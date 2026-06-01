So löscht Du jetzt negative Schufa-Einträge

Ein negativer Schufa-Eintrag kann im Alltag schnell spürbare Folgen haben. Er kann die Wohnungssuche erschweren, Kreditkonditionen verschlechtern oder dazu führen, dass ein Mobilfunkvertrag abgelehnt wird.

Wer betroffen ist, sollte den Eintrag nicht einfach hinnehmen. Falsche, veraltete oder unzulässige Daten können berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden. Grundlage dafür sind unter anderem die Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschrechte aus der Datenschutz-Grundverordnung.

Warum ein Schufa-Eintrag nicht automatisch berechtigt ist

Die Schufa sammelt und verarbeitet Daten zur Kreditwürdigkeit. Dazu gehören etwa Informationen über laufende Kredite, Zahlungsausfälle, erledigte Forderungen oder öffentliche Schuldnerverzeichnisse.

Nicht jeder negative Eintrag ist jedoch korrekt. Fehler können entstehen, wenn eine Forderung bereits bezahlt wurde, eine Mahnung nie angekommen ist oder ein Unternehmen falsche Daten gemeldet hat.

Verbraucherinnen und Verbraucher haben nach Art. 15 DSGVO Anspruch auf Auskunft über die gespeicherten Daten. Die kostenlose Datenkopie ist deshalb der erste Schritt, um überhaupt zu prüfen, was gespeichert wurde.

Der erste Schritt: kostenlose Datenkopie anfordern

Bevor ein Löschantrag gestellt wird, sollte eine aktuelle Datenkopie bei der Schufa angefordert werden. Diese Auskunft zeigt, welche Daten gespeichert sind und welche Unternehmen Informationen gemeldet haben.

Wichtig ist dabei, nicht nur den Score zu betrachten. Entscheidend sind die einzelnen Einträge, das Meldedatum, der Forderungsstatus und der Name des meldenden Unternehmens.

Wer einen unklaren oder verdächtigen Eintrag findet, sollte Unterlagen sammeln. Dazu zählen Zahlungsbelege, E-Mails, Kündigungsbestätigungen, Mahnschreiben, Kontoauszüge oder Schriftverkehr mit dem Gläubiger.

Wann ein negativer Schufa-Eintrag gelöscht werden kann

Ein Löschanspruch kommt vor allem dann in Betracht, wenn der Eintrag falsch, veraltet oder unrechtmäßig gespeichert ist. Art. 17 DSGVO gibt Betroffenen das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Auch eine Berichtigung nach Art. 16 DSGVO kann notwendig sein. Das gilt etwa, wenn eine Forderung zwar ursprünglich bestand, inzwischen aber beglichen wurde und der Status nicht aktualisiert wurde.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich sowohl an die Schufa als auch an das meldende Unternehmen zu wenden. Während der Prüfung muss ein strittiger Eintrag gesperrt werden, damit er nicht weiter an Banken oder andere Vertragspartner herausgegeben wird.

Welche Fristen aktuell wichtig sind

Bei rechtmäßig gespeicherten Einträgen gelten Prüf- und Speicherfristen. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Code of Conduct der deutschen Wirtschaftsauskunfteien, der 2024 neu gefasst und von Datenschutzaufsichtsbehörden genehmigt wurde.

Erledigte Zahlungsstörungen können nach den aktuellen Regeln grundsätzlich bis zu 36 Monate gespeichert bleiben. Seit 2025 kann sich die Speicherfrist bei bestimmten einmaligen Zahlungsstörungen auf 18 Monate verkürzen, wenn die Forderung innerhalb von 100 Tagen nach Übermittlung bezahlt wurde.

Der Bundesgerichtshof hat im Dezember 2025 die dreijährige Speicherfrist für erledigte Zahlungsstörungen nicht pauschal verworfen. Nach Darstellung der Schufa bestätigte das Gericht den Code of Conduct als geeignete Leitlinie, wobei der Einzelfall weiterhin berücksichtigt werden muss.

Situation Was Sie tun sollten Eintrag ist nachweislich falsch Löschung oder Berichtigung bei Schufa und meldendem Unternehmen verlangen. Forderung wurde bezahlt, aber nicht aktualisiert Zahlungsnachweis einreichen und Korrektur des Status verlangen. Eintrag ist strittig Sperrung während der Prüfung verlangen, damit keine Weitergabe erfolgt. Forderung wurde innerhalb von 100 Tagen beglichen Prüfen lassen, ob die verkürzte Speicherfrist von 18 Monaten gilt.

So formulieren Sie den Löschantrag

Der Antrag sollte klar, sachlich und nachweisbar gestellt werden. Am besten eignet sich ein Schreiben per Einschreiben oder eine dokumentierte digitale Übermittlung.

In das Schreiben gehören Name, Adresse, Geburtsdatum, der betroffene Eintrag und eine genaue Begründung. Außerdem sollten Kopien der Nachweise beigefügt werden.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Ich fordere Sie auf, den oben genannten Eintrag unverzüglich zu löschen oder hilfsweise zu berichtigen, da die gespeicherten Daten unrichtig beziehungsweise nicht mehr erforderlich sind.“

Zusätzlich kann verlangt werden, dass der Eintrag während der Prüfung gesperrt wird. Das ist besonders wichtig, wenn gerade eine Wohnungssuche, eine Finanzierung oder ein Vertragsabschluss ansteht.

