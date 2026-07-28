Sozialgericht entscheidet vor Fristablauf: EM-Rentenklage muss neu geprüft werden

Ein Sozialgericht darf eine Klage auf Erwerbsminderungsrente nicht abweisen, solange eine von ihm gesetzte Äußerungsfrist noch läuft. Nennt es in demselben Schreiben unterschiedliche Fristen, muss es den Ablauf der längeren Frist abwarten.

Anzeige

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hob deshalb einen Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Duisburg auf. Die Klägerin hat damit noch keine EM-Rente gewonnen, erhält aber eine neue und vollständige Prüfung ihres Anspruchs.

Rentenversicherung hielt die Klägerin für sechs Stunden arbeitsfähig

Eine Versicherte hatte eine Erwerbsminderungsrente beantragt. Die Deutsche Rentenversicherung lehnte den Antrag nach einer medizinischen Begutachtung ab, weil die Frau nach ihrer Einschätzung noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Arbeiten verrichten könne.

Damit wäre die medizinische Voraussetzung für eine Erwerbsminderungsrente grundsätzlich nicht erfüllt. Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt in der Regel als voll erwerbsgemindert; bei drei bis unter sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderung in Betracht.

Die Versicherte erhob Klage beim Sozialgericht Duisburg. Dort sollten weitere Angaben zu behandelnden Ärzten und medizinischen Unterlagen eingeholt werden.

Trotz noch laufender Äußerungsfrist wies das Sozialgericht die Klage durch Gerichtsbescheid vom 8. April 2026 ab. Das Verfahren trug das Aktenzeichen S 37 R 1249/25.

Bei widersprüchlichen Angaben muss das Gericht länger warten

Das LSG Nordrhein-Westfalen beanstandete die vorzeitige Entscheidung. Setzt ein Gericht in einem Schreiben unterschiedliche Äußerungsfristen, dürfen die Beteiligten darauf vertrauen, dass ihnen die längere Frist zur Verfügung steht.

Das Sozialgericht hätte deshalb abwarten müssen, ob die Klägerin noch Angaben, Befunde oder Einwände einreicht. Die Entscheidung vor Fristablauf verletzte ihren Anspruch auf rechtliches Gehör.

Dieser Anspruch ist in § 62 Sozialgerichtsgesetz und in Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Er verlangt nicht nur eine formale Gelegenheit zur Stellungnahme, sondern ausreichend Zeit, diese Möglichkeit tatsächlich zu nutzen.

Das LSG Nordrhein-Westfalen stellte mit Urteil vom 12. Juni 2026, L 4 R 335/26, klar: Nennt ein Gericht verschiedene Fristen, darf es nicht vor Ablauf der längeren entscheiden.

Der Fristfehler konnte die Rentenentscheidung beeinflussen

Der Fehler war nicht nur formaler Natur. Bei einer EM-Rentenklage können Angaben zu behandelnden Ärzten darüber entscheiden, ob weitere Befundberichte oder ein neues Gutachten eingeholt werden müssen.

Die genannten Ärzte hätten nähere Auskünfte zum Krankheitsverlauf, zu Behandlungen und zum tatsächlichen Leistungsvermögen der Klägerin geben können. Das Sozialgericht durfte diese Möglichkeit nicht übergehen.

Erst nach Auswertung der erreichbaren medizinischen Unterlagen lässt sich beurteilen, wie viele Stunden die Versicherte unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Genau diese Prüfung war noch nicht abgeschlossen.

Gerichtsbescheid setzt einen geklärten Sachverhalt voraus

Das Sozialgericht hatte ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entschieden. Dieses vereinfachte Verfahren ist nach § 105 SGG nur zulässig, wenn der Fall keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufweist und der Sachverhalt geklärt ist.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Neue Hochrechnungsregelung für Rentenerhöhung ab 2027

Bestehen noch offene medizinische Fragen, ist diese Voraussetzung nicht ohne Weiteres erfüllt. Das gilt besonders dann, wenn weitere behandelnde Ärzte benannt wurden und deren Befunde für das Leistungsvermögen bedeutsam sein können.

