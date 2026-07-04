Trotz Vereinfachung: 25 Euro Strafe pro Monat bei der Steuererklärung droht

27 Tage bleiben Millionen Steuerpflichtigen noch, um ihre Steuererklärung für 2025 abzugeben. Ausgerechnet jetzt verspricht die Koalition, genau diese Pflicht bald überflüssig zu machen. Am 1. und 2. Juli 2026 einigten sich CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss auf eine automatisch vorausgefüllte, digitale Steuererklärung.

Wer aber schon heute zur Abgabe verpflichtet ist, etwa weil die Rente über den Grundfreibetrag gestiegen ist, muss trotzdem bis zum 31. Juli 2026 die volle, komplizierte Erklärung einreichen.

Das betrifft keine Randgruppe. Durch die Rentenerhöhung um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026 rutschen erneut viele Rentnerinnen und Rentner erstmals über die Grenze, ab der eine Steuererklärung Pflicht wird. Für sie ändert der Koalitionsbeschluss aus demselben Monat vorerst gar nichts.

Um zu verstehen, was das Versprechen einer automatischen Steuererklärung wirklich bedeutet, müssen Betroffene zwei Dinge auseinanderhalten: die politische Ankündigung und die geltende Rechtslage.

Was der Koalitionsausschuss am 1. und 2. Juli wirklich beschlossen hat

Im rund zwölfseitigen Papier „Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung” bündelt die Koalition 34 Einzelmaßnahmen zu Steuern, Arbeit, Rente und Bürokratieabbau. Zur Steuererklärung heißt es darin wörtlich, die Koalition wolle „den Steuerzahler von unnötigem Aufwand entlasten und die Abgabe der Steuererklärung vereinfachen”.

Finanzminister von Bund und Ländern sollen dazu gemeinsame Vorschläge erarbeiten, die die Bundesregierung bis zum Herbst 2026 in einem eigenen Steuervereinfachungsgesetz bündeln will.

Konkret angekündigt ist bislang ein einziger, klar benannter erster Schritt: Eine automatisch vorausgefüllte, digitale Steuererklärung soll durch ein Bundesgesetz eingeführt werden und damit bundeseinheitlich gelten, statt wie bisher je nach Bundesland unterschiedlich organisiert zu sein.

Im selben Satz des Beschlusspapiers steckt noch ein zweiter Punkt, der Privatpersonen nicht betrifft: Finanzämter sollen künftig verpflichtet werden, Unternehmen innerhalb von vier Wochen eine Steuernummer zuzuteilen. Für Steuerpflichtige mit Rente, Lohn oder Vermietung zählt allein die vorausgefüllte Erklärung, und die soll laut Beschlusspapier erst nach dem für den Herbst angekündigten Gesetzentwurf greifen.

Die vorausgefüllte Steuererklärung existiert längst, nur nutzt sie kaum jemand

Das Versprechen klingt nach einer technischen Neuheit. Ganz neu ist sie nicht: Den elektronischen Belegabruf „vorausgefüllte Steuererklärung” bietet die Finanzverwaltung über das Portal Mein Elster bereits seit Jahren an.

Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsdaten fließen dort schon heute automatisch ein, weil Rentenversicherungsträger nach § 22a Einkommensteuergesetz verpflichtet sind, die für die Besteuerung relevanten Beträge elektronisch an das Finanzamt zu melden.

Der Haken liegt nicht in der Technik, sondern im Zugang. Bevor der Belegabruf funktioniert, muss sich jeder selbst aktiv registrieren, und genau diesen Schritt gehen viele ältere Steuerpflichtige nie, weil sie ihn nicht kennen oder für zu kompliziert halten. Diese Hürde soll die Ankündigung aus dem Koalitionsausschuss nun beseitigen: automatisch statt auf Anfrage. Ob das gelingt, ist offen.

Ein Blick zurück dämpft die Erwartungen: Schon 2011 trug ein Gesetz denselben Namen, das Steuervereinfachungsgesetz 2011. Es änderte unter anderem die Vorschrift zur Steuererklärungspflicht selbst, ohne sie abzuschaffen. Die Grundpflicht aus § 56 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung gilt seither unverändert fort.

Was sich für die Steuererklärung 2025 nicht ändert

Rechtlich verbindlich ist von der Ankündigung bislang nichts. Der Beschluss des Koalitionsausschusses ist eine politische Selbstverpflichtung, kein Kabinettsbeschluss, kein Referentenentwurf, keine einzige Lesung im Bundestag. Bis ein Gesetz tatsächlich verabschiedet ist, gilt uneingeschränkt das heutige Recht.

Der Grundfreibetrag markiert die Grenze, bis zu der Einkommen steuerfrei bleibt: 12.348 Euro für Alleinstehende, 24.696 Euro für Ehepaare im Jahr 2026. Überschreitet das zu versteuernde Einkommen diese Grenze, bleibt die Pflicht zur eigenen Steuererklärung bestehen, ganz gleich, was für den Herbst versprochen wird.

