53 Euro für ein halbes Jahr. Für bestimmte Personengruppen entfällt die Eigenbeteiligung vollständig, sodass die Wertmarke kostenfrei ausgegeben wird.

2026 im Preisvergleich: Deutschlandticket gegen Wertmarke

Wer 2026 das Deutschlandticket zum regulären Preis nutzt, zahlt 63 Euro im Monat, also 756 Euro im Jahr. Dem gegenüber stehen bei der Wertmarke – sofern eine Eigenbeteiligung anfällt – 104 Euro im Jahr. Umgerechnet sind das etwa 8,67 Euro pro Monat.

Dieser Abstand erklärt, warum die Diskussion um „günstiger“ so häufig ist: Für viele schwerbehinderte Menschen mit Anspruch auf unentgeltliche Beförderung ist 2026 finanziell nicht die Zeit des teureren Deutschlandtickets, sondern weiterhin die Zeit der sehr preiswerten oder sogar kostenlosen Mobilität im Nahverkehr.

Das heißt allerdings nicht, dass die Wertmarke in jedem Alltag automatisch die bessere Wahl ist. Sie ist vor allem dann überlegen, wenn der Lebensmittelpunkt tatsächlich im Nah- und Regionalverkehr liegt.

Wer regelmäßig Fernverkehr nutzt, braucht dafür weiterhin eine eigene Fahrkarte. Trotzdem kann auch dann die Kombination attraktiv sein: Nahverkehrsstrecken lassen sich mit Wertmarke abdecken, und beim Kauf einer Fernverkehrsfahrkarte kann es – je nach Verbindung – sinnvoll sein, nur den Fernverkehrsteil zu buchen.

Begleitperson, Assistenzhund und zusätzliche Rechte: oft wichtiger als jeder Rabatt

Neben der Frage „Ticket ja oder nein“ spielen im Alltag häufig andere Rechte eine mindestens ebenso große Rolle. Besonders bedeutsam ist das Merkzeichen „B“, das die Notwendigkeit ständiger Begleitung dokumentiert. Dann kann eine Begleitperson unentgeltlich mitfahren.

Das gilt nicht nur im Nahverkehr, sondern – nach den Regelungen vieler Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn – oft auch auf Fernverkehrsreisen, sofern die betroffene Person ein gültiges Ticket für sich selbst hat.

Praktisch bedeutet das: Selbst wenn ein Mensch mit Schwerbehinderung für den ICE ein Ticket kaufen muss, fährt die Begleitperson häufig kostenfrei mit, was Reisen deutlich bezahlbarer macht. Auch Sitzplatzreservierungen können unter bestimmten Bedingungen kostenfrei möglich sein.

Bei Assistenzhunden kommen weitere Regelungen hinzu. Gekennzeichnete Assistenzhunde und Blindenführhunde sind in vielen Fällen ohne zusätzliches Ticket zugelassen, und es gelten Sonderregeln etwa bei der Maulkorbpflicht. Das ist im Alltag oft relevanter als die Frage, ob ein Monatsabo ein paar Euro günstiger ist.

Fernverkehr, Zuschläge und lokale Ausnahmen: wo Missverständnisse entstehen

Die unentgeltliche Beförderung über die Wertmarke gilt grundsätzlich im Nahverkehr. ICE- und IC-Züge sind damit im Regelfall nicht abgedeckt. Gleichzeitig existieren Sonderkonstellationen, bei denen einzelne Fernverkehrszüge auf bestimmten Streckenabschnitten für Verbundfahrscheine freigegeben werden. Solche Anerkennungen sind regional geregelt, können sich mit Fahrplänen und Tarifverträgen ändern und sollten vor Fahrtantritt geprüft werden.

Außerdem enthält die gesetzliche Regelung zur unentgeltlichen Beförderung einen Hinweis, der in der Praxis gern übersehen wird: Wenn im Nahverkehr auf bestimmten Angeboten ein tariflicher Zuschlag vorgesehen ist, muss dieser Zuschlag auch von freifahrtberechtigten Personen gezahlt werden. Das betrifft nicht den üblichen Regionalzug-Alltag, kann aber bei besonderen Produkten eine Rolle spielen.

Regionale Sozialmodelle zum Deutschlandticket: hilfreich, aber nicht einheitlich

Wer keinen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung hat – oder wer die Wertmarke nicht nutzt, weil er sich etwa für eine Kfz-Steuervergünstigung entschieden hat – für den können regionale Rabattmodelle zum Deutschlandticket eine Brücke sein.

