Maximales Arbeitslosengeld: Erhöhung der Bemessungsgrenze in 2026

Lesedauer 5 Minuten

Das maximale Arbeitslosengeld I in Deutschland ist auch im Jahr 2026 kein einheitlicher Festbetrag, der für alle Beziehenden gleichermaßen gilt. Die Höhe hängt weiterhin davon ab, wie hoch das versicherungspflichtige Einkommen vor der Arbeitslosigkeit war, welche Steuerklasse maßgeblich ist und ob ein Kind im leistungsrechtlichen Sinn berücksichtigt wird.

Für 2026 ist dabei wichtig, dass die Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung auf 101.400 Euro im Jahr beziehungsweise 8.450 Euro im Monat gestiegen ist. Nur bis zu dieser Grenze wird Einkommen für die Berechnung überhaupt berücksichtigt. Alles, was darüber liegt, erhöht den Anspruch nicht weiter.

Wer also sehr gut verdient hat, stößt bei der Berechnung an diese Obergrenze. Daraus ergibt sich für 2026 nach der geltenden Berechnungslogik ein rechnerischer Höchstbereich von grob rund 3.200 Euro monatlich ohne Kind und von rund 3.600 Euro monatlich mit Kind.

Dieser obere Bereich wird allerdings nicht von allen erreicht, sondern nur in besonders günstigen Konstellationen mit hoher Bemessungsgrundlage und passender Steuerklasse. In vielen Fällen liegt der Höchstbetrag spürbar darunter.

Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze 2026

Für 2026 wurde die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bundesweit auf 8.450 Euro monatlich angehoben. Das ist der Wert, bis zu dem Einkommen in die Berechnung einfließt.

Wer vorher 9.000 Euro, 10.000 Euro oder noch mehr verdient hat, wird beim Arbeitslosengeld dennoch so behandelt, als hätte das relevante Entgelt nur bei 8.450 Euro gelegen. Deshalb setzt diese Grenze den Rahmen für das maximal erreichbare Arbeitslosengeld.

Mit der Anhebung gegenüber 2025 steigt auch das mögliche Arbeitslosengeld am oberen Rand. Die Berechnungslogik selbst bleibt aber unverändert. Es gibt also keine neue Sonderregelung, keine Reform des Leistungssatzes und keinen politisch festgelegten Sprung bei der Ersatzquote. Höher fällt das mögliche Arbeitslosengeld 2026 vor allem deshalb aus, weil die Rechengrößen nach oben angepasst wurden.

Warum es beim Arbeitslosengeld keinen pauschalen Höchstsatz für alle gibt

Die öffentliche Debatte behandelt das Arbeitslosengeld oft so, als gäbe es einen festen Maximalbetrag, ähnlich wie bei einem pauschalen staatlichen Satz. So funktioniert Arbeitslosengeld I jedoch nicht. Es handelt sich um eine Versicherungsleistung. Maßgeblich ist das zuvor erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt.

Die Bundesagentur für Arbeit ermittelt daraus ein Bemessungsentgelt, zieht pauschalierte Abgaben ab und kommt so auf das sogenannte Leistungsentgelt. Davon werden 60 Prozent gezahlt, bei mindestens einem berücksichtigungsfähigen Kind 67 Prozent.

Entscheidend ist deshalb nicht nur das letzte Bruttogehalt, sondern auch die steuerliche Einordnung.

Schon aus diesem Grund gibt es nicht den einen Höchstbetrag, sondern mehrere denkbare Spitzenwerte. Eine alleinstehende Person ohne Kind in Steuerklasse I kommt bei gleichem Brutto auf einen anderen Betrag als eine verheiratete Person in Steuerklasse III mit Kind. Gerade am oberen Rand machen diese Unterschiede mehrere hundert Euro im Monat aus.

Tabelle: Wie viel Arbeitslosengeld I bei welchem Einkommen?

Hier ist eine kompakte Orientierungstabelle für 2026. Sie basiert auf der üblichen Berechnungslogik der Bundesagentur für Arbeit: Aus dem früheren beitragspflichtigen Brutto der letzten 12 Monate wird ein pauschaliertes Netto ermittelt; davon werden 60 Prozent ohne Kind und 67 Prozent mit Kind als Arbeitslosengeld I gezahlt.

