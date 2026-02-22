So hoch ist die Altersrente nach der Erwerbsminderungsrente

Lesedauer 6 Minuten

Wer eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) bezieht, stellt sich spätestens mit Blick auf das Rentenalter eine ganz praktische Frage: Bleibt das Einkommen im Alter stabil – oder fällt die Altersrente niedriger aus als die bisherige EM-Rente? Es gibt aber klare Regeln, die den Übergang steuern und in vielen Fällen verhindern, dass die Altersrente nach einer EM-Rente überraschend abrutscht.

Der typische Ablauf: Von der EM-Rente zur Regelaltersrente

In der Praxis läuft der Wechsel häufig automatisch: Eine EM-Rente wird, wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist, in eine Regelaltersrente überführt. Für Betroffene wirkt das wie ein reiner „Namenswechsel“ der Rentenart – doch im Hintergrund wird eine Folgerente berechnet.

Dabei prüft die Deutsche Rentenversicherung, welche Entgeltpunkte und Rechenfaktoren zugrunde zu legen sind und ob Schutzvorschriften greifen, die die Höhe sichern.

Besonders unkompliziert ist der Übergang, wenn die EM-Rente bis zur Regelaltersgrenze durchläuft. Anders kann es aussehen, wenn eine befristete EM-Rente endet, später wieder Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit folgt und erst danach eine Altersrente beginnt.

Dann fehlen unter Umständen Zeiten, die zuvor über die EM-Rente „überbrückt“ wurden, oder es kommen neue Zeiten hinzu – beides kann die spätere Rentenhöhe verändern.

Warum die Altersrente oft nicht niedriger ist: Besitzschutz bei Folgerenten

Ein häufig unterschätzter Begriff ist der Besitzschutz. Er sorgt dafür, dass bei einer Folgerente – dazu gehört die Altersrente nach einer unmittelbar vorher bezogenen EM-Rente – bestimmte persönliche Entgeltpunkte aus der vorherigen Rente übernommen werden. Vereinfacht gesagt: Wenn die erneute Berechnung der Altersrente schlechter ausfallen würde, kann der Besitzschutz verhindern, dass die Rente allein wegen des Rentenartenwechsels sinkt.

Das ist kein „Bonus“, sondern eine gesetzliche Schutzregel, die an die bereits festgestellte Rente anknüpft.

Damit wird auch verständlich, weshalb viele Menschen im Ergebnis eine Altersrente erhalten, die mindestens auf dem Niveau der vorherigen EM-Rente liegt. Der Besitzschutz ist allerdings an Voraussetzungen gebunden, vor allem an den engen zeitlichen Anschluss der Renten. Wenn zwischen EM-Rente und Altersrente längere Lücken liegen oder eine andere Rentenart dazwischensteht, kann das Ergebnis anders aussehen.

Tabelle: So hoch ist die Altersrente nach der Erwerbsminderungsrente

Szenario Höhe der Altersrente nach der Erwerbsminderungsrente (typische Tendenz) EM-Rente läuft ohne Unterbrechung bis zur Regelaltersgrenze und wird direkt in Regelaltersrente umgewandelt Meist ähnlich hoch wie die vorherige EM-Rente; häufig mindestens auf vergleichbarem Niveau, weil bei unmittelbarem Anschluss Schutzregelungen bei Folgerenten wirken können EM-Rente begann deutlich vor dem maßgeblichen Alter und enthielt Abschläge Häufig bleibt die Wirkung der Abschläge in der späteren Altersrente sichtbar; die Altersrente ist dann nicht automatisch „abschlagsfrei“, auch wenn es eine Regelaltersrente ist Nach der EM-Rente gibt es wieder Zeiten mit Beiträgen, etwa durch Arbeit oder freiwillige Beiträge Kann höher ausfallen als die vorherige EM-Rente, weil zusätzliche Entgeltpunkte hinzukommen; wie stark, hängt von Dauer und Beitragshöhe ab Nach der EM-Rente liegen längere Lücken oder ein nicht nahtloser Übergang bis zur Altersrente vor Kann ungünstiger ausfallen als erwartet, weil die Folgerenten-Logik bei fehlendem unmittelbarem Anschluss weniger greift und Zeiten im Versicherungsverlauf anders bewertet werden Wechsel in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus einer EM-Rente heraus Je nach Beginnzeitpunkt kann die Altersrente ähnlich hoch bleiben oder durch frühere Inanspruchnahme zusätzlich belastet sein; die konkrete Wirkung hängt vom Zugangsfaktor ab EM-Rente war befristet und endete, später beginnt eine Altersrente Stärker vom Verlauf zwischen den Renten abhängig; ohne weitere Beitragszeiten bleibt es häufig nahe an der bisherigen Bewertung, mit ungünstigen Zwischenzeiten kann es abweichen In der EM-Rente wurde ein Zuschlag berücksichtigt, der später in der laufenden Zahlung anders dargestellt wird Der Auszahlbetrag kann sich in der Darstellung verändern, ohne dass „real“ plötzlich weniger Rente zusteht; entscheidend ist der neue Bescheid zur Altersrente und dessen Berechnungsgrundlagen Bruttorente bleibt ähnlich, aber Abzüge ändern sich (Kranken-/Pflegeversicherung, Steuern) Die Netto-Auszahlung kann höher oder niedriger sein, obwohl die Bruttorente nahezu gleich ist; das wird häufig erst beim Rentenartenwechsel auffällig