Nach § 103 SGG erforscht das Sozialgericht den Sachverhalt von Amts wegen. Betroffene müssen zwar mitwirken und ihre Ärzte sowie Behandlungen benennen, das Gericht bleibt aber für eine ausreichende Sachaufklärung verantwortlich.

DRV-Gutachten ist vor Gericht nur eine Urkunde

Das LSG korrigierte außerdem die Einordnung des Gutachtens, das die Rentenversicherung im Verwaltungsverfahren eingeholt hatte. Vor Gericht wird ein solches Gutachten als Urkunde verwertet.

Es handelt sich nicht um einen Sachverständigenbeweis, den das Sozialgericht selbst erhoben hat. Für einen gerichtlich bestellten Sachverständigen gelten weitergehende Pflichten und Kontrollmöglichkeiten.

Verwaltungsgutachten bleiben trotzdem verwertbar

Die Einstufung als Urkundenbeweis macht ein Gutachten der Rentenversicherung nicht wertlos. Ein fachlich schlüssiges Verwaltungsgutachten kann sogar eine gerichtliche Entscheidung tragen.

Das Gericht muss jedoch zeigen, dass ihm der Unterschied zu einem eigenen Sachverständigengutachten bewusst ist. Es muss außerdem prüfen, ob das Verwaltungsgutachten nachvollziehbar ist und alle erheblichen Erkrankungen sowie Funktionsbeeinträchtigungen erfasst.

Darauf hatte bereits das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 7. Mai 2019, B 2 U 25/17 R, hingewiesen. Verwaltungsgutachten können verwertet werden, besitzen aber nicht automatisch den verfahrensrechtlichen Status eines Gerichtsgutachtens.

Bestehen Widersprüche zu fachärztlichen Befunden oder wurden wichtige Erkrankungen nicht untersucht, muss das Sozialgericht weiter ermitteln. Es darf die Einschätzung der Rentenversicherung nicht allein wegen der Überschrift „Gutachten“ ungeprüft übernehmen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Sozialgericht muss die medizinische Prüfung fortsetzen

Das Sozialgericht Duisburg muss nun prüfen, welche Befundberichte noch einzuholen sind. Anschließend ist zu entscheiden, ob die medizinischen Unterlagen ausreichen oder zusätzlich ein gerichtliches Sachverständigengutachten benötigt wird.

Das LSG verwies den Fall nach § 159 SGG zurück. Eine solche Zurückverweisung kommt bei einem wesentlichen Verfahrensmangel in Betracht, wenn deshalb eine umfangreiche Beweisaufnahme notwendig wird.

Die bisherigen Akten und Gutachten bleiben erhalten. Sie müssen jedoch um die fehlenden medizinischen Erkenntnisse ergänzt und anschließend neu bewertet werden.

Noch ist offen, ob die Klägerin eine EM-Rente erhält

Das LSG hat nicht festgestellt, dass die Frau erwerbsgemindert ist. Es entschied nur, dass der bisherige Gerichtsbescheid wegen der vorzeitigen Entscheidung keinen Bestand haben kann.

Ergibt die weitere Beweisaufnahme ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich, kann das Sozialgericht die Klage erneut abweisen. Stellt sich dagegen ein Leistungsvermögen von weniger als sechs oder weniger als drei Stunden heraus, kann eine teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen.

Entscheidend sind dabei nicht allein die Diagnosen. Geprüft werden muss, wie sich die Erkrankungen tatsächlich auf Belastbarkeit, Konzentration, Ausdauer, Wegefähigkeit und tägliche Arbeitszeit auswirken.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen können

Versicherte sollten dem Gericht frühzeitig alle behandelnden Haus- und Fachärzte nennen. Hilfreich sind genaue Angaben zum Behandlungszeitraum und dazu, welche Beschwerden der jeweilige Arzt untersucht hat.

Auch Klinikberichte, Reha-Entlassungsberichte, Medikamentenpläne und aktuelle Befunde sollten vollständig eingereicht oder konkret bezeichnet werden. Weicht ein DRV-Gutachten von den Einschätzungen behandelnder Ärzte ab, sollten die Widersprüche möglichst genau benannt werden.