Viele Länder und Verkehrsverbünde haben in den vergangenen Jahren Sozialtickets weiterentwickelt oder in ein Deutschlandticket-Format überführt. Die Konditionen sind regional sehr unterschiedlich, sowohl beim Preis als auch bei der Berechtigung.

Für Betroffene bedeutet das: Es lohnt sich, nicht nur auf „Schwerbehindert“ zu schauen, sondern auch auf weitere Anspruchsgrundlagen. Wer beispielsweise Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder ähnliche Leistungen bezieht, erfüllt oft Voraussetzungen für Sozialvarianten und kann dann ein deutlich günstigeres Deutschlandticket erhalten. Solche Modelle sind politisch gewollt, aber sie sind regional – und damit nicht automatisch überall verfügbar.

Antrag, Wechselmöglichkeiten und die oft unterschätzte Kfz-Steuer-Frage

Die Beantragung des Beiblatts mit oder ohne Wertmarke läuft über die zuständigen Stellen der Versorgungsverwaltung. In der Praxis ist dabei ein Punkt entscheidend, der in Beratungsgesprächen regelmäßig unterschätzt wird: Wer bestimmte Merkzeichen hat, kann sich unter Umständen zwischen unentgeltlicher Beförderung und einer Kfz-Steuerermäßigung entscheiden.

Gerade bei Merkzeichen wie „G“ oder „Gl“ steht oft die Frage im Raum, ob man häufiger Auto fährt oder häufiger den ÖPNV nutzt. Typischerweise ist eine Steuerermäßigung daran gekoppelt, dass auf das Recht zur unentgeltlichen Beförderung verzichtet wird. Wer seine Mobilität neu organisiert, sollte diese Entscheidung nicht nebenbei treffen, weil sie sich finanziell deutlich auswirken kann.

Wichtig ist auch: Es gibt Konstellationen, in denen ein Wechsel möglich ist, wenn sich Lebensumstände verändern, etwa nach einem Umzug, einem Arbeitsplatzwechsel oder einer Veränderung des Gesundheitszustands. Wer 2026 feststellt, dass der ÖPNV wieder wichtiger geworden ist, sollte prüfen lassen, ob und wie ein Wechsel zur Wertmarke sinnvoll ist.

Rechtsprechung als Hebel: Entlastung für bestimmte Pflege-Konstellationen

Ein Aspekt, der 2026 in der Praxis zählen kann, kommt nicht aus der Ticketpolitik, sondern aus der Rechtsprechung. Das Bundessozialgericht hat 2024 klargestellt, dass auch bestimmte Pflegeheim-Bewohner, die Leistungen der Hilfe zur Pflege beziehen, unter Umständen Anspruch auf eine kostenfreie Wertmarke haben können.

Das ist im Alltag besonders relevant, weil es den Zugang zur Mobilität für eine Gruppe verbessert, die häufig zwischen Zuständigkeiten, Leistungsarten und Ausnahmeregeln hängen bleibt. Wer betroffen ist oder Angehörige unterstützt, sollte prüfen lassen, ob diese Linie im eigenen Fall greift.

Fazit: 2026 wird das Deutschlandticket teurer – für viele bleibt Mobilität trotzdem sehr günstig

Die Formulierung „Deutschlandticket für Schwerbehinderte günstiger 2026“ führt leicht in die Irre, wenn man sie wörtlich nimmt. Das Deutschlandticket selbst wird nicht automatisch billiger. Für viele Menschen mit Schwerbehinderung ist 2026 dennoch ein Jahr, in dem Mobilität bezahlbar bleibt, weil die unentgeltliche Beförderung über die Wertmarke den Nahverkehr bundesweit zu sehr niedrigen Kosten ermöglicht – und für bestimmte Gruppen sogar ganz ohne Eigenbeteiligung.

Entscheidend ist, die eigene Situation sauber zu prüfen: Welche Merkzeichen liegen vor, wie viel Nahverkehr wird tatsächlich genutzt, spielt Fernverkehr eine große Rolle, gibt es eine Begleitperson, kommen regionale Sozialmodelle in Frage, und ist die Kfz-Steueroption langfristig wirklich die bessere Wahl. Wer diese Fragen klärt, hat gute Chancen, 2026 nicht mehr zu zahlen als nötig – und gleichzeitig die Mobilität zu bekommen, die im Alltag gebraucht wird.

