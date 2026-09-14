Schwerbehinderung: Viele GdB-Anträge bleiben einfach liegen – Nach sechs Monaten können Betroffene klagen

Wer lange auf einen GdB-Bescheid oder den Schwerbehindertenausweis wartet, findet keinen verlässlichen bundesweiten Vergleichswert. Die Bundesregierung hat eingeräumt, dass ihr keine eigenen Erkenntnisse über die Bearbeitungsdauer in den Ländern vorliegen.

Fast 1,9 Millionen Anträge auf Feststellung einer Behinderung und des GdB gingen allein 2025 ein. Wie viele Verfahren noch offen sind und wie lange Betroffene in den einzelnen Ländern warten, kann der Bund dennoch nicht sagen.

Für Betroffene ist deshalb vor allem der eigene Verfahrensstand wichtig. Bleibt ein Antrag trotz vollständiger Mitwirkung unbearbeitet, kann nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist eine Untätigkeitsklage helfen.

Bund zählt Anträge, aber keine Wartezeiten

Aus der Bundestagsdrucksache 21/7610 geht hervor, dass die Zahl der eingegangenen Anträge von 1.665.675 im Jahr 2016 auf 1.901.178 im Jahr 2025 gestiegen ist. Die Bundesregierung spricht von einem Aufwärtstrend, kann die Zahlen aber nicht nach Erst- und Änderungsanträgen trennen.

Die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion verwies unter Berufung auf Medienberichte auf Bearbeitungszeiten von drei bis sieben Wochen in Niedersachsen und neun bis 18 Monaten in Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung hat diese Angaben weder bestätigt noch widerlegt.

Eine amtliche bundesweite Gegenüberstellung fehlt daher weiterhin. Betroffene können nicht erkennen, ob ihre Wartezeit vor Ort üblich ist oder bereits deutlich aus dem Rahmen fällt.

Warum langes Warten konkrete Nachteile auslösen kann

Nach § 152 SGB IX stellt die zuständige Behörde den GdB und gegebenenfalls Merkzeichen fest. Ab einem GdB von 50 liegt bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen eine Schwerbehinderung vor.

Dieser Status kann unter anderem für Zusatzurlaub, besonderen Kündigungsschutz, Steuerentlastungen, Mobilitätshilfen oder eine frühere Altersrente wichtig sein. Welche Vorteile im Einzelfall möglich sind, zeigt der Überblick zu den Vergünstigungen und Nachteilsausgleichen bei Schwerbehinderung.

Eine späte Entscheidung führt nicht automatisch zum endgültigen Verlust dieser Rechte. Die Behörde stellt den GdB grundsätzlich zum Zeitpunkt der Antragstellung fest und kann bei einem glaubhaft gemachten besonderen Interesse auch einen früheren Zeitpunkt anerkennen.

Für einzelne Folgeleistungen können jedoch eigene Anträge und Fristen gelten. Betroffene sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass nach dem GdB-Bescheid jede Vergünstigung automatisch und vollständig rückwirkend gewährt wird.

Warum der Bund keine Bearbeitungszeiten nennt

Nach Artikel 83 und 84 des Grundgesetzes führen die Länder die GdB-Feststellung und die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises als eigene Angelegenheit aus. Sie bestimmen, welche Landes-, Kreis- oder Kommunalbehörde zuständig ist und wie das Verfahren organisiert wird.

Der Bund hat weder ein Weisungsrecht noch die Fachaufsicht. Nach der Antwort fehlen ihm auch Angaben zu offenen Verfahren, zur Personalsituation in den Versorgungsverwaltungen und zur Vergütung ärztlicher Befundberichte oder Gutachten durch Länder und Kommunen.

Diese Aufgabenverteilung erklärt die fehlende Weisungsbefugnis. Sie beantwortet jedoch nicht, weshalb Bund und Länder Bearbeitungszeiten und Rückstände nicht nach einheitlichen Kriterien veröffentlichen.

Für die Bewertung des GdB gelten bundesweit dieselben Regeln. Wie lange die zuständigen Behörden für ihre Entscheidung benötigen, bleibt dagegen undurchsichtig.

Ein Onlineantrag macht noch kein digitales Verfahren

Die Bundesregierung begrüßt digitale Anträge und verweist für die Verfügbarkeit einzelner Angebote auf das Dashboard Digitale Verwaltung. Eine besondere Umsetzungsfrist für die digitale Beantragung des Schwerbehindertenausweises nennt sie nicht.

Eine einheitliche digitale Schnittstelle zwischen Behörden, Arztpraxen und anderen medizinischen Stellen ist derzeit nicht geplant. Zugleich soll ein nicht digitaler Zugang erhalten bleiben, damit Menschen ohne geeignete Geräte oder digitale Erfahrung nicht ausgeschlossen werden.