Die Werte unten sind deshalb Näherungswerte und keine verbindlichen Bescheide. Für sehr hohe Einkommen gilt außerdem die Beitragsbemessungsgrenze von 8.450 Euro monatlich im Jahr 2026; Einkommen oberhalb dieser Grenze erhöhen den Anspruch nicht weiter.

Annahme: Steuerklasse I, sozialversicherungspflichtiges Monatsbrutto, Orientierungswerte für 2026.

Ohne Kind

Monatsbrutto Voraussichtliches Arbeitslosengeld I pro Monat 1.500 € ca. 648 € 2.000 € ca. 828 € 2.500 € ca. 999 € 3.000 € ca. 1.161 € 3.500 € ca. 1.323 € 4.000 € ca. 1.476 € 5.000 € ca. 1.764 € ab 8.450 € keine weitere Steigerung durch höheres Einkommen

Mit Kind

Monatsbrutto Voraussichtliches Arbeitslosengeld I pro Monat 1.500 € ca. 724 € 2.000 € ca. 925 € 2.500 € ca. 1.116 € 3.000 € ca. 1.296 € 3.500 € ca. 1.477 € 4.000 € ca. 1.648 € 5.000 € ca. 1.970 € ab 8.450 € keine weitere Steigerung durch höheres Einkommen

Hinweis: Diese Tabelle ist als Orientierung gedacht. Der tatsächliche Betrag kann davon abweichen, etwa wegen einer anderen Steuerklasse, eines Steuerklassenwechsels, besonderer Entgeltkonstellationen oder weil die Agentur für Arbeit im Einzelfall auf einen anderen Bemessungszeitraum abstellt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Roland K. hat in den letzten zwölf Monaten vor der Arbeitslosigkeit 3.000 Euro brutto im Monat verdient und gehört in Steuerklasse I. Ohne Kind läge sein Arbeitslosengeld I nach der Orientierungstabelle bei rund 1.161 Euro im Monat.

Hätte Roland ein berücksichtigungsfähiges Kind, läge der Betrag bei rund 1.296 Euro im Monat. Das Beispiel zeigt gut, dass nicht einfach das frühere Netto eins zu eins übernommen wird, sondern eine pauschalierte Berechnung erfolgt.

Wie sich der Höchstbetrag praktisch zusammensetzt

Die Berechnung wirkt auf den ersten Blick technisch, folgt aber einer klaren Struktur. Ausgangspunkt ist das durchschnittliche beitragspflichtige Arbeitsentgelt im Bemessungszeitraum. Daraus wird ein tägliches Bemessungsentgelt gebildet.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Anschließend werden pauschalierte Abzüge berücksichtigt, insbesondere Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und eine Sozialversicherungspauschale. Das Ergebnis ist das Leistungsentgelt. Davon zahlt die Arbeitslosenversicherung 60 Prozent oder 67 Prozent.

Gerade an der Spitze der möglichen Leistungen wird deutlich, warum unterschiedliche Höchstwerte nebeneinander existieren. Wer kein Kind hat, erhält den niedrigeren Leistungssatz.

Wer ein Kind hat, erhält den höheren. Zusätzlich beeinflusst die Steuerklasse das pauschalierte Netto. Deshalb liegt das rechnerische Maximum bei günstiger Steuerklasse und Kind deutlich höher als in weniger günstigen Konstellationen.

Für 2026 lässt sich daher festhalten: Ein allgemeiner Höchstwert für alle wäre irreführend. Sachlich richtig ist die Aussage, dass der oberste Bereich des Arbeitslosengeldes I 2026 bei ungefähr 3.600 Euro pro Monat liegt, während ohne Kind eher ein Spitzenbereich von ungefähr 3.200 Euro realistisch ist. Diese Größenordnung beschreibt den oberen Rand, nicht den typischen Fall.

Was viele mit dem maximalen Arbeitslosengeld verwechseln

Häufig wird das Arbeitslosengeld I mit Bürgergeld beziehungsweise der Grundsicherung verwechselt. Das führt schnell zu falschen Erwartungen. Beim Arbeitslosengeld I geht es um eine Versicherungsleistung, deren Höhe aus dem vorherigen Erwerbseinkommen abgeleitet wird.

