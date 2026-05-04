Steuerpflicht bei Rente: Rentner bekommen spät Post vom Finanzamt – das kann teuer werden

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Die Rente schützt nicht vor Einkommensteuer. Seit der Einführung der nachgelagerten Besteuerung wird ein wachsender Teil der gesetzlichen Rente als steuerpflichtiges Einkommen behandelt, während Altersvorsorgebeiträge in der Erwerbsphase stärker steuerlich entlastet werden. Die gesetzliche Rente wird dabei nicht automatisch um Einkommensteuer gekürzt.

Das führt häufig zu einem Missverständnis. Wer seine Rente monatlich ohne Steuerabzug erhält, ist nicht automatisch außerhalb des Steuerrechts. Die Finanzverwaltung erhält viele Rentendaten elektronisch, dennoch kann eine Einkommensteuererklärung mit Anlage R erforderlich sein.

Wann die Steuererklärung Pflicht wird

Entscheidend ist nicht allein die monatliche Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen. Eine Einkommensteuererklärung wird bei Einzelveranlagung verlangt, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte eines Rentners ohne lohnsteuerpflichtige Einkünfte über dem jährlichen Grundfreibetrag liegt. Für 2025 beträgt dieser 12.096 Euro, für 2026 sind es 12.348 Euro.

Zur gesetzlichen Rente können weitere Einnahmen hinzukommen. Dazu zählen etwa Betriebsrenten, Pensionen, Mieteinnahmen, private Renten oder bestimmte Kapitalerträge. Gerade diese zusätzlichen Einkünfte führen häufig dazu, dass aus einem vermeintlich steuerfreien Ruhestand doch eine Abgabepflicht entsteht.

Besonders aufmerksam sollten Ruheständler sein, die neben einer Pension oder einem Arbeitslohn auch gesetzliche Rente beziehen. In solchen Fällen kann bereits ein zusätzlicher steuerpflichtiger Rentenanteil von mehr als 410 Euro eine Erklärungspflicht auslösen. Gemeint ist dabei nicht die volle Rentenzahlung, sondern der steuerlich anzusetzende Anteil.

Der Rentenbeginn entscheidet über den steuerpflichtigen Anteil

Wie viel von der Rente steuerlich erfasst wird, hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Wer 2025 erstmals Rente bezog, muss 83,5 Prozent der Jahresbruttorente versteuern. Bei Rentenbeginn 2026 sind es 84 Prozent.

Der steuerfreie Teil wird nicht jedes Jahr neu prozentual berechnet. Das Finanzamt setzt daraus einen festen Eurobetrag fest, der in späteren Jahren grundsätzlich unverändert bleibt. Rentenerhöhungen wirken sich deshalb steuerlich stärker aus, weil spätere Anpassungen das steuerpflichtige Einkommen erhöhen.

Genau deshalb können Rentner erst Jahre nach Rentenbeginn erstmals erklärungspflichtig werden. Anfangs reicht der Grundfreibetrag noch aus, später heben Rentenanpassungen, Zusatzrenten oder Mieteinnahmen das Einkommen über die Grenze. Wer länger keine Erklärung abgegeben hat, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass dies dauerhaft so bleibt.

Orientierung bei Freibeträgen, Anteilen und Fristen

Die folgende Übersicht zeigt wichtige Werte, die Rentnerinnen und Rentner im Blick behalten sollten. Sie ersetzt keine individuelle Steuerberechnung, macht aber deutlich, warum schon kleine Veränderungen bei der Rente steuerliche Folgen haben können.

Thema Wert oder Frist Bedeutung Grundfreibetrag 2025 12.096 Euro Bis zu diesem zu versteuernden Einkommen fällt bei Einzelveranlagung keine Einkommensteuer an. Grundfreibetrag 2026 12.348 Euro Diese Grenze gilt für den Veranlagungszeitraum 2026 bei Einzelveranlagung. Rentenbeginn 2025 83,5 Prozent steuerpflichtig Der verbleibende Anteil bildet den persönlichen Rentenfreibetrag. Rentenbeginn 2026 84,0 Prozent steuerpflichtig Der steuerfreie Anteil sinkt für neue Renten auf 16 Prozent. Selbst erstellte Steuererklärung Grundsätzlich sieben Monate nach Jahresende Für die Steuererklärung 2025 führt das regelmäßig zum 31. Juli 2026. Steuererklärung mit steuerlicher Beratung Grundsätzlich Ende Februar des übernächsten Jahres Das Finanzamt kann eine frühere Abgabe verlangen.

Wann keine Erklärung nötig sein kann

Wer ausschließlich eine überschaubare gesetzliche Rente bezieht, keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte hat und mit seinem zu versteuernden Einkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt, muss in der Regel keine Einkommensteuererklärung abgeben. Das gilt allerdings nur, solange das Finanzamt keine Erklärung ausdrücklich anfordert. Eine solche Aufforderung sollte immer ernst genommen werden.

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Auch wer überzeugt ist, keine Steuer zahlen zu müssen, muss nach einer Aufforderung reagieren. Aus dem Schreiben des Finanzamts entsteht eine konkrete Abgabepflicht. Wird die Erklärung trotzdem nicht eingereicht, kann die Finanzverwaltung die Besteuerungsgrundlagen schätzen.

Warum sich Abgeben trotzdem lohnen kann

Eine Steuererklärung bedeutet nicht automatisch eine Nachzahlung. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, bestimmte Versicherungen, außergewöhnliche Belastungen, Spenden oder haushaltsnahe Dienstleistungen können das zu versteuernde Einkommen senken. Gerade im Alter können Krankheitskosten oder Pflegeaufwendungen steuerlich ins Gewicht fallen.

Auch Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen können die Steuerlast mindern. Deshalb ist es sinnvoll, Belege nicht erst dann zusammenzusuchen, wenn bereits eine Mahnung des Finanzamts eingegangen ist. Wer geordnet dokumentiert, kann eine mögliche Nachzahlung reduzieren oder in manchen Fällen sogar vermeiden.

Wann es teuer wird

Teuer wird es vor allem, wenn eine Erklärungspflicht besteht und die Steuererklärung zu spät abgegeben wird. Für nicht beratene Steuerpflichtige gilt grundsätzlich eine Frist von sieben Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres. Für die Steuererklärung 2025 ist damit regelmäßig der 31. Juli 2026 entscheidend.

Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Dieser beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer nach Abzug von Vorauszahlungen und Steuerabzügen, mindestens aber 25 Euro für jeden angefangenen Monat der Verspätung. Der Höchstbetrag liegt bei 25.000 Euro.

Hinzu kommen mögliche Nachzahlungszinsen, wenn die Steuerfestsetzung sehr spät erfolgt. Der Zinslauf beginnt im Regelfall 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Steuer entstanden ist. Für Zeiträume ab 2019 beträgt der Zinssatz 0,15 Prozent je vollem Monat.

Ein weiteres Risiko ist die Schätzung durch das Finanzamt. Dabei werden Ausgaben, Freibeträge oder persönliche Belastungen womöglich nicht so berücksichtigt, wie es bei einer vollständigen Erklärung möglich wäre. Das kann zu einem Bescheid führen, der ungünstiger ausfällt als nötig.

Praxisbeispiel: Wenn die Rentenerhöhung zur Pflicht führt

Frau Berger ist alleinstehend und erhält seit 2021 gesetzliche Rente. Im Jahr 2025 liegt ihre Jahresbruttorente nach mehreren Anpassungen bei 20.400 Euro. Ihr fester Rentenfreibetrag beträgt 3.600 Euro, sodass vor weiteren Abzügen 16.800 Euro steuerpflichtige Renteneinkünfte verbleiben.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Pauschbeträgen liegt ihr zu versteuerndes Einkommen grob bei 14.300 Euro. Damit überschreitet sie den Grundfreibetrag von 12.096 Euro für 2025 und muss eine Steuererklärung abgeben. Reicht sie diese erst fünf Monate nach Fristablauf ein und ergibt sich eine Nachzahlung, kann allein der Verspätungszuschlag mindestens 125 Euro betragen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Besteuerung der Rente