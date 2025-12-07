Rente: Diese Jahrgänge müssen jetzt schnell aktiv werden

Lesedauer 6 Minuten

Wer den Übergang in den Ruhestand für 2026 plant, bewegt sich in einem Zeitfenster, in dem kleine Details enorme Folgen für die Rente haben können.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt zeigt das, was viele unterschätzen: Nicht der „große“ Rentenbeginn an sich ist das Risiko, sondern die Summe aus Fristen, Voraussetzungen, richtig erfassten Versicherungszeiten und klug gewählten Startmonaten.

Wer an einer Grenze knapp vorbeirutscht oder Lücken im Rentenkonto übersieht, kann am Ende dauerhaft weniger Rente bekommen als eigentlich möglich wäre – und das nicht nur für ein paar Jahre, sondern unter Umständen lebenslang.

Im Fokus von Anhalt stehen dabei vor allem Versicherte der Jahrgänge 1961, 1962 und 1963, die 2026 häufig entweder regulär oder vorzeitig in Altersrente wechseln möchten. Gerade in diesen Jahrgängen liegen die Regelaltersgrenzen bei 66 Jahren und mehreren Monaten.

Das klingt zunächst nach einer klaren Marke, tatsächlich eröffnet das Rentenrecht aber mehrere Wege, vorher aufzuhören – allerdings zu sehr unterschiedlichen Bedingungen.

Die Spannweite reicht von vorzeitig und abschlagsfrei bis vorzeitig mit deutlichen, dauerhaft wirkenden Abschlägen. In der Praxis ist die Frage deshalb selten „Kann ich früher gehen?“, sondern fast immer „Unter welchen Voraussetzungen, ab wann genau und zu welchem Preis?“.

Dr. Utz Anhalt: Diese Jahrgänge müssen jetzt aufpassen

Renteninformation ist nicht Rentenplanung

Die jährlich verschickte Renteninformation vermittelt eine grobe Orientierung: Sie zeigt eine erwartbare Rentenhöhe bei angenommener weiterer Erwerbsbiografie, ist aber kein präzises Instrument für Entscheidungen in den letzten Monaten vor dem Ruhestand.

Für die konkrete Planung ist die Rentenauskunft deutlich wichtiger. Sie weist die relevanten Wartezeiten aus, zeigt mögliche Rentenarten und macht sichtbar, ab welchem Zeitpunkt ein Rentenbeginn möglich ist und welche Abschläge damit verbunden wären.

Ab dem 55. Lebensjahr wird eine solche Auskunft turnusmäßig zugesandt. Wer jedoch gezielt auf 2026 zusteuert, sollte zusätzlich eine aktuelle Rentenauskunft anfordern. Das ist kostenlos und ermöglicht eine Planung auf Basis der tatsächlich erfassten Versicherungszeiten – statt auf Grundlage von Annahmen.

Drei Wege in die vorzeitige Altersrente – mit sehr unterschiedlichen Folgen

Für viele, die 2026 den Ruhestand anpeilen, kommen drei Varianten einer vorgezogenen Altersrente in Betracht. Sie unterscheiden sich weniger im Namen als in den Voraussetzungen und in den lebenslangen finanziellen Auswirkungen.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt 45 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten voraus. Wer diese Wartezeit erfüllt, kann – abhängig vom Jahrgang – in der Regel bis zu zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen.

Beim Jahrgang 1961 bedeutet das, dass statt 66 Jahren und 6 Monaten ein Beginn bereits mit 64 Jahren und 6 Monaten möglich sein kann – bei ungekürzter Rente. Diese Option gilt vielen als besonders attraktiv, ist aber anspruchsvoll: Nicht jede Zeit zählt mit, und gerade deshalb entscheidet die Qualität des Versicherungskontos über die tatsächliche Chance.

Daneben steht die Altersrente für langjährig Versicherte, die bereits nach 35 Jahren Wartezeit erreichbar ist. Sie ermöglicht häufig einen deutlich früheren Ruhestand, ist jedoch mit Abschlägen verbunden, die dauerhaft gelten.

Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig beginnt, sinkt die monatliche Rentenzahlung um 0,3 Prozent. Wer viele Monate früher startet, sammelt entsprechend viele Abschlagsmonate.