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Offen bleibt, wie vollständig die Arbeitsschritte hinter den angebotenen Onlineformularen bereits digital ablaufen. Ein elektronischer Antrag spart nur dann Zeit, wenn auch Befundanforderungen, Rückfragen, Begutachtung und interne Weiterleitung ohne Medienbrüche funktionieren.

GdB-Bescheid und Ausweis erfordern unterschiedliche Klagearten

Die Feststellung des GdB und der Merkzeichen erfolgt durch einen Verwaltungsakt. Der Schwerbehindertenausweis dokumentiert diese Feststellungen und dient als Nachweis gegenüber Arbeitgebern, Behörden und anderen Stellen.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat die Ausstellung des Ausweises als Realakt eingeordnet. Wer noch keinen GdB-Bescheid erhalten hat, wartet damit auf eine andere behördliche Handlung als jemand, dessen GdB bereits festgestellt wurde und dem nur der Ausweis fehlt.

Ist ein GdB-Antrag unbearbeitet, kommt nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist eine Untätigkeitsklage nach § 88 SGG in Betracht. Ist ein GdB von mindestens 50 bereits festgestellt und bleibt nur die beantragte Ausweisausstellung aus, kann unter den nötigen Voraussetzungen eine allgemeine Leistungsklage nach § 54 Absatz 5 SGG in Betracht kommen.

Vor einer solchen Klage muss die Behörde Gelegenheit erhalten, den Ausweis auf Antrag auszustellen. Warum eine vorsorgliche Ausweisklage scheitern kann, erläutert der Beitrag GdB-Feststellung und Schwerbehindertenausweis sind zwei verschiedene Streitgegenstände.

Für erwerbstätige Antragsteller gelten kürzere Fristen

Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, verweist § 152 Absatz 1 Satz 3 SGB IX auf besondere Fristen. Ist kein Gutachten erforderlich, gilt grundsätzlich eine Entscheidungsfrist von drei Wochen nach Antragseingang.

Wird ein Gutachten benötigt, ist grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach dessen Eingang zu entscheiden. Der beauftragte Sachverständige hat das Gutachten innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung zu erstellen.

Diese Zweiwochenfrist betrifft ein förmlich beauftragtes Gutachten. Sie gilt nicht ohne Weiteres für jeden Befundbericht, den die Behörde bei einer behandelnden Arztpraxis anfordert.

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Eine Fristüberschreitung führt nicht automatisch zu einem GdB von 50. Auch die Sechsmonatsfrist für die Untätigkeitsklage erlaubt es der Behörde nicht, einen Antrag bis dahin ohne sachlichen Grund liegen zu lassen.

Was Betroffene vor einer Klage tun sollten

Entscheidend ist ein sicherer Nachweis über den Eingang des Antrags oder Widerspruchs. Eine Kopie des eingereichten Schreibens sollte stets aufbewahrt werden.

Zusätzlich sollte der Zugang nachweisbar sein. Geeignet sind etwa eine behördliche Eingangsbestätigung, ein Faxprotokoll, eine Portalbestätigung oder bei einem Einwurf-Einschreiben der Einlieferungsbeleg zusammen mit der dokumentierten Zustellung.

Bleibt eine Entscheidung aus, sollte eine schriftliche Sachstandsanfrage mit Aktenzeichen folgen. Darin kann die Behörde aufgefordert werden mitzuteilen, welche Unterlagen noch fehlen, welcher Bearbeitungsschritt aussteht und wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Nachforderungen sollten vollständig und nachweisbar beantwortet werden. Fehlt trotz Schweigepflichtentbindung ein Befundbericht, können Betroffene die Praxis erinnern oder vorhandene Unterlagen selbst nachreichen.

Eine letzte schriftliche Frist ist vor der Untätigkeitsklage nicht vorgeschrieben. Sie kann aber belegen, dass die Behörde nochmals zur Entscheidung oder zu einer konkreten Erklärung der Verzögerung aufgefordert wurde.

Nach sechs Monaten kann eine Untätigkeitsklage folgen

Bleibt ein Antrag ohne zureichenden Grund unbeschieden, ist eine Untätigkeitsklage nach § 88 SGG grundsätzlich nach sechs Monaten zulässig. Bei einem nicht beschiedenen Widerspruch beträgt die Frist drei Monate.

Die Klage verlangt eine Entscheidung, aber keinen bestimmten GdB. Kann die Behörde einen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerung nennen, darf das Gericht das Verfahren aussetzen und eine weitere Frist bestimmen.

