Stellenabbau bei VW: Wie hoch ist jetzt die Abfindung?

100.000 Stellen werden bei VW abgebaut: Wie hoch kann die Abfindung für Beschäftigte jetzt ausfallen?

Die Nachricht über einen möglichen weiteren Stellenabbau bei Volkswagen sorgt für erhebliche Verunsicherung. Medien berichten über Szenarien, nach denen bis zu 100.000 Arbeitsplätze weltweit unter Druck geraten könnten.

Offiziell belastbar sind bislang andere Zahlen. Volkswagen hatte bereits vereinbart, bis 2030 rund 35.000 Stellen bei der Marke Volkswagen in Deutschland sozialverträglich abzubauen.

Im Konzern ist zudem von rund 50.000 wegfallenden Stellen in Deutschland bis 2030 die Rede.

Für Beschäftigte ist nun die entscheidende Frage: Wie hoch kann eine Abfindung ausfallen, wenn Volkswagen den Personalabbau weiter vorantreibt?

VW unter Druck

Volkswagen steht unter hohem Kostendruck. Der Konzern kämpft mit schwächerer Nachfrage, starker Konkurrenz aus China, hohen Entwicklungskosten für Elektromobilität und Software sowie mit teuren deutschen Produktionsstrukturen.

Deshalb wird seit Monaten über Werkbelegung, Produktivität und Personalabbau gesprochen. Die bisherigen Vereinbarungen setzen aber vor allem auf freiwillige Lösungen, Altersteilzeit, Vorruhestand und Aufhebungsverträge.

Das ist für Arbeitnehmer wichtig. Denn eine freiwillige Abfindung ist rechtlich etwas anderes als eine betriebsbedingte Kündigung.

Keine einheitliche Abfindung für alle VW-Beschäftigten

Die Höhe einer Abfindung hängt bei Volkswagen nicht nur von der Dauer der Beschäftigung ab. Auch Entgeltgruppe, Alter, Standort, Beschäftigungsbereich und das konkrete Programm können den Betrag verändern.

Wer seit vielen Jahren im Unternehmen arbeitet und ein höheres tarifliches Einkommen hat, kann deutlich mehr erhalten als ein jüngerer Beschäftigter mit kürzerer Betriebszugehörigkeit. Deshalb sind pauschale Aussagen wie „jeder bekommt 100.000 Euro“ falsch.

Bei früheren VW-Programmen wurden in Medienberichten Abfindungen bis zu rund 450.000 Euro genannt. Solche Summen betrafen aber vor allem Beschäftigte in hohen Entgeltgruppen mit langer Betriebszugehörigkeit.

Für viele andere Beschäftigte können die Angebote deutlich darunter liegen. Gleichwohl sind auch mittlere fünfstellige oder sechsstellige Beträge möglich.

Wie VW-Abfindungen grundsätzlich berechnet werden können

In der arbeitsrechtlichen Praxis wird häufig eine einfache Orientierung verwendet. Sie lautet: ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.

Diese Formel ist aber keine gesetzliche Garantie. Sie dient nur als Rechenhilfe, um ein Angebot einordnen zu können.

Bei tarifgebundenen Unternehmen wie Volkswagen können Sozialpläne, Sonderprogramme und freiwillige Prämien zu deutlich anderen Ergebnissen führen. Gerade bei großen Konzernen liegen Angebote häufig über der einfachen Faustformel, wenn der Arbeitgeber schnelle und freiwillige Austritte erreichen will.

Bei Volkswagen kamen in der Vergangenheit auch Sonderprämien ins Gespräch. Besonders schnelle Entscheidungen für einen Aufhebungsvertrag konnten zusätzliche Zahlungen auslösen.

Welche Beträge realistisch sein können

Die bisher bekannten Zahlen zeigen eine große Spannweite. In Medienberichten wurden niedrige fünfstellige Beträge ebenso genannt wie sehr hohe sechsstellige Abfindungen.

Für Beschäftigte mit kurzer Betriebszugehörigkeit kann ein Angebot im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Wer dagegen 20 Jahre oder länger bei Volkswagen arbeitet, kann je nach Gehalt und Programm auch auf deutlich höhere Summen kommen.

In Einzelfällen wurden Beträge von rund 400.000 Euro bis 450.000 Euro genannt. Diese Beträge sollten aber nicht als Regelfall verstanden werden.