Die Größenordnung wird klar, wenn man einen typischen Fall betrachtet: Ein Rentenbeginn im März 2026 bei Geburt im Februar 1963 kann zu einem Abschlag von 13,8 Prozent führen. Diese Kürzung gilt nicht nur bis zur Regelaltersgrenze, sondern lebenslang.

Eine dritte Möglichkeit ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren.

Diese Rentenart kann finanziell günstiger sein, weil sie einen vorzeitigen Rentenbeginn ohne Abschläge ermöglichen kann und darüber hinaus einen noch früheren Start mit Abschlägen erlaubt, die häufig niedriger ausfallen als bei der vorgezogenen Rente nach 35 Jahren. Im Vergleichsfall „Februar 1963 geboren, Rentenbeginn März 2026“ wäre dann statt 13,8 Prozent nur ein Abschlag von 6,6 Prozent denkbar. Das zeigt, wie stark die Wahl der passenden Rentenart die lebenslange Rentenhöhe beeinflussen kann.

Wartezeiten: Warum Lücken im Konto besonders teuer werden

Wartezeiten sind nicht nur eine formale Hürde. Ob 35 oder 45 Jahre erreicht werden, entscheidet über die Rentenart – und damit über Abschläge, Rentenbeginn und langfristige finanzielle Stabilität.

Besonders heikel ist, dass es häufig an wenigen Monaten hängt. Wer knapp unter 45 Jahren bleibt, verliert möglicherweise die Chance auf eine vorzeitige Rente ohne Kürzungen. Wer knapp unter 35 Jahren bleibt, verliert womöglich die Option, überhaupt über diese Rentenart früher zu starten.

Darum lohnt ein nüchterner Blick auf das eigene Rentenkonto: Sind alle Beschäftigungszeiten korrekt erfasst? Gibt es Lücken, die erklärbar oder sogar korrigierbar sind? Gerade ältere Zeiträume können unvollständig dokumentiert sein. Noch wichtiger sind Zeitarten, die viele nicht auf dem Schirm haben, die aber entscheidend auf Wartezeiten wirken können – die sogenannten Anrechnungszeiten.

Anrechnungszeiten: Kindererziehung, Schule, Studium – und die Frage, was wirklich zählt

Anrechnungszeiten werden häufig unterschätzt, obwohl sie im Einzelfall den Zugang zu einer günstigeren Rentenoption ermöglichen können. Besonders relevant sind Zeiten der Kindererziehung.

Sie können Wartezeiten erfüllen helfen und zugleich die spätere Rente erhöhen, weil sie rentenrechtlich bewertet werden. Wer diese Zeiten nicht korrekt im Versicherungskonto geführt hat, riskiert damit nicht nur eine niedrigere Rente, sondern unter Umständen auch den Verlust einer vorteilhaften Rentenart.

Schul- und Studienzeiten ab dem 17. Lebensjahr können ebenfalls als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden – allerdings mit wichtigen Einschränkungen.

Sie zählen in einem bestimmten Rahmen als Wartezeit, bringen aber typischerweise keine zusätzliche Rentenerhöhung. Und sie wirken nicht bei jeder Rentenart gleich: Für die 35-jährige Wartezeit können sie relevant sein, für die 45-jährige Wartezeit spielen sie meist keine Rolle. Genau diese Unterschiede machen eine individuelle Prüfung so wichtig, weil sich aus der gleichen Lebensphase je nach Zielrente sehr verschiedene Konsequenzen ergeben können.

Krankenversicherung im Ruhestand: Wenn die 9/10-Regelung den Beitrag bestimmt

Neben der Rentenberechnung ist die Krankenversicherung ein entscheidender Kostenfaktor. Für viele gesetzlich Versicherte ist der Übergang in die Krankenversicherung der Rentnerinnen und Rentner unproblematisch.

Dann ändert sich vor allem, wer den Anteil übernimmt, der im Erwerbsleben typischerweise vom Arbeitgeber getragen wird: Im Ruhestand tritt an diese Stelle die Rentenversicherung. Der eigene Anteil bleibt bestehen.

Teurer kann es werden, wenn die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner nicht erfüllt sind. Eine wesentliche Rolle spielt die 9/10-Regelung. Sie verlangt, dass Versicherte in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens zu mindestens 90 Prozent gesetzlich krankenversichert waren.

Wer längere Phasen privat versichert war oder aus anderen Gründen nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, erfüllt diese Bedingung möglicherweise nicht. Dann drohen höhere Belastungen, etwa durch eine freiwillige gesetzliche Versicherung oder eine fortgeführte private Absicherung.