Droht durch weiteres Warten ein schwerer Nachteil, der später kaum ausgeglichen werden kann, kommt ausnahmsweise einstweiliger Rechtsschutz nach § 86b SGG infrage. Die bloße Dauer des Verfahrens reicht dafür regelmäßig nicht aus.

Verfahrensstand Möglicher nächster Schritt GdB-Antrag seit weniger als sechs Monaten offen Eingang sichern, Unterlagen vervollständigen und Sachstand schriftlich erfragen GdB-Antrag seit mindestens sechs Monaten ohne Bescheid Untätigkeitsklage prüfen, wenn kein zureichender Grund für die Verzögerung besteht Widerspruch seit mindestens drei Monaten ohne Bescheid Untätigkeitsklage wegen des fehlenden Widerspruchsbescheids prüfen GdB 50 oder höher ist festgestellt, nur der Ausweis fehlt Ausstellung nachweisbar beantragen und bei weiterer Weigerung die passende Klageart prüfen lassen Schwerer, später kaum ausgleichbarer Nachteil droht Einstweiligen Rechtsschutz fachlich prüfen lassen

Vor dem Sozialgericht besteht in erster Instanz kein Anwaltszwang. Für betroffene Kläger fallen nach § 183 SGG regelmäßig keine Gerichtskosten an, mögliche Anwaltskosten sind davon zu unterscheiden.

Weitere Hinweise enthält der Ratgeber zur Untätigkeitsklage beim Versorgungsamt.

Nach dem Bescheid läuft die Widerspruchsfrist

Erlässt die Behörde während der Untätigkeitsklage einen Bescheid, endet damit regelmäßig der Streit über die fehlende Entscheidung. Ist der festgestellte GdB zu niedrig oder wurde ein Merkzeichen abgelehnt, muss gegen den Inhalt gesondert vorgegangen werden.

Für den Widerspruch gilt nach § 84 SGG grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Hinweise zur Begründung enthält der Ratgeber Was nach einem abgelehnten oder zu niedrigen GdB-Bescheid zu tun ist.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt das Vorgehen: Eine 58-jährige Angestellte stellt am 10. Januar einen GdB-Antrag und bewahrt die Eingangsbestätigung auf. Bis zum 10. Juli erhält sie trotz vollständig nachgereichter Befunde weder einen Bescheid noch eine konkrete Erklärung für die Verzögerung.

Nach einer schriftlichen Sachstandsanfrage erhebt sie Untätigkeitsklage beim Sozialgericht. Wenige Wochen später entscheidet die Behörde und stellt einen GdB von 50 ab dem Antragsdatum fest.

Die Klage hat nicht den GdB von 50 erzeugt, sondern die ausstehende Entscheidung angestoßen. Den Schwerbehindertenausweis beantragt die Frau anschließend auf Grundlage der Feststellung.

Quellenhinweis

Grundlage sind die Mitteilung des Deutschen Bundestages vom 21. August 2026 und die Bundestagsdrucksache 21/7610. Die rechtlichen Grundlagen ergeben sich insbesondere aus § 152 SGB IX und § 88 SGG.

Zur Abgrenzung zwischen GdB-Feststellung und Ausweis wurde das Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 26. Juni 2026, Az. L 8 SB 1669/26, berücksichtigt.

Fragen und Antworten zu langen GdB-Verfahren

Darf die Behörde einen GdB-Antrag sechs Monate unbearbeitet lassen?

Nein. Sechs Monate bezeichnen den frühesten regulären Zeitpunkt für eine Untätigkeitsklage, nicht eine erlaubte Bearbeitungsdauer. Die Behörde muss eine Verzögerung im Streitfall konkret erklären.

Ab wann kann Untätigkeitsklage erhoben werden?

Bei einem Antrag grundsätzlich nach sechs Monaten, bei einem Widerspruch nach drei Monaten. Liegt ein zureichender Grund für die Verzögerung vor, kann das Gericht der Behörde eine weitere Frist setzen.

Führt die Untätigkeitsklage automatisch zu einem GdB von 50?

Nein. Sie verlangt eine behördliche Entscheidung, schreibt deren Ergebnis aber nicht vor.

Was gilt, wenn nur der Schwerbehindertenausweis fehlt?

Dann geht es nicht mehr um die GdB-Entscheidung, sondern um die Herstellung und Aushändigung des Ausweises. Wurde die Ausstellung erfolglos beantragt, kann eine allgemeine Leistungsklage in Betracht kommen.

Was können Betroffene bei einem fehlenden Arztbericht tun?

Sie sollten sich schriftlich mitteilen lassen, welcher Bericht fehlt und wann er angefordert wurde. Anschließend können sie die Praxis erinnern oder vorhandene medizinische Unterlagen selbst nachreichen.