Ausgangslage Mögliche Einordnung der Abfindung Kurze Betriebszugehörigkeit und niedrigere Entgeltgruppe eher niedriger bis mittlerer fünfstelliger Betrag Etwa 10 Jahre Betriebszugehörigkeit häufig fünfstelliger Betrag, abhängig vom Monatsgehalt Etwa 20 Jahre Betriebszugehörigkeit je nach Entgeltgruppe auch sechsstelliger Betrag möglich Lange Betriebszugehörigkeit und hohes Tarifentgelt deutlich sechsstellige Abfindung möglich Höchste Entgeltgruppen mit langer Beschäftigungsdauer in früheren Berichten bis rund 450.000 Euro genannt

Warum hohe Abfindungen nicht automatisch ein gutes Geschäft sind

Eine hohe Abfindung wirkt auf den ersten Blick attraktiv. Entscheidend ist aber, was nach Steuern, Krankenversicherung, möglicher Sperrzeit und Rentenfolgen übrig bleibt.

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Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, beendet das Arbeitsverhältnis freiwillig. Das kann beim Arbeitslosengeld zu einer Sperrzeit führen, wenn die Agentur für Arbeit keinen wichtigen Grund anerkennt.

Auch der Auszahlungszeitpunkt ist wichtig. Wird eine hohe Abfindung in einem Jahr ausgezahlt, kann die Steuerlast stark steigen.

Die sogenannte Fünftelregelung kann steuerlich helfen, muss aber im Einzelfall geprüft werden. Beschäftigte sollten vor der Unterschrift deshalb nicht nur auf die Bruttosumme schauen.

Altersteilzeit kann für ältere Beschäftigte wichtiger sein als die Abfindung

Für ältere VW-Beschäftigte kann Altersteilzeit attraktiver sein als eine reine Einmalzahlung. Sie ermöglicht einen geregelten Übergang bis zur Rente und kann Einkommenslücken verringern.

Besonders wichtig ist dabei die Frage, wann der frühestmögliche Rentenbeginn erreicht wird. Wer zu früh aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, riskiert Monate oder Jahre ohne gesichertes Einkommen.

Bei langjährig Versicherten kann es außerdem um Abschläge bei der Rente gehen. Eine hohe Abfindung kann diese Nachteile ausgleichen, muss es aber nicht.

Deshalb sollten Betroffene immer berechnen, wie viel Geld bis zum Rentenbeginn tatsächlich benötigt wird. Der reine Abfindungsbetrag sagt darüber wenig aus.

Warum ein Aufhebungsvertrag genau geprüft werden muss

Ein Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis endgültig. Nach der Unterschrift lässt sich die Entscheidung meist nur schwer rückgängig machen.

Der Vertrag sollte deshalb Angaben zur Abfindung, zum Beendigungsdatum, zur Freistellung, zu Resturlaub, Bonuszahlungen, Dienstwagen, Betriebsrente und Zeugnis enthalten. Auch Ausschlussfristen können wichtig sein.

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Beschäftigte sollten außerdem prüfen, ob die Abfindung erst zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt wird. Das kann steuerlich sinnvoll sein, birgt aber auch Planungsrisiken.

Bei langjähriger Beschäftigung können kleine Vertragsdetails sehr viel Geld ausmachen. Deshalb sollte kein Angebot vorschnell unterschrieben werden.

Was Arbeitnehmer vor einer Zusage klären sollten

Vor einer Entscheidung sollte zuerst die Netto-Wirkung der Abfindung berechnet werden. Die Bruttosumme allein ist nicht aussagekräftig.

Danach sollte geprüft werden, ob eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld droht. Besonders wichtig ist, ob das Beendigungsdatum die reguläre Kündigungsfrist einhält.

Auch die Rentenversicherung sollte einbezogen werden. Sie kann klären, ob Zeiten fehlen, ob Abschläge drohen und ob freiwillige Beiträge sinnvoll sein können.

Wer eine neue Beschäftigung in Aussicht hat, bewertet ein Angebot anders als jemand kurz vor der Rente. Deshalb gibt es keine Abfindung, die für alle Betroffenen gleich gut ist.

Beispielrechnung: Was eine Abfindung nach der Faustformel ergeben würde

Ein VW-Beschäftigter verdient 5.000 Euro brutto im Monat und arbeitet seit 20 Jahren im Unternehmen. Nach der einfachen arbeitsrechtlichen Faustformel ergäbe sich folgende Rechnung: 0,5 Monatsgehälter mal 20 Beschäftigungsjahre.

Das wären 0,5 mal 5.000 Euro mal 20. Daraus ergibt sich eine Abfindung von 50.000 Euro brutto.

Ein tatsächliches VW-Angebot kann aber darüber liegen, wenn ein Sozialplan, ein Sonderprogramm oder eine zusätzliche Prämie gilt. Ebenso kann es anders ausfallen, wenn besondere tarifliche Bedingungen greifen.

Bei einem höheren Bruttogehalt von 7.000 Euro und 25 Beschäftigungsjahren ergäbe dieselbe Faustformel bereits 87.500 Euro. Durch VW-Sonderregelungen könnte daraus im Einzelfall ein deutlich höherer Betrag werden.