Warum auch das meldende Unternehmen angeschrieben werden sollte

Die Schufa erhält viele Negativmerkmale von Banken, Telekommunikationsunternehmen, Inkassodiensten oder Versandhändlern. Wenn die Meldung von dort stammt, sollte auch diese Stelle zur Korrektur aufgefordert werden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das meldende Unternehmen kann gegenüber der Schufa bestätigen, dass ein Eintrag falsch ist oder sich erledigt hat. In der Praxis beschleunigt das die Prüfung häufig erheblich.

Wer nur die Schufa anschreibt, riskiert, dass die Auskunftei zunächst beim Unternehmen nachfragt. Dadurch kann sich das Verfahren verlängern.

Was tun, wenn die Schufa nicht löscht?

Lehnt die Schufa die Löschung ab, sollte die Begründung genau geprüft werden. Eine pauschale Ablehnung genügt nicht immer, wenn konkrete Nachweise vorgelegt wurden.

Betroffene können sich anschließend an die zuständige Datenschutzaufsicht wenden. Bei der Schufa ist wegen des Unternehmenssitzes in Wiesbaden regelmäßig der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ein wichtiger Ansprechpartner.

In schwierigen Fällen kann anwaltliche Hilfe sinnvoll sein. Das gilt besonders, wenn ein fehlerhafter Eintrag zu einem nachweisbaren Schaden geführt hat, etwa durch eine abgelehnte Finanzierung oder verlorene Mietchance.

Vorsicht vor falschen Versprechen

Im Internet werben manche Anbieter damit, Schufa-Einträge „sofort“ oder „garantiert“ zu löschen. Solche Versprechen sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rechtmäßig gespeicherte Einträge verschwinden nicht allein deshalb, weil sie störend sind. Erfolgversprechend ist ein Vorgehen vor allem dann, wenn der Eintrag falsch, unvollständig, veraltet, unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist.

Wer bezahlt hat, sollte dennoch prüfen, ob die verkürzte Speicherfrist infrage kommt. Gerade bei einer einmaligen und schnell beglichenen Zahlungsstörung kann sich eine Überprüfung lohnen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Verbraucherin beantragt eine neue Wohnung und erhält eine Absage, obwohl sie keine offenen Schulden hat. In ihrer Datenkopie findet sie einen negativen Eintrag eines Mobilfunkanbieters über eine angeblich unbezahlte Rechnung.

Sie kann anhand von Kontoauszügen nachweisen, dass die Forderung bereits vor Monaten beglichen wurde. Daraufhin schreibt sie sowohl die Schufa als auch den Mobilfunkanbieter an und verlangt Berichtigung, hilfsweise Löschung sowie Sperrung während der Prüfung.

Der Anbieter bestätigt den Fehler gegenüber der Schufa. Der Eintrag wird korrigiert, die Verbraucherin fordert anschließend eine neue Datenkopie an und kontrolliert, ob die Änderung tatsächlich übernommen wurde.

Häufige Fragen und Antworten

1. Kann man negative Schufa-Einträge einfach löschen lassen?

Nein, rechtmäßige Schufa-Einträge lassen sich nicht beliebig löschen. Eine Löschung ist vor allem dann möglich, wenn der Eintrag falsch, veraltet, unvollständig oder unzulässig gespeichert wurde. Deshalb sollte zuerst geprüft werden, welche Daten genau bei der Schufa gespeichert sind.

2. Wie finde ich heraus, ob ein negativer Schufa-Eintrag vorliegt?

Betroffene können eine kostenlose Datenkopie nach Art. 15 DSGVO bei der Schufa anfordern. Darin steht, welche Daten gespeichert sind, von welchem Unternehmen sie gemeldet wurden und welchen Status ein Eintrag hat. Diese Auskunft ist die Grundlage, um Fehler zu erkennen und gezielt dagegen vorzugehen.

3. Was sollte ich tun, wenn ein Schufa-Eintrag falsch ist?

Bei einem falschen Eintrag sollte die Schufa schriftlich zur Löschung oder Berichtigung aufgefordert werden. Zusätzlich sollte auch das Unternehmen angeschrieben werden, das den Eintrag gemeldet hat. Zahlungsbelege, Kontoauszüge oder schriftliche Bestätigungen sollten dem Antrag als Nachweis beigefügt werden.

4. Wie lange bleibt ein negativer Schufa-Eintrag gespeichert?

Erledigte Zahlungsstörungen können grundsätzlich für eine bestimmte Zeit gespeichert bleiben, häufig bis zu 36 Monate. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die Speicherfrist verkürzen, etwa wenn eine einmalige Forderung schnell beglichen wurde. Entscheidend ist immer der konkrete Einzelfall.

5. Was kann ich tun, wenn die Schufa die Löschung ablehnt?

Wenn die Schufa eine Löschung ablehnt, sollte die Begründung sorgfältig geprüft werden. Betroffene können sich an die zuständige Datenschutzaufsicht wenden oder rechtlichen Rat einholen. Besonders sinnvoll ist das, wenn durch den Eintrag ein konkreter Schaden entstanden ist, etwa eine abgelehnte Finanzierung oder eine verlorene Mietchance.

Fazit

Negative Schufa-Einträge lassen sich nicht beliebig entfernen, aber sie müssen korrekt, aktuell und rechtmäßig sein. Wer seine Daten regelmäßig prüft, Nachweise sammelt und seine Rechte nach DSGVO nutzt, kann falsche oder unzulässige Einträge wirksam angreifen.

Der wichtigste Schritt ist eine saubere Dokumentation. Nur wer den konkreten Fehler belegen kann, erhöht die Chance auf Löschung, Berichtigung oder Sperrung deutlich.