Bemerkenswert ist dabei die praktische Konsequenz: Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, den Rentenbeginn um wenige Monate zu verschieben, wenn dadurch die Voraussetzungen doch noch erfüllt werden. Ein kurzer Aufschub kann sich durch dauerhaft niedrigere Beiträge über den gesamten Ruhestand hinweg auszahlen.

Steuern auf die Rente: Warum 2026 genauer hingeschaut werden sollte

Renten sind steuerpflichtig, und der steuerpflichtige Anteil ist über Jahre gestiegen und steigt weiter. Für einen Rentenbeginn im Jahr 2026 bedeutet das, dass ein großer Teil der gesetzlichen Rente steuerlich erfasst wird, während ein kleinerer Anteil steuerfrei bleibt.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt jedoch vom gesamten Einkommen im Ruhestand ab. Zusätzliche Einnahmen, etwa aus Vermietung oder anderen Quellen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Steuerzahlung und können die Steuerlast spürbar verändern.

Wer sich frühzeitig beraten lässt, kann Nachzahlungen eher vermeiden, realistische Vorauszahlungen planen und die verfügbaren Freibeträge besser nutzen. Gerade beim Wechsel in den Ruhestand entstehen häufig neue Konstellationen, weil mehrere Einnahmearten zusammen betrachtet werden und sich der steuerliche Rahmen gegenüber dem Erwerbsleben verschiebt.

Was sich vor 2026 noch beeinflussen lässt

Wer 2026 in den Ruhestand wechseln will, sollte nicht nur die voraussichtliche Rentenhöhe betrachten, sondern auch die Voraussetzungen für die jeweils passende Rentenart, die Auswirkungen von Abschlägen, den Krankenversicherungsstatus und die steuerliche Gesamtsituation.

Eine genaue Kontenklärung ist dabei oft der wichtigste Schritt, weil sie sichtbar macht, ob Zeiten fehlen oder falsch erfasst wurden und ob sich daraus Handlungsoptionen ergeben.

Auch gesundheitliche Einschränkungen sollten sachlich geprüft werden. Wenn ein Schwerbehindertenstatus möglich ist, kann das den Zugang zu einer günstigeren Rentenart eröffnen und Abschläge reduzieren oder vermeiden helfen. Gleichzeitig lohnt der Blick auf die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Rentner, weil wenige fehlende Monate später dauerhaft höhere Beiträge bedeuten können.

Pflegezeiten, freiwillige Beiträge und „vergessene“ Minijobs: Wo häufig Rentenzeit verloren geht

Typische Lücken entstehen dort, wo Versicherungszeiten nicht automatisch „im Kopf“ präsent sind: bei Pflege von Angehörigen, bei geringfügigen Beschäftigungen oder bei Nebenjobs. Pflegezeiten können unter bestimmten Voraussetzungen rentenrechtlich berücksichtigt werden und in Grenzfällen den Ausschlag geben, ob 45 Jahre erreicht werden.

Ebenso können freiwillige Beiträge in bestimmten Konstellationen helfen, fehlende Zeiten zu schließen, wobei eine sorgfältige wirtschaftliche Abwägung wichtig bleibt.

Bei Minijobs und Nebenbeschäftigungen zeigt die Erfahrung, dass nicht jede Tätigkeit im Versicherungskonto so vollständig auftaucht, wie Versicherte erwarten. Wer hier Unklarheiten hat, riskiert Rentenpunkte und damit Rentenhöhe – und möglicherweise auch den Zugang zu einer vorteilhaften Rentenart, wenn dadurch Wartezeiten verfehlt werden.

Eine vollständige Übersicht über das Versicherungskonto ist deshalb mehr als wichtig: Sie ist die Grundlage dafür, dass aus dem geplanten Rentenbeginn kein dauerhaftes Minus wird.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung: Informationen zu Renteninformation, Rentenauskunft, Wartezeiten sowie Altersrentenarten

Sozialgesetzbuch VI (SGB VI): Gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere Voraussetzungen von Altersrenten und Abschlägen

Sozialgesetzbuch V (SGB V): Gesetzliche Krankenversicherung, insbesondere Krankenversicherung der Rentner und Voraussetzungen

Einkommensteuergesetz (EStG): Besteuerung von Renten und Grundfreibetrag, inklusive Regelungen zum Besteuerungsanteil