Der Haken, der oft bleibt: Abschläge verschwinden nicht automatisch

Ein Punkt sorgt immer wieder für Enttäuschungen: Abschläge, die wegen eines frühen Beginns der EM-Rente entstanden sind, können dauerhaft wirken und sich in der späteren Altersrente fortsetzen.

Die Regel dahinter ist der sogenannte Zugangsfaktor. Beginnt eine Rente vor einer maßgeblichen Altersgrenze, wird der Zugangsfaktor abgesenkt; das reduziert die Rente dauerhaft.

Bei einem späteren Wechsel in die Altersrente bedeutet das nicht automatisch, dass die Kürzung „verpufft“. In vielen Fällen bleibt der Zugangsfaktor geprägt von den früheren Abschlägen.

Für Betroffene ist das deshalb so irritierend, weil „Regelaltersrente“ nach einem vollständigen Ausgleich klingt. Tatsächlich beschreibt der Begriff nur die Rentenart, nicht die Garantie einer abschlagsfreien Historie.

Wovon die Höhe rechnerisch abhängt: Entgeltpunkte, Rentenwert und Faktoren

Ob die Altersrente höher, gleich hoch oder trotz Schutzvorschriften niedriger ausfällt, hängt im Kern von denselben Bausteinen ab wie jede gesetzliche Rente: den Entgeltpunkten, dem Rentenartfaktor und dem Zugangsfaktor. Bei der EM-Rente kommt häufig eine verlängerte Zurechnungszeit hinzu.

Diese Zeit soll so wirken, als hätte die versicherte Person bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weiter gearbeitet – und sie kann die Entgeltpunkte deutlich anheben. Für Rentenbeginne im Jahr 2026 wurde diese Zurechnungszeit erneut verlängert; das kann die EM-Rente und damit auch die Ausgangsbasis für Folgerenten beeinflussen.

Wenn später die Altersrente berechnet wird, wird geprüft, welche Entgeltpunkte maßgeblich sind, ob Zeiten nach dem Beginn der EM-Rente hinzugekommen sind und ob Besitzschutz greift. Daraus ergibt sich die konkrete Zahl im Rentenbescheid.

Kann die Altersrente nach der EM-Rente auch höher sein?

Ja, das ist möglich – und zwar ohne „Sonderregel“, allein durch Lebenslauf und Zeiten nach Eintritt der Erwerbsminderung. Wer nach einer Phase der EM-Rente wieder arbeitet, Beiträge zahlt oder über bestimmte beitragsrechtliche Zeiten besser gestellt wird, kann zusätzliche Entgeltpunkte aufbauen.

Auch Rentenanpassungen erhöhen den Zahlbetrag über die Jahre, wobei das die laufende EM-Rente ebenso betrifft wie später die Altersrente, weil beide an die allgemeinen Anpassungen gekoppelt sind.

In der Summe entsteht daher häufig folgendes Bild: Der Wechsel in die Altersrente führt nicht automatisch zu einem Sprung nach oben, aber er muss auch kein Einschnitt sein.

Ausschlaggebend ist, ob die eigenen Entgeltpunkte durch spätere Zeiten wachsen und wie stark Abschläge aus der frühen EM-Rente den Zugangsfaktor weiterhin drücken.