Beim Bürgergeld beziehungsweise den Nachfolgeregelungen geht es dagegen um eine bedarfsabhängige Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts. Wer also fragt, wie hoch das maximale Arbeitslosengeld 2026 ist, meint in der Regel Arbeitslosengeld I. Nur dort spielt die Höhe des früheren Lohns eine so große Rolle.

Ebenso missverständlich ist die Vorstellung, dass das zuletzt überwiesene Netto einfach zu 60 oder 67 Prozent ersetzt wird.

Tatsächlich arbeitet die Bundesagentur für Arbeit mit einem pauschalierten Nettoentgelt. Individuelle Besonderheiten der früheren Lohnabrechnung, etwa Kirchensteuer, private Versicherungen oder andere Abzüge, werden nicht eins zu eins übernommen. Deshalb kann der spätere Leistungsbetrag von dem abweichen, was Betroffene aus ihrem früheren Netto überschlagen würden.

Für wen der Höchstbetrag überhaupt erreichbar ist

Der maximale Bereich ist nur für Personen relevant, deren Einkommen schon vor Eintritt der Arbeitslosigkeit an oder über der Beitragsbemessungsgrenze lag. Wer deutlich darunter verdient hat, erhält entsprechend weniger. Das gilt selbst dann, wenn das frühere Einkommen aus Sicht des Alltags bereits hoch erschien. Die Obergrenze greift nur bei sehr hohen beitragspflichtigen Löhnen.

Außerdem ist zu beachten, dass nicht jedes hohe Einkommen vollständig zählt. Entscheidend ist beitragspflichtiges Arbeitsentgelt im Bemessungszeitraum. Bestimmte Einmalzahlungen oder nicht versicherungspflichtige Bestandteile spielen entweder gar keine oder nur eine begrenzte Rolle. Deshalb kann ein nominell sehr gutes Jahreseinkommen im Einzelfall dennoch nicht zum rechnerischen Maximum führen.

Warum 2026 ein etwas höherer Spitzenwert möglich ist als 2025

Im Vergleich zum Jahr 2025 ist 2026 vor allem deshalb interessant, weil die Beitragsbemessungsgrenze weiter steigt. Dadurch verschiebt sich auch der obere Rahmen für das Arbeitslosengeld nach oben. Gleichzeitig gelten 2026 angepasste steuerliche Rechengrößen. Beides zusammen führt dazu, dass sich der maximal erreichbare Betrag leicht erhöht.

Das bedeutet aber nicht, dass Arbeitslosengeld 2026 grundsätzlich großzügiger geworden wäre. Die gesetzliche Ersatzquote bleibt gleich. Es gibt keine neue politische Entscheidung, wonach Arbeitslose mehr Prozent ihres früheren Einkommens erhalten. Die höhere mögliche Obergrenze ist vor allem eine Folge der angehobenen Rechengrößen im Sozialversicherungsrecht.

Fazit

Wer im Jahr 2026 nach dem maximalen Arbeitslosengeld fragt, sollte nicht nach einem einzigen starren Euro-Betrag suchen. Sachlich zutreffend ist vielmehr: Das Arbeitslosengeld I erreicht 2026 im obersten Bereich ungefähr rund 3.600 Euro monatlich, wenn besonders günstige Voraussetzungen vorliegen, insbesondere ein hohes vorheriges beitragspflichtiges Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze, eine günstige Steuerklasse und der erhöhte Leistungssatz mit Kind.

Ohne Kind liegt der obere Bereich grob bei rund 3.200 Euro monatlich.

Für die große Mehrheit der Beziehenden sind diese Spitzenbeträge allerdings nicht maßgeblich. Im Alltag entscheidet die individuelle Erwerbsbiografie, das versicherungspflichtige Entgelt im Bemessungszeitraum und die steuerliche Ausgangslage.

Gerade deshalb lohnt es sich, bei der eigenen Frage nicht nur nach dem theoretischen Maximum zu schauen, sondern nach dem konkret zu erwartenden Anspruch.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Informationen zu Anspruch, Höhe und Dauer des Arbeitslosengeldes sowie Hinweis auf den offiziellen Arbeitslosengeld-Rechner, Bundesregierung und Techniker Krankenkasse: Beitragsbemessungsgrenze 2026 in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bei 101.400 Euro jährlich beziehungsweise 8.450 Euro monatlich.