Eine pauschale Erklärung, das Gutachten sei falsch, genügt meist nicht. Besser ist es aufzuzeigen, welche Erkrankung fehlt, welcher Befund nicht berücksichtigt wurde oder warum die angenommene tägliche Arbeitszeit nicht zum dokumentierten Krankheitsverlauf passt.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Gerichte unterschiedliche medizinische Einschätzungen bewerten, zeigt der Beitrag über eine EM-Rentenklage nach dem Vorwurf simulierter Beschwerden.

Unterschiedliche Fristen sollten sofort geklärt werden

Enthält ein gerichtliches Schreiben voneinander abweichende Fristangaben, sollten Betroffene das Gericht unverzüglich schriftlich um Klarstellung bitten. Vorsorglich sollte versucht werden, bereits die kürzere Frist einzuhalten.

Ist das nicht möglich, kann innerhalb dieser Frist eine begründete Verlängerung beantragt werden. Ein solcher Antrag verlängert die Frist allerdings nicht automatisch, weshalb die Reaktion des Gerichts abgewartet werden muss.

Ergeht trotzdem vor Fristablauf ein Gerichtsbescheid, sollte sofort geprüft werden, welcher Rechtsbehelf zulässig ist. Je nach Verfahren kommen eine Berufung oder ein Antrag auf mündliche Verhandlung in Betracht.

Die Frist beträgt grundsätzlich einen Monat nach Zustellung des Gerichtsbescheids. Welche Möglichkeit im Einzelfall besteht, ergibt sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung; weitere Grundlagen erklärt der Beitrag zur Klage vor dem Sozialgericht.

Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte erhält vom Sozialgericht ein Schreiben mit zwei unterschiedlichen Äußerungsfristen. Sie teilt dem Gericht den Widerspruch sofort mit, bittet um Bestätigung der längeren Frist und kündigt einen noch ausstehenden fachärztlichen Bericht an.

Das Gericht bestätigt den späteren Termin. Die Versicherte reicht den Bericht rechtzeitig ein und verhindert damit, dass über ihre Klage auf einer unvollständigen medizinischen Grundlage entschieden wird.

Häufige Fragen zum Urteil

Hat das LSG der Klägerin eine Erwerbsminderungsrente zugesprochen?

Nein. Das LSG hob den Gerichtsbescheid auf und verwies das Verfahren an das Sozialgericht Duisburg zurück. Über den Rentenanspruch muss nach weiteren medizinischen Ermittlungen neu entschieden werden.

Welche Frist gilt, wenn ein Gericht zwei unterschiedliche Fristen nennt?

Das Gericht muss den Ablauf der längeren Frist abwarten. Betroffene sollten widersprüchliche Angaben dennoch sofort schriftlich klären lassen und möglichst innerhalb der kürzeren Frist reagieren.

Muss das Sozialgericht immer ein eigenes Gutachten einholen?

Nein. Ein Gutachten aus dem Verwaltungsverfahren kann ausreichen, wenn es fachlich schlüssig ist und keine erheblichen medizinischen Fragen offenbleiben. Bestehen Lücken oder nachvollziehbare Widersprüche, muss das Gericht weiter ermitteln.

Ist das Gutachten der Rentenversicherung vor Gericht weniger wert?

Es besitzt nicht denselben verfahrensrechtlichen Status wie ein gerichtlich eingeholtes Sachverständigengutachten. Es bleibt aber verwertbar und kann bei ausreichender Qualität auch eine Entscheidung tragen.

Was können Betroffene gegen eine Entscheidung vor Fristablauf tun?

Sie müssen den zulässigen Rechtsbehelf innerhalb der angegebenen Frist einlegen. Je nach Gerichtsbescheid kommen eine Berufung oder ein Antrag auf mündliche Verhandlung infrage. Die Rechtsbehelfsbelehrung sollte deshalb unmittelbar nach der Zustellung geprüft werden.