Neuer Zuschlag für bestimmte EM-Renten: Was das beim Übergang bedeuten kann

Seit Juli 2024 gibt es für bestimmte Bestands-EM-Renten einen pauschalen Zuschlag; ab Dezember 2025 wird dieser Zuschlag nicht mehr separat überwiesen, sondern in die laufende Rentenzahlung integriert und auf Basis der persönlichen Entgeltpunkte berechnet. Für Betroffene ist dabei vor allem wichtig: Es braucht keinen Antrag, die Prüfung läuft automatisch, und es ergeht dazu ein Rentenbescheid.

Ob und in welcher Form dieser Zuschlag bei einer späteren Folgerente berücksichtigt wird, ergibt sich aus dem individuellen Bescheid. Praktisch heißt das: Wer den Zuschlag erhält, sollte den Umstellungs- oder Folgerentenbescheid besonders aufmerksam lesen, weil sich die Darstellung der Zahlbeträge und Bestandteile gegenüber früheren Bescheiden unterscheiden kann.

Warum sich der Auszahlbetrag trotzdem ändern kann, obwohl die Bruttorente ähnlich bleibt

Selbst wenn die Bruttorente in der Altersrente in der Nähe der vorherigen EM-Rente liegt, kann der Auszahlbetrag abweichen. Das liegt häufig an Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, an Steuerabzügen oder daran, dass sich Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung verändern.

Auch Nachberechnungen oder Korrekturen im Versicherungskonto wirken nicht erst „im Alter“, sondern können beim Rentenartenwechsel sichtbar werden, weil dann erneut ein vollständiger Bescheid erstellt wird.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau M. arbeitet viele Jahre als Verkäuferin, wird mit 56 Jahren dauerhaft krank und erhält ab dem 1. Juli 2019 eine volle Erwerbsminderungsrente. Weil die Rente deutlich vor der Regelaltersgrenze beginnt, enthält sie Abschläge. Durch die Zurechnungszeit wird ihre Rente so berechnet, als hätte sie bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weiter Beiträge gezahlt. Im Rentenbescheid stehen deshalb mehr Entgeltpunkte, als sie bis zum Eintritt der Erwerbsminderung tatsächlich erworben hat. Monatlich erhält Frau M. aus dieser EM-Rente 1.180 Euro brutto.

Frau M. bleibt bis zur Regelaltersgrenze durchgehend im Bezug der EM-Rente. Als sie später die Regelaltersgrenze erreicht, wird die Rente automatisch in eine Regelaltersrente umgewandelt.

Die Deutsche Rentenversicherung berechnet die Altersrente als Folgerente. Dabei werden die bisher maßgeblichen persönlichen Entgeltpunkte grundsätzlich weiter berücksichtigt, sodass die Altersrente nicht allein durch den Rentenartenwechsel spürbar absinkt. In ihrem neuen Bescheid steht dann beispielsweise eine Regelaltersrente von 1.190 Euro brutto.

In der Auszahlung merkt Frau M. dennoch eine Veränderung: Die Netto-Rente weicht ab, weil sich in der Zwischenzeit der Krankenkassen-Zusatzbeitrag geändert hat und sich die Pflegeversicherungsbeiträge angepasst haben. Für sie fühlt sich das zunächst wie „weniger Rente“ an, tatsächlich ist aber vor allem die Höhe der Abzüge der Grund für die Differenz, nicht die Rentenformel selbst.

Was Betroffene konkret prüfen sollten

Entscheidend ist der Rentenbescheid zur Altersrente. Dort steht, welche Entgeltpunkte übernommen wurden, ob Besitzschutz angewandt wurde und welcher Zugangsfaktor gilt. Wenn der Zahlbetrag unerwartet niedriger ausfällt, lohnt ein Blick auf diese drei Stellen, weil sie meist erklären, ob eine rechnerische Minderung aus Abschlägen stammt, ob Zeiten fehlen oder ob Abzüge außerhalb der Rentenformel den Auszahlbetrag drücken.

Fazit

Die Altersrente nach einer Erwerbsminderungsrente ist häufig nicht niedriger als die vorherige EM-Rente, weil Schutzvorschriften bei Folgerenten die bisher berücksichtigten Entgeltpunkte absichern können.

Dennoch bleiben Abschläge aus einem frühen Rentenbeginn oft bestehen, weil der Zugangsfaktor nicht automatisch „auf null“ gestellt wird. Ob die Altersrente am Ende höher, gleich hoch oder niedriger ausfällt, entscheidet die individuelle Versicherungsbiografie – und damit vor allem die Entgeltpunkte, die Zurechnungszeit bei der EM-Rente, der Besitzschutz und die fortwirkenden Abschläge.