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Für Rentnerinnen und Rentner trifft das häufiger zu, als viele annehmen, weil der individuelle Rentenfreibetrag einmalig als fester Euro-Betrag festgeschrieben wird. Jede spätere Rentenerhöhung landet deshalb ungeschmälert im steuerpflichtigen Teil der Bezüge.

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, versteuert 84 Prozent der Bruttorente; nur 16 Prozent bleiben dauerhaft frei. Die Abgabefrist für das Steuerjahr 2025 bleibt der 31. Juli 2026, sofern die Erklärung selbst erstellt wird. Mit Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein verlängert sie sich auf den 1. März 2027.

Merkmal Heute (Stand Juli 2026) Angekündigt für Herbst 2026/2027 Pflicht zur Steuererklärung ab Grundfreibetrag Besteht unverändert nach § 56 EStDV Soll unverändert bestehen bleiben Vorausgefüllte Daten nutzen Nur nach eigener Registrierung bei Mein Elster Soll automatisch für alle gelten Rechtsgrundlage der Vorausfüllung Verwaltungsangebot der Finanzämter Eigenes Bundesgesetz geplant Zeitpunkt der Wirkung Gilt bereits jetzt Gesetzentwurf frühestens Herbst 2026

Was Betroffene jetzt tun können, ohne auf die Politik zu warten

Viele gehen davon aus, dass eine vorausgefüllte Steuererklärung bedeutet, dass am Ende nichts mehr zu prüfen bleibt. Das stimmt nicht, weder bei der heutigen freiwilligen Version noch bei der versprochenen automatischen.

Vorausgefüllt sind ausschließlich Daten, die Ämter und Versicherungen bereits gemeldet haben: Rente, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Krankheitskosten, Handwerkerleistungen, Spenden oder eine Gewerkschaftsmitgliedschaft trägt niemand automatisch ein. Diese Posten selbst zu ergänzen, entscheidet oft über eine Rückerstattung.

Rentnerinnen und Rentner, die 2026 zum ersten Mal wegen der Rentenerhöhung zur Abgabe verpflichtet sind, sollten deshalb zwei Schritte gehen, statt auf den Herbst zu warten.

Erstens die Registrierung bei Mein Elster beantragen, dann lassen sich Rentendaten schon jetzt automatisch übernehmen.

Zweitens Belege für Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sammeln, weil sie den steuerpflichtigen Anteil oft unter den Grundfreibetrag drücken. Bleibt bis zum 31. Juli 2026 keine Zeit für die eigene Erklärung, verschafft ein kurzfristig beauftragter Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein noch vor Fristablauf mehr Spielraum. Wer die Frist ohne einen solchen Aufschub verstreichen lässt, riskiert einen Verspätungszuschlag von mindestens 25 Euro pro angefangenem Monat.

Was das Versprechen wert ist, bevor es zum Gesetz wird

Eine automatische Steuererklärung für alle wäre eine echte Erleichterung, wenn sie kommt. Bis dahin bleibt sie eine Ankündigung mit Datum, aber ohne Gesetzestext. Die Geschichte des eigenen Namensvorgängers mahnt zur Vorsicht: Ein Steuervereinfachungsgesetz gab es schon einmal, die Pflichtveranlagung überlebte es unverändert.

Wer heute zur Abgabe verpflichtet ist, kann nicht auf ein Gesetz warten, das frühestens im Herbst als Entwurf vorliegt. Die vorausgefüllte Steuererklärung, die es bereits gibt, ist deshalb keine Notlösung, sondern schon jetzt der schnellste Weg durch eine Pflicht, die so schnell nicht verschwindet.

Häufige Fragen zur angekündigten Steuervereinfachung

Betrifft die Ankündigung auch Menschen im Bürgergeld oder in der Grundsicherung?

Nicht direkt: Ausschließliches Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld bleibt unterhalb des Grundfreibetrags, eine Steuererklärung ist dann nicht nötig. Relevant wird das Thema erst, wenn zusätzliches steuerpflichtiges Einkommen hinzukommt, etwa aus einem Minijob oberhalb der Abgabegrenzen oder aus einer Rente neben aufstockenden Leistungen.

Bedeutet „automatisch”, dass künftig niemand sich mehr registrieren muss?

Genau das ist der eigentliche Unterschied zum heutigen Verfahren: eine Steuererklärung, die ohne vorherige Anmeldung bei Mein Elster entstehen soll, statt nur auf Abruf für registrierte Nutzer. Wie die Koalition das technisch umsetzen will, verrät das Beschlusspapier nicht, weil dazu noch kein Gesetzentwurf vorliegt.

Quellen

Bundesregierung: Reformen bei Rente, Arbeit, Steuern – Ergebnisse des Koalitionsausschusses „Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung”, 02.07.2026

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung: § 56 EStDV, Steuererklärungspflicht

Einkommensteuergesetz: § 22a EStG, Rentenbezugsmitteilungen

Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen: Abgabepflichten und -fristen zur Einkommensteuererklärung

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung zum 1. Juli 2026