Warum die Abfindung bei VW politisch und sozial brisant ist

Volkswagen ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Deutschland. Wenn dort zehntausende Stellen wegfallen, betrifft das nicht nur die Beschäftigten selbst.

Auch Zulieferer, Dienstleister, Kommunen und ganze Regionen hängen wirtschaftlich an den Werken. Besonders Wolfsburg, Emden, Zwickau, Hannover, Braunschweig und Kassel stehen deshalb im Blick der Öffentlichkeit.

Für die Belegschaft geht es um Sicherheit, Einkommen und Zukunftsplanung. Für Volkswagen geht es um Wettbewerbsfähigkeit und Kosten.

Der Konflikt wird deshalb nicht allein auf betrieblicher Ebene geführt. Er hat auch Bedeutung für Industriepolitik, Tarifpolitik und den deutschen Arbeitsmarkt.

Was Beschäftigte jetzt tun sollten

Wer ein Angebot erhält, sollte zunächst Ruhe bewahren. Eine hohe Summe ersetzt keine rechtliche, steuerliche und rentenrechtliche Prüfung.

Wichtig ist, das Angebot schriftlich mitzunehmen und keine spontane Zusage zu geben. Danach sollten Betriebsrat, Gewerkschaft, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Steuerberatung und gegebenenfalls Rentenversicherung einbezogen werden.

Beschäftigte sollten außerdem mehrere Szenarien durchrechnen. Dazu gehören Weiterarbeit, Aufhebungsvertrag, Altersteilzeit, Vorruhestand und ein Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber.

Erst wenn klar ist, wie viel netto bleibt und wie die Zeit nach dem Austritt finanziert wird, lässt sich ein Angebot seriös bewerten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein 57-jähriger VW-Beschäftigter arbeitet seit 31 Jahren im Unternehmen. Er erhält ein Abfindungsangebot über 180.000 Euro brutto und soll das Arbeitsverhältnis im kommenden Jahr beenden.

Auf den ersten Blick wirkt das Angebot sehr attraktiv. Bei genauer Prüfung zeigt sich aber, dass ihm bis zum frühestmöglichen Rentenbeginn noch mehrere Jahre fehlen.

Zusätzlich drohen Steuern auf die Abfindung und mögliche Nachteile beim Arbeitslosengeld. Nach Beratung entscheidet er sich nicht sofort für den Aufhebungsvertrag, sondern lässt eine Alternative mit Altersteilzeit berechnen.

Das Beispiel zeigt: Die höchste Abfindung ist nicht automatisch die beste Lösung. Entscheidend ist, ob das gesamte Paket bis zur nächsten beruflichen oder rentenrechtlichen Station trägt.

Fragen und Antworten zur VW-Abfindung

Werden jetzt wirklich 100.000 VW-Mitarbeiter entlassen?

Das ist derzeit nicht als fest beschlossene Entlassungszahl bestätigt. Die Zahl stammt aus Medienberichten über mögliche weitergehende Sparszenarien. Offiziell bekannt sind bisher vor allem die bereits vereinbarten Abbauziele von 35.000 Stellen bei der Marke Volkswagen in Deutschland und rund 50.000 Stellen im Konzern in Deutschland bis 2030.

Wie hoch ist die Abfindung bei Volkswagen?

Es gibt keinen einheitlichen Betrag. Die Abfindung hängt unter anderem von Monatsgehalt, Betriebszugehörigkeit, Entgeltgruppe, Alter, Standort und dem jeweiligen Programm ab. In früheren Berichten wurden bei VW Abfindungen bis in den Bereich von rund 450.000 Euro genannt.

Bekommen alle VW-Beschäftigten eine Abfindung?

Nein. Eine Abfindung gibt es in der Regel nur, wenn ein entsprechendes Programm gilt und ein Aufhebungsvertrag abgeschlossen wird. Bei freiwilligen Programmen müssen meist beide Seiten zustimmen.

Ist eine Abfindung steuerfrei?

Nein. Abfindungen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine steuerliche Begünstigung greifen, die die Belastung abmildert. Ob das im Einzelfall möglich ist, sollte steuerlich geprüft werden.

Droht nach einem Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld?

Ja, das ist möglich. Wer sein Arbeitsverhältnis freiwillig beendet, kann eine Sperrzeit riskieren. Entscheidend sind die genauen Vertragsbedingungen, das Beendigungsdatum und die Frage, ob ein wichtiger Grund vorliegt.

Sollten VW-Beschäftigte ein Abfindungsangebot sofort annehmen?

Nein. Vor der Unterschrift sollten Betroffene prüfen lassen, wie viel netto bleibt, ob Arbeitslosengeld gefährdet ist, welche Rentenfolgen entstehen und ob Altersteilzeit oder Vorruhestand besser passen. Eine schnelle Entscheidung kann